Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю". ВIДЕО
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Ексрегіоналка Олена Лукаш розповіла про "педофільський шлейф" кремлівського відеоблогера Анатолія Шарія.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі телеканалу "НАШ", передачі якого транслюються на відеохостингу youtube.
"Дуже важливим тригером, що змусив Шарія говорити про Портнова, стала фотографія Шарія та дитини з плашкою "Порнохаб", яку, він упевнений, створив Портнов. Я навіть не знаю, як можна коментувати такий паранормальний бруд ... Я розумію, чому так болісно сприйняв це Шарій. Він батько. Ми всі батьки. Це жахливо. Плюс у Шарія є складна історія з педофільським шлейфом. Шарій багато років у суді доводив і довів, що він не причетний до педофілії. І тепер будь-яка згадка про це, я так розумію, викликає у нього біль", - сказала Лукаш.
"У Шарія є складна історія з педофільським шлейфом. Це черговий темник - брудний, дуже брудний, Офісу Президента ... Це проговорюється, щоб він потрапив у голови глядачам. Хто міг прописати їй настільки брудний темник?.. Вона бреше. Я ніколи в жодному суді не доводив свою непричетність до педофілії ... Я в судах карав за наклеп ... Вона не може цього не знати. Вона робить це навмисно", - відреагував у своєму відеоблозі Шарій на слова Лукаш.
Будь ласка, зачекайте...
Бої збоченців за свій збочений лохторат.
ПИТУШАРИЙ...
набирайте полный рот и плюйте друг-другу в рожи!!!
Даже не знаю насколько нужно быть умственно отсталым человеком, чтобы голосовать за них.
У него: "пространство под шахтой"!?
Это как?
Типа, под шахтой пустота?
Він доказав лиш те що не достатньо доказів (заява сестри це мало) і навіть якщо це так то він всерівно має право на анонімність цієї інформації.
ну, это нормально
А ця Лєнка прислуговувала за ліцензованним двічи уркою , який проходив по статті групове згвалтування !
Заживо.
В буквальному сенсі.