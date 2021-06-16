УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14429 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
6 905 4
путін (21449) Данилюк-Ярмолаєва (359) Буткевич Богдан (428)

"Без цензури" в прямому ефірі: Байден, Путін, Україна - повний розбір. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва у прямому ефірі про головну тему 16 червня – перший саміт президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Це їхня перша зустріч після інавгурації Байдена, але раніше лідери вже зустрічалися на іншому рівні: в 2011 році, коли Байден був віцепрезидентом, а Путін - прем'єр-міністром. Переговори проходять на тлі максимального охолодження відносин США і Росії і ніяких проривних результатів сторони від них не чекають.

У Білому домі підтвердили, що Байден під час зустрічі з Путіним обговорить ситуацію в Україні, зокрема, стягування російських військ біля нашого кордону. Однак центральною ця тема на переговорах не буде.

На честь дня народження Богдана Буткевича в другій половині стріму буде одноразова акція-рубрика "Вільний коментар". Богдан відповідатиме на запитання глядачів, навіть якщо вони не стосуватимуться головної теми.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви молодці !
показати весь коментар
17.06.2021 01:28 Відповісти
два с половиной часа философского разговора.
показати весь коментар
17.06.2021 03:38 Відповісти
Скорее всего Байден встретился, чтобы при случае сказать "я сделал все возможное..."
показати весь коментар
17.06.2021 11:04 Відповісти
очень люблю когда они вдвоем стримят, просто Марина голос не такой делает шо аж вздрагиваешь. ну, нота высокая, очень, если сама ролик ведет то
показати весь коментар
19.06.2021 18:44 Відповісти
 
 