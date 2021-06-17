"А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Троє чоловіків вплав пересувалися затопленими вулицями Керчі слідом за човном глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано в соціальних мережах. На записі видно, що Аксьонов сидить у човні й обговорює з іншими людьми можливі способи ліквідації затоплення. У цей момент, на другому плані і з'являються плавці, які активно гребуть слідом за човном.
Роль плавців у супроводі незрозуміла. За версією користувачів соцмереж, можливо, це охоронці кремлівського ставленика або ж співробітники рятувальних служб.
"Це човнів не вистачило на всіх. Не зрозуміло чи що? У приморському місті у МНС один човен ... дресирування допустили. Цікаво, а якщо приїде Путін, за човном кролем буде Аксьонов пересуватися?" - пишуть деякі з них.
Будь ласка, зачекайте...
Получите и распишитесь
походу переборщили
- НІТ - відповідає спеціаліст
«Технічно» зробити можна все, що завгодно. Хто бував в Лос-Аджелесі і бачив аквіадуки зрозуміє про що я.
Только что закончил смотреть. Крысчанам приготовиться.
В крыму не должно выпасть ни дождинки до деокупации...крым должен стать пустыней
хотя на безрыбье и ж*па соловей...но все же... вреда будет больше чем пользы...
Недокацапский недомир в действии!
Ждите камней еще!
Води - пий, хоч залійся!!!😂
- Это известные спортсмены, которых лишили прав участвовать в международных соревнованиях.
- и...?
- Вот крысчане и решили устроить свои соревнования пока есть шанс