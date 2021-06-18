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Завтра у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки 21 га лісу для будівництва чергового житлового кварталу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Завтра, 19 червня, у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки розташованого посеред природного заповідного фонду 21 га лісу для будівництва житлового кварталу.

Про це повідомив екснардеп "Батьківщини", активіст Майдану Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"УВАГА, АКЦІЯ! Хочуть знищити 21 га посеред лісу, природного заповідного фонду. Порізали кілька гектарів дубів. Я вже про це знімав відео, сюжет у коментарі. Давайте шипувати дерева, як роблять екологи. Приходьте", - закликав Луценко.

Старт акції завтра, 19 червня, о 14:00. Місце проведення вул. Сошенка, 2 (кінцева тролейбуса №18).

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За його словами ця ділянка розташовується на межі Національного природного парку Голосіївський і Пуща-Водицького заказника. Ця ділянка була здана в оренду для будівництва житлового кварталу ще в 2007 році за голови Леоніда Чернівецького.

"Як люди сюди будуть їздити? Нічого, крім лісових доріг, тут немає. Електрики, водопроводу, газу теж немає", - зазначає Луценко.

За його даними, в 2015 році київська міськрада намагалася розірвати договір, але суди не дали цього зробити. Також подавала позов київська прокуратура, але безуспішно.

"У будь-якому разі Київрада має всі шанси. Є нові обставини, яких достатньо, щоб подавати в суд і розривати договір", - зазначив Луценко.

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За його даними, вирубано приблизно 4 га, ще 17 га очікують рубки, оскільки на деревах вже стоять мітки.

Завтра у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки 21 га лісу для будівництва чергового житлового кварталу 01
Завтра у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки 21 га лісу для будівництва чергового житлового кварталу 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
да вы не поняли.это подготовка территории под миллиард деревьев.
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18.06.2021 08:53
+4
миллиард деревьев, привет
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18.06.2021 08:43
+4
зебил, ты хоть статью читал? Если ты не дружиш с тектом, я тебе зацитирую: "..в 2015 году киевская городская пыталась разорвать договор, но суды не дали этого сделать"
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18.06.2021 09:09
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миллиард деревьев, привет
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18.06.2021 08:43 Відповісти
Что скажут по этому поводу любители сказочного дегенерата бахсэра-интилихтуала пидалика????
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18.06.2021 08:52 Відповісти
зебил, ты хоть статью читал? Если ты не дружиш с тектом, я тебе зацитирую: "..в 2015 году киевская городская пыталась разорвать договор, но суды не дали этого сделать"
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18.06.2021 09:09 Відповісти
Прошло 6 лет времени было достаточно что-бы что-то изменить, порохосос!!!
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18.06.2021 09:22 Відповісти
Ублюдок жизни, пороси воспитательницу, чтобы она прочитала тибе "По его данным, в 2015 году киевская городская пыталась разорвать договор, но суды не дали этого сделать. Также подавала иск киевская прокуратура, но безуспешно"
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18.06.2021 10:08 Відповісти
************, выучишь грамоте прежде чем что-то варнякать!!!!!!
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18.06.2021 12:40 Відповісти
Валерик, вынь пальчик из попы!
И спраси воспитательницу, как правильно пишется слово "*******"!
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18.06.2021 13:34 Відповісти
Так ты не просто *******, а ******* в кубе!!!
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18.06.2021 13:56 Відповісти
Валера, будешь сибя вести хорошо - васпитатильница даст и тибе кубики!
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18.06.2021 16:42 Відповісти
да вы не поняли.это подготовка территории под миллиард деревьев.
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18.06.2021 08:53 Відповісти
- Миллиард, миллиард, миллиард алых бяроз из окна, из окна, из окна видишь ты, - пропел Зеленский по-белорусски, рассеянно помахивая лопатой. - Всего, значит, три миллиарда. Что ж, неплохо. Господин Корявченков, как продвигается?
- Еще где-то полчаса, - прохрипел Юзик. Обливаясь потом, он долбил мотыгой землю вокруг ствола сорокалетнего дуба на краю поляны. - Разросся, козел...Источник: https://censor.net/ru/r3270649
........Глава государства вытащил из брезентового мешка заранее припасенный саженец, подошел к яме, оставшейся от вывороченного Юзиком дуба, и торжественно вставил в нее деревце вверх ногами. Юзик быстро закидал яму землей, а Ермак, Подоляк и Позитивные Блогеры принялись поливать саженец из именных леек.Источник: https://censor.net/ru/r3270649
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18.06.2021 10:13 Відповісти
Лучше сразу под дом к судье
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18.06.2021 08:55 Відповісти
"Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають".

Завтра у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки 21 га лісу для будівництва чергового житлового кварталу - Цензор.НЕТ 6080
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18.06.2021 09:03 Відповісти
Ліси навколо міст і сіл мають охоронятись громадою, таке звичаєве право українського народу.
Щоб не робити помилок читайте "Від леґенд до правди. I-XXVIII.
Лонгин Цегельський
https://zbruc.eu/node/84433 Завтра у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки 21 га лісу для будівництва чергового житлового кварталу - Цензор.НЕТ 617
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18.06.2021 09:10 Відповісти
где там подевался зеленый ***** со своим миллиардом деревьев?!!
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18.06.2021 09:10 Відповісти
21 га собираются вырубить ... Для строительства жилого квартала ... Ню, ню ...

А никого не волнуют ТЫСЯЧИ гектаров леса, которые вырубили фермеры для расширения площади своих полей?
Помню как ездил по дорогам Украины в 90-х и сейчас ... Пустыня! Да эти 21 га - детская шалость в масштабах Украины!
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18.06.2021 09:42 Відповісти
А с другой стороны защитники природы из кривого рога, донбаса и Тернополя должны же где-то жить
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18.06.2021 09:48 Відповісти
Там дубы по 100-200 лет. Даже оккупанты этого не делали - ни московские, ни берлинские. Хуже своих ублюдков никогог нет.
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18.06.2021 10:00 Відповісти
Це чергова ганьба нам - українцям, а зокрема- киянам.
Нищити все живе на догоду пройдисвітам - це тренд нашого часу.
Такими нас будуть знати нащадки: нищуками природи.
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21.06.2021 09:32 Відповісти
 
 