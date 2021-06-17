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Байден дав Путіну пів року, треба використати цей час для міжнародного тиску на Кремль, - Порошенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Саміт у Женеві розвіяв ілюзії Кремля щодо можливості домовитись із Заходом про новий розподіл світу і про те, щоб заплющити очі на злочини Путіна проти України.

Про це у відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Байден дав Путіну пів року. Україна повинна повною мірою використати цей час для потужного міжнародного тиску на Кремль", - сказав Порошенко.

П'ятий Президент закликав владу повернутися до розвитку справжнього європейської демократичної держави, стати активним учасником інтеграційних процесів і західного альянсу демократій.

Вважаю конче необхідним вже зараз провести серію телефонних переговорів з лідерами країн Сімки, керівництвом ЄС і НАТО та інших дружніх країн, аби висловити вдячність за незмінну підтримку і скоординувати подальші дії для протидії загарбницькій політиці Кремля", - заявив Порошенко.

"Друге. Ініціювати телефонну розмову Зеленського з президентом Байденом, аби подякувати за підтримку України і отримати з перших вуст інформацію про підсумки Женевського саміту. Якісно підготувати змістовну поїздку Зеленського до Вашингтону. Нагадаю, що ми як опозиція зверталися до Білого дому з проханням запросити Зеленського з візитом до США, і раді, що в Білому домі почули і нас, і українських дипломатів", - констатував Порошенко.

Лідер "ЄС" закликав уже до завершення поточної сесії парламенту забезпечити прогрес реформ, передусім у сфері судової реформи, на чому вчора наголосили посли Сімки, боротьби з корупцією, незалежності антикорупційної інфраструктури, прозорого конкурсу на заповнення вакансій в Конституційному суді, згідно поданого нами законопроекту".

"Раджу не шукати передчасної зустрічі з Путіним, намагаючись "побачити в його очах мир". Вона може стати пасткою. Тиснути на російського диктатора Зеленський має разом із нашими партнерами, шляхом багатосторонньої дипломатії, бо КВН сам по собі ніколи не переграє КДБ", - ще раз підкреслив Порошенко.

Політик також закликав припинити непрофесійну практику постійних публічних претензій до лідерів-країн партнерів. Так, ми повинні боротися за сильнішу підтримку України з їхнього боку. Але захищати свою позицію слід фахово, у добре підготовлених дискусіях за столом переговорів, а не лаяти їх у своїх словоблудних відосиках", - зазначає Порошенко.

Він також вважає за необхідне скликати засідання РНБО за участі лідерів парламентських фракцій, крім ОПЗЖ, для розгляду безпекової ситуації уздовж державного кордону України. "Маємо бути готові до будь-яких несподіванок і продемонструвати єдність і у захисті країни, рівно як і у проведенні реформ", - переконаний Порошенко.

"Заява Президента США за підсумками саміту НАТО розставила усі крапки над і. Це промовиста відповідь на питання. Чому Зеленського не запросили на це поважне зібрання? Чому Україна не отримала ПДЧ? Кодове слово — корупція. Від "Великого крадівництва" до Коломойського", - зазначив п'ятий Президент.

"Надання Україні безвізу чотири роки тому було визнанням успішності реформ, які здійснювала наша команда. Натомість відкладення надання Україні Плану дій щодо членства є оцінкою провалу реформ команди Зеленського, насамперед у сфері боротьби з корупцією та судочинства. Як наші західні партнери можуть закрити очі на наступ Зеленського і його слуг на судову систему? На підрив верховенства права та зловживання державними інститутами проти політичних опонентів. На неповагу до власних зобов'язань перед Євросоюзом, міжнародними фінансовими організаціями, інвесторами ", - зазначає Порошенко.

"Майбутнє України — в НАТО. Росія — агресор, який не має права вето на наш стратегічний євроатлантичний вибір. Донбас та Крим — це Україна. Шлях до західних інтеграційних структур пролягає через реформи. Так виглядають для нас підсумки стратегічних дискусій світових лідерів, які протягом останнього тижня відбулися в рамках європейського турне Президента Сполучених Штатів. Джозеф Байден виступив як сильний і досвідчений політик, яким його знаю із часів нашої щільної співпраці в часи моєї каденції. Власним лідерством він знову об’єднав Захід на захист демократичних цінностей та міжнародного права. На подяку від України заслуговує і Байден, і керівники інших країн Сімки, НАТО та Євросоюзу", - вважає Порошенко.

"Як би ми критично не оцінювали владу всередині країни, як справжні державники готові діяти з нею єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та захисту країни від російської агресії. І на відміну від влади, ми вміємо реалізовувати надзвичайно складні геополітичні завдання. А це вселяє оптимізм: рано чи пізно Україна вступить і до Європейського Союзу, і до НАТО", - переконаний лідер партії "Європейська Солідарність".
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Топ коментарі
+30
Порох, берися сам за цю справу, на бубочку - жодних сподівань. Тим більше, він під контролем агента ФСБ Козиря.
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17.06.2021 21:50
+29
Московія лякає не наявністю сили, а відсутністю розуму, як і наша зебільна влада.
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17.06.2021 21:51
+18
Байден дал Путину полгода, надо использовать это время для международного давления на Кремль, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8121
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17.06.2021 22:02
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Мораль всего действа такова. И раша и Украина получили предметный урок не предмет того, кто в доме хозяин. И не более.
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17.06.2021 22:32 Відповісти
Давай посоревнуемся Я трижды входил а сотню самых известных в США людей. А ты?
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18.06.2021 07:18 Відповісти
Мені одін зе-білл нещодавно завявив: - А чому ваш Порох нормальну реформу медицини не зробив? - Ага, кажу. Вам треба самотужки перемогти армію РФ, подолати судівську мафію, фармацевтичну та інші. Зробити вам долар по 10, війну закінчіти за 2 тижні, і шоб цибуля навесні коштувала як під час врожаю!
А ви потім сядете і скажете - клятий барига!!! Він зробив не все що я хотів!!
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17.06.2021 22:37 Відповісти
Ти сам своїм бздурам віриш, кукушкінд? Все те, що ти перерахував, можна було б спокійно зробити за 5 років. Та, напевне, чьто-то пошло нє так. Сомецінг вент вронг, як кажуть гамериканці.
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18.06.2021 07:25 Відповісти
))) Саме про це я й писав! Про таких "мизробили" як ти! Самі ви нічого в цьому житті не зробили, але вимагаєте щоб хтось іншій за вас зробив, а ви будете лише критикувати!
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18.06.2021 09:35 Відповісти
Вперед Петро! Вся Україна тебе підтримує! Ми - стоїмо і встоїмо! А ці зелені...
Зелені зараз самі собі на 50% збільшили вартість газу. Бугагагашеньки))))
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17.06.2021 22:46 Відповісти
Байден дал Путину полгода, надо использовать это время для международного давления на Кремль, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5161

Байден дал Путину полгода, надо использовать это время для международного давления на Кремль, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5311
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17.06.2021 22:48 Відповісти
Тепер знає. Петро сказав.
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17.06.2021 23:17 Відповісти
питро пишецця з маленької. Бо чмо нікчемне. І кремлівська консерва. Або пресерва.
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18.06.2021 07:26 Відповісти
Вы гигант мысли. Прем как избиратель Зе Байден дав Путіну пів року, треба використати цей час для міжнародного тиску на Кремль, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4816
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18.06.2021 09:01 Відповісти
Згоден. Вийшло з великої, бо початок речення. До імені велика буква не відноситься.
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18.06.2021 19:49 Відповісти
Треба було слухати пресуху Байдена, тоді ти би не питав таку дурницю.
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17.06.2021 23:30 Відповісти
Скорей всего и Байден не знает .. Байден дав Путіну пів року, треба використати цей час для міжнародного тиску на Кремль, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8462
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18.06.2021 00:26 Відповісти
"Лідер "ЄС" закликав уже до завершення поточної сесії парламенту забезпечити прогрес реформ, передусім у сфері судової реформи, на чому вчора наголосили посли Сімки". - А що ж заважало самому "сивочолому" провести цю реформу? Хто не давав написати й проголосувати якісну судову реформу і очистити суди від "вовків"? Путін? Агенти кремля?
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18.06.2021 02:16 Відповісти
А що заважає це зробити тепер "монобільшості"? Пригадайте чим мотивував Зеленський в 2019 році своє звернення до КС про роспуск попереднього парламенту як тим, що там не було коаліції.
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18.06.2021 06:53 Відповісти
а хто зупинив судову реформу - ти хоч цікавився? Ти хоч гуглив?
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18.06.2021 08:02 Відповісти
" А що ж заважало самому "сивочолому" провести цю реформу" - 73% зебилов. Жри - те Байден дав Путіну пів року, треба використати цей час для міжнародного тиску на Кремль, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2955
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18.06.2021 09:05 Відповісти
Та як посмів "проклятий барига" вказувати найвеличнішому лідеру ********** кому дзвонити і що говорити! Той вже повисловлював претензії різним "натам" і жде "побачення" з Путіним як соловейко літа.
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18.06.2021 06:46 Відповісти
Ех, ПОПо, добре, що дійшло. Та де ж була боротьба с корупцією раніше. Пам'ятаємо тих прокурорів - ярему, шокіна, плокулола югу... Пам'ятаємо ковдру в клітинку, гєпу, всіх чуть не з музикою від'їхавших до кацапії з мільярдами ригоаналів - різних гівноклюєвих і пр. Звичайно, при всіх владах корупція в Україні квітла і квітне буйним цвітом. Ну а при цьому придворному блазню так взагалі і не маскується... Бідна Україна.
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18.06.2021 07:48 Відповісти
статистикою арештованих корупціонерів і повернутих державі активів з-за Луценка і нині хоча би поцікався...
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18.06.2021 08:01 Відповісти
Как там с ковидным фондом? А с госрезервом? А с торговлей масками? А с закупкой вакцин? А с Тупицким? А с вагнеровцами?
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18.06.2021 09:07 Відповісти
да.. петька.. дави его.. зазіпь батончиками шоколадніми.. хай удавятся..

вот жеж чмо..
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18.06.2021 08:56 Відповісти
Рашотролли! Почем сегодня единица написанного бреда оплачивается? Ваши самочки не будут голодными? Ведь сегодня пятница надо их куда-нибудь выгулять.
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18.06.2021 09:31 Відповісти
Спитай у байдена.
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18.06.2021 09:34 Відповісти
Вот тебе от Байдена мой коммент. Можешь ни в чем себе не отказывать. Ну так колись, рубликов 5 хоть капнуло?
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18.06.2021 10:31 Відповісти
"защищать свою позицию следует профессионально, в хорошо подготовленных дискуссиях за столом переговоров, а не ругать их в своих словоблудных видосиках ", - хорошо, млять, сказано!
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18.06.2021 09:56 Відповісти
Стисло про Женеву.

Дідусь в дорозі, але обидві прес-конференції послухав і коротенько, по пунктам, скажу таке:

- Зустріч не була рівноправною. Зустрічався світовий лідер із регіональним *********. Тому порівняння із самітом Рейган - Горбачов недоречні: у 1985 році США і СРСР були, хоч із певними застереженнями, але рівновеликими глобальними силами. Зараз - ніт.

- Наприклад, Байден одразу позбавив ***** можливості спізнитися на зустріч. І зробив це простим, але елегантним ходом - висунув неодмінну вимогу, аби першим на віллу приїхав ***** і чемно його там дожидався. Хоча за протоколом мало бути навпаки - ***** по старшинству перебування на посаді президента старший, ніж Байден і право приїхати останнім формально належало йому. Але ж Америка є Америка. Тому Байден прийшов коли собі схотів, а коли набридло - пішов собі геть. ***** уніженіє безропотно скушав, потім довго сипав услід Байдену улесливі компліменти та всячеськи перед ним розшаркувався.

- Торгівлі навколо України не було. Україна цілком може спиратися на підтримку США, не побоюючись залаштункових домовленостей. Це і Байден на прес-конференції підтвердив, а головне - й діда це особливо переконало - *****, згадуючи Україну, бісився, аж пінився. Тобто, не обломилося ***** нічого - "близок локоть, а не укусишь".

- Байден майстерно нарізав ***** низку простих завдань і поставив чіткі дедлайни: повернення захоплених Москвою громадян США - три місяці; припинити кібератаки на США і їхніх союзників - негайно; дати конкретні відповіді щодо винуватців попередніх кібератак - півроку. У залежності від проявленої *****м ретівості по виконанню цих доручень містер Байден і зробить висновки щодо щирості бажання Москви співробітничати із великими й могутніми США. Висновки, як натякнув пан Байден, будуть конкретними і цілком осяжними. Зокрема в галузі кіберпростору, де США, так вже склалося історично, мають деякі можливості. Котрі, треба думати, ***** та його хакерам навіть і не снилися.

- ***** на зустрічі явно багато патякав, намагаючись охмурити, або збити американського дідугана з пантелику, але даремно старався. Не на того напав. Бо ще в ті далекі часи, коли ***** по пітерським подворотням тинявся, Байден уже із Громико переговори вів. Тож не дивно, що поки ***** язиком молов Байден спокійно та професійно натягнув московського співрозмовника одразу на дві дипломатичні рогатки: між США і Іраном, а головне - між США і Китаєм. "С кем вы, мистер Путин? Определитесь наконец". Це явно домашня заготовка Білого Дому, яку ***** не одразу второпав. А збагнувши, в яку пастку затягує його Йосип Йосипович, схвильовано зайорзав. Зайорзаєш тут, почувши за спиною підозріле шушукання іранських аятолл. А також мовчазний, однак недобрий прищур китайського дракона.

- Зі свого боку президент США не дав ***** жодних обіцянок, поступок чи конкретних запевнень, окрім того, що погодився на повернення послів. Що подається зараз кремлівською пропагандою, як свідчення великого прориву, важливої перемоги ***** і всьо такоє прочеє. Насправді поверення послів - це ніяка не поступка і навіть не нормалізація стосунків. Просто буде кого викликати в Держдеп і дрючити його там на предмет виконання *****м покладених на нього містером Байденом доручень.

Підсумовуючи: Зустріч, як і очікувалося, завершилася нічим. Але вона не була безрезультатною. ***** чи не вперше напоровся на справжнього президента, бо пройшли ті часи, коли можна було над Трампом у Гельсінкі збиткуватися.

***** дуже прагнув цієї зустрічі - йому потрібен був сам факт зустрічі із президентом США. І він її добився. Але якою ціною? Тепер везе в Москву купу отриманих від Байдена малоприємних завдань, а до того ж змушений буде виправдовуватися перед Тегераном та Пекіном. І не факт, що йому повірять.

Зовні виглядає так, що Байден дав ***** шанс. Але це навряд чи так, принаймні сам Байден у виправлення ***** не вірить, бо знає московитів як облуплених. Зате тепер, коли ***** по якомусь поводу репетуватиме "мы так не договаривались!", Байден завжди зможе йому сказати: "Я ж тебе, падло, ще в Женеві попереджав!".

Хтось може стривожено запитати - а що, як раптом ***** одумається і вирішить скористатися наданим йому Байденом шансом? Шо тагда? На це відповідь може бути лише одна - не буде цього ніколи. Чому? Так воно ж *****!

Зберігаємо бадьорий бойовий дух, допомагаємо Армії і спокійно їмо черешні.

Та слєдім, щоб віздє був порядок. А не то, шо січас
Р.S. Судячи із прес-конференцій, Байден ставив питання і по Білорусі. А ***** у відповідь звично клеїв дурня. У будь-якому разі США триматимуть у полі свого зору і ситуацію в Білорусі, однак це велика й чутлива тема, котра заслуговує на окрему увагу.

Свирид Опанасович
16 июня, 23:35
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18.06.2021 10:00 Відповісти
Доброго здоров'я хунта!
Немає пророка крім Порошенко та Турчинов пастор церкви його!
Слава ЗСУ!
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18.06.2021 18:46 Відповісти
Спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина** Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.
_____________________________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина
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21.06.2021 08:22 Відповісти
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