Кабмін продовжить карантин до кінця літа, - Шмигаль. ВIДЕО
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Кабінет Міністрів продовжить карантинні обмеження на території України до 31 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Кабмін сьогодні офіційно продовжить карантин до 31 серпня", - сказав прем'єр під час засідання Кабміну.
У той же час, за словами Шмигаля, знову будуть послаблені карантинні обмеження.
Топ коментарі
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показати весь коментар16.06.2021 13:35
+2 Сила Добра
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+2 Patrik 778078f1
показати весь коментар16.06.2021 13:44
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Будь ласка, зачекайте...
да им тот вирус - дар Божий.
Там також прогнозують, що з огляду на "великі обсяги міграції з РФ", нова хвиля поширення COVID-19 "може початися зі Сходу України".
https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877
Вакцинуйте скоріше укрінців
Внутри слой пыли помнит Януковича.