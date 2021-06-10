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хабар (3983) наркотики (1350) СБУ (10084) США (14537) Гливинський Сергій (1)

Ексслідчий СБУ Гливинський підозрюється в отриманні $ 80 тис. хабаря від громадянина США за вихід з-під варти: американця в СІЗО били і погрожували вбити. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Слідчий одеського управління Служби безпеки України Сергій Гливинський, ймовірно, вимагав 80 000 доларів у підозрюваного у справі про контрабанду наркотиків, яку сам розслідував.

Про це йдеться в матеріалі "Таємниці слідства", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти з’ясували, що кошти Глівінський міг вимагати у громадянина Сполучених Штатів Америка Девіда Джозефа Аулта, якого підозрюють у контрабанді наркотиків. 80 тисяч доларів іноземець мав заплатити в обмін на вихід із слідчого ізолятора, скасування арешту на банківських рахунках і ухвалення вироку без ув’язнення. Аулт — підозрюваний у справі про можливу контрабанду наркотиків з Китаю, яку і розслідував експосадовець СБУ.

За інформацією, яку журналісти отримали з судових засідань та власних джерел, колишній працівник СБУ нібито спочатку попросив у Аулта 60 тисяч доларів за свої "послуги". Американець, якого в СІЗО неодноразово били і погрожували вбити, погодився на таку угоду.

Згодом, восени 2018 року Глівінський неодноразово просив конвоювати підозрюваного Аулта зі слідчого ізолятора у свій кабінет в СБУ. Колишній СБУ-шник, як стверджує слідство, дістав для американця сім-картку, з допомогою якої той розблокував свій іноземний, не арештований у ході слідства рахунок. Тоді ж виявилося, що у іноземця більше грошей — і Сергій Глівінський, як зазначають правоохоронці, почав вимагати ще 20 тисяч доларів.

Щоб переказати всю суму на рахунок, її довелося розділити на кілька транзакцій — по 20 тисяч доларів. Їх іноземець нібито відправляв знайомим Сергія Глівінського. Зокрема, давньому товаришеві ексслужбовця з Броварів — до слова, рідного міста Глівінського. Саме туди за кілька днів після переказу коштів поїхав експрацівник СБУ — як вважає офіційне слідство, щоб забрати готівку.

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Навесні 2019 року Сергій Глівінський, за даними правоохоронців, повернув Девіду Джозефу Аулту його паспорт — хоча таке рішення ні з ким не погоджувалося. Невдовзі після цього на рахунки знайомих колишнього слідчого перерахували останні 20 тисяч доларів.

У лютому 2020 року Девід Джозеф Аулт звернувся до правоохоронців, яким розповів про нібито вимагання хабаря Глівінським та деталі "угоди" зі службовцем. Його слова підтвердили адвокатка та перекладач іноземця. Також, за інформацією з наших джерел, доказами у справі стала інформація про конвоювання Девіда Аулта із слідчого ізолятора в кабінет Сергія Глівінського та виписки про рух коштів з рахунків американця.

Навесні цього року Глівінського звільнили зі Служби безпеки, а на початку червня — вручили підозру у вимаганні хабара. Вже 3 червня Вищий антикорупціний суд обрав ексслужбовцю СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 340,5 тисяч гривень.

Щоправда, прокурори Спеціалізованої антикорупцйної прокуратури клопотали про значно більший розмір застави — понад 2,2 мільйони гривень. Сам Глівінський також збирається оскаржити це рішення — тож Апеляційна палата Антикорсуду має розглянути їхні скарги.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Такие служители закона могли их легко подбросить.
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10.06.2021 12:30
+7
Молодец американец, что не стал молчать, когда вышел на свободу.
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10.06.2021 13:02
+6
у меня такое ощущение что вы родственник сбу-ка?! Конечно пару грамм это здорово, раз и положили
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10.06.2021 13:04
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И не удивлён.
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10.06.2021 12:13 Відповісти
Мда. Приезжать иностранцам в Украину просто опасно.
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10.06.2021 12:19 Відповісти
с наркотой да. опасно.
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10.06.2021 12:27 Відповісти
Такие служители закона могли их легко подбросить.
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10.06.2021 12:30 Відповісти
ему ехать с наркотой бес мысленно, тем более пару граммов, пакетик засовываем иностранцу и получаем как бабла. Полная изоляция иностранца в сизо, даже не впустили посла США, дальше рассказывать как это все странно?
Иностранец долго не соглашался пока его не опустили! Есть какие то вопросы?
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10.06.2021 13:02 Відповісти
в этой жизни всё бывает и на Я бывает и на Ё бывает.
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10.06.2021 20:02 Відповісти
и не надо - распространяйте наркоту у себя дома...
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10.06.2021 12:28 Відповісти
у меня такое ощущение что вы родственник сбу-ка?! Конечно пару грамм это здорово, раз и положили
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10.06.2021 13:04 Відповісти
Это твоя родина детка...
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10.06.2021 12:24 Відповісти
получил 2200000 а залог 300000. разница в 1900000 на откуп? как понять что сумма залога меньше суммы самой аферы? тут уже следаков по делу сбушника нужно судить.
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10.06.2021 12:53 Відповісти
ну шо вы так сразу все 1 900 000 если по понятиям половину только.....
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10.06.2021 13:14 Відповісти
Молодец американец, что не стал молчать, когда вышел на свободу.
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10.06.2021 13:02 Відповісти
а ты знаешь что там с ним сделали для сговорчивости? То самое, что все подумали, достоинство его умерло.
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10.06.2021 13:08 Відповісти
Вы оправдываете преступников в погонах?
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10.06.2021 13:44 Відповісти
Это кому-то на другой сайт надо с такими фантазиями, все подумали
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10.06.2021 14:24 Відповісти
главное что бы у тебя в жизни так не случилось, что бы ты на фантазию такую не попал.
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10.06.2021 15:19 Відповісти
У них на Расії таке норма Ексслідчий СБУ Гливинський підозрюється в отриманні $ 80 тис. хабаря від громадянина США за вихід з-під варти: американця в СІЗО били і погрожували вбити - Цензор.НЕТ 6840
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10.06.2021 15:29 Відповісти
Це домисли, з грошовими клієнатми нічого не роблять, тільки залякують, так що не треба видумувати.
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10.06.2021 15:09 Відповісти
ага сейчас, это как русских нет на Донбассе, сказки
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10.06.2021 15:18 Відповісти
тут вам не здесь....... вам здесь не там......
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10.06.2021 13:14 Відповісти
а почему бывший?
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10.06.2021 14:02 Відповісти
Американець не лох Ексслідчий СБУ Гливинський підозрюється в отриманні $ 80 тис. хабаря від громадянина США за вихід з-під варти: американця в СІЗО били і погрожували вбити - Цензор.НЕТ 6366
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10.06.2021 15:08 Відповісти
А вкаком сизо он сидел? в общегражданском и в СИЗО СБУ....если в сизо сбу то там что либо доказать не реально, там одиночки с повышенной шумоизоляцией...свидетелей не будет...
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10.06.2021 15:17 Відповісти
Рух грошей прослідковується.
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11.06.2021 09:44 Відповісти
ну с зп в 400$ не удивительно
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10.06.2021 20:39 Відповісти
Если подобным СБУшникам назначить даже огромные по местным меркам зарплаты по 2 тыс 400 $ в месяц, то они просто будут требовать взятки не 80 тысяч долларов, а в три раза больше: по 200 тысяч , ссылаясь на то, что, мол, я не какой-то провинциальный нищеброд, чтобы закрывать уголовное дело за какие-то жалкие 80 тыс. долларов:
у меня своя месячная зарплата 2 тысячи 400 $.
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11.06.2021 09:23 Відповісти
2400к даже в Европе не большие деньги
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11.06.2021 15:54 Відповісти
уважаемый Дмитрий, 2 тыс.400 долларов в месяц = 2 тыс.200 евро в месяц:

даже в Германии, в самой богатой стране европейского континента, такая зарплата считается нормальной хорошей зарплатой, которая обеспечивает вполне приличную жизнь на уровне обычного среднего благополучного гражданина: зарплату не выше этих 2 тыс 200 евро получают 70 % всех работающих граждан ФРГ.

На такие зарплаты можно жить ни в чём разумном себе не отказывая, особо не экономя и два раза в год ездить в заграничные путешествия: в Германии условия жизни очень качественные, но стоимость жизни невероятно дешевая по сравнению с США или с Великобританией. Продукты высочайшего качества и замечательного вкуса стоят сущие копейки: взрослому мужчине для прекрасного качественного питания достаточно 270 евро в месяц. Все виды образования от детского сада до гимназии и университета высшего мирового уровня в Германии абсолютно бесплатные. Доступная всем людям медицина высшего уровня тоже бесплатная для людей скромного достатка, для обеспеченных людей медстраховка стоит 150-200 евро в месяц на всю семью, покрывает 100 % любых самых гигантских расходов на лечение и операции.

Кстати, все полицейские в Германии, не имеющие офицерского звания, в первые 5 лет службы получают как раз вот такую зарплату 2 тыс. 200 евро и никогда не берут взяток. За последние 20 лет в ФРГ привлекли за взятки только 4-х полицейских: трое из них оказались по происхождению из "югославских" семей, четвёртый - гражданин Германии румынского происхождения.
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12.06.2021 01:05 Відповісти
любезный, да какая разница 2400 евро или зеленки, 2400к для Украины это хорошие деньги, а для Германии это мало, 5-10к - уже неплохо, можно и на 300 евро на человека жить а толку, сильно не разгонишься.
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12.06.2021 11:10 Відповісти
Заможних українів грабує Зєля, тож Баканову залишилось грабувати тільки заможних іноземців.
Зєлю геть. Дострокові.
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11.06.2021 09:41 Відповісти
 
 