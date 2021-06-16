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Кабмін продовжить карантин до кінця літа, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Кабінет Міністрів продовжить карантинні обмеження на території України до 31 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кабмін сьогодні офіційно продовжить карантин до 31 серпня", - сказав прем'єр під час засідання Кабміну.

У той же час, за словами Шмигаля, знову будуть послаблені карантинні обмеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
А восени знов піде по колу. Дякуємо, дуже дякуємо найвеличнішому всіх часів і народів.
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16.06.2021 13:35
+2
Коли ж ви вже нажретеся .мразі...
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16.06.2021 13:36
+2
Мне кажется,что этот карантин будет продлеваться до 2024 года Кабмин продлит карантин до конца лета, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1065
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16.06.2021 13:44
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А восени знов піде по колу. Дякуємо, дуже дякуємо найвеличнішому всіх часів і народів.
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16.06.2021 13:35 Відповісти
надо ж им на что-то списывать свою бездарность и воровство.
да им тот вирус - дар Божий.
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17.06.2021 08:35 Відповісти
Коли ж ви вже нажретеся .мразі...
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16.06.2021 13:36 Відповісти
Коронавірус "Дельта" може прийти з Росії. Варто обмежити в'їзд до України - НАНУ

Там також прогнозують, що з огляду на "великі обсяги міграції з РФ", нова хвиля поширення COVID-19 "може початися зі Сходу України".

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57484877
Вакцинуйте скоріше укрінців
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16.06.2021 13:39 Відповісти
а то что все кпп открыты с оккупированными территориями это не волнует никого? Это все равно что границы открыть.
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16.06.2021 16:13 Відповісти
Мне кажется,что этот карантин будет продлеваться до 2024 года Кабмин продлит карантин до конца лета, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1065
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16.06.2021 13:44 Відповісти
Это в лучшем случае, а то, как бы не дольше...
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16.06.2021 18:42 Відповісти
какого года?
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16.06.2021 14:08 Відповісти
Та да сраке уже, хоть на 10 лет
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16.06.2021 15:36 Відповісти
а там и осень
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16.06.2021 16:11 Відповісти
Да какого хрена мелочишься, давай уж до Нового Года!!!
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16.06.2021 18:40 Відповісти
Одесса помой маршрутки !
Внутри слой пыли помнит Януковича.
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16.06.2021 18:45 Відповісти
Да он НИКОГДА не закончится! Это ж какая возможность в нужный момент страну раком поставить! Навалили цифер и всё -лоХдаун! А уж какие подъемы на тестах для закордону! Обзавидуешься! На ровном месте, не напрягаясь...наркодилеры локти кусают, такие подъемы при нулевых вложениях и не снились! Малацца зеленоиды, вы зробылы страну разом.
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16.06.2021 20:19 Відповісти
Знову навала рашкоботної секти "неверьтевковидетовсьопропаганда".
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17.06.2021 12:38 Відповісти
 
 