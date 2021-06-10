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допомога (5236) Порошенко (13192) військовослужбовці (3953) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (161)

Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Громадська організація "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти і придбали комплект спостереження й оптичної розвідки для українських військових.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Сьогодні ми передаємо його на фронт у 8-ий батальйон 10-ої ОГШБр. Кілька тижнів тому я особисто передавав такий самий комплект у 108-ий батальйон. Загалом це уже третій комплект для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Дякую неймовірним українцям, ви спільно з нами рятуєте життя українських воїнів", – написав лідер "ЄС"

Порошенко зауважив, що комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав воїнам 10-ї ОГШБр комплект відеоспостереження. ФОТО

"Зараз бійці 10-ої ОГШБр знаходяться на найскладніших ділянках: Зайцеве, Шуми, Новгородське. Ми бачили, як працюють ці комплекти: це реально допомагає воювати, боротися зі снайперами, зупиняти ворожі дії. Такі комплекти вкрай необхідні у теперішніх умовах, коли після так званого "перемир’я" ми втратили близько ста наших воїнів, коли нашим військовим забороняли користуватися дронами, забороняли вивід контрснайперських груп", – зазначив п’ятий президент.

Він також запропонував підвищити ефективність бойових комплексів, зібравши кошти для бригадного пункту.

Але в мене є ще одна ідея: зібрати кошти для бригадного пункту, який значно підвищить ефективність цих бойових комплексів і з’єднає їх по всіх трьох батальйонних зонах. Щоправда, такий комплекс коштує вдвічі дорожче: 735 тисяч гривень. Але я знаю, що спільно ми зможемо зробити такий важливий подарунок для бійців "десятки". Половину суми Фонд Порошенка перерахує вже завтра. Разом ми наблизимо перемогу України!", – наголосив Порошенко.

Порошенко і Справа Громад передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки 01
Порошенко і Справа Громад передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки 02
Порошенко і Справа Громад передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
А ЗЕчмо тільки селфилось і казало який він маладєтс.
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10.06.2021 09:56
+23
тікає кукурудзою додому

Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 4176
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10.06.2021 09:59
+22
Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 2223
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10.06.2021 10:08
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А ЗЕчмо тільки селфилось і казало який він маладєтс.
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10.06.2021 09:56 Відповісти
тікає кукурудзою додому

Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 4176
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10.06.2021 09:59 Відповісти
Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 6975
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10.06.2021 10:02 Відповісти
Это фотошоп, видно невооруженным глазом! Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 4225
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10.06.2021 10:30 Відповісти
Это фрагмент из нового фильма "Хищник 5 (Бубочка vs Predator)"
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10.06.2021 11:40 Відповісти
В українському прокаті "Вова пензлює до Ростова".
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10.06.2021 12:01 Відповісти
Или новый триллер "Вова идет смотреть в глаза"
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10.06.2021 13:09 Відповісти
Решил наломать качанов кукурузки ленке покушать? Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 762
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10.06.2021 10:10 Відповісти
та може і так Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 2735
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10.06.2021 10:11 Відповісти
І кричить: -Шолом!, Це я.
https://www.youtube.com/watch?v=D2TrPhYie6s Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 2584
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10.06.2021 10:10 Відповісти
В общем не отходил ни шага в сторону от профессиональной привычки забавлять зрителей.
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10.06.2021 10:26 Відповісти
Лучше б 10000000000000 деревьев садили,как велел самый лучший и великий политик
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10.06.2021 09:57 Відповісти
НеДЕШЕВИЙ ХЛОПЕЦЬ

Як на мене, одна з найбільших наших проблем, щодо різноманітних журналістських розслідувань в тому, що ми увагу звертаємо на розслідування, які нам підсовують противники. А водночас існують проекти журналістських розслідувань, що розповідають справді актуальні речі. Наприклад на каналі «Прямий» є такий проект «Watchdogs. Розслідування», що виходить кожного четверга. І крайній їх випуск справді шикарний.

Що там у нас кажуть про Зеленського? «Він не краде?» «Він простий хлопець з народу?» Ну от реальність така, що цей «простий хлопець» уже обходиться державі дорожче ніж будь-хто з попередників.

По-перше, цей «хлопець з народу» весь час кудись їздить. І знаєте, в мене склалося враження, що офіс президента спеціально організує йому нові й нові мандри, з банальною метою - на цих мандрівках Зеленського заробляє оточення Зеленського. Дивіться самі.

Зеленського весь час треба охороняти. Президент на велосипеді був у кіно для йолопів, які на ці байки повелися. В реальності Зеленського уже возять кортежами яких не було ані в Ющенка, ані в Порошенка. Статті розходу на охорону президента це пісня. Наприклад, шкарпеток для своїх співробітників УДО на рік купує на 800 тис. грн. Ще - на 200 тис. грн. краваток. На балансі УДО перебуває певна кількість службових собак, які за два роки державі обійшлися у 982 тис. грн. При чому 17 тисяч були витрачені (видихніть) на черевики для собак.

Від вересня до кінця 2020 р. УДО на автомобілі спецпризначення витратили 49,6 мільйонів грн. Скільки там коштувало забезпечити ковідні лікарні киснем? Але й це не межа. УДО ще активно дбає про забезпечення своїх працівників житлом. Від серпня по грудень було перелічено 70 мільйонів грн. на пайові внески, при чому всі ці гроші отримала ТОВ «ДБК ПАРТНЕР», яка забезпечувала житлом охоронців Януковича. Що у нас там із забезпеченням житлом інвалідів війни?

І нарешті пункт який мене порвав - УДО закупило на новорічні свята дрова на 37 тис. грн., тобто біля 5-25 вантажівок, залежно від ціни. Лихо в тому, що всі резиденції де відпочивав Зеленський забезпечені централізованим опаленням, тобто дрова там не потрібні як таке. Далі зрозуміло?

До речі про відпочинок президента. Пам'ятаєте цьогорічний відпочинок Зеленського в Буковелі, де він фотографувався з «випадковими лижниками»? Так от на той відпочинок «офіційну делегацію на чолі з президентом України» возила Державіакомпанія «Україна» за скромну цифру - 1,5 мільйони грн. Я ще тоді писав що «випадкові лижники» приїхали в Буковель разом з Зеленським.

Перельоти Зеленського - окрема тема. За два роки Зеленський здійснив сотні перельотів, за що ми з вами заплатили 450 мільйонів грн. Пригадуєте, скільки разів за рік Зеленських ходить у відпустку? Ну от.

І ще. Пригадуєте з якою помпою Зеленський оголосив про передачу літака і вертольота з президентського авіазагону до ЗСУ? Розслабтеся - ніхто нічого не передавав. На кінець травня поточного року, обидва борти перебувають на обліку ДУС. Як кажуть: «Головне прокукурікати, а там хоч не розквітай».

Взагалі якщо брати статті розходів ДУС - голова паморочиться. Наприклад, квіти для офіційних заходів ДУС купує по 2-5 тис грн. за букет, за 10 місяців квіти президента нам з вами обійшлися у 606 тис. грн. А ще серед витрат ДУС - запонки з бурштином за 50 тис. грн., рушники по 7500 грн, парасольки по 11 тис. грн., комплект намисто і сережки за 15 тис. грн., брошка за 2000 грн., жіноча хустка за 26 000 грн… Я сильно переймаюся за Першу Леді - вона стверджує що всі прикраси собі купує сама. То для кого це тоді її благовірний купує жіночі прикраси державним коштом?

Вам не здається що Порошенко з Мальдивами за власний кошт, платникам податків обходився у рази дешевше?

До речі, минулого року ДУС убрався в бюджет в 900 мільйонів грн.. Цього року у них 1 мільярд 300 мільйонів - рекорд в історії України. Розвернися душа!

Про це треба говорити. А не про гидотні наклепи у вигляді версій від Бігуса.

https://youtu.be/u6GZjzvMDeQ
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10.06.2021 11:59 Відповісти
Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 1405
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10.06.2021 09:59 Відповісти
І полуницю привіз, а зє сцикун тільки "клубнічку" від 95 кварталу

Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 2212
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10.06.2021 10:00 Відповісти
Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 7448
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10.06.2021 10:07 Відповісти
Порох привіз трускавку, а пацаки жеруть "клубнику" Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 1888
https://educalingo.com/ru/dic-uk/truskavka
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10.06.2021 10:12 Відповісти
опять клубнику военным привез . снова пиарится . нет что бы чем то полезным занялся бездельник

то ли дело Зеленский . озеленением Украины переймается . миллиард деревьев посадить обязался . сразу видно человек со стратегическим мышлением Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 429
на этом буду заканчивать . ибо времени больше нет . нужно брать лопату и идти садить дерево . бо Зеля ляпнул и забыл а выполнять нам придется Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 1749
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10.06.2021 10:01 Відповісти
интересно хоть одно дерево уже посадили с момента заявы?)))
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10.06.2021 10:07 Відповісти
За перше дерево від зелі хто отримав "менделю"? Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 9746
Зеленський хоче посадити за три роки мільярд дерев. Це майже по 1 мільйону щодня, незважаючи на пору року.

**....й безмозглий поц! Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7352
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10.06.2021 10:15 Відповісти
Тут у нас в городе тоже депутаты несколько лет назад парк сажали, но никто не поливал потом и всё засохло... Так, что посадить мало, надо ещё ухаживать, в кацапии вообще ёлки без корней сажали..Клоуны.
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10.06.2021 10:23 Відповісти
Зеля и его избиратели как обычно из тех кто ********* . поэтому озеленять Украину придется порохоботам

от себя скажу что сам того не хотя весной поучаствовал в озеленении . на моем счету 2 яблони . 2 тернослива . 1 груша и 10 кустов спаржи . правда я не знал что это будет президентская программа уверен и Зеля про свое предложение узнал за пару минут до того как его озвучил Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 9740
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10.06.2021 10:17 Відповісти
З моєї "перебудовної" юності: -
Край дороги посадили
Без коріння ялинки,
Ще й бетоном їх залили,
Щоб стояли на віки!
Всю бруківку мили з милом,
А шампунню тротуар,
Бо до міста Львова їде -
Генеральний секретар!
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10.06.2021 11:05 Відповісти
Сажать придется точно не одно дерево. Включая тех, кто сегодня родился и тех, кто сегодня умрет. А если исключить из списка тех, кто только посвистеть способен, то ваще жара. Исключить придется зелю и всех его выборцив, потому что они не по этому делу. Им жрать-спать-срать надо, остальное им похер.
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10.06.2021 10:10 Відповісти
Елси подходить к делу на полном серйозе то вот:
Жительница Запорожской области вырастила коноплю размером с дерево - фото
Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7701
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10.06.2021 10:13 Відповісти
Думаю, это зелю не впечатлит. Он больше по кустам коки специализируется. Интересно, насколько декоративен куст коки? И существуют ли районированные сорта этой культуры, которые не будут вымерзать в наши зимы? Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 1122
Нюхай українське!!!
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10.06.2021 10:25 Відповісти
Нужно легализировать коноплю. всю полностью. это деньги в бюджет рекой потекут. но вот только Арсен Борисыч против Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 3242
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10.06.2021 10:29 Відповісти
Всё для фронта, всё для победы! Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 2998
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10.06.2021 10:29 Відповісти
Арсен Борисыч на сегодняшний день является естественный монополистом этой кухни. Его сопротивление понятно и логично. Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7985 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7985 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 6439
То же самое и с наркотой и с проституцией. Вот черный рынок оружия из-за войны и бесконтрольного распространения огнестрела выполз из-под заботливой арсенборисовской руки.
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10.06.2021 13:12 Відповісти
А тетка реально молодчина! своего рода агрономический талант. О таких говорят, что у них "рука зеленая", даже держак лопаті, воткнутій в землю, у таких людей зацветает. Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 147
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10.06.2021 10:30 Відповісти
Кстати, где такую елку можно купить? На НГ и елка и подарок сразу! Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8546 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8546 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8546
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10.06.2021 10:31 Відповісти
Це означає, що для цієї мети, яку Зеленський назвав «досяжною», необхідно висаджувати пересічно трохи більш ніж 913 тисяч 242 дерева щодня протягом цих трьох років, незважаючи на пори року, коли дерева висаджувати доцільно.
Або ж більш ніж 10,5 дерев щосекунди цілодобово, вдень і вночі.
Нині, за різними повідомленнями, загальна площа лісів України становить від 10,4 до 10,8 мільйона гектарів. Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 5358 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 5358 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 5358

Здається клієнт втік з Дурдому
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10.06.2021 10:16 Відповісти
Порошенко єдиний президент, який ставив ЗСУ значно вище мєнтів.
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10.06.2021 10:04 Відповісти
Людина просто розуміє, що нам кірдик без ВСУ. Вранці встанемо, а наді Львовом кацапська ганчірка теліпається. Зєлі какаяразніца, а Пороху ніж в серце. Як і нам з Вами.
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10.06.2021 10:13 Відповісти
А толку? Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7340
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10.06.2021 11:22 Відповісти
Порошенко и "Справа Громад" передали воинам 10-й ОГШБр новый комплект оптической разведки - Цензор.НЕТ 2223
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10.06.2021 10:08 Відповісти
Наш ПрезидентПорошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 3162
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10.06.2021 10:10 Відповісти
Кто сказал?
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10.06.2021 11:23 Відповісти
Петро до дострокових готується?
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10.06.2021 10:11 Відповісти
Серйозно? Якщо порівнювати з блазнем, то Порох, абсолютно правдива людина, але ж ви два ідіота, вибрали блазня!
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10.06.2021 11:21 Відповісти
Жмуруку только досрочная посадка светит.
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10.06.2021 10:21 Відповісти
Так сади, пацак! Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8785 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8785 Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 8785
Ты же 58 уголовных дел на него наоткрывал! Слабо, чмошники?!
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10.06.2021 10:35 Відповісти
Приготовь свою дорогую бабулю--традиционно пролетать будет мимо кресел
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10.06.2021 10:24 Відповісти
а что бы харю свиную , в телек не засунуть, мы не можем. те кто помогает искренне , делают это молча...
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10.06.2021 10:16 Відповісти
Это ты о вандализме осла по обписыванию колонны в Днепре?
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10.06.2021 10:18 Відповісти
Любое хорошее и нужное дело Порошенко вызывает у зебилов скрежет зубов и диарею из за того,что постоянно напоминает им какие же они олигофрены.
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10.06.2021 10:17 Відповісти
А ти словоблудний ананіст. Що ти особисто зробило для України і її армії?
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10.06.2021 10:33 Відповісти
Странная ситуация. Подогнал клубнику, аппарат ШВЛ, собрал в складчину комплект оптической разведки.....об этом рассказывают всем, а раньше, тратил свои миллиарды на армию (ну по словам порохоботов) и об этом ни-ни, тихонечко, не привлекая внимания.... Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 9340

Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 2658
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10.06.2021 10:18 Відповісти
Да собственно говоря не все ли равно--у зелебобиков будут диарея и так и так. Да и Порох ,я уверен,знает,что вы все равно не оцените.
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10.06.2021 10:21 Відповісти
А тихо тепер і не буде. Тепер буде голосно. Дуже голосно.
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10.06.2021 12:20 Відповісти
(с)
Я кохаю Гриця (Гриця!), кохаю лише Гриця
За те, що у Гриця в кишені полу-полуниця
Він приходить, мене робить, я кохаю Гриця
Його бачу, червонію, як та полуниця
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10.06.2021 10:25 Відповісти
А тобі москаль,яке діло до України?
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10.06.2021 10:42 Відповісти
Доларовий мільярдер Порошенко, який за 2014-2020 роки збагатився приблизно в 2 рази (згідно Форбс з 750 млн до 1.4 млрд доларів), тримає готівкою 1.8 млрд гривень згідно своєї декларації і згідно неї ж витрачає по 30 млн в рік лише не власних адвокатів - увага, за допомогою краудфандингу (збору коштів) передав в ВСУ декілька ящиків полуниці і оптичний набір під прицілом фото- і відеокамер. Завіса.
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10.06.2021 10:48 Відповісти
))))свинособака,уже честно -задолбала твоя методичка...или вы,кацарылые,по тугодумности новую освоить не можете?
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10.06.2021 10:52 Відповісти
Кацапсинко, ти брешеш як дишеш!
В число долларовых миллиардеров вошли совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Вадим Новинский ($1,4 млрд) - совладелец Smart Holding Group, которой принадлежит 24% в железорудной компании Рината Ахметова «Метинвест», владелец кондитерской корпорации Roshen и избранный президент Украины Петр Порошенко ($1,3 млрд), Юрий Косюк ($1,3 млрд), владеющий агропромышленным холдингом «Мироновский хлебопродукт», Константин Жеваго ($1,1 млрд), которому принадлежит горно-металлургическая группа «Финансы и кредит», и Сергей Тигипко ($1 млрд) - один из основателей "Приватбанка".

29.05.2014 16:38 https://www.forbes.ru/news/258737-ukrainskii-forbes-sostavil-reiting-bogateishikh-biznesmenov
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10.06.2021 11:30 Відповісти
Краудфандинг в исполнении ***** - это звучит гордо! ))
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10.06.2021 11:42 Відповісти
Вы это, ошибаетесь. Согласно сведениям поклонников зевовы Порошенко за 2014-2020 годы обогатился в ВОСЕМьДЕСЯТ ПЯТЬ раз. И они в это свято верят.Вот так. А вы чего-то про каких-то жалких два раза пишите.
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10.06.2021 12:54 Відповісти
А шо,зескотобаза снова просто обожрала бойцов и упёрлась?
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10.06.2021 10:55 Відповісти
Да. Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 9267
А бойцы голодными остались. Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 609
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10.06.2021 11:12 Відповісти
путём краудфандинга.
снова Порох зебилов обокрал.
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10.06.2021 11:24 Відповісти
«Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. ... У тебе ж, коли твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить права...»

від Матвія (гол. 6, ст. 2-4)
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10.06.2021 11:31 Відповісти
Пошлите это выражение бубочке. Пусть хоть притормозит с великим крадивныцтвом пиариться. Порошенко строил дороги больше,дешевле и без пафоса.
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10.06.2021 11:45 Відповісти
Конечно без пафоса. Какой может быть пафос у сывочолого....... Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 7262

Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 566
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10.06.2021 12:04 Відповісти
Ну, до твоей зеленожопой макики ему далеко, эт точно! Вспоминая, как грипоц приехал открывать футбольное поле в школу, которое сделали при Порошенко, и мостики (метров 5) открывал на западной Украине ваше ************* зеленое чмо, и пиарился на программе децентрализации, которую основал и начал воплощить в жизнь такой-сякой Порошенко. И дороги у Пороха были в 2-3 раза дешевле, и сделал он их в несколько раз больше, не смотря на полученную пустую казну. Но тупорылым продажным кремледрочерно-зеленогнойным утыркам доказать ничего не возможно, в голове одни зеленые вонючие опилки!.
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10.06.2021 12:11 Відповісти
А с чего ты взял, что "зеленожопая макака" моя? Этот унюханный дегенерат - результат "великого" правления сывочолого гэцьмана. Думаю, что ЗЕбил даже симоненке проиграл бы на выборах, а ваш постарался Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки - Цензор.НЕТ 6735
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10.06.2021 13:13 Відповісти
не віднєкуйся, навіть якщо ти з касапської банди "ктоугоднотольконепорох". Все-одно ти - 73/43%зебіл. Вашого всього гамнистого дохера в тій кодлі.
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10.06.2021 13:34 Відповісти
ви там комплекси хомчаку та тарану не давайте, бо знову вкрадуть як антиснаперські та ще й Фігуса натравлять -контрабандою порох займається.
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10.06.2021 12:07 Відповісти
О, теперь вижу что у рьіжего подсвинка будет в воскресенье погорать.
Интересно он в конвульсиях бестолковкой в пол будет стучать со словами "клятий Порошенко опять клубничку солдатам привез"?
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10.06.2021 12:20 Відповісти
У него полюбому подгорать будет. Порошенко-родовая травма этой свиньи. С аферистовичем горят сраками в вунисон
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10.06.2021 14:45 Відповісти
Почувствуйте разницу)))
Зеленский привез на передовую свою "... глубокую убежденность в том, что ..." Порошенко - комплексы оптической разведки.
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10.06.2021 21:21 Відповісти
потужненько.
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11.06.2021 04:43 Відповісти
 
 