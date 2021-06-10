Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки. ВIДЕО
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Громадська організація "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти і придбали комплект спостереження й оптичної розвідки для українських військових.
Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".
"Сьогодні ми передаємо його на фронт у 8-ий батальйон 10-ої ОГШБр. Кілька тижнів тому я особисто передавав такий самий комплект у 108-ий батальйон. Загалом це уже третій комплект для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Дякую неймовірним українцям, ви спільно з нами рятуєте життя українських воїнів", – написав лідер "ЄС"
Порошенко зауважив, що комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.
"Зараз бійці 10-ої ОГШБр знаходяться на найскладніших ділянках: Зайцеве, Шуми, Новгородське. Ми бачили, як працюють ці комплекти: це реально допомагає воювати, боротися зі снайперами, зупиняти ворожі дії. Такі комплекти вкрай необхідні у теперішніх умовах, коли після так званого "перемир’я" ми втратили близько ста наших воїнів, коли нашим військовим забороняли користуватися дронами, забороняли вивід контрснайперських груп", – зазначив п’ятий президент.
Він також запропонував підвищити ефективність бойових комплексів, зібравши кошти для бригадного пункту.
Але в мене є ще одна ідея: зібрати кошти для бригадного пункту, який значно підвищить ефективність цих бойових комплексів і з’єднає їх по всіх трьох батальйонних зонах. Щоправда, такий комплекс коштує вдвічі дорожче: 735 тисяч гривень. Але я знаю, що спільно ми зможемо зробити такий важливий подарунок для бійців "десятки". Половину суми Фонд Порошенка перерахує вже завтра. Разом ми наблизимо перемогу України!", – наголосив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=D2TrPhYie6s
Як на мене, одна з найбільших наших проблем, щодо різноманітних журналістських розслідувань в тому, що ми увагу звертаємо на розслідування, які нам підсовують противники. А водночас існують проекти журналістських розслідувань, що розповідають справді актуальні речі. Наприклад на каналі «Прямий» є такий проект «Watchdogs. Розслідування», що виходить кожного четверга. І крайній їх випуск справді шикарний.
Що там у нас кажуть про Зеленського? «Він не краде?» «Він простий хлопець з народу?» Ну от реальність така, що цей «простий хлопець» уже обходиться державі дорожче ніж будь-хто з попередників.
По-перше, цей «хлопець з народу» весь час кудись їздить. І знаєте, в мене склалося враження, що офіс президента спеціально організує йому нові й нові мандри, з банальною метою - на цих мандрівках Зеленського заробляє оточення Зеленського. Дивіться самі.
Зеленського весь час треба охороняти. Президент на велосипеді був у кіно для йолопів, які на ці байки повелися. В реальності Зеленського уже возять кортежами яких не було ані в Ющенка, ані в Порошенка. Статті розходу на охорону президента це пісня. Наприклад, шкарпеток для своїх співробітників УДО на рік купує на 800 тис. грн. Ще - на 200 тис. грн. краваток. На балансі УДО перебуває певна кількість службових собак, які за два роки державі обійшлися у 982 тис. грн. При чому 17 тисяч були витрачені (видихніть) на черевики для собак.
Від вересня до кінця 2020 р. УДО на автомобілі спецпризначення витратили 49,6 мільйонів грн. Скільки там коштувало забезпечити ковідні лікарні киснем? Але й це не межа. УДО ще активно дбає про забезпечення своїх працівників житлом. Від серпня по грудень було перелічено 70 мільйонів грн. на пайові внески, при чому всі ці гроші отримала ТОВ «ДБК ПАРТНЕР», яка забезпечувала житлом охоронців Януковича. Що у нас там із забезпеченням житлом інвалідів війни?
І нарешті пункт який мене порвав - УДО закупило на новорічні свята дрова на 37 тис. грн., тобто біля 5-25 вантажівок, залежно від ціни. Лихо в тому, що всі резиденції де відпочивав Зеленський забезпечені централізованим опаленням, тобто дрова там не потрібні як таке. Далі зрозуміло?
До речі про відпочинок президента. Пам'ятаєте цьогорічний відпочинок Зеленського в Буковелі, де він фотографувався з «випадковими лижниками»? Так от на той відпочинок «офіційну делегацію на чолі з президентом України» возила Державіакомпанія «Україна» за скромну цифру - 1,5 мільйони грн. Я ще тоді писав що «випадкові лижники» приїхали в Буковель разом з Зеленським.
Перельоти Зеленського - окрема тема. За два роки Зеленський здійснив сотні перельотів, за що ми з вами заплатили 450 мільйонів грн. Пригадуєте, скільки разів за рік Зеленських ходить у відпустку? Ну от.
І ще. Пригадуєте з якою помпою Зеленський оголосив про передачу літака і вертольота з президентського авіазагону до ЗСУ? Розслабтеся - ніхто нічого не передавав. На кінець травня поточного року, обидва борти перебувають на обліку ДУС. Як кажуть: «Головне прокукурікати, а там хоч не розквітай».
Взагалі якщо брати статті розходів ДУС - голова паморочиться. Наприклад, квіти для офіційних заходів ДУС купує по 2-5 тис грн. за букет, за 10 місяців квіти президента нам з вами обійшлися у 606 тис. грн. А ще серед витрат ДУС - запонки з бурштином за 50 тис. грн., рушники по 7500 грн, парасольки по 11 тис. грн., комплект намисто і сережки за 15 тис. грн., брошка за 2000 грн., жіноча хустка за 26 000 грн… Я сильно переймаюся за Першу Леді - вона стверджує що всі прикраси собі купує сама. То для кого це тоді її благовірний купує жіночі прикраси державним коштом?
Вам не здається що Порошенко з Мальдивами за власний кошт, платникам податків обходився у рази дешевше?
До речі, минулого року ДУС убрався в бюджет в 900 мільйонів грн.. Цього року у них 1 мільярд 300 мільйонів - рекорд в історії України. Розвернися душа!
Про це треба говорити. А не про гидотні наклепи у вигляді версій від Бігуса.
https://youtu.be/u6GZjzvMDeQ
https://educalingo.com/ru/dic-uk/truskavka
то ли дело Зеленский . озеленением Украины переймается . миллиард деревьев посадить обязался . сразу видно человек со стратегическим мышлением
на этом буду заканчивать . ибо времени больше нет . нужно брать лопату и идти садить дерево . бо Зеля ляпнул и забыл а выполнять нам придется
Зеленський хоче посадити за три роки мільярд дерев. Це майже по 1 мільйону щодня, незважаючи на пору року.
**....й безмозглий поц!
от себя скажу что сам того не хотя весной поучаствовал в озеленении . на моем счету 2 яблони . 2 тернослива . 1 груша и 10 кустов спаржи . правда я не знал что это будет президентская программа уверен и Зеля про свое предложение узнал за пару минут до того как его озвучил
Край дороги посадили
Без коріння ялинки,
Ще й бетоном їх залили,
Щоб стояли на віки!
Всю бруківку мили з милом,
А шампунню тротуар,
Бо до міста Львова їде -
Генеральний секретар!
Жительница Запорожской области вырастила коноплю размером с дерево - фото
Нюхай українське!!!
То же самое и с наркотой и с проституцией. Вот черный рынок оружия из-за войны и бесконтрольного распространения огнестрела выполз из-под заботливой арсенборисовской руки.
Або ж більш ніж 10,5 дерев щосекунди цілодобово, вдень і вночі.
Нині, за різними повідомленнями, загальна площа лісів України становить від 10,4 до 10,8 мільйона гектарів.
Здається клієнт втік з Дурдому
Ты же 58 уголовных дел на него наоткрывал! Слабо, чмошники?!
Я кохаю Гриця (Гриця!), кохаю лише Гриця
За те, що у Гриця в кишені полу-полуниця
Він приходить, мене робить, я кохаю Гриця
Його бачу, червонію, як та полуниця
В число долларовых миллиардеров вошли совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Вадим Новинский ($1,4 млрд) - совладелец Smart Holding Group, которой принадлежит 24% в железорудной компании Рината Ахметова «Метинвест», владелец кондитерской корпорации Roshen и избранный президент Украины Петр Порошенко ($1,3 млрд), Юрий Косюк ($1,3 млрд), владеющий агропромышленным холдингом «Мироновский хлебопродукт», Константин Жеваго ($1,1 млрд), которому принадлежит горно-металлургическая группа «Финансы и кредит», и Сергей Тигипко ($1 млрд) - один из основателей "Приватбанка".
29.05.2014 16:38 https://www.forbes.ru/news/258737-ukrainskii-forbes-sostavil-reiting-bogateishikh-biznesmenov
А бойцы голодными остались.
снова Порох зебилов обокрал.
від Матвія (гол. 6, ст. 2-4)
Интересно он в конвульсиях бестолковкой в пол будет стучать со словами "клятий Порошенко опять клубничку солдатам привез"?
Зеленский привез на передовую свою "... глубокую убежденность в том, что ..." Порошенко - комплексы оптической разведки.