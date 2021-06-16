Викрито хакерське угруповання, яке розповсюджувало вірус-шифрувальник і завдало в США і Південній Кореї пів мільярда доларів збитків, - кіберполіція. ВIДЕО

У рамках міжнародної операції викрито групу хакерів, учасники якої за допомогою шкідливої програми-здирника "Clop" шифрували дані, що були на інформаційних носіях компаній у Південній Кореї і США. За відновлення доступу вимагали гроші.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кіберполіції України.

Встановлено, що шестеро фігурантів здійснювали атаки шкідливого програмного забезпечення типу "Ransomware" на сервери американських і корейських компаній. За дешифрування даних вимагали "викуп", а в разі несплати - погрожували оприлюднити конфіденційні дані потерпілих.

Так, в 2019 році вірусом-шифрувальником "Clop" атакували чотири корейські компанії, в результаті – було заблоковано 810 внутрішніх серверів та персональних комп’ютерів працівників. Хакери розсилали електронні листи зі шкідливим файлом на скриньки працівників компаній. Після відкриття зараженого файлу програма послідовно завантажувала додаткові програми із сервера розподілу та здійснювала повне зараження комп’ютерів жертв віддаленою керованою програмою "Flawed Ammyy RAT".

Читайте також: Хакери розсилають електронні листи про податки і кримінальні справи нібито від імені держустанов, - кіберполіція

Використовуючи віддалений доступ, фігуранти активували шкідливе програмне забезпечення "Сobalt Strike", яке надавало інформацію щодо вразливостей заражених серверів для подальшого їхнього захоплення. За дешифровку інформації зловмисники отримали "викуп" у криптовалюті.

У 2021 році фігуранти здійснили атаку та зашифрували персональні дані співробітників і фінансові звіти Медичної школи університету Стенфорда, Університету Меріленду та Університету Каліфорнії.

На відміну від загальних атак-вимагачів, що шифрують велику кількість невстановлених персональних комп’ютерів та серверів, – це атака APT (Advanced Persistent Threat), вона націлена на комп’ютерну мережу конкретної жертви та заражає всю систему за допомогою програми-вимагача.

Загальна сума збитків сягає 500 мільйонів доларів.

Спільними зусиллями правоохоронців вдалося припинити роботу інфраструктури, з якої здійснюється розповсюдження вірусу, та заблокувати канали легалізації криптовалюти, отриманої злочинним шляхом.

Правоохоронці провели 21 обшук у столиці та на Київщині, в оселях фігурантів та в їхніх автівках. До проведення обшуків було залучено підрозділ Тактико-оперативного реагування патрульної поліції. Вилучено комп’ютерну техніку, автівки та близько 5 мільйонів гривень готівкою. На майно зловмисників накладено арешт.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Читайте також: Українські хакери зламали 100 млн акаунтів користувачів з усього світу і можуть сісти на 12 років