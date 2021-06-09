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"Знав би 10 років тому, що на Донбасі сьогодні заправлятиме Курченко, я б у "Правий сектор" записався", - екснардеп і сепаратист Ігор Марков. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Екснардеп і сепаратист Ігор Марков в ефірі росТВ заявив, що якби 10 років тому знав про те, яка обстановка складеться сьогодні на Донбасі, то записався б у "Правий сектор".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти виступу Маркова на кремлівському пропагандистському шоу.
"Я клянусь, якби я знав 10 років тому або там вісім років тому, що сьогодні на Донбасі все буде визначати Курченко, я б у "Правий сектор" записався", - заявив колишній український нардеп.
Топ коментарі
+54 Oleksiy Tym
показати весь коментар09.06.2021 18:07
+31 Alexander Savely
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+20 Igr 44
показати весь коментар09.06.2021 18:21
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с промышленностью оккупированной территории
мог совершить только настоящий бандеровец.
Ах, не материи! ах, не цветы!
Людишки гнусные и озверелые,
Мне надоевшие до тошноты.
Сегодня пошлые и завтра пошлые,
Сегодня жулики и завтра то ж,
Они, бывалые, пройдохи дошлые,
Вам спровоцируют любой мятеж.
Идеи вздорные, мечты напрасные,
Что в «их» теориях - путь к Божеству?
Сегодня «белые», а завтра «красные» -
Они бесцветные по существу.
1919 г.
И.Северянин "Крашеные"