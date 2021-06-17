"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів. ВIДЕО
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У залі суду у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів про їхню причетність до атаки на пасажирський літак. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Facebook пише російський авіаексперт Вадим Лукашевич і публікує частину відеоматеріалу із залу суду.
"Із залу суду у справі МН17. Сьогодні під час слухань по суті прокуратура надала нові матеріали, включаючи нові прослуховування сепаратистів. Коли їх слухаєш, розумієш - це просто якась кунсткамера ідіотів! У Кургіняна в його русі "Суть часу" є такий "ушльопок" Алан Мамієв, який ну просто... Слухайте самі (16+)", - пише в коментарі Лукашевич.
Топ коментарі
+88 Олександр Дніпро
показати весь коментар17.06.2021 16:42
+41 SuperVsirf .
показати весь коментар17.06.2021 16:52
+39 Ksenia VB
показати весь коментар17.06.2021 16:47
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Будь ласка, зачекайте...
тільки замість Первомайського приперлись під Первомайськ
"совок" убиває - хоча б і таким от кривим побитом
От питає морда - а де Торецьк ? Отак воно і літаки збиває.
ІнфоВійська України@i_army_org
Отдельно стоит обратить внимание на эту часть их диалога:
- В Торезе упал он (МН17)
- Где?!
- В Торезе упал он!
- Торез... это где вообще?
Вот такая "гражданская война" с "местными ополченцами Донбасса", которые даже не знают, где Торез.
Виглядає так, що прокуратура поступово дістає з рукава все нові й нові козирі, які раніше не оприлюднювалися. Чудова тактика доведення кацапів до сказу. Аплодую.
уроды
Отак, малята