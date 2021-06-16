Лукаш звинуватила Шарія у "педофільському шлейфі": "Це завдає йому болю". ВIДЕО

Ексрегіоналка Олена Лукаш розповіла про "педофільський шлейф" кремлівського відеоблогера Анатолія Шарія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі телеканалу "НАШ", передачі якого транслюються на відеохостингу youtube.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Дуже важливим тригером, що змусив Шарія говорити про Портнова, стала фотографія Шарія та дитини з плашкою "Порнохаб", яку, він упевнений, створив Портнов. Я навіть не знаю, як можна коментувати такий паранормальний бруд ... Я розумію, чому так болісно сприйняв це Шарій. Він батько. Ми всі батьки. Це жахливо. Плюс у Шарія є складна історія з педофільським шлейфом. Шарій багато років у суді доводив і довів, що він не причетний до педофілії. І тепер будь-яка згадка про це, я так розумію, викликає у нього біль", - сказала Лукаш.

Також читайте: Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії

"У Шарія є складна історія з педофільським шлейфом. Це черговий темник - брудний, дуже брудний, Офісу Президента ... Це проговорюється, щоб він потрапив у голови глядачам. Хто міг прописати їй настільки брудний темник?.. Вона бреше. Я ніколи в жодному суді не доводив свою непричетність до педофілії ... Я в судах карав за наклеп ... Вона не може цього не знати. Вона робить це навмисно", - відреагував у своєму відеоблозі Шарій на слова Лукаш.

Читайте: Портнов назвав Шарія самозакоханою твариною, яку потрібно ігнорувати