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Лукашенко (2279) Протасевич Роман (294) Сапега (32)

Батько дівчини Протасевича Сапеги звернувся до Лукашенка: Прошу про особисту зустріч і помилування дочки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Батько затриманої в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги звернувся до білоруського диктатора Олександра Лукашенка з проханням про зустріч і милосердя щодо його дочки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення опублікувало видання PrimaMedia.

Так, Андрій Сапега розповів, що у нього четверо дітей, а Софія - найстарша дитина.

"Олександре Григоровичу, я прошу вас про милосердя. Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка розсудлива людина розуміє, що Софія опинилася не в тому місці і не з тією людиною. До зустрічі з Романом Протасевичем, вона була звичайною дівчиною. У час протестів у Мінську вона була в Литві, і якщо щось вона і робила в той період - це точно історія любові, а не переконань. Вона допомагала Роману в його роботі. Олександре Григоровичу, як батько батька я прошу про особисту зустріч і готовий надати всі необхідні гарантії того, що моя дочка вже не буде залучена до протиправних дій. У цьому ж зверненні я прошу губернатора Приморського краю сприяти в організації особистої зустрічі з президентом Лукашенком, можливо, мені вдасться переконати його помилувати мою дочку, не ламайте їй долю, вона просто маленька дівчинка, яка тільки починає жити", - звернувся Сапега до "президента", який захопив владу в Білорусі.

Сапега уточнив, що зараз інтереси Софії представляють два юристи. Вони дали підписку про нерозголошення, а справі присвоїли гриф секретності, тому інформація, яку отримує сім'я - уривчаста і вкрай мізерна.

Також читайте: Білорусь інкримінує дівчині Протасевича Сапезі звинувачення в розпалюванні соціальної ворожнечі, - СК країни

Він також поділився, що про стосунки з Романом Протасевичем був в курсі, але не особливо підтримував їх. "Їхній роман розвивався бурхливо. Вона ближча була до мами, а від мене приховала факт, що вони летять в Грецію удвох. Цю її поїздку фінансував я, але думав, що вона там зі знайомими. І коли мені зателефонувала вночі її мама, розповівши про те, що літак розвернули, стало зрозуміло, що станеться далі", - розповів Сапега.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
как показывает история, для любого диктатора подобные унижения - бальзам на душу, ЧСВ взлетает до небес. но для самих унижающихся результаты подобных унижений всегда печальны.
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17.06.2021 11:15
+3
Холопская сущность срузких так и прет
А где же ваше ....своих не бросают, где ваш МИД
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17.06.2021 11:32
+3
речь его холопская, другой они не знают
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17.06.2021 11:34
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Может на луку снезойдет,и он отпустит девушку,ей что вменяют?
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17.06.2021 10:45 Відповісти
организацию канала наподобие ОРДЛОвского трибунала, где публиковались данные белорусских силовиков.
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17.06.2021 11:26 Відповісти
Минск уже не решает ничего все решения принимаются в кремле.
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17.06.2021 13:41 Відповісти
Лукашенку надо как Хусейна и Кадафи а не просить его о милости ... Батько дівчини Протасевича Сапеги звернувся до Лукашенка: Прошу про особисту зустріч і помилування дочки - Цензор.НЕТ 8425
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17.06.2021 11:02 Відповісти
Міжнародного терориста просити про помилування немає сенсу - цьому кацапу про це не відомо?
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17.06.2021 11:03 Відповісти
Очередная комедия....диктатор с добрым сердцем и человеческим лицом серия выйдет на экраны.Европа ещё и денег подкинет выдав за личную победу.А сотни других реальных парняг будут толкать вагонетку и страдать по тюрьмам и зонам.((
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17.06.2021 11:07 Відповісти
Кому ты дядя нужен? Разве что Лукашенко захочет поиграть в милосердие. Но скорее этот волчара будет воспринимать это как слабость, и получит она по полной программе.
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17.06.2021 11:08 Відповісти
как показывает история, для любого диктатора подобные унижения - бальзам на душу, ЧСВ взлетает до небес. но для самих унижающихся результаты подобных унижений всегда печальны.
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17.06.2021 11:15 Відповісти
Помиловать можно осуждёных. О каком помиловании ведёт речь отец ?
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17.06.2021 11:30 Відповісти
речь его холопская, другой они не знают
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17.06.2021 11:34 Відповісти
Холопская сущность срузких так и прет
А где же ваше ....своих не бросают, где ваш МИД
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17.06.2021 11:32 Відповісти
___странный народ эти геволюционеры.Как что то "заварить",так это мигом .А как держать Ответ,так- простите мы больше не будем.И вообще,оказались там случайно...
Свои Убеждения и правоту нужно отстаивать ,иначе нах всё затевать ?!... Батько дівчини Протасевича Сапеги звернувся до Лукашенка: Прошу про особисту зустріч і помилування дочки - Цензор.НЕТ 5114 Батько дівчини Протасевича Сапеги звернувся до Лукашенка: Прошу про особисту зустріч і помилування дочки - Цензор.НЕТ 8644
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17.06.2021 12:18 Відповісти
Попутал адреса обращаться нужно к кремлевскому х-лу
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17.06.2021 12:22 Відповісти
пачему не наколенях , халоп ?? !!.. и без букета..
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17.06.2021 12:51 Відповісти
Вряд ли ее отпустят. Она - инструмент для шантажа Протасевича. Как только ее отпустят - он тут же перестанет сотрудничать с живодерами.
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17.06.2021 13:00 Відповісти
Вона ж громадянка раісі, тому треба до ху#ла звертатись. Він її туди відправив на завдання, він її і повинен визволяти.
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18.06.2021 01:07 Відповісти
 
 