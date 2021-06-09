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Марков (41) Курченко (200) Правий сектор (324)

"Знав би 10 років тому, що на Донбасі сьогодні заправлятиме Курченко, я б у "Правий сектор" записався", - екснардеп і сепаратист Ігор Марков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Екснардеп і сепаратист Ігор Марков в ефірі росТВ заявив, що якби 10 років тому знав про те, яка обстановка складеться сьогодні на Донбасі, то записався б у "Правий сектор".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти виступу Маркова на кремлівському пропагандистському шоу.

"Я клянусь, якби я знав 10 років тому або там вісім років тому, що сьогодні на Донбасі все буде визначати Курченко, я б у "Правий сектор" записався", - заявив колишній український нардеп.

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Топ коментарі
+54
в ПС козлов не принимают
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09.06.2021 18:07
+31
пойдешь записываться - захвати веревку и мыло. чтоб два раза не ходить.
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09.06.2021 18:16
+20
принимают в качестве ростовой мишени.
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09.06.2021 18:21
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в ПС козлов не принимают
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09.06.2021 18:07 Відповісти
А траншеи копать?
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09.06.2021 18:16 Відповісти
Траншеї копати можна таким покидькам , як Марков і Курченко !
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09.06.2021 19:14 Відповісти
принимают в качестве ростовой мишени.
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09.06.2021 18:21 Відповісти
Який ПС?!- Всі пам'ятають відео де цей покидьок копає патріотів в Одесі!
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09.06.2021 18:07 Відповісти
Вот ещё в Правом Секторе маланцев не было... "Знал бы 10 лет назад, что на Донбассе сегодня будет заправлять Курченко, я бы в "Правый сектор" записался", - экс-нардеп и сепаратист Игорь Марков - Цензор.НЕТ 4707
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09.06.2021 18:10 Відповісти
А Ківі й Стєрнєнко не рахуються ?
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09.06.2021 18:35 Відповісти
Зато бубочка привел их в ОП и ВР целое стадо.
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09.06.2021 19:48 Відповісти
Жабагадюкинг
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09.06.2021 18:14 Відповісти
пойдешь записываться - захвати веревку и мыло. чтоб два раза не ходить.
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09.06.2021 18:16 Відповісти
А чим воно краще за курченка ? "Знал бы 10 лет назад, что на Донбассе сегодня будет заправлять Курченко, я бы в "Правый сектор" записался", - экс-нардеп и сепаратист Игорь Марков - Цензор.НЕТ 6271
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09.06.2021 18:16 Відповісти
То что сотворил Курченко
с промышленностью оккупированной территории
мог совершить только настоящий бандеровец.
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09.06.2021 18:20 Відповісти
Сегодня «красные», а завтра «белые» -
Ах, не материи! ах, не цветы!
Людишки гнусные и озверелые,
Мне надоевшие до тошноты.
Сегодня пошлые и завтра пошлые,
Сегодня жулики и завтра то ж,
Они, бывалые, пройдохи дошлые,
Вам спровоцируют любой мятеж.
Идеи вздорные, мечты напрасные,
Что в «их» теориях - путь к Божеству?
Сегодня «белые», а завтра «красные» -
Они бесцветные по существу.
1919 г.
И.Северянин "Крашеные"
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09.06.2021 18:21 Відповісти
Угар.
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09.06.2021 18:22 Відповісти
А причём тут Курченко и Правый сектор?! Во первых,должны были понимать,что при любом перевороте,революции или политическом переделе...в экономике будет будет стогнация и полный развал-лет так 20-30!!!И то если кто поможет-ведь СССРу...США поставила 1500 современных заводов ,под ключ!!! "Знал бы 10 лет назад, что на Донбассе сегодня будет заправлять Курченко, я бы в "Правый сектор" записался", - экс-нардеп и сепаратист Игорь Марков - Цензор.НЕТ 489А во вторых эра дотаций,переходящих знамён и стахановства ДАВНО ушла!!!И теперь на первом плане,такие понятия как: "..рынки сбыта,себестоимость продукции,логистика и тд.А их с помощью полит лозунгов и автоматов не заставиш работать!!! "Знал бы 10 лет назад, что на Донбассе сегодня будет заправлять Курченко, я бы в "Правый сектор" записался", - экс-нардеп и сепаратист Игорь Марков - Цензор.НЕТ 8946
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09.06.2021 18:29 Відповісти
оно токо в курятник в километре от базы правосеков может заявку подать...
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09.06.2021 18:52 Відповісти
марков, ты лучше от огорчения повесься на йух в каком нибудь общественном мацковском сортире прямо над дырой! у меня вопрос к цензору на фига вы о предателях пишете?
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09.06.2021 19:14 Відповісти
Место этому уголовнику на параше, а не на цензоре, не позорьтесь.
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09.06.2021 19:21 Відповісти
"Знал бы 10 лет назад, что на Донбассе сегодня будет заправлять Курченко, я бы в "Правый сектор" записался", - экс-нардеп и сепаратист Игорь Марков - Цензор.НЕТ 4591 "Знал бы 10 лет назад, что на Донбассе сегодня будет заправлять Курченко, я бы в "Правый сектор" записался", - экс-нардеп и сепаратист Игорь Марков - Цензор.НЕТ 6830
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09.06.2021 19:32 Відповісти
бачиш кацапа - роби отак ... "Знав би 10 років тому, що на Донбасі сьогодні заправлятиме Курченко, я б у "Правий сектор" записався", - екснардеп і сепаратист Ігор Марков - Цензор.НЕТ 3258
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09.06.2021 20:03 Відповісти
довбо@б ты мАрков - Курченко это шавка клана яНека
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09.06.2021 20:01 Відповісти
А с хрена его цензор пиарит, рюхало это??
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09.06.2021 22:07 Відповісти
Такіх нє бєрут в космонавти!
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10.06.2021 13:41 Відповісти
 
 