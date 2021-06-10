Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко. ВIДЕО
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Російському реперу Басті таки дозволили в'їжджати в Україну, оскільки термін заборони минув.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"СБУ керується власними нормативними документами, за якими забороняє в'їзд тим чи іншим людям, не обов'язково артистам, в'їзд на територію України. Безперечно, коли мова заходить про артистів, усі на це звертають увагу. Коли мовиться про журналістів чи нікому невідомих людей – це проходить повз увагу. СБУ вирішило не пускати Моргенштерна, слава богу. Але якийсь термін сплив і Баста може сюди заїхати", - зазначив міністр.
Водночас, за словами Ткаченка, він не дуже добре ставиться до російських артистам.
"Тому що вважаю, що це по-перше, заважає українським артистам розвиватися. Велика їхня кількість раніше точно не йшла на благо для створення українського музичного продукту. Зараз його стало набагато менше. Якщо спитати про ставлення до різних артистів, то я щиро радий, що мої улюбленці – Макаревич та Гребенщиков можуть сюди приїжджати, тому що і з позицією в них усе нормально та адекватно, і музиканти вони високого профілю. Тому тут теж треба мати виважену позицію щодо цього питання", - підкреслив міністр.
У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленко в'їзд в Україну через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури і інформаційної політики повідомив, що "Басті" знову дозволено в'їзд в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
в ютуб - Alma Zohar - Indian Love Song (Баста - Сансара [ОРИГИНАЛ])
Если срок предыдущего запрета истек, продлите его.
Но Баста дружбан Зели, НИЗЗЯ.
Nick Dmytriiev@NDmytriiev
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© Депданягетьманцев
Мразота касапська
а він взяв, та й у борщ наплював - це наш общий...
ще один експерт, він придумав слово смак
юна молодь схильна до проявів бунтарства і заявка вголос про "напиваюсь" - це один із них..
наприклад в ютуб
Абу-Касимові капці - Хлопці де ви є ? https://youtu.be/FxrQ--UbVq0
макаревич ще не їздить по райцентрах україни, як гребенщиков, але вже не пройшов провєрку - чий борщ?
русскій агітпроп вовсю експлуатірує вплив на добрих і чуйних українців...фактично зараз звучить:
- українці здавайтесь, ми вам гарантуємо газ по 3 копійки, моргенштерна і шансон послухать, борщ від макаревича під його ж пісні поїсти...буде добре, будем разом
А по большому счету-Нахіба цей кацапський непотріб тут потрібен?
Але Ткаченко з Бакановим на це плювати.
"В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко ( Баста ) въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма."
Источник: https://censor.net/ru/n3270531
Чи як то Басті вичерпався термін заборони в'їзду ?
половинчасте падло. та, в принципі, чому половинчасте, російське йому ближче, зрозуміліше та рідніше за українське.
це той макаревич, що "нам нечего делить.."
це той грєбєнщіков, що "славяне-братья..." і все це пропагандистське брехливе лайно?
слухайте, вони всі хворі на імперську бацилу, всі несуть та пропагують ідею "замирення, бо давайте вже українці, побісилися та й досить", ідею "одногонароду але росіяни, звісно ж, старший брат", просто вони тягнуть ці ідеї сюди трохи інакше ніж кісєльов, путін та інш.