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"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Колишній голова "Народної ради" та один з ідеологів терористів "ДНР" Андрій Пургін назвав "ополченців" нікому не потрібними невдахами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі говорить журналіст Денис Казанський і демонструє фрагмент інтерв'ю Пургіна.
"Ніхто не отримав того, що хотів. Місцеві ополченці не отримали влади. Вони почуваються невдахами. За великим рахунком, це ті люди, які ризикнули всім, втратили все і зараз вони забуті, нікому не потрібні і до влади не мають ніякого стосунку, і випрошують у влади подачки, які та їм не дає", - сказав Пургін.
Топ коментарі
+42 Роман с камнем
показати весь коментар09.06.2021 16:49
+38 MausMike
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+33 Роман с камнем
показати весь коментар09.06.2021 16:50
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Они всё равно спаслись от украинских фашистов, а скоро Расия даст им расийские зарплаты и пенсии!
на передовую заехал карательный батальон "Ку Клукс Клан" им. С.А. Бандеры))
кароче, ховайтесь хлопцы))
зы. Кстати в слове "*****" у тебя подозрительно много ошибок.
Бывший "народный губернатор" Донетчины, одиозный Павел Губарев выразил надежду на победу "Зе" в президентской гонке.
В Сети появилось видео, где один из "отцов-основателей" "Донецкой республики" Павел Губарев критикует деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины и нахваливает Владимира Зеленского.
"ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ ЕГО (ПОРОШЕНКО - РЕД.) КАК СТРОИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ТО МОЖНО ЕГО И ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ.
НО ЭТОТ ВРАЖЕСКИЙ ПРОЕКТ НЕПРИЕМЛЕМ ДЛЯ РОССИИ", - посетовал Губарев.
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским. Он уверен, что украинцам импонирует желание "Зе" договариваться о мире с Путиным и решать проблему с Донбассом мирным путем.
Губарев считает, что для достижения мира необходим компромисс.
"МЫ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕМ, ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЬ В ДОНЕЦКЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО, А НА УСТУПКИ ДОЛЖНА ПОЙТИ УКРАИНА - ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРОПИСАТЬ В КОНСТИТУЦИИ НАШИ ПРАВА", - УВЕРЕН СЕПАРАТИСТ.
И в заключение заявляет, что уверен в существовании "существенных сил", которые стоят за Зеленским и готовы "защитить" его победу на выборах. - Украина станет конфедерацией", - мечтает Павел Губарев.
https://www.dialog.ua/ukraine/175950_1554932001
у приличных людей это ордло. а рисовали они, вместе с беней и лысым
Их кинули? А кто кричал - Путен введи?
Пусть расхлебывают
Культурно-деловой центр «Менора» - КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ еврейский комплекс, открытый в Днепре в 2012 году.
Комплекс «Менора» состоит из 7 башен, представляющих собой Храмовый семисвечник
Общая площадь центра более 50 000 м².
Самая высокая башня - 22 этажная (77 метров).
Идея создания объекта, а также полная реализация проекта стала возможной благодаря Президенту Днепропетровской еврейской общины Геннадию Борисовичу Боголюбову и
Президенту Объединенной еврейской общині Украины ИГОРЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ КОЛОМОЙСКОМУ.
-Нет.Свернул кокс нюхать,который ты с Мордора привёз.Ты ж Левченко?Мне сказали кокс у Левченко из москвы.
Идеологи сидят в кремле
Так что иди изучи причинно следственные связи и не гони беса)))
У тебя в голове каламбур
Если те по уйх ...не хер писать ахинею
Отключи интернет и выбрось клавиатуру))))
Кричіть гучніше "Ра-сі-я! Ра-сі-я!" - мо, допоможе.