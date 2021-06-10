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Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Російському реперу Басті таки дозволили в'їжджати в Україну, оскільки термін заборони минув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"СБУ керується власними нормативними документами, за якими забороняє в'їзд тим чи іншим людям, не обов'язково артистам, в'їзд на територію України. Безперечно, коли мова заходить про артистів, усі на це звертають увагу. Коли мовиться про журналістів чи нікому невідомих людей – це проходить повз увагу. СБУ вирішило не пускати Моргенштерна, слава богу. Але якийсь термін сплив і Баста може сюди заїхати", - зазначив міністр.

Водночас, за словами Ткаченка, він не дуже добре ставиться до російських артистам.

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"Тому що вважаю, що це по-перше, заважає українським артистам розвиватися. Велика їхня кількість раніше точно не йшла на благо для створення українського музичного продукту. Зараз його стало набагато менше. Якщо спитати про ставлення до різних артистів, то я щиро радий, що мої улюбленці – Макаревич та Гребенщиков можуть сюди приїжджати, тому що і з позицією в них усе нормально та адекватно, і музиканти вони високого профілю. Тому тут теж треба мати виважену позицію щодо цього питання", - підкреслив міністр.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленко в'їзд в Україну через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури і інформаційної політики повідомив, що "Басті" знову дозволено в'їзд в Україну.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Бенин холуй Ткаченко прикидывается идиотом.
Если срок предыдущего запрета истек, продлите его.
Но Баста дружбан Зели, НИЗЗЯ.
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10.06.2021 10:20
+23
"а Баста может въезжать - истек срок запрета" - а продлить запрет не ? Заратустра не позволяет ? Моргенштерна, слава богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5144
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10.06.2021 10:18
+17


Nick Dmytriiev@NDmytriiev





"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
© Депданягетьманцев
Мразота касапська

Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1520
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10.06.2021 10:24
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"а Баста может въезжать - истек срок запрета" - а продлить запрет не ? Заратустра не позволяет ? Моргенштерна, слава богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5144
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10.06.2021 10:18 Відповісти
басту низзя, он плагиатчик...ворует и выдает за свое...в украине и свои такие есть...
в ютуб - Alma Zohar - Indian Love Song (Баста - Сансара [ОРИГИНАЛ])
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10.06.2021 10:48 Відповісти
Баканов не дозволяє, для Гідранта Баста - бізнес-партнер)
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10.06.2021 11:28 Відповісти
Нет оснований.
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10.06.2021 14:51 Відповісти
Бенин холуй Ткаченко прикидывается идиотом.
Если срок предыдущего запрета истек, продлите его.
Но Баста дружбан Зели, НИЗЗЯ.
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10.06.2021 10:20 Відповісти


Nick Dmytriiev@NDmytriiev





"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
© Депданягетьманцев
Мразота касапська

Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1520
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10.06.2021 10:24 Відповісти
Молодь на заході країни слухає цього москаля.І навіть ще гірших слухає.Це означає,що ніякого виховання дітей не було.
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10.06.2021 10:22 Відповісти
і старше покоління на заході країни з успіхом приймало макаревича...
а він взяв, та й у борщ наплював - це наш общий...
ще один експерт, він придумав слово смак
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10.06.2021 10:57 Відповісти
То в Макаревича хоча би якийсь сенс є в піснях.А який сенс в моргенштерна? Який сенс у ''slava marlow-снова напиваюсь''? Це слухають вже двадцятилітні.Де їх мізки? Яке може бути майбутнє країни з такими молодими людьми.Я сам ще молодий,але я не думав що буде така деградація.
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10.06.2021 11:45 Відповісти
на сенс і розраховано...тільки в 14-му вороги були мотивовані вбивати першими, а захисники все ще шукали сенсу...тепер новому поколінню згодовують сенс - кому макаревича, гребенщикова, а кому басту з моргенштерном...
юна молодь схильна до проявів бунтарства і заявка вголос про "напиваюсь" - це один із них..
наприклад в ютуб
Абу-Касимові капці - Хлопці де ви є ? https://youtu.be/FxrQ--UbVq0
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10.06.2021 12:18 Відповісти
Alexander Bereznuk ******** Ну не вся ж молодь така.Це низькоінтелектуальна біомаса.В якої батьки такі самі.І це молодь якій вже 20,або більше років.Зараз і дівчата відрами бухають,раніше такого не було.А якщо і було то менше.
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10.06.2021 14:45 Відповісти
Шо ти порівнюєш?! Макаревича з якимось киргизьким наркоманом відбитим?! Ну й СМАК в тебе! Буба одобряє!)
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10.07.2021 11:17 Відповісти
ти, гадаєш, що там порівняння?...але то не так, бо то - русская песня, комусь одне до душі, комусь інше...і це не про мене...
макаревич ще не їздить по райцентрах україни, як гребенщиков, але вже не пройшов провєрку - чий борщ?
русскій агітпроп вовсю експлуатірує вплив на добрих і чуйних українців...фактично зараз звучить:
- українці здавайтесь, ми вам гарантуємо газ по 3 копійки, моргенштерна і шансон послухать, борщ від макаревича під його ж пісні поїсти...буде добре, будем разом
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10.07.2021 15:25 Відповісти
А це сімейна традиція. В мене в селі 25 км від Львова вуйки мурують хату, так там виключно шансон. Гидко шо навіть не хочеться виходити на город. А гопота зі спортивними штанами на манжетах і теж по вигляду доїжджеючі, то на їх балалайках тіко кацапоїдний реп таламкає
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10.06.2021 12:06 Відповісти
Только после ответа на камеру-"Чей крым?"
А по большому счету-Нахіба цей кацапський непотріб тут потрібен?
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10.06.2021 10:22 Відповісти
Цей покидьок вже дав відповідь на це питання, гастролював в окупованому Криму.
Але Ткаченко з Бакановим на це плювати.

"В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко ( Баста ) въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма."

Источник: https://censor.net/ru/n3270531
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10.06.2021 10:25 Відповісти
В нову заборону Пу...нський холуй Ткаченко не може зробити?
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10.06.2021 10:24 Відповісти
Ткаченко, то може повернути владу "партії війни ", щоб вони поновили заборону? Бо у вас "миролюбних", кишка слабка. Боїтесь фуйло образить?
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10.06.2021 10:26 Відповісти
Губатая дочка судьи "порешала" наверное. Ей так хочется его послушать
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10.06.2021 10:30 Відповісти
Кто вообще в Украине слушает эту хрень?как вообще это можно слушать, российскую поп или рок типа музыку,а еще и бабло платить за билет?
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10.06.2021 10:38 Відповісти
Краще послухати ішака, ніж росіский "реп".
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10.06.2021 10:44 Відповісти
як би не слухали, то вони б не перлися.
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10.06.2021 10:49 Відповісти
Багато хто.Молодь від таких дуріє.
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10.06.2021 11:46 Відповісти
Моргенштерн может, конечно, не нравиться автору, но он не воспевал анексию крыма, как Баста.
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10.06.2021 10:41 Відповісти
моргеншляпенштейн это чисто для малолетней тупни которая эщкере кричит и ауе
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10.06.2021 18:13 Відповісти
А Крим вже повернули ?
Чи як то Басті вичерпався термін заборони в'їзду ?
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10.06.2021 10:43 Відповісти
я щиро радий, що мої улюбленці - Макаревич та Гребенщиков можуть сюди приїжджати, Джерело: https://censor.net/ua/v3270531
половинчасте падло. та, в принципі, чому половинчасте, російське йому ближче, зрозуміліше та рідніше за українське.

це той макаревич, що "нам нечего делить.."

це той грєбєнщіков, що "славяне-братья..." і все це пропагандистське брехливе лайно?
слухайте, вони всі хворі на імперську бацилу, всі несуть та пропагують ідею "замирення, бо давайте вже українці, побісилися та й досить", ідею "одногонароду але росіяни, звісно ж, старший брат", просто вони тягнуть ці ідеї сюди трохи інакше ніж кісєльов, путін та інш.
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10.06.2021 10:46 Відповісти
Это Басте через самого министра официально намекнули сообщили что вьезд свободен,чтобы нн сомневался и не волновался чувак
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10.06.2021 10:57 Відповісти
Своих и морген, и штернов в Украине, как говна в привокзальном сортире!
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10.06.2021 11:05 Відповісти
Что это за беспомощность такая? Здесь государство или как? Неужели так сложно просто НЕ ПУСТИТЬ в страну какого-то кацапского утырка???
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10.06.2021 11:30 Відповісти
А без басты цивилизованная жизнь в Украине, значит, никак не возможна? Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7446
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10.06.2021 11:35 Відповісти
москальська гнида/активист.
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10.06.2021 11:55 Відповісти
Что значит "истек срок запрета"?Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5531 Я правильно понимаю, что он после 2018 не посещал крым?
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10.06.2021 12:48 Відповісти
Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4802
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10.06.2021 13:03 Відповісти
Угу. 3 липня ще один улюбленець бєніного холуя приїжджає-Льоня Парфьонов. Черговий русскій лібєрал внє палітікі,якому хохли понесуть відь 900 до 2500 грн.за квиток.
Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5733
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10.06.2021 13:07 Відповісти
А на нарушение законов Украины гнидам насрать...
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10.06.2021 14:37 Відповісти
че за бред вообще на 3 года запрещать??? типа дальше все нормально??? это как вообще??? Запрет срочно должен быть пожизненный!!! И чтобы такого бреда больше и не слышно было про 3 года. Этих предателей всех надо палками с власти гнать! Уже всей Украине эти паразиты в горле сидят. Только от вида их ненависть просыпается и злоба! Это какой то бесконечный ад с властью предательской!
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10.06.2021 17:36 Відповісти
Цена за посещение оккупированных территорий - это пожизненный запрет посещения Украины!!! Нужно цену вешать дорогую, тогда и уважение будет к суверинитету Украины выше!
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10.06.2021 17:41 Відповісти
То,что истекло.. всегда можно продлить
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10.06.2021 18:53 Відповісти
Почему-то моргенштерну я завидую больше... А вот баста приедет... ему я завидую меньше... потому что баста - она разная бывает...
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10.06.2021 19:20 Відповісти
Зачем эти кацапские тараканы лезут и лезут к нам в Украину? Их что, ФСБ специально засылает?
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10.06.2021 21:23 Відповісти
Це вже не смішно!! Німцям трубу просять заборонити, а самі .... зелені ... ЩО? Москалі наших дітей вбивають, ще й за баблом до нас їдуть. Щоб було на що купити ЗБРОЮ ??? Жодний москаль нам не потрібен, як Сталіну Ленна Ріфеншталь. І такий недолугий міністр теж. Вали ткаченко у ... тундру або тайгу.
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10.06.2021 21:34 Відповісти
Ця моргенштерна киргизська є соціально близький наркоман до нашої бубачьки. Ну як такого до хати не впустити?!)
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10.07.2021 11:27 Відповісти
 
 