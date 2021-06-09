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Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Поставлене президентом Володимиром Зеленським завдання з висадки 1 млрд дерев - цілком реальне.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"У найближчій перспективі є план висадити один мільярд дерев. Цілком реальне завдання від президента. ... Ми запускаємо інвентаризацію лісів, що дозволить зрозуміти всю інформацію про їхню кількість і якість", - підкреслив глава уряду.
Шмигаль заявив, що минулого року, за даними Держлісагентства, було висаджено майже 200 млн дерев.
"Тому будемо прискорюватися. І це дуже важливо", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.
Топ коментарі
+38 belge
показати весь коментар09.06.2021 14:31
+27 Fizko Kyiv
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+19 18c49ed2
показати весь коментар09.06.2021 14:45
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Начальники на местах, глядя на прожектёрство презЕдента, решили не отставать. Дайош соревнование "кто больше наобещает".
1 млн гектарів за 10 років.
1 млрд дерев за 3 роки.
за 10 років 3.33 млрд дерев на 1 млн гектар або 0.1 млрд соток.
тобто воно хоче на одній сотці посадити аж 33 дерева!
блазень просто заіпав вже
Щойно гриби збирав, бензопили виють в лісі несамовито, прискорюються.
7 червня о 23:37 ·
Площадь нашей страны, естественно с учетом Крыма и всей территории на востоке - 603 549 км². Вычтем 4% площади водоемов и рек, получив в итоге 579 407 км².
1 000 000 000 деревьев / 579 407 км² = 1 725 деревьев на км².
1 000 000 м² / 1 725 деревьев = 579 м² на каждое новое дерево.
Это вот всю территорию страны, каждый ее уголок, города и поселки, поля и овраги делим на квадраты 24 на 24 метра. На каждом дачном участке в шесть соток посадим дополнительное Дерево Зеленского. На каждом стандартном футбольном поле будет расти 12 Деревьев Зеленского.
Сложная математика для него.
Можно проще - ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ, ИДИОТ?
Пройде совсем немного времени
Украина зазеленеет
И паралельно осуществлять план озелененич
Кто-то может сказать нафига это ЗЕ, кроме как для для довольно тупого пиара на следующий срок?
Ну не реально это блин. И не проверяемо.
Через год вам скажут, что все уже посажено и хрен вы проверите.
слышь, зе ?
может хоть кого нить посадишь за решетку ? Опять же все повырубают.
зря тебя на вертолете катали в свое время