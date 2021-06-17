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Крим (12747) окупація (5860) Аксьонов (192) вода (910)

"А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Троє чоловіків вплав пересувалися затопленими вулицями Керчі слідом за човном глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано в соціальних мережах. На записі видно, що Аксьонов сидить у човні й обговорює з іншими людьми можливі способи ліквідації затоплення. У цей момент, на другому плані і з'являються плавці, які активно гребуть слідом за човном.

Роль плавців у супроводі незрозуміла. За версією користувачів соцмереж, можливо, це охоронці кремлівського ставленика або ж співробітники рятувальних служб.

"Це човнів не вистачило на всіх. Не зрозуміло чи що? У приморському місті у МНС один човен ... дресирування допустили. Цікаво, а якщо приїде Путін, за човном кролем буде Аксьонов пересуватися?" - пишуть деякі з них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що вода під Азовським морем непридатна для мереж окупованого Криму: "Очисні станції не впораються"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+126
Кажется, скважину из-под Азовского моря прорвало
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17.06.2021 13:01
+84
А они еще воду требуют поставить в Крым,вот им и поставили.. "А если приедет Путин, за лодкой Аксенов плыть будет?" - три МЧСника вразмашку плывут за главой оккупационной администрации Крыма по затопленным улицам Керчи - Цензор.НЕТ 7791
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17.06.2021 13:01
+81
Набирайте води !
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17.06.2021 13:01
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Пейте вдоволь крысчане,пока есть "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 2709
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17.06.2021 14:34 Відповісти
Вода в Криму є "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 3019
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17.06.2021 14:41 Відповісти
Вот что животворящий Гундяй делает: 7 лет просил у господа воды.
Получите и распишитесь
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17.06.2021 14:44 Відповісти
ржака
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17.06.2021 14:45 Відповісти
"Проблему водоснабжения в оккупированном Крыму предложили решить генераторами осадков" https://eprostir.org/2020/11/19/problemu-vodosnabzhenyia-v-okkupyrovannom-krymu-***********-reshyt-heneratoramy-osadkov/

походу переборщили
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17.06.2021 14:51 Відповісти
А хто сказав, що в Криму води немає?!
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17.06.2021 14:55 Відповісти
гоблин наслаждается властью.
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17.06.2021 15:29 Відповісти
А чего вы хотели от "русского мира"? Рабство в той или иной форме - его неотъемлемая базовая черта.
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17.06.2021 15:47 Відповісти
Рабство срассиян их подсознательная сущность. А всех вокруг себя считать недоразвитыми (в основном по национальному признаку) это их черта, за которую они давно перешли в своем рашизме.
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17.06.2021 20:07 Відповісти
Это какое-то днище!!!
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17.06.2021 16:15 Відповісти
а говорили воды нет "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 1933 главное вычерпать успеть
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17.06.2021 16:18 Відповісти
Хотят догнать, вернуть лодку. Может это у кого-то из местных лодку отобрали?
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17.06.2021 16:19 Відповісти
Вони провели рєхвєрендум...
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17.06.2021 21:05 Відповісти
Дельфины это, не видно что-ли?
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17.06.2021 16:23 Відповісти
скорее - пингвины ))))
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17.06.2021 17:39 Відповісти
Орангутанги
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17.06.2021 17:44 Відповісти
Ихтиандры!
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18.06.2021 10:13 Відповісти
Я щиро посміявся над недолугими кацапськими свинями!)))
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17.06.2021 16:24 Відповісти
- Тоєсть, ві счітаєтє что тєхнічєскі нічаго сдєлать нізя?!
- НІТ - відповідає спеціаліст

«Технічно» зробити можна все, що завгодно. Хто бував в Лос-Аджелесі і бачив аквіадуки зрозуміє про що я.
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17.06.2021 16:29 Відповісти
Куда плывут эти долбодятлы?
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17.06.2021 16:35 Відповісти
на нерест долбодятлов)))
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17.06.2021 22:33 Відповісти
Никуда. У нихх тренировка по синхронному плаванию.
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17.06.2021 23:47 Відповісти
в полной экипировке "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 9163
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18.06.2021 01:24 Відповісти
Тыва: шаманизм, национализм и алкоголизм | Безработица и преступность в русской Монголии

Только что закончил смотреть. Крысчанам приготовиться.
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17.06.2021 16:47 Відповісти
"А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 1961
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17.06.2021 16:52 Відповісти
Непонятно - вода морская или дождевая?
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17.06.2021 17:02 Відповісти
Дождевая) На юге льет не по детски)
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17.06.2021 18:41 Відповісти
и та и другая...
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17.06.2021 23:37 Відповісти
Откуда там столько воды?
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17.06.2021 17:02 Відповісти
Если в кране есть вода - значит, кто-т насццал туда.
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17.06.2021 17:44 Відповісти
С моря водица - с моря...
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17.06.2021 23:35 Відповісти
стоки забило
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18.06.2021 00:46 Відповісти
Воду выпросили, теперь очередь за камнями с неба. С неба не знаю, а вот камни с земли в виде землетрясения (1929 год) вполне реально.
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17.06.2021 18:10 Відповісти
1927, проверяй хотя бы
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17.06.2021 21:48 Відповісти
мутировавшие крымские дельфины ... ДНО!
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17.06.2021 18:31 Відповісти
А чему вы радуетесь...у них водохранилища наполнятся...не мог чуть чуть обойти этот циклон...
В крыму не должно выпасть ни дождинки до деокупации...крым должен стать пустыней
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17.06.2021 18:39 Відповісти
Ну на сколько они там наполнятся?) Ну пусть 50 мм выпадет, пусть даже 100, как это решает проблему? Только растягивает агонию)))
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17.06.2021 18:44 Відповісти
Цю прикру обставину компенсує дичина новини. Із криворотою гримасою декадента заявляю, що черговою ґабсурдою всруського (анти)світу задоволений "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 7512
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17.06.2021 19:20 Відповісти
ну если хорошо подумать - эта грязноватая жидкость не падает целенаправленно в водохранилище... она шурует по огородам (снося все и добавляя муляки) по склонам (добавляя песок, глину, соль и мелкие и не очень камешки)....поэтому эта муть не может заменить питьевую днепровскую... разве что для полива (если останется что поливать)))
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17.06.2021 19:32 Відповісти
Те плывущие тоже считали, что технически невозможно.
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17.06.2021 19:01 Відповісти
Від цієї новини аж зкріпи з екрану посипалися.

"А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8911 "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8911 "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8911
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17.06.2021 19:16 Відповісти
Повезло, можно сказать. Значит этим летом питьевой воды Керчи хватит.
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17.06.2021 19:21 Відповісти
это не питьевая вода... а условно техническая (дождевая)
хотя на безрыбье и ж*па соловей...но все же... вреда будет больше чем пользы...
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17.06.2021 19:33 Відповісти
Не трудно догадаться, что пловцами являются руководители местного управления МЧС, которые в результате "неусыпных бдений" по защите территории от ЧС не заметили засорения русла реки, что вызвало наводнение... Круто... но справедливо! Браво Гоблин! Нужно бы опыт перенять.
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17.06.2021 19:44 Відповісти
Это Потом, который должен смыть грешников с крымской земли.
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17.06.2021 19:44 Відповісти
ой не могу)))) бедные мужики... рабы (не рыбы)))) а именно рабы...куда махаете за лодкой???
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17.06.2021 19:48 Відповісти
"А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 9387
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17.06.2021 19:51 Відповісти
дятел мля - перекопать дамбу и сбросить воду, абы шо то молоть
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17.06.2021 20:15 Відповісти
пилят..это же скока воды то пропадет!))...там по ходу и выгребные ямы то все дочиста повымыло поди, в городке то этом и окрестностях..ящур епта какой еще кинется)) "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 4686 "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8763
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17.06.2021 20:32 Відповісти
боярой его!!!! "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 6542ящур БОЯРУ, побздохиват!!!!!
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17.06.2021 20:37 Відповісти
Тому все це треба ретельно зібрати й наповнити водосховища! Гарного глиста можна буде спіймати на рибу.
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17.06.2021 21:07 Відповісти
ну сказано было! воды на курортный сезон, хватит!!! "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 3413 ВОТ! хлебайте......
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17.06.2021 20:35 Відповісти
Срочно нагребайте земляные валы вокруг Керчи, сохраняйте воду, дурни.
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17.06.2021 21:51 Відповісти
Какой ппц!
Недокацапский недомир в действии!
Ждите камней еще!
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17.06.2021 22:42 Відповісти
Стидоба яка кацапським прихвостням! Хтіли - отримали, оккупантські йолупи!
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17.06.2021 22:49 Відповісти
Умом кацапов не понять...
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17.06.2021 22:59 Відповісти
... их надо просто пи&дить больше!...
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17.06.2021 23:34 Відповісти
о, тепленькая пошла!.. (с)
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17.06.2021 23:12 Відповісти
От шо значіть - немає біндерівців!
Води - пий, хоч залійся!!!😂
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17.06.2021 23:30 Відповісти
Это вы, твари, еще камни с неба не видели...
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18.06.2021 00:12 Відповісти
Это не хуже, чем блины с лопаты!
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18.06.2021 00:40 Відповісти
А говорили, что воды нет "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 6571
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18.06.2021 00:42 Відповісти
это эта страна претендует на великую и быть в G8?
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18.06.2021 00:49 Відповісти
Мардве все не так: вады нет - хреново, вада есть тожа - хренова. "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8664 "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8664 "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 8664
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18.06.2021 01:14 Відповісти
Просто это кадры из фильма о ближайшем будущем. На заднем плане - тонущий "флагман" Кузя. На переднем - крысы, в поисках очередной парковки.
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18.06.2021 02:13 Відповісти
так в бензоколонке мчс сдает гто -- готов к труду и обороне --- кто до лодки с гоблином доплывет тот и сдал
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18.06.2021 05:50 Відповісти
- А почему каких-то две какашки плывут по воде?
- Это известные спортсмены, которых лишили прав участвовать в международных соревнованиях.
- и...?
- Вот крысчане и решили устроить свои соревнования пока есть шанс
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18.06.2021 07:54 Відповісти
крысчане, и камней с неба...? водичка есть, не захлебнитесь...
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18.06.2021 08:07 Відповісти
Так прогнутися ще вміти потрібно! ))
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18.06.2021 09:41 Відповісти
Роль пловцов в сопровождении непонятна. "А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі - Цензор.НЕТ 4067
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19.06.2021 08:56 Відповісти
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