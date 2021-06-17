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"У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ. ВIДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що він і його колеги обов'язково дадуть юридичну оцінку заяві "слуги народу" Микити Потураєва про розстріл фракції "статки, якої можна порівняти з бюджетом України".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шуфрич сказав під час засідання Верховної Ради.
"У тюрмі сидітиме, гнида", - озвучив своє бачення вироку суддів нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович.
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