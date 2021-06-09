Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися. ВIДЕО

Поставлене президентом Володимиром Зеленським завдання з висадки 1 млрд дерев - цілком реальне.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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"У найближчій перспективі є план висадити один мільярд дерев. Цілком реальне завдання від президента. ... Ми запускаємо інвентаризацію лісів, що дозволить зрозуміти всю інформацію про їхню кількість і якість", - підкреслив глава уряду.

Шмигаль заявив, що минулого року, за даними Держлісагентства, було висаджено майже 200 млн дерев.

"Тому будемо прискорюватися. І це дуже важливо", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.

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