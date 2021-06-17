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"У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ. ВIДЕО

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Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що він і його колеги обов'язково дадуть юридичну оцінку заяві "слуги народу" Микити Потураєва про розстріл фракції "статки, якої можна порівняти з бюджетом України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шуфрич сказав під час засідання Верховної Ради.

"У тюрмі сидітиме, гнида", - озвучив своє бачення вироку суддів нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України", - заява Потураєва, яка обурила нардепа ОПЗЖ Киву. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+76
"У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5810
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17.06.2021 12:29
+53
Потураева не защищаю , но в плане уничтожения рыгов - поддерживаю . Это они , соратники Янека и Мертветчука , привели войну в Украину
Українське « на гілляку» - як раз про них 😀😀😀
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17.06.2021 12:15
+41
Когда Портнов написал пост про уничтожение активистов Майдана , ОПЗЖ тихо радовалось !!!

И про суд не писало .
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17.06.2021 12:17
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Смердить слухати цього гівнюка.
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17.06.2021 20:47 Відповісти
"У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8823"
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17.06.2021 20:55 Відповісти
Видно давно не сидел в тюрьме Рабинович и давно не били рыло на четверть мадяру.
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17.06.2021 21:13 Відповісти
Он уже 21!!!! год в Раде. Просто наш Путин...
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17.06.2021 21:29 Відповісти
А Хде прохфесор киви? пачиму ни выступил?
У опзедеже нет другой работы чем маяться дурью?
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17.06.2021 22:34 Відповісти
Вопросительный знак в последнем предложении нужно заменить на !
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18.06.2021 06:16 Відповісти
"У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1475
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17.06.2021 22:46 Відповісти
жида, будешь скоро свои недосиженные 6 лет под шконкой досиживать, да вместе с шуфличем, да на одной шконке... "У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 108 "У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7674
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18.06.2021 03:10 Відповісти
всю эту опожопную нечисть загнать до кывы в силосную яму и в расход --- ВСЕХ ТВАРЕЙ БЕЗ РАЗБОРА --- они это заслужили
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18.06.2021 05:55 Відповісти
Вы не сидите и они не будут.
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18.06.2021 06:16 Відповісти
Якою мовою на росії, у Франції, Німеччині ідуть передачі та фільми? І тільки українцям нав'язують какаяразніца.
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18.06.2021 07:48 Відповісти
Та візьміть і спалите всю цю ОпЗж де небудь. І скажіть що так і було. Хто за це запитає? У вас є влада чи ви просто в натурі блазні?
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18.06.2021 09:21 Відповісти
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