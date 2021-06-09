Притула про держоборонзамовлення: наша армія досі не знає, чим буде воювати. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Волонтер і екскандидат у мери Києва Сергій Притула розкритикував ситуацію з державним оборонним замовленням.
Відповідне відео Притула опублікував в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
Волонтер обурений тим, що держоборонзамовлення в Україні є повністю засереченим - при тому, що в США, наприклад, під грифом перебуває тільки 20% ДОЗ. При цьому доступ до держоборонзамовлення є у народних депутатів - зокрема депутатів ОПЗЖ Льовочкіна (ексголова Адміністрації Януковича) і Ковальова (раніше відкрито підтримував терористів "ДНР" і "ЛНР").
Засекреченість ДОЗ створює корупційні ризики, говорить Притула. Станом на 2020 рік було 600 кримінальних проваджень із загальною сумою збитків близько 1 млрд грн про порушення на закупівлі для армії.
"Закритий клуб, де замовлення розподіляються між своїми, де існують фірми-прокладки, і де умови тендера часто пишуть під одного учасника. ... Таке середовище - просто благодатний ґрунт для системного розпилу і корупції", - стверджує волонтер.
І при цьому у воюючій країні державне оборонне замовлення приймається з затримкою в п'ять місяців, - каже Притула.
"У нас генштаб досі не може зрозуміти, чим він буде воювати і, головне, коли це озброєння і боєприпаси надійдуть у війська", - підкреслив волонтер, додавши, що вважає відповідальними за це Міністерство оборони і Міністерство стратегічної промисловості.
Будь ласка, зачекайте...
30 березня 2015
Президент Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо планування і формування державного оборонного замовлення.
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу України» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
2 серпня 2016 року
Пока был в Голосе не особо критиковал зеленых, а самого Зелю, наверное, никогда.
Или ты думал, что все будет, как в сериале?
Ніби вже і бронік змінили( значить читають ваші коментарі) під моїми публікаціями…
Але ж ну знову…..
Ну знову воно якось……
Чому такий переляк на обличчі?
І ще одне питання:
Хлопцям шашлику зробив?.
"У нас генштаб до сих пор не может понять, чем он будет воевать"
а
"У нас генштаб до сих пор не может понять, он что ли будет воевать"