"Без цензури" у прямому ефірі: Американська Зе-брехня. Як Ткаченко душить українську. Транс-піп в УПЦ МП. # Тараров_нах. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі - про наболіле та актуальне, але з нотками трешу і веселощів.
Сьогодні о 20:45 в стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ:
🟡 Американська Зе-брехня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського не соромляться переписувати повідомлення про зміст його телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.
Якщо в первинному варіанті документа говорилося про підтримку президентом США можливості надання Україні Плану для членства в НАТО, то зараз виявляється, що про це говорив Зеленський, а не Байден! Навіщо ж так брехати?
🟡 Як Ткаченко душить українську мову.
Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримує ідею відкласти початок дії статей закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що стосуються обов'язкового дубляжу фільмів українською мовою.
А поки міністр не заважає русифікації інформаційного простору, іноземці показують майстер-класи, як треба вчити українську і разом з українцями вкотре доводять, що всі відмазки влади - дійсно тільки відмазки.
🟡Трасн-піп у філії російської церкви в Україні
М'якітка і перчинка одночасно: на Волині священник Московського патріархату стояв на трасі в жіночому одязі! Так, ви все правильно прочитали – священник, на трасі, у спідниці й лосинах. Що в головах у працівників РПЦ в Україні?
🟡 # Татаров_нах
Як представники Верховної Ради на догоду Татарову зривають конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури? І чому Володимиру Зеленському давно пора позбутися цього токсичного персонажа?
Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до стріму "Без цензури" в прямому ефірі.
Будь ласка, зачекайте...
В ответ Маас отметил, что недавний разговор с главой МИД РФ Сергем Лавровым не состоялся бы, если бы Германии заявила о предоставлении одной из сторон конфликта вооружения.
Рьіжему недоумку так не интересно
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
І я скажу: "Так! Я вірю Медведчуку на записах, бо його зізнання в телефонних розмовах були, адресовані не публіці, а своїм поплічникам в Москві та Лугандоні".
А зараз я скажу: "Вірити Медведчуку в інтерв'ю Голованову НЕМАЄ ЖОДНИХ ПІДСТАВ. Бо заяви цієї падлюки спрямовані на ВИБІЛЕННЯ і себе коханого, і свого поплічника ( у цьому випадку - Порошенка).