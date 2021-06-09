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"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Колишній голова "Народної ради" та один з ідеологів терористів "ДНР" Андрій Пургін назвав "ополченців" нікому не потрібними невдахами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі говорить журналіст Денис Казанський і демонструє фрагмент інтерв'ю Пургіна.

"Ніхто не отримав того, що хотів. Місцеві ополченці не отримали влади. Вони почуваються невдахами. За великим рахунком, це ті люди, які ризикнули всім, втратили все і зараз вони забуті, нікому не потрібні і до влади не мають ніякого стосунку, і випрошують у влади подачки, які та їм не дає", - сказав Пургін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зраднику Пургіну, одному з "творців" "ДНР", московські господарі заборонили в'їзд в "ДНР"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 3227
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09.06.2021 16:49
+38
Сльози залили клавіатуру. "Ополченцы не получили власти. Чувствуют себя неудачниками и выпрашивают подачки. Они никому не нужны", - идеолог террористов "ДНР" Пургин - Цензор.НЕТ 6460
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09.06.2021 16:24
+33
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 3036
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09.06.2021 16:50
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За чтьо баролись ***** , за чтьо кроаь мешками праливали ?
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09.06.2021 16:22 Відповісти
"Ополченцы не получили власти. Чувствуют себя неудачниками и выпрашивают подачки. Они никому не нужны", - идеолог террористов "ДНР" Пургин - Цензор.НЕТ 8664
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09.06.2021 16:23 Відповісти
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 5257
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09.06.2021 16:44 Відповісти
Ну и что?
Они всё равно спаслись от украинских фашистов, а скоро Расия даст им расийские зарплаты и пенсии!
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09.06.2021 16:23 Відповісти
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 3036
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09.06.2021 16:50 Відповісти
Сльози залили клавіатуру. "Ополченцы не получили власти. Чувствуют себя неудачниками и выпрашивают подачки. Они никому не нужны", - идеолог террористов "ДНР" Пургин - Цензор.НЕТ 6460
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09.06.2021 16:24 Відповісти
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 6320
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09.06.2021 16:43 Відповісти
Ничего страшного. Сейчас зелупа выплатит дырявым задолженности по пенсиям за 7 лет, потом будут пособия по безработице платить обдрыщенцам. Дайте бубочке сто дней.
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09.06.2021 16:24 Відповісти
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 6572
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09.06.2021 16:56 Відповісти
Не, не, ну а дальше, дальше то как сложилась судьба? Ну и с апальченцами понятно, а с ...ополченочками то как? Как с ополченочками то срослось?????
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09.06.2021 16:25 Відповісти
Они там регулярно срастаются. Увеличивают поголовье "народа Дамбаса".
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09.06.2021 16:29 Відповісти
ОПОчЛЕНОЧКИ В КИЕВЕ В ОП СИДЯТ ДАВНО НА БАНКОВОЙ :

"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 1996
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09.06.2021 16:46 Відповісти
Вы про члена Леночки?
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09.06.2021 16:53 Відповісти
Я про оце :

"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 4584
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09.06.2021 16:59 Відповісти
Так она не в ОПе сидит, она просто в опе сидит и грустит.
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09.06.2021 17:18 Відповісти
Сейчас заключенные в украинской тюрьме живут лучше(плазма, вареники, сало) чем в голодной резервации кацапофашистов ОРДЛО.
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09.06.2021 16:28 Відповісти
все ДНРовские и ЛНРовские нигеры и мазафакеры, сейчас должны напрячься))
на передовую заехал карательный батальон "Ку Клукс Клан" им. С.А. Бандеры))
кароче, ховайтесь хлопцы)) "Ополченцы не получили власти. Чувствуют себя неудачниками и выпрашивают подачки. Они никому не нужны", - идеолог террористов "ДНР" Пургин - Цензор.НЕТ 6020
"Ополченцы не получили власти. Чувствуют себя неудачниками и выпрашивают подачки. Они никому не нужны", - идеолог террористов "ДНР" Пургин - Цензор.НЕТ 903
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09.06.2021 16:33 Відповісти
Когда смотришь на всех этих пропитых и шизанутых кокочленцев, которые как оказывается, были в каких-то непонятных организациях, ЧОПах и просто бандах до войны, сразу задаёшься вопросом : а чем СБУ в Донецкой и Луганских областях занимались до 2014 года и куда смотрели ГБ-шные Хенералисимусы в Киеве?.. И эти недоделанные штирлицы до сих пор зарплаты и пенсии из бюджета Украины получают
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09.06.2021 16:34 Відповісти
к сожалению и сейчас на этот вопрос нет ответа. любой регион возьми...
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09.06.2021 16:44 Відповісти
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 3227
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09.06.2021 16:49 Відповісти
Убили тетку сволочи, мудрая была...
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09.06.2021 17:07 Відповісти
Вона ще сказала: "Украина уже ушла. Вьі можете только насьіпать ей соли на хвост".
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09.06.2021 20:44 Відповісти
Там всё решал один человек, у него и спрашивай. даю наводку - он проффесор.
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09.06.2021 16:47 Відповісти
Самозванные прокуроры и судьи откупятся а горе ополченцев будут сдавать пачками.. "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 4404
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09.06.2021 16:52 Відповісти
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 402
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09.06.2021 16:54 Відповісти
Кто в курсе, почему и у сепаров ЛДНР, и у *****, и у Порошенко один друг - Медведчук?
зы. Кстати в слове "*****" у тебя подозрительно много ошибок.
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09.06.2021 17:21 Відповісти
Именно Путин. Надо уважать бизнес партнёра президента Зеленского "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 2257
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09.06.2021 17:36 Відповісти
І ти туда, помилки робити. Партнера Петра.
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09.06.2021 18:22 Відповісти
Что там в очке ***** ещё видно? сошлись по средине? "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 1582
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09.06.2021 18:41 Відповісти
Так тобі ж видніше, ти ж туди заглядуєш регулярно.
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09.06.2021 20:30 Відповісти
Прости, я не думал что вы не помните цитат величайшего "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 593 Проследуйте в Трускавец на переэкзаменовку "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 2181
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09.06.2021 20:33 Відповісти
Кацапів не прощаю. Навіть хворих.
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09.06.2021 21:00 Відповісти
Ну хоть в том что Зе больной кацап, мы сходимся "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 9763
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09.06.2021 22:11 Відповісти
Переставай помилятися. Мова була про тебе. Що ти кацап, а це вже без сумніву хвора людина.
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09.06.2021 22:20 Відповісти
Мда. Ярлыки клеить это так по слуганародному "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 6735 Это точно болезнь, называется - низкий АйКью "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 7353 Но не переживай, "хуже не будет" "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 5784
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09.06.2021 23:35 Відповісти
Ярлики на товар вішають а не на гівно. Хоча звідки тобі любителю ягеля це знати.
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10.06.2021 00:42 Відповісти
Вы таки разбираетесь и в сортах говна, и в ягеле. Совпадение? Не думаю "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 6264
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10.06.2021 01:58 Відповісти
Якщо хочеш знати -- у політиці немає жодних друзів. Є приятелі, які зручні до часу.
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09.06.2021 20:54 Відповісти
Порошенко зробив Україну справді незалежною від Росії, а це не входило в їхні плани.
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09.06.2021 20:48 Відповісти
потому что у них хозяин один.
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10.06.2021 07:46 Відповісти
ГУБАРЕВ ПОДДЕРЖАЛ ЗЕЛЕНСКОГО: "ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ"
Бывший "народный губернатор" Донетчины, одиозный Павел Губарев выразил надежду на победу "Зе" в президентской гонке.
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
Губарев считает, что для достижения мира необходим компромисс.
"МЫ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕМ, ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЬ В ДОНЕЦКЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НА УСТУПКИ ДОЛЖНА ПОЙТИ УКРАИНА - ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ НАШИ ПРАВА", - УВЕРЕН СЕПАРАТИСТ.
И в заключение заявляет, что уверен в существовании "существенных сил", которые стоят за Зеленским и готовы "защитить" его победу на выборах. - Украина станет конфедерацией", - мечтает Павел Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
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09.06.2021 16:54 Відповісти
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 7308
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09.06.2021 17:00 Відповісти
Долго рисовал? Или дружки из ДНР помогали?
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09.06.2021 18:12 Відповісти
вот-вот, зелесосик, опять спалился. какаяразницанадапиристатьстрилять.
у приличных людей это ордло. а рисовали они, вместе с беней и лысым
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09.06.2021 18:16 Відповісти
Так чого він хоче: "независимое государство в Донецке", чи автономію? Якщо "независимое государство", то було б добре -- мати буферну зону, але щоб жили незалежно від нашого бюджету. А брати на нашу шию зрадників, щоб вони тут розводили заразу -- йдуть вони на схід.
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09.06.2021 21:08 Відповісти
Які "ополченці" - поліцаї і терористи. Одним словом - гниди.
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09.06.2021 16:57 Відповісти
Треба писати опущенці...
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09.06.2021 17:05 Відповісти
Пускай приезжают в свободную Украину и вступают в партию "Слуги урода Бени", сразу все получат.
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09.06.2021 17:07 Відповісти
Давайте поможем ребятам: их кинули. Но мы же братья...
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09.06.2021 17:09 Відповісти
Никогда мы не будем братьями
Их кинули? А кто кричал - Путен введи?
Пусть расхлебывают
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09.06.2021 17:24 Відповісти
Врет - шо дышит. Власть - это вишенка на торте. А сам торт "обдроченцы" получили в виде тотального грабежа всех и вся. Из тысяч "обдроченцев" возможно и найдется несколько тех, кто только бухал вместо того чтобы грабить, но таковых единицы.
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09.06.2021 17:12 Відповісти
Одна кремлевская башня контролируется Хабадом, вторая либералами, третья комуно-монархическими имперцами. Деньги есть только у хабадников (наркотики и валютные махинации, хранятся в банках Ротшильдов) и либералов (нефтедоллары, хранятся тоже у Ротшильдов). Хабадники заинтересованы в продолжении истребления и ослабления гоев, москалей и украинцев без разницы. Либералы делают то, что прикажет запад, высасывание ресурсов как из Украины, так и Кацапстана, цифровизация и гей-парады. А имперцы сосут лапу величия.
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09.06.2021 17:23 Відповісти
Когда Чубайс объявлял либеральную империю, он умолчал третий аспект обрезанно-либеральной империи.
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09.06.2021 17:28 Відповісти
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 5763
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09.06.2021 17:30 Відповісти
Да куды там рассейским?

Культурно-деловой центр «Менора» - КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ еврейский комплекс, открытый в Днепре в 2012 году.

Комплекс «Менора» состоит из 7 башен, представляющих собой Храмовый семисвечник
Общая площадь центра более 50 000 м².
Самая высокая башня - 22 этажная (77 метров).
Идея создания объекта, а также полная реализация проекта стала возможной благодаря Президенту Днепропетровской еврейской общины Геннадию Борисовичу Боголюбову и
Президенту Объединенной еврейской общині Украины ИГОРЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ КОЛОМОЙСКОМУ.
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09.06.2021 17:55 Відповісти
Нация строителей и сталеваров.
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09.06.2021 18:13 Відповісти
Что это у тебя?План возрождения Донбасса?
-Нет.Свернул кокс нюхать,который ты с Мордора привёз.Ты ж Левченко?Мне сказали кокс у Левченко из москвы.
"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 9103 "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 79
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09.06.2021 17:23 Відповісти
Использовали и выбросили как одноразовый презерватив. Собственно, только эти неудачники не понимали таких элементарных вещей.
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09.06.2021 17:24 Відповісти
тю **** просить? пойдите себе накопайте благосостояния как обычно
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09.06.2021 19:25 Відповісти
А на что могут рассчитывать продажные, законтаченные шестерки?
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09.06.2021 20:34 Відповісти
Обдроченцам усиленно сасать...
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09.06.2021 21:25 Відповісти
Драсте....Какой власти не хватает об-пол-членцам? Вселились в чужие квартиры....отжали авто .....растащили супермаркеты ....Не это перебор! Стоять на трибунах обвешанными самопальными орденами можно и без постов ,а посты - это для хозяев !
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09.06.2021 21:31 Відповісти
За что я не подписан и чего меня просто выбешивает этот блохер, так это то, что он много пздт. Ну мне очень не интересно как он пересказывает. ТЫ ВИДЕО ПОКАЖИ ПОЛНОСТЬЮ, а сам заткнись!
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09.06.2021 22:46 Відповісти
Чувствуют себя неудачниками и выпрашивают подачки - это у них в крови и днк, тут ничего не поможет!
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09.06.2021 22:48 Відповісти
Некоторые получили власть и билет на тот свет...
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10.06.2021 01:01 Відповісти
Автору статьи, иди учи букварь...какой идеолог,просто алкаш
Идеологи сидят в кремле
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10.06.2021 08:19 Відповісти
так автор Пургин. это ты ему букварь учить советуешь? а он что разве не в кремле? шо то ты Бойченко пургу несёшь....
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10.06.2021 09:24 Відповісти
Автор этого видео пургуша ,да....а идеологи сидят в кремле,а оно шестерка
Так что иди изучи причинно следственные связи и не гони беса)))
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10.06.2021 11:37 Відповісти
по правде говоря мне глубоко по йух и твой пургуша и ты сам и ваши причиннследственные связи и лугандон с его жителями- предателями Украины!!
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10.06.2021 20:14 Відповісти
Ты неадекват полный
У тебя в голове каламбур
Если те по уйх ...не хер писать ахинею
Отключи интернет и выбрось клавиатуру))))
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12.06.2021 08:20 Відповісти
я таким неадекватом после АТО стал пургуша! как ты его ласково называешь пургуша, сам видно из этих гандонов лугандоновских? ты в словаре посмотри что означает слово каламбур и его с сумбуром не путай больше проффесор из бамбаса. во вторых какая клава в смартфоне и как её выбросить а утырок? мля вот учителя. 74 г.рождения. пшел на йух свин!
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12.06.2021 10:19 Відповісти
"Они никому не нужны" ©
Кричіть гучніше "Ра-сі-я! Ра-сі-я!" - мо, допоможе. "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 7572 "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 8462
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10.06.2021 12:31 Відповісти
 
 