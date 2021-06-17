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Новини Відео Політика УкраїниСуспільствоЗа кордоном Російські терористи збили Боїнг
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"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів. ВIДЕО

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У залі суду у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів про їхню причетність до атаки на пасажирський літак. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Facebook пише російський авіаексперт Вадим Лукашевич  і публікує частину відеоматеріалу із залу суду.

"Із залу суду у справі МН17. Сьогодні під час слухань по суті прокуратура надала нові матеріали, включаючи нові прослуховування сепаратистів. Коли їх слухаєш, розумієш - це просто якась кунсткамера ідіотів! У Кургіняна в його русі "Суть часу" є такий "ушльопок" Алан Мамієв, який ну просто... Слухайте самі (16+)", - пише в коментарі Лукашевич.

Читайте також: В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич
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Топ коментарі
+88
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов - Цензор.НЕТ 3447
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17.06.2021 16:42
+41
мені більше сподобалось як опочлєнєц цікавиться "а Торез ето гдє?"
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17.06.2021 16:52
+39
Та ніхто і не сумнівався, що ті лошари збили.
От питає морда - а де Торецьк ? Отак воно і літаки збиває.
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17.06.2021 16:47
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"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов - Цензор.НЕТ 3447
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17.06.2021 16:42 Відповісти
Лехко! Жмакнуть красную кнопку надоть. Я так думаю "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 3322
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17.06.2021 16:57 Відповісти
Это не кнопка, боец, это экран локатора кругового обзора...
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17.06.2021 18:18 Відповісти
Село! Це і є ядрена кнопка, сильно замаскована!
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17.06.2021 18:24 Відповісти
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 8132
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17.06.2021 18:30 Відповісти
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 5445
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17.06.2021 19:31 Відповісти
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 2732
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17.06.2021 20:23 Відповісти
чувство юмора чувак "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 4041
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17.06.2021 21:04 Відповісти
Тєм болєє...)))
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18.06.2021 14:09 Відповісти
сейчас телек без спеца не настроишь... для "бука" нужен спец с опытом..., желательно шахтер с киркой.
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17.06.2021 17:47 Відповісти
Альбо комбайнер з трактором...
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20.06.2021 15:16 Відповісти
Те кто сидел в Буке чудесно знали его устройство.
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17.06.2021 19:48 Відповісти
...і цілили вони в борт "Москва-Ларнака", а геть не в МН-17...
тільки замість Первомайського приперлись під Первомайськ
"совок" убиває - хоча б і таким от кривим побитом
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17.06.2021 22:16 Відповісти
Там и устройства знать мало. Нужен слаженный экипаж, действия которого отработаны на тренировках. Без этого, "просто со знаниями" максиму это смогут обнаружить цель, не факт что захватят, может даже пальнуть удастся, но не факт, что куда то попадут. Скорее всего нажимание на кнопки закончится выдачей ошибки и на этом все
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18.06.2021 13:17 Відповісти
Та ніхто і не сумнівався, що ті лошари збили.
От питає морда - а де Торецьк ? Отак воно і літаки збиває.
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17.06.2021 16:47 Відповісти
так у них глобус квадратный ... хотя они и в круглом дупля не отбивают
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17.06.2021 17:26 Відповісти
питає ****** не спроста, де Торецьк? він окупант з кацапії і не знає наші донбаські міста.
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17.06.2021 17:43 Відповісти
Там не "Торецьк", а "Торез", біля Сніжного.
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17.06.2021 18:06 Відповісти


ІнфоВійська України@i_army_org





Отдельно стоит обратить внимание на эту часть их диалога:
- В Торезе упал он (МН17)
- Где?!
- В Торезе упал он!
- Торез... это где вообще?

Вот такая "гражданская война" с "местными ополченцами Донбасса", которые даже не знают, где Торез.
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17.06.2021 22:12 Відповісти
Я про це і написала.
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17.06.2021 22:25 Відповісти
мова про ТореЗ (не ТореЦЬК).
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17.06.2021 23:29 Відповісти
Точно подмечено - кунсткамера идиотов!!
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17.06.2021 16:49 Відповісти
)))))кацапы в сраке...
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17.06.2021 16:49 Відповісти
у Стрелкова, бл#дь. Интересно, а как это звучит в переводе? "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 6737
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17.06.2021 16:50 Відповісти
Дивись останній кадр та прочитай
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17.06.2021 16:55 Відповісти
Как-то так...
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 1278
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17.06.2021 16:56 Відповісти
фак
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17.06.2021 16:57 Відповісти
Скрізь в титрах писали:"fuck".
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20.06.2021 15:19 Відповісти
мені більше сподобалось як опочлєнєц цікавиться "а Торез ето гдє?"
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17.06.2021 16:52 Відповісти
гражданін України, місцевий!
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17.06.2021 16:58 Відповісти
"Ээээ блат гиде эта Тарэз блат. Нэдалеко брат. Иоп твау мат." Гражданская война, ага.
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17.06.2021 17:44 Відповісти
Матючные падежи передают полную картину состояния головного мозга ( хотя его нам нет) сепаров или как они там себя называют. срусский мир он такой, не всякому дано его понять и выжить...
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17.06.2021 16:58 Відповісти
РуССкий - глаз узкий! "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 9322
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17.06.2021 17:15 Відповісти
"Сегодня в ходе слушаний по существу прокуратура представила новые материалы, включая новые прослушки сепаратистов." ©
Виглядає так, що прокуратура поступово дістає з рукава все нові й нові козирі, які раніше не оприлюднювалися. Чудова тактика доведення кацапів до сказу. Аплодую.
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17.06.2021 17:17 Відповісти
Странно. Лукашевич гневно пишет про "кунсткамеру идиотов". Хотя это явление уже далеко не новое - достаточно глянуть на любое заседание Рады или Думы. Настоящий идиотизм - давать идиотам гранату. Потому что именно тут и возникают траблы.
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17.06.2021 17:22 Відповісти
только маскавиты верят в телесизор.
уроды
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17.06.2021 17:31 Відповісти
Нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
Отак, малята
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17.06.2021 18:21 Відповісти
Так пацаки вде все валять на гіркіна.Що це він з Порошенко в зговорі почали війну,а путін просив не починати,але гіркін і лугандони його не послухали.Там все так зіпсуто в органах що подібні на голови,просто страшно стає
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18.06.2021 11:02 Відповісти
"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 9313
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18.06.2021 12:55 Відповісти
вот интересно, кацапы говорят НА Украине, но В укропов "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів - Цензор.НЕТ 4468, вот же неучи.
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18.06.2021 14:20 Відповісти
 
 