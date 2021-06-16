Кабмін продовжить карантин до кінця літа, - Шмигаль. ВIДЕО

Кабінет Міністрів продовжить карантинні обмеження на території України до 31 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Кабмін сьогодні офіційно продовжить карантин до 31 серпня", - сказав прем'єр під час засідання Кабміну.

У той же час, за словами Шмигаля, знову будуть послаблені карантинні обмеження.

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