"Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харківського педуніверситету скаржиться на утиски російськомовних. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Студентка ХНПУ імені Сковороди заявила про своє бажання писати курсову роботу російською мовою і говорить про утиск прав російськомовних в Україні. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому майбутня вчителька нецензурно обурюється таким станом справ, опублікували активісти групи "Мова на часі" у Facebook.
Топ коментарі
+141 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар16.06.2021 17:58
+118 Vika Lysenko
показати весь коментар16.06.2021 18:05
+93 Pacersoft Assa
показати весь коментар16.06.2021 18:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А если серьёзно, то судя по комментам складывается впечатление, что идём мы не в Европу, а средневековье.
Така юна, але така досвідчена...
- алло!
- это прачечная?
- **уячечная! это отдел культуры!
вот от туда и кадры