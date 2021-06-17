Байден дав Путіну пів року, треба використати цей час для міжнародного тиску на Кремль, - Порошенко. ВIДЕО

Саміт у Женеві розвіяв ілюзії Кремля щодо можливості домовитись із Заходом про новий розподіл світу і про те, щоб заплющити очі на злочини Путіна проти України.

Про це у відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Байден дав Путіну пів року. Україна повинна повною мірою використати цей час для потужного міжнародного тиску на Кремль", - сказав Порошенко.

П'ятий Президент закликав владу повернутися до розвитку справжнього європейської демократичної держави, стати активним учасником інтеграційних процесів і західного альянсу демократій.

Вважаю конче необхідним вже зараз провести серію телефонних переговорів з лідерами країн Сімки, керівництвом ЄС і НАТО та інших дружніх країн, аби висловити вдячність за незмінну підтримку і скоординувати подальші дії для протидії загарбницькій політиці Кремля", - заявив Порошенко.



"Друге. Ініціювати телефонну розмову Зеленського з президентом Байденом, аби подякувати за підтримку України і отримати з перших вуст інформацію про підсумки Женевського саміту. Якісно підготувати змістовну поїздку Зеленського до Вашингтону. Нагадаю, що ми як опозиція зверталися до Білого дому з проханням запросити Зеленського з візитом до США, і раді, що в Білому домі почули і нас, і українських дипломатів", - констатував Порошенко.

Лідер "ЄС" закликав уже до завершення поточної сесії парламенту забезпечити прогрес реформ, передусім у сфері судової реформи, на чому вчора наголосили посли Сімки, боротьби з корупцією, незалежності антикорупційної інфраструктури, прозорого конкурсу на заповнення вакансій в Конституційному суді, згідно поданого нами законопроекту".



"Раджу не шукати передчасної зустрічі з Путіним, намагаючись "побачити в його очах мир". Вона може стати пасткою. Тиснути на російського диктатора Зеленський має разом із нашими партнерами, шляхом багатосторонньої дипломатії, бо КВН сам по собі ніколи не переграє КДБ", - ще раз підкреслив Порошенко.

Політик також закликав припинити непрофесійну практику постійних публічних претензій до лідерів-країн партнерів. Так, ми повинні боротися за сильнішу підтримку України з їхнього боку. Але захищати свою позицію слід фахово, у добре підготовлених дискусіях за столом переговорів, а не лаяти їх у своїх словоблудних відосиках", - зазначає Порошенко.

Він також вважає за необхідне скликати засідання РНБО за участі лідерів парламентських фракцій, крім ОПЗЖ, для розгляду безпекової ситуації уздовж державного кордону України. "Маємо бути готові до будь-яких несподіванок і продемонструвати єдність і у захисті країни, рівно як і у проведенні реформ", - переконаний Порошенко.



"Заява Президента США за підсумками саміту НАТО розставила усі крапки над і. Це промовиста відповідь на питання. Чому Зеленського не запросили на це поважне зібрання? Чому Україна не отримала ПДЧ? Кодове слово — корупція. Від "Великого крадівництва" до Коломойського", - зазначив п'ятий Президент.



"Надання Україні безвізу чотири роки тому було визнанням успішності реформ, які здійснювала наша команда. Натомість відкладення надання Україні Плану дій щодо членства є оцінкою провалу реформ команди Зеленського, насамперед у сфері боротьби з корупцією та судочинства. Як наші західні партнери можуть закрити очі на наступ Зеленського і його слуг на судову систему? На підрив верховенства права та зловживання державними інститутами проти політичних опонентів. На неповагу до власних зобов'язань перед Євросоюзом, міжнародними фінансовими організаціями, інвесторами ", - зазначає Порошенко.



"Майбутнє України — в НАТО. Росія — агресор, який не має права вето на наш стратегічний євроатлантичний вибір. Донбас та Крим — це Україна. Шлях до західних інтеграційних структур пролягає через реформи. Так виглядають для нас підсумки стратегічних дискусій світових лідерів, які протягом останнього тижня відбулися в рамках європейського турне Президента Сполучених Штатів. Джозеф Байден виступив як сильний і досвідчений політик, яким його знаю із часів нашої щільної співпраці в часи моєї каденції. Власним лідерством він знову об’єднав Захід на захист демократичних цінностей та міжнародного права. На подяку від України заслуговує і Байден, і керівники інших країн Сімки, НАТО та Євросоюзу", - вважає Порошенко.

"Як би ми критично не оцінювали владу всередині країни, як справжні державники готові діяти з нею єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та захисту країни від російської агресії. І на відміну від влади, ми вміємо реалізовувати надзвичайно складні геополітичні завдання. А це вселяє оптимізм: рано чи пізно Україна вступить і до Європейського Союзу, і до НАТО", - переконаний лідер партії "Європейська Солідарність".