Притула про держоборонзамовлення: наша армія досі не знає, чим буде воювати. ВIДЕО

Волонтер і екскандидат у мери Києва Сергій Притула розкритикував ситуацію з державним оборонним замовленням.

Відповідне відео Притула опублікував в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Волонтер обурений тим, що держоборонзамовлення в Україні є повністю засереченим - при тому, що в США, наприклад, під грифом перебуває тільки 20% ДОЗ. При цьому доступ до держоборонзамовлення є у народних депутатів - зокрема депутатів ОПЗЖ Льовочкіна (ексголова Адміністрації Януковича) і Ковальова (раніше відкрито підтримував терористів "ДНР" і "ЛНР").

Засекреченість ДОЗ створює корупційні ризики, говорить Притула. Станом на 2020 рік було 600 кримінальних проваджень із загальною сумою збитків близько 1 млрд грн про порушення на закупівлі для армії.

"Закритий клуб, де замовлення розподіляються між своїми, де існують фірми-прокладки, і де умови тендера часто пишуть під одного учасника. ... Таке середовище - просто благодатний ґрунт для системного розпилу і корупції", - стверджує волонтер.

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І при цьому у воюючій країні державне оборонне замовлення приймається з затримкою в п'ять місяців, - каже Притула.

"У нас генштаб досі не може зрозуміти, чим він буде воювати і, головне, коли це озброєння і боєприпаси надійдуть у війська", - підкреслив волонтер, додавши, що вважає відповідальними за це Міністерство оборони і Міністерство стратегічної промисловості.