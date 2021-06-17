Батько дівчини Протасевича Сапеги звернувся до Лукашенка: Прошу про особисту зустріч і помилування дочки. ВIДЕО

Батько затриманої в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги звернувся до білоруського диктатора Олександра Лукашенка з проханням про зустріч і милосердя щодо його дочки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення опублікувало видання PrimaMedia.

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Так, Андрій Сапега розповів, що у нього четверо дітей, а Софія - найстарша дитина.

"Олександре Григоровичу, я прошу вас про милосердя. Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка розсудлива людина розуміє, що Софія опинилася не в тому місці і не з тією людиною. До зустрічі з Романом Протасевичем, вона була звичайною дівчиною. У час протестів у Мінську вона була в Литві, і якщо щось вона і робила в той період - це точно історія любові, а не переконань. Вона допомагала Роману в його роботі. Олександре Григоровичу, як батько батька я прошу про особисту зустріч і готовий надати всі необхідні гарантії того, що моя дочка вже не буде залучена до протиправних дій. У цьому ж зверненні я прошу губернатора Приморського краю сприяти в організації особистої зустрічі з президентом Лукашенком, можливо, мені вдасться переконати його помилувати мою дочку, не ламайте їй долю, вона просто маленька дівчинка, яка тільки починає жити", - звернувся Сапега до "президента", який захопив владу в Білорусі.

Сапега уточнив, що зараз інтереси Софії представляють два юристи. Вони дали підписку про нерозголошення, а справі присвоїли гриф секретності, тому інформація, яку отримує сім'я - уривчаста і вкрай мізерна.

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Він також поділився, що про стосунки з Романом Протасевичем був в курсі, але не особливо підтримував їх. "Їхній роман розвивався бурхливо. Вона ближча була до мами, а від мене приховала факт, що вони летять в Грецію удвох. Цю її поїздку фінансував я, але думав, що вона там зі знайомими. І коли мені зателефонувала вночі її мама, розповівши про те, що літак розвернули, стало зрозуміло, що станеться далі", - розповів Сапега.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.