УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12910 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
5 752 131
Зеленський (17537) ліс (447) Денис Шмигаль (2723)

Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Поставлене президентом Володимиром Зеленським завдання з висадки 1 млрд дерев - цілком реальне.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"У найближчій перспективі є план висадити один мільярд дерев. Цілком реальне завдання від президента. ... Ми запускаємо інвентаризацію лісів, що дозволить зрозуміти всю інформацію про їхню кількість і якість", - підкреслив глава уряду.

Шмигаль заявив, що минулого року, за даними Держлісагентства, було висаджено майже 200 млн дерев.

"Тому будемо прискорюватися. І це дуже важливо", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин дает старт процедуре отбора руководителя Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
1 миллиард деревьев за три года. То есть, по миллиону в день. Переводите Вову на другой порошок. Который послабее.
показати весь коментар
09.06.2021 14:31
+27
аби шо делать, окрім потрібної роботи
показати весь коментар
09.06.2021 14:30
+19
Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 5958
показати весь коментар
09.06.2021 14:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Каждый год 1 млн деревьев и это как минимум.
показати весь коментар
09.06.2021 16:39 Відповісти
Железный Капут

Начальники на местах, глядя на прожектёрство презЕдента, решили не отставать. Дайош соревнование "кто больше наобещает".

Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 3757
показати весь коментар
09.06.2021 16:44 Відповісти
"Поэтому будем ускоряться. И это очень важно" - т. е. с кокаина на метамфетамин перейти решили? Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 9066 Источник: https://censor.net/ru/v3270363
показати весь коментар
09.06.2021 16:44 Відповісти
послухав шо ляпнув зеля.
1 млн гектарів за 10 років.
1 млрд дерев за 3 роки.
за 10 років 3.33 млрд дерев на 1 млн гектар або 0.1 млрд соток.
тобто воно хоче на одній сотці посадити аж 33 дерева!
блазень просто заіпав вже
показати весь коментар
09.06.2021 17:07 Відповісти
Я так понимаю, посадки теперь будут только такие. А вы что ожидали от "Прийде весна саджати будемо!"?
показати весь коментар
09.06.2021 17:27 Відповісти
А ви знаєте що конопля це дерево, просто йому не дають вирости )
показати весь коментар
09.06.2021 17:31 Відповісти
Базіки і брехуни--займайтесь обороною держави, економією,боротьбою з корупцією. Мерзенні піарщикі.
показати весь коментар
09.06.2021 17:41 Відповісти
Да чударасия не только в этом-ведь что бы саженец посадить,нужно его ТОЖЕ вырастить..(со скоростью 10 шт. в секунду)!!! Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 1026 Кроме того,саженец после посадки,надо полить хотя бы одним ведром воды-а это 3/4 Каховского водохранилища!!!Интересно кто и на чём будет МИЛЛИАРДЫ литров воды на полив?! Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 2754 И деревья это ведь не Хрущевская кукуруза...-за 1 год их не вырастиш!!!
показати весь коментар
09.06.2021 18:02 Відповісти
Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 943
показати весь коментар
09.06.2021 17:54 Відповісти
Во во...при нём собирались вырастить и пшеницу с несколькими колосками(вместо одного)!!! Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 9366
показати весь коментар
09.06.2021 18:05 Відповісти
Засух хер победишь, у них целый клан)
показати весь коментар
09.06.2021 21:22 Відповісти
Похоже это шобло на амфетамине ускоряется.
показати весь коментар
09.06.2021 17:55 Відповісти
вова, лопату в еврейские руки и копай, копай, копай.... ямки для деревьев.
показати весь коментар
09.06.2021 18:02 Відповісти
..."1 млрд деревьев: Вполне реальная задача, будем ускоряться"...

Щойно гриби збирав, бензопили виють в лісі несамовито, прискорюються.
показати весь коментар
09.06.2021 18:04 Відповісти
Юрій Бірюков

7 червня о 23:37 ·

Площадь нашей страны, естественно с учетом Крыма и всей территории на востоке - 603 549 км². Вычтем 4% площади водоемов и рек, получив в итоге 579 407 км².

1 000 000 000 деревьев / 579 407 км² = 1 725 деревьев на км².

1 000 000 м² / 1 725 деревьев = 579 м² на каждое новое дерево.

Это вот всю территорию страны, каждый ее уголок, города и поселки, поля и овраги делим на квадраты 24 на 24 метра. На каждом дачном участке в шесть соток посадим дополнительное Дерево Зеленского. На каждом стандартном футбольном поле будет расти 12 Деревьев Зеленского.

Сложная математика для него.

Можно проще - ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ, ИДИОТ?
показати весь коментар
09.06.2021 18:09 Відповісти
це за 3 роки, а за десять втричі більше
показати весь коментар
10.06.2021 03:35 Відповісти
Но новым деревьям нужны удобрения ! Следующая акция президента "Насрём под каждый саженец!" Внимание - вопрос: хватит ли говна у зеленых ? - Несомненно !
показати весь коментар
09.06.2021 18:43 Відповісти
Срубил дерево посади два
Пройде совсем немного времени
Украина зазеленеет
И паралельно осуществлять план озелененич
показати весь коментар
09.06.2021 19:02 Відповісти
Если садить 1 дерево в секунду, то понадобиться 32 года.
показати весь коментар
09.06.2021 19:12 Відповісти
Восстановить хищнически уничтоженные леса -задача хорошая ! Но , цели надо ставить по степени важности ,по затратности и реализуемости. Может надо сначала экономику поднять, народу обеспечить минимальные потребности ,армию укрепить и т.д. и т.п. Сколько стоит саженец ?И кто проверит сколько их посадили ? А сколько на этом можно поживиться? Ладно пересидент...нанюхался и несет пургу ,а премьеру стыдно.
показати весь коментар
09.06.2021 19:41 Відповісти
ЗЕленые, сначала выплатите нашим военным 1 миллиард грн. задолженности по зарплате...а миллиард деревьев как нибудь подождут своей посадки в палисаднике бабушки Бени...
показати весь коментар
09.06.2021 19:49 Відповісти
выходит, что и шмыгаль - идиот....
показати весь коментар
09.06.2021 21:06 Відповісти
Дебилы! Остановите сначала тотальную застойку парков, зон отдыха и прибоежных территорий, иначе и садить не будет где, и тех, что есть не останется. Да и о количестве подумайте. Такое ощущение, что собрали в одну кучу каких то недоумков.
показати весь коментар
09.06.2021 21:43 Відповісти
Мля...

Кто-то может сказать нафига это ЗЕ, кроме как для для довольно тупого пиара на следующий срок?
Ну не реально это блин. И не проверяемо.

Через год вам скажут, что все уже посажено и хрен вы проверите.
показати весь коментар
09.06.2021 22:13 Відповісти
.

слышь, зе ?
может хоть кого нить посадишь за решетку ? Опять же все повырубают.
зря тебя на вертолете катали в свое время
показати весь коментар
09.06.2021 23:12 Відповісти
1млрд посаженных... А шоб вас уже садило и не переставало, зебуины с дуба грохнувшие.
показати весь коментар
10.06.2021 05:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 