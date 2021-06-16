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Лукаш (61) педофіл (152) Шарій Анатолій (214)

Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Ексрегіоналка Олена Лукаш розповіла про "педофільський шлейф" кремлівського відеоблогера Анатолія Шарія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі телеканалу "НАШ", передачі якого транслюються на відеохостингу youtube.

"Дуже важливим тригером, що змусив Шарія говорити про Портнова, стала фотографія Шарія та дитини з плашкою "Порнохаб", яку, він упевнений, створив Портнов. Я навіть не знаю, як можна коментувати такий паранормальний бруд ... Я розумію, чому так болісно сприйняв це Шарій. Він батько. Ми всі батьки. Це жахливо. Плюс у Шарія є складна історія з педофільським шлейфом. Шарій багато років у суді доводив і довів, що він не причетний до педофілії. І тепер будь-яка згадка про це, я так розумію, викликає у нього біль", - сказала Лукаш.

Також читайте: Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії

"У Шарія є складна історія з педофільським шлейфом. Це черговий темник - брудний, дуже брудний, Офісу Президента ... Це проговорюється, щоб він потрапив у голови глядачам. Хто міг прописати їй настільки брудний темник?.. Вона бреше. Я ніколи в жодному суді не доводив свою непричетність до педофілії ... Я в судах карав за наклеп ... Вона не може цього не знати. Вона робить це навмисно", - відреагував у своєму відеоблозі Шарій на слова Лукаш.

Читайте: Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
а шо это наши предатели грызню устроили . такое впечатление что Путин устроил петушиные бои . кто победит того и будут финансировать Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 2587
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16.06.2021 12:17
+51
А однопартієць Ківа Лукаш подобається?

Бої збоченців за свій збочений лохторат.
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16.06.2021 12:16
+44
Жабагадюкінг! Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 5852

Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 4153
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16.06.2021 12:19
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А однопартієць Ківа Лукаш подобається?

Бої збоченців за свій збочений лохторат.
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16.06.2021 12:16 Відповісти
Приятно и радостно наблюдать, как эти ватные отбросы друг-дружку говном поливают.
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16.06.2021 12:35 Відповісти
Нет. Она его оправдывает. Говорит, что всё это было неправда. Только вот, опять !
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16.06.2021 20:06 Відповісти
а шо это наши предатели грызню устроили . такое впечатление что Путин устроил петушиные бои . кто победит того и будут финансировать Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 2587
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16.06.2021 12:17 Відповісти
Ні, з Шарія ліплять "нєзавісімага" кандидата, щоб перебирати на себе політично нейтральний електорат, зокрема ту частину, що прохолодно ставиться до регіоналів та їх різко проросійської позиції.
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16.06.2021 12:31 Відповісти
ну судя по теме наездов планируют делать партию " педофилы за Шария " Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 7682
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16.06.2021 12:40 Відповісти
Чому біль? Півенькуля цілком собі насолоджується педофілією.
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16.06.2021 12:17 Відповісти
Красавы,грызите друг-другу глотки,я буду болеть за обоих
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16.06.2021 12:18 Відповісти
Чума на оба ваших дома!
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16.06.2021 12:18 Відповісти
Цікаво дивитись як гниди ********* !!!)))
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16.06.2021 12:18 Відповісти
И все- таки, зебобики, почему «наш» не закрыт, а медведчук не в тюрьме?
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16.06.2021 12:19 Відповісти
некогда . все силы были брошены на ремонт кабинета президента Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 2605
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16.06.2021 12:20 Відповісти
та да)) пальмочек навешали на днях должны абизянок завести попугайчиков.
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16.06.2021 12:30 Відповісти
одну абизянку туда еще в 2019 завезли Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 9538
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16.06.2021 12:37 Відповісти
Це все витівки Порошенко !!!))))
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16.06.2021 12:21 Відповісти
Возможно для того и оставили пауков в одной банке чтобы они перегрызли друг-друга
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16.06.2021 12:21 Відповісти
Ти ще скажи щоб г+г закрили, там теж Медведчук співвласником!
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16.06.2021 12:47 Відповісти
я б закрыл и бульдозерами растоптал. Но это я, а я - не президент
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16.06.2021 15:53 Відповісти
А чого попередник його не чіпав? Він теж міг це зробити. Злиті плівки показали, що до заручників він ніякого відношення не мав, і навіть навпаки заважав прцоессу.
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16.06.2021 13:42 Відповісти
не мог, потому и не трогал. Но вопрос был не о Порохе, вопрос был к зебобикам про зеленского. Порох пока не президент и потому вопросы не к нему и не о нем. Имеет смысл осознать этот факт и не вспоминать его по поводу и без.
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16.06.2021 15:52 Відповісти
Жабагадюкінг! Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 5852

Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 4153
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16.06.2021 12:19 Відповісти
Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 1898
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16.06.2021 12:24 Відповісти
Гадюка VS шкрек. Я восторге.
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16.06.2021 12:19 Відповісти
Що за шухер в кремлівському гниднику ???)))
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16.06.2021 12:20 Відповісти
Видно кремль решил провести оптимизацию расходов.
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16.06.2021 12:24 Відповісти
прямо как пауки в банке! Похоже деньги у альтернативно-одарённых болотных заканчиваются на содержание серпентария. вы это держитесь.. хорошего настроения....
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16.06.2021 12:37 Відповісти
Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 4702
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16.06.2021 12:20 Відповісти
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 9445
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16.06.2021 14:09 Відповісти
япатсталом......
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16.06.2021 18:03 Відповісти
ВОТ ОНИ ХЙЛОВСКИЕ ПРИХВОСТНИ ТАК ПОХОЖИЕ НА СВОЕГО ХОЗЯИНА !)
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16.06.2021 12:20 Відповісти
что это жЫвотные из ЗАЖОПЫ окрысились на своего коллегу шмария?
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16.06.2021 12:22 Відповісти
Ахахаха)))пересрались из за того,что Пороха так и не смогли посадить -теперь самоубиваются ,дегенераты
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16.06.2021 12:24 Відповісти
Они даже Стерненко побоялись закрывать, а против Порошенко у них явно "нет методов", это было очевидно с самого начала.
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16.06.2021 12:28 Відповісти
А навіщо Порошенка саджати? Він же нікого з бувших регіоналів не посадив, це ж не по пацанськи буде.
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16.06.2021 17:11 Відповісти
Угу,но твои же утырки из за этого пересрались)))))
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16.06.2021 17:38 Відповісти
Битва за статус любимой жены Кремля
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16.06.2021 12:24 Відповісти
сєкаса Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 2732 розбірки між земноводними та плазунами
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16.06.2021 12:26 Відповісти
ЕЖГ. где мой поп-корн?
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16.06.2021 12:27 Відповісти
Спонсор зменшив фінансування, от і гризуться. Хоча, то може бути шоу, щоб відвернути увагу від чогось дуже важливого...
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16.06.2021 12:28 Відповісти
в жопоблоке бунт)))))) свои чмырят заднепрводного питушария Лукаш обвинила Шария в "педофильском шлейфе": "Это доставляет ему боль" - Цензор.НЕТ 1583 жопа питуха запахла депортацией)) в семье чужой рот не нужен, только в утиль.
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16.06.2021 12:28 Відповісти
+

ПИТУШАРИЙ...
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 5042 Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 8906
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16.06.2021 14:31 Відповісти
лучше уж между собой говном кидайтесь ! )))
набирайте полный рот и плюйте друг-другу в рожи!!!
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16.06.2021 12:31 Відповісти
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 5903 Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 5903 Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 5903
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16.06.2021 14:32 Відповісти
Это прекрасно, смотреть когда вата горит с обеих сторон.
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16.06.2021 12:35 Відповісти
Павуки в кремлівський банці.
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16.06.2021 12:38 Відповісти
Какие же все таки идиоты эти подкацапники. Они ведь даже разойтись как нормальные, уважающие себя люди не могут. Публично льют друг на друга помои, используя лексикон быдла, алкоголиков и уголовников. Кидаются угрозами и обвинениями. Вспомнить только мураева с медведчуком, дубинского и т.д.
Даже не знаю насколько нужно быть умственно отсталым человеком, чтобы голосовать за них.
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16.06.2021 12:40 Відповісти
Так у нас все суспільство ділиться на "ідіотів" і "подкацапніков".А між ними прослойка "умствєно отсталих",які раніше називались "інтєлігєнція" (до якої і себе лічу) і які бігають туди-сюди...Прогнозую,що на наступних виборах ми побіжимо в табір "подкацапніков" і виберемо когось з крєпкії восточних хозяйствєніков...
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16.06.2021 17:13 Відповісти
Что-то у Шарию с друзьями не везет, либо мб не стоит кого попало называть другом.
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16.06.2021 12:53 Відповісти
Шарию с мозгами не везёт.)) Ввиду недостатка интеллекта он крайне искаженно воспринимает реальность. Череда его разочарований это как раз следствие неспособности давать адекватные оценки людям, событиям и ситуациям. Можно назвать это наивностью, но наивный человек как правило не несёт негативной повестки. Учитывая, что Шарий только негативную повестку и несёт, его состоянию больше подходит определение- идиотизм.
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16.06.2021 13:28 Відповісти
Мда, Шарик редкий идиот.
У него: "пространство под шахтой"!?
Это как?
Типа, под шахтой пустота?
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16.06.2021 19:35 Відповісти
а с каким удовольствием эта гадюка цитировала Шария в прошлом году, с папочкой "материалов"! против Майдана ходила на ТВ, угрожала всем в студии Шустика: "Кричите, кричите, у меня на каждого здесь есть материалы"
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16.06.2021 23:28 Відповісти
нет нечего прекрасней на сегодняшний день как смотреть на то как проигрывает сборная россии по футболу и как грызутся украинские гниды)
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16.06.2021 13:04 Відповісти
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 4966
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16.06.2021 13:14 Відповісти
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 9826
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16.06.2021 13:15 Відповісти
Гнида кидает какашками в тварь. Тварь в ответ поносит гниду. Это просто праздник какой-то)
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16.06.2021 13:19 Відповісти
Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 9243
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16.06.2021 13:37 Відповісти
педофильно-петушиные бои... петушарий и опзжопники - кто победит??
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16.06.2021 13:20 Відповісти
Зачищают конкурентов на прокремлевском фланге украинской политики. ( подобная судьба ждала бы и Мураева.. но у него оказался в собственности именно тот единственный канал пропаганды Раши на данный момент который не был закрыт из за санкций ( хоть и нужно было бы), так что пока "неззя".
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16.06.2021 13:26 Відповісти
сожрите уже друг друга....
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16.06.2021 13:40 Відповісти
Він не доказав що не педофіл.
Він доказав лиш те що не достатньо доказів (заява сестри це мало) і навіть якщо це так то він всерівно має право на анонімність цієї інформації.
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16.06.2021 13:43 Відповісти
всяк другого мнит уродом, не смотря, что сам урод...
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16.06.2021 13:48 Відповісти
Видать ***** финансирование своим гнидам подобрезал--грызться начали между собой за миньет кремлевскому карлику
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16.06.2021 13:55 Відповісти
А Шарій, з легкістю може звинуватити Лукаш в ********.Тут компроматів один на одного в них повно, і роботи багато.
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16.06.2021 13:56 Відповісти
крысы жрут друг друга.
ну, это нормально
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16.06.2021 14:02 Відповісти
Нічого , їх усіх пристроять професорами в зеуніверситет .
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16.06.2021 14:05 Відповісти
Гризіться шакали, гризіться.
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16.06.2021 14:06 Відповісти
питушок...тренируй голос, кричи кукареку, место под шконкой в петушарне тебе подготовили сидельцы, ждут...))) Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 6439 Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 27
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16.06.2021 14:07 Відповісти
"Сожрите друг друга"
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16.06.2021 14:12 Відповісти
Следите за мыслью,уважаемы зрители.))))))
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16.06.2021 15:05 Відповісти
у лукаш фантомні болі - хоч хvя в горлянці немає а все одно болить.
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16.06.2021 15:06 Відповісти
Мерзкая грязь говорит о мерзкой грязи.
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16.06.2021 15:09 Відповісти
А Толяна Шария в анал после азербайджанского портвейна? Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 1288
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16.06.2021 15:44 Відповісти
попаболь надеюсь?
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16.06.2021 15:38 Відповісти
Скотина Шарий после литовского голодного анабазиса каким-то образом вынырнул в Нидерландах в семье сводной сестры, которой никогда ранее не интересовался. Та, не поинтересовавшись похождениям братца, приютила скота в своем доме, где Толян сладко ел (то есть жрал), мягко спал и т.п.. Но после того, как сестра заметила некоторые поползновения Анатоля относительное ее дочки, она БЕЗЖАЛОСТНО выставила Шарийкина на улицу, но это уже его не очень-то озаботило, т.к. он уже сумел, судя по всему, задорого продаться Кацапии и голод ему не угрожал.
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16.06.2021 15:42 Відповісти
А перед бегством он еще и обокрал сестру, прихватив ее золотые украшения и наличные!
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16.06.2021 16:08 Відповісти
улюблена забава шаріяки: вкрасти бабло і спустити в казіно. хворий виродок.
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16.06.2021 16:28 Відповісти
Портнов и Шарий - два урода-украинофоба. Только вот Портнов при этом дружит с Банковой и рулит судебной системой Украины.
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16.06.2021 15:53 Відповісти
Прибьют этого бомжа шарикова скоро, надоел он всем.
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16.06.2021 17:13 Відповісти
Два виродки з одного табору затіяли між собою гризню з приводу педофілії. Как ето міло... Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю" - Цензор.НЕТ 229
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16.06.2021 17:18 Відповісти
Шарій , розумово, петушарій ... але ж хоча б в його звилин вистачає два слова зв"язати вміє .

А ця Лєнка прислуговувала за ліцензованним двічи уркою , який проходив по статті групове згвалтування !
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16.06.2021 17:18 Відповісти
З нетерпінням чекаю, коли ці істоти жертимуть одна одну.
Заживо.
В буквальному сенсі.
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16.06.2021 17:38 Відповісти
хмммм.... когда ленусику было 12 тосику было 10..... рано он начал....
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16.06.2021 17:41 Відповісти
Да он 100% детофил.
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16.06.2021 17:42 Відповісти
100% Портнов валит эту гниду.
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16.06.2021 17:43 Відповісти
Тосик, випускай Лєнку Бандарєнку. Вона насере лукашкє прямо в рота..
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16.06.2021 19:48 Відповісти
вона не все скзала, мало бути "це завдає йому онального болю"
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16.06.2021 22:57 Відповісти
С нетерпением ждем когда Шаркопсине отрубят хвост по самые колокольчики!😉😆👍⚡
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16.06.2021 23:48 Відповісти
Гадаю, Ви не надто зажуритесь, коли Півень-Кулію відхоплять хвоста разом із дзвіночками.
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17.06.2021 00:01 Відповісти
 
 