УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13254 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України Убивство Шеремета
3 169 11
апеляція (440) експерт (95) експертиза (198) Апеляційний суд (277) Окружний адмінсуд Києва (376)

Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Активісти пікетували Шостий апеляційний адміністративний суд з вимогою скасувати рішення Окружного адміністративного суду м. Київ (ОАСК) про скасування притягнення до дисциплінарної відповідальності за рішенням Мін'юсту експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Юрія Ірхіна за використання неіснуючої методології в рамках проведення "портретно-психологічної експертизи" в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 16 червня, Шостий апеляційний адміністративний суд розглядає скаргу адвоката Юлії Кузьменко на рішення Окружного адміністративного суду м. Київ, який скасував дисциплінарне покарання (винесене в кінці серпня 2020 р. дисциплінарною палатою Мін'юсту) експертам КНДІСЕ за використання неіснуючої методології в рамках проведення "портретно -психологічної експертизи" в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Активісти вимагають скасувати рішення ОАСК про скасування дисциплінарного покарання щодо експертів КНДІСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антоненко просив скасувати домашній арешт, щоб ходити на роботу. Суд відмовив.

Мітингувальники озвучили в гучномовець свої вимоги. Також вони розмістили перед входом до суду виставку доказів захисту підозрюваних у справі Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 01
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 02
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 03
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 04
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 05
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 06
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 07
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 08
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 09
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 10
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 11
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 12
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 13
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 14
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 15
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 16
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 17
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 18
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 19
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 20
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 21
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 22
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 23
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 24
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 25
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 26
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. На початку слідство заявило, що крім них, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии - Цензор.НЕТ 4173
показати весь коментар
16.06.2021 11:45
+15
Респект активным людям и патриотам!!!!
показати весь коментар
16.06.2021 11:50
+9
поедут вслед за Киреевым.
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології - Цензор.НЕТ 989
показати весь коментар
16.06.2021 12:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии - Цензор.НЕТ 4173
показати весь коментар
16.06.2021 11:45 Відповісти
знову ОАСК, знову "суддя" вовк
показати весь коментар
16.06.2021 11:46 Відповісти
на фоне автозаков (или как их обозвать)))... это смотрится еще убедительнее...
показати весь коментар
16.06.2021 11:47 Відповісти
а потім покарати собакова за використання неіснуючого КНДІСЕ
показати весь коментар
16.06.2021 11:47 Відповісти
Респект активным людям и патриотам!!!!
показати весь коментар
16.06.2021 11:50 Відповісти
поедут вслед за Киреевым.
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології - Цензор.НЕТ 989
показати весь коментар
16.06.2021 12:29 Відповісти
эти эксперты и есть главные корупционеры все знают и могут пойти на сотрудничество Спасти их вопрос жизни для системы. Но добраться до них рано или поздно необходимо без них корупция бессильна.
показати весь коментар
16.06.2021 12:52 Відповісти
А что с "назначением " виновных непосредственно президентом и Аваковым ? Это было согласно закона? Как говаривал Портников," тут уже нужно думать, не как досидеть, а как потом не отсидеть..."
показати весь коментар
16.06.2021 15:00 Відповісти
Якщо висновок експерта оснований на неіснуючій методології, то він завідомо неправдивий і експерт повинен нести не дисциплінарну, а навіть кримінальну відповідальність. У всякому разі суд не повинен визнавати цей висновок як доказ по справі.
показати весь коментар
16.06.2021 15:08 Відповісти
ребята молодцы! поддерживаю справедливые требования по наказанию фальсификаторов!
показати весь коментар
16.06.2021 15:14 Відповісти
Ну а на кого валить это убийство ? Неужели на Лукашенко ? Ничего, что он друг и Порошенко и Зеленского ? Ну а с участниками АТО никто из них не дружит.
показати весь коментар
16.06.2021 20:11 Відповісти
 
 