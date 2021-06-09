"Без цензури" у прямому ефірі: Американська Зе-брехня. Як Ткаченко душить українську. Транс-піп в УПЦ МП. # Тараров_нах. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі - про наболіле та актуальне, але з нотками трешу і веселощів.

Сьогодні о 20:45 в стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ:

🟡 Американська Зе-брехня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського не соромляться переписувати повідомлення про зміст його телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.

Якщо в первинному варіанті документа говорилося про підтримку президентом США можливості надання Україні Плану для членства в НАТО, то зараз виявляється, що про це говорив Зеленський, а не Байден! Навіщо ж так брехати?

🟡 Як Ткаченко душить українську мову.

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримує ідею відкласти початок дії статей закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що стосуються обов'язкового дубляжу фільмів українською мовою.

А поки міністр не заважає русифікації інформаційного простору, іноземці показують майстер-класи, як треба вчити українську і разом з українцями вкотре доводять, що всі відмазки влади - дійсно тільки відмазки.

🟡Трасн-піп у філії російської церкви в Україні

М'якітка і перчинка одночасно: на Волині священник Московського патріархату стояв на трасі в жіночому одязі! Так, ви все правильно прочитали – священник, на трасі, у спідниці й лосинах. Що в головах у працівників РПЦ в Україні?

🟡 # Татаров_нах

Як представники Верховної Ради на догоду Татарову зривають конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури? І чому Володимиру Зеленському давно пора позбутися цього токсичного персонажа?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до стріму "Без цензури" в прямому ефірі.