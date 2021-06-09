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Данилюк-Ярмолаєва (359) Буткевич Богдан (428)

"Без цензури" у прямому ефірі: Американська Зе-брехня. Як Ткаченко душить українську. Транс-піп в УПЦ МП. # Тараров_нах. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва в прямому ефірі - про наболіле та актуальне, але з нотками трешу і веселощів.

Сьогодні о 20:45 в стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ:

🟡 Американська Зе-брехня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського не соромляться переписувати повідомлення про зміст його телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.

Якщо в первинному варіанті документа говорилося про підтримку президентом США можливості надання Україні Плану для членства в НАТО, то зараз виявляється, що про це говорив Зеленський, а не Байден! Навіщо ж так брехати?

🟡 Як Ткаченко душить українську мову.

Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримує ідею відкласти початок дії статей закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що стосуються обов'язкового дубляжу фільмів українською мовою.

А поки міністр не заважає русифікації інформаційного простору, іноземці показують майстер-класи, як треба вчити українську і разом з українцями вкотре доводять, що всі відмазки влади - дійсно тільки відмазки.

🟡Трасн-піп у філії російської церкви в Україні

М'якітка і перчинка одночасно: на Волині священник Московського патріархату стояв на трасі в жіночому одязі! Так, ви все правильно прочитали – священник, на трасі, у спідниці й лосинах. Що в головах у працівників РПЦ в Україні?

🟡 # Татаров_нах

Як представники Верховної Ради на догоду Татарову зривають конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури? І чому Володимиру Зеленському давно пора позбутися цього токсичного персонажа?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до стріму "Без цензури" в прямому ефірі.
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знаете чому німчура не продае ( не надае) нам необхідну для нас Зброю - Боеприпаси ....

В ответ Маас отметил, что недавний разговор с главой МИД РФ Сергем Лавровым не состоялся бы, если бы Германии заявила о предоставлении одной из сторон конфликта вооружения.
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09.06.2021 20:50 Відповісти
орда для гансів доволі великий ринок збуту та постачальник вуглеводнів...а ми - ніхто. чистий практицизм.
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09.06.2021 20:55 Відповісти
все вірно ...
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10.06.2021 21:11 Відповісти
ну да, с опанасами не так выгодно торговать как с иванами. чо не так то?
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15.06.2021 14:01 Відповісти
Проявление нетерпимости к людям нетрадиционной ориентации это не по-европейски.
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09.06.2021 20:54 Відповісти
И что рыжий ни разу Пороха не попытался лягнуть?
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09.06.2021 22:25 Відповісти
Сезон клубники проходит. В етот раз Порошенко отвез системьі видеонаблюдения без клубники.
Рьіжему недоумку так не интересно
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10.06.2021 07:46 Відповісти
Рудий безкоштовно не працює. Немає грошей - немає і чорнухи про Порошенка.
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10.06.2021 13:07 Відповісти
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА Василию Голованову на телеканале NewsOne

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ

ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.

Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…

Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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10.06.2021 12:43 Відповісти
Пороходрочери у Стерненка розганяли тезу: "Ви вірите Медведчукові?"
І я скажу: "Так! Я вірю Медведчуку на записах, бо його зізнання в телефонних розмовах були, адресовані не публіці, а своїм поплічникам в Москві та Лугандоні".

А зараз я скажу: "Вірити Медведчуку в інтерв'ю Голованову НЕМАЄ ЖОДНИХ ПІДСТАВ. Бо заяви цієї падлюки спрямовані на ВИБІЛЕННЯ і себе коханого, і свого поплічника ( у цьому випадку - Порошенка).
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10.06.2021 13:24 Відповісти
гнусные рожи у рыжего и его кривомордой напарницы
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13.10.2021 20:50 Відповісти
 
 