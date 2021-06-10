Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко. ВIДЕО

Російському реперу Басті таки дозволили в'їжджати в Україну, оскільки термін заборони минув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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"СБУ керується власними нормативними документами, за якими забороняє в'їзд тим чи іншим людям, не обов'язково артистам, в'їзд на територію України. Безперечно, коли мова заходить про артистів, усі на це звертають увагу. Коли мовиться про журналістів чи нікому невідомих людей – це проходить повз увагу. СБУ вирішило не пускати Моргенштерна, слава богу. Але якийсь термін сплив і Баста може сюди заїхати", - зазначив міністр.

Водночас, за словами Ткаченка, він не дуже добре ставиться до російських артистам.

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"Тому що вважаю, що це по-перше, заважає українським артистам розвиватися. Велика їхня кількість раніше точно не йшла на благо для створення українського музичного продукту. Зараз його стало набагато менше. Якщо спитати про ставлення до різних артистів, то я щиро радий, що мої улюбленці – Макаревич та Гребенщиков можуть сюди приїжджати, тому що і з позицією в них усе нормально та адекватно, і музиканти вони високого профілю. Тому тут теж треба мати виважену позицію щодо цього питання", - підкреслив міністр.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленко в'їзд в Україну через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури і інформаційної політики повідомив, що "Басті" знову дозволено в'їзд в Україну.