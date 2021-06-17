Байден дав Путіну пів року, треба використати цей час для міжнародного тиску на Кремль, - Порошенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Саміт у Женеві розвіяв ілюзії Кремля щодо можливості домовитись із Заходом про новий розподіл світу і про те, щоб заплющити очі на злочини Путіна проти України.
Про це у відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Байден дав Путіну пів року. Україна повинна повною мірою використати цей час для потужного міжнародного тиску на Кремль", - сказав Порошенко.
П'ятий Президент закликав владу повернутися до розвитку справжнього європейської демократичної держави, стати активним учасником інтеграційних процесів і західного альянсу демократій.
Вважаю конче необхідним вже зараз провести серію телефонних переговорів з лідерами країн Сімки, керівництвом ЄС і НАТО та інших дружніх країн, аби висловити вдячність за незмінну підтримку і скоординувати подальші дії для протидії загарбницькій політиці Кремля", - заявив Порошенко.
"Друге. Ініціювати телефонну розмову Зеленського з президентом Байденом, аби подякувати за підтримку України і отримати з перших вуст інформацію про підсумки Женевського саміту. Якісно підготувати змістовну поїздку Зеленського до Вашингтону. Нагадаю, що ми як опозиція зверталися до Білого дому з проханням запросити Зеленського з візитом до США, і раді, що в Білому домі почули і нас, і українських дипломатів", - констатував Порошенко.
Лідер "ЄС" закликав уже до завершення поточної сесії парламенту забезпечити прогрес реформ, передусім у сфері судової реформи, на чому вчора наголосили посли Сімки, боротьби з корупцією, незалежності антикорупційної інфраструктури, прозорого конкурсу на заповнення вакансій в Конституційному суді, згідно поданого нами законопроекту".
"Раджу не шукати передчасної зустрічі з Путіним, намагаючись "побачити в його очах мир". Вона може стати пасткою. Тиснути на російського диктатора Зеленський має разом із нашими партнерами, шляхом багатосторонньої дипломатії, бо КВН сам по собі ніколи не переграє КДБ", - ще раз підкреслив Порошенко.
Політик також закликав припинити непрофесійну практику постійних публічних претензій до лідерів-країн партнерів. Так, ми повинні боротися за сильнішу підтримку України з їхнього боку. Але захищати свою позицію слід фахово, у добре підготовлених дискусіях за столом переговорів, а не лаяти їх у своїх словоблудних відосиках", - зазначає Порошенко.
Він також вважає за необхідне скликати засідання РНБО за участі лідерів парламентських фракцій, крім ОПЗЖ, для розгляду безпекової ситуації уздовж державного кордону України. "Маємо бути готові до будь-яких несподіванок і продемонструвати єдність і у захисті країни, рівно як і у проведенні реформ", - переконаний Порошенко.
"Заява Президента США за підсумками саміту НАТО розставила усі крапки над і. Це промовиста відповідь на питання. Чому Зеленського не запросили на це поважне зібрання? Чому Україна не отримала ПДЧ? Кодове слово — корупція. Від "Великого крадівництва" до Коломойського", - зазначив п'ятий Президент.
"Надання Україні безвізу чотири роки тому було визнанням успішності реформ, які здійснювала наша команда. Натомість відкладення надання Україні Плану дій щодо членства є оцінкою провалу реформ команди Зеленського, насамперед у сфері боротьби з корупцією та судочинства. Як наші західні партнери можуть закрити очі на наступ Зеленського і його слуг на судову систему? На підрив верховенства права та зловживання державними інститутами проти політичних опонентів. На неповагу до власних зобов'язань перед Євросоюзом, міжнародними фінансовими організаціями, інвесторами ", - зазначає Порошенко.
"Майбутнє України — в НАТО. Росія — агресор, який не має права вето на наш стратегічний євроатлантичний вибір. Донбас та Крим — це Україна. Шлях до західних інтеграційних структур пролягає через реформи. Так виглядають для нас підсумки стратегічних дискусій світових лідерів, які протягом останнього тижня відбулися в рамках європейського турне Президента Сполучених Штатів. Джозеф Байден виступив як сильний і досвідчений політик, яким його знаю із часів нашої щільної співпраці в часи моєї каденції. Власним лідерством він знову об’єднав Захід на захист демократичних цінностей та міжнародного права. На подяку від України заслуговує і Байден, і керівники інших країн Сімки, НАТО та Євросоюзу", - вважає Порошенко.
"Як би ми критично не оцінювали владу всередині країни, як справжні державники готові діяти з нею єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та захисту країни від російської агресії. І на відміну від влади, ми вміємо реалізовувати надзвичайно складні геополітичні завдання. А це вселяє оптимізм: рано чи пізно Україна вступить і до Європейського Союзу, і до НАТО", - переконаний лідер партії "Європейська Солідарність".
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А ви потім сядете і скажете - клятий барига!!! Він зробив не все що я хотів!!
Зелені зараз самі собі на 50% збільшили вартість газу. Бугагагашеньки))))
вот жеж чмо..
Дідусь в дорозі, але обидві прес-конференції послухав і коротенько, по пунктам, скажу таке:
- Зустріч не була рівноправною. Зустрічався світовий лідер із регіональним *********. Тому порівняння із самітом Рейган - Горбачов недоречні: у 1985 році США і СРСР були, хоч із певними застереженнями, але рівновеликими глобальними силами. Зараз - ніт.
- Наприклад, Байден одразу позбавив ***** можливості спізнитися на зустріч. І зробив це простим, але елегантним ходом - висунув неодмінну вимогу, аби першим на віллу приїхав ***** і чемно його там дожидався. Хоча за протоколом мало бути навпаки - ***** по старшинству перебування на посаді президента старший, ніж Байден і право приїхати останнім формально належало йому. Але ж Америка є Америка. Тому Байден прийшов коли собі схотів, а коли набридло - пішов собі геть. ***** уніженіє безропотно скушав, потім довго сипав услід Байдену улесливі компліменти та всячеськи перед ним розшаркувався.
- Торгівлі навколо України не було. Україна цілком може спиратися на підтримку США, не побоюючись залаштункових домовленостей. Це і Байден на прес-конференції підтвердив, а головне - й діда це особливо переконало - *****, згадуючи Україну, бісився, аж пінився. Тобто, не обломилося ***** нічого - "близок локоть, а не укусишь".
- Байден майстерно нарізав ***** низку простих завдань і поставив чіткі дедлайни: повернення захоплених Москвою громадян США - три місяці; припинити кібератаки на США і їхніх союзників - негайно; дати конкретні відповіді щодо винуватців попередніх кібератак - півроку. У залежності від проявленої *****м ретівості по виконанню цих доручень містер Байден і зробить висновки щодо щирості бажання Москви співробітничати із великими й могутніми США. Висновки, як натякнув пан Байден, будуть конкретними і цілком осяжними. Зокрема в галузі кіберпростору, де США, так вже склалося історично, мають деякі можливості. Котрі, треба думати, ***** та його хакерам навіть і не снилися.
- ***** на зустрічі явно багато патякав, намагаючись охмурити, або збити американського дідугана з пантелику, але даремно старався. Не на того напав. Бо ще в ті далекі часи, коли ***** по пітерським подворотням тинявся, Байден уже із Громико переговори вів. Тож не дивно, що поки ***** язиком молов Байден спокійно та професійно натягнув московського співрозмовника одразу на дві дипломатичні рогатки: між США і Іраном, а головне - між США і Китаєм. "С кем вы, мистер Путин? Определитесь наконец". Це явно домашня заготовка Білого Дому, яку ***** не одразу второпав. А збагнувши, в яку пастку затягує його Йосип Йосипович, схвильовано зайорзав. Зайорзаєш тут, почувши за спиною підозріле шушукання іранських аятолл. А також мовчазний, однак недобрий прищур китайського дракона.
- Зі свого боку президент США не дав ***** жодних обіцянок, поступок чи конкретних запевнень, окрім того, що погодився на повернення послів. Що подається зараз кремлівською пропагандою, як свідчення великого прориву, важливої перемоги ***** і всьо такоє прочеє. Насправді поверення послів - це ніяка не поступка і навіть не нормалізація стосунків. Просто буде кого викликати в Держдеп і дрючити його там на предмет виконання *****м покладених на нього містером Байденом доручень.
Підсумовуючи: Зустріч, як і очікувалося, завершилася нічим. Але вона не була безрезультатною. ***** чи не вперше напоровся на справжнього президента, бо пройшли ті часи, коли можна було над Трампом у Гельсінкі збиткуватися.
***** дуже прагнув цієї зустрічі - йому потрібен був сам факт зустрічі із президентом США. І він її добився. Але якою ціною? Тепер везе в Москву купу отриманих від Байдена малоприємних завдань, а до того ж змушений буде виправдовуватися перед Тегераном та Пекіном. І не факт, що йому повірять.
Зовні виглядає так, що Байден дав ***** шанс. Але це навряд чи так, принаймні сам Байден у виправлення ***** не вірить, бо знає московитів як облуплених. Зате тепер, коли ***** по якомусь поводу репетуватиме "мы так не договаривались!", Байден завжди зможе йому сказати: "Я ж тебе, падло, ще в Женеві попереджав!".
Хтось може стривожено запитати - а що, як раптом ***** одумається і вирішить скористатися наданим йому Байденом шансом? Шо тагда? На це відповідь може бути лише одна - не буде цього ніколи. Чому? Так воно ж *****!
Зберігаємо бадьорий бойовий дух, допомагаємо Армії і спокійно їмо черешні.
Та слєдім, щоб віздє був порядок. А не то, шо січас
Р.S. Судячи із прес-конференцій, Байден ставив питання і по Білорусі. А ***** у відповідь звично клеїв дурня. У будь-якому разі США триматимуть у полі свого зору і ситуацію в Білорусі, однак це велика й чутлива тема, котра заслуговує на окрему увагу.
Свирид Опанасович
16 июня, 23:35
Немає пророка крім Порошенко та Турчинов пастор церкви його!
Слава ЗСУ!
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.
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Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина