Ексслідчий СБУ Гливинський підозрюється в отриманні $ 80 тис. хабаря від громадянина США за вихід з-під варти: американця в СІЗО били і погрожували вбити. ВIДЕО
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Слідчий одеського управління Служби безпеки України Сергій Гливинський, ймовірно, вимагав 80 000 доларів у підозрюваного у справі про контрабанду наркотиків, яку сам розслідував.
Про це йдеться в матеріалі "Таємниці слідства", передає Цензор.НЕТ.
Журналісти з’ясували, що кошти Глівінський міг вимагати у громадянина Сполучених Штатів Америка Девіда Джозефа Аулта, якого підозрюють у контрабанді наркотиків. 80 тисяч доларів іноземець мав заплатити в обмін на вихід із слідчого ізолятора, скасування арешту на банківських рахунках і ухвалення вироку без ув’язнення. Аулт — підозрюваний у справі про можливу контрабанду наркотиків з Китаю, яку і розслідував експосадовець СБУ.
За інформацією, яку журналісти отримали з судових засідань та власних джерел, колишній працівник СБУ нібито спочатку попросив у Аулта 60 тисяч доларів за свої "послуги". Американець, якого в СІЗО неодноразово били і погрожували вбити, погодився на таку угоду.
Згодом, восени 2018 року Глівінський неодноразово просив конвоювати підозрюваного Аулта зі слідчого ізолятора у свій кабінет в СБУ. Колишній СБУ-шник, як стверджує слідство, дістав для американця сім-картку, з допомогою якої той розблокував свій іноземний, не арештований у ході слідства рахунок. Тоді ж виявилося, що у іноземця більше грошей — і Сергій Глівінський, як зазначають правоохоронці, почав вимагати ще 20 тисяч доларів.
Щоб переказати всю суму на рахунок, її довелося розділити на кілька транзакцій — по 20 тисяч доларів. Їх іноземець нібито відправляв знайомим Сергія Глівінського. Зокрема, давньому товаришеві ексслужбовця з Броварів — до слова, рідного міста Глівінського. Саме туди за кілька днів після переказу коштів поїхав експрацівник СБУ — як вважає офіційне слідство, щоб забрати готівку.
Навесні 2019 року Сергій Глівінський, за даними правоохоронців, повернув Девіду Джозефу Аулту його паспорт — хоча таке рішення ні з ким не погоджувалося. Невдовзі після цього на рахунки знайомих колишнього слідчого перерахували останні 20 тисяч доларів.
У лютому 2020 року Девід Джозеф Аулт звернувся до правоохоронців, яким розповів про нібито вимагання хабаря Глівінським та деталі "угоди" зі службовцем. Його слова підтвердили адвокатка та перекладач іноземця. Також, за інформацією з наших джерел, доказами у справі стала інформація про конвоювання Девіда Аулта із слідчого ізолятора в кабінет Сергія Глівінського та виписки про рух коштів з рахунків американця.
Навесні цього року Глівінського звільнили зі Служби безпеки, а на початку червня — вручили підозру у вимаганні хабара. Вже 3 червня Вищий антикорупціний суд обрав ексслужбовцю СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 340,5 тисяч гривень.
Щоправда, прокурори Спеціалізованої антикорупцйної прокуратури клопотали про значно більший розмір застави — понад 2,2 мільйони гривень. Сам Глівінський також збирається оскаржити це рішення — тож Апеляційна палата Антикорсуду має розглянути їхні скарги.
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Иностранец долго не соглашался пока его не опустили! Есть какие то вопросы?
у меня своя месячная зарплата 2 тысячи 400 $.
даже в Германии, в самой богатой стране европейского континента, такая зарплата считается нормальной хорошей зарплатой, которая обеспечивает вполне приличную жизнь на уровне обычного среднего благополучного гражданина: зарплату не выше этих 2 тыс 200 евро получают 70 % всех работающих граждан ФРГ.
На такие зарплаты можно жить ни в чём разумном себе не отказывая, особо не экономя и два раза в год ездить в заграничные путешествия: в Германии условия жизни очень качественные, но стоимость жизни невероятно дешевая по сравнению с США или с Великобританией. Продукты высочайшего качества и замечательного вкуса стоят сущие копейки: взрослому мужчине для прекрасного качественного питания достаточно 270 евро в месяц. Все виды образования от детского сада до гимназии и университета высшего мирового уровня в Германии абсолютно бесплатные. Доступная всем людям медицина высшего уровня тоже бесплатная для людей скромного достатка, для обеспеченных людей медстраховка стоит 150-200 евро в месяц на всю семью, покрывает 100 % любых самых гигантских расходов на лечение и операции.
Кстати, все полицейские в Германии, не имеющие офицерского звания, в первые 5 лет службы получают как раз вот такую зарплату 2 тыс. 200 евро и никогда не берут взяток. За последние 20 лет в ФРГ привлекли за взятки только 4-х полицейских: трое из них оказались по происхождению из "югославских" семей, четвёртый - гражданин Германии румынского происхождения.
Зєлю геть. Дострокові.