Завтра у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки 21 га лісу для будівництва чергового житлового кварталу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Завтра, 19 червня, у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки розташованого посеред природного заповідного фонду 21 га лісу для будівництва житлового кварталу.
Про це повідомив екснардеп "Батьківщини", активіст Майдану Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.
"УВАГА, АКЦІЯ! Хочуть знищити 21 га посеред лісу, природного заповідного фонду. Порізали кілька гектарів дубів. Я вже про це знімав відео, сюжет у коментарі. Давайте шипувати дерева, як роблять екологи. Приходьте", - закликав Луценко.
Старт акції завтра, 19 червня, о 14:00. Місце проведення вул. Сошенка, 2 (кінцева тролейбуса №18).
За його словами ця ділянка розташовується на межі Національного природного парку Голосіївський і Пуща-Водицького заказника. Ця ділянка була здана в оренду для будівництва житлового кварталу ще в 2007 році за голови Леоніда Чернівецького.
"Як люди сюди будуть їздити? Нічого, крім лісових доріг, тут немає. Електрики, водопроводу, газу теж немає", - зазначає Луценко.
За його даними, в 2015 році київська міськрада намагалася розірвати договір, але суди не дали цього зробити. Також подавала позов київська прокуратура, але безуспішно.
"У будь-якому разі Київрада має всі шанси. Є нові обставини, яких достатньо, щоб подавати в суд і розривати договір", - зазначив Луценко.
За його даними, вирубано приблизно 4 га, ще 17 га очікують рубки, оскільки на деревах вже стоять мітки.
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И спраси воспитательницу, как правильно пишется слово "*******"!
- Еще где-то полчаса, - прохрипел Юзик. Обливаясь потом, он долбил мотыгой землю вокруг ствола сорокалетнего дуба на краю поляны. - Разросся, козел...Источник: https://censor.net/ru/r3270649
........Глава государства вытащил из брезентового мешка заранее припасенный саженец, подошел к яме, оставшейся от вывороченного Юзиком дуба, и торжественно вставил в нее деревце вверх ногами. Юзик быстро закидал яму землей, а Ермак, Подоляк и Позитивные Блогеры принялись поливать саженец из именных леек.Источник: https://censor.net/ru/r3270649
Гірше ляха свої діти її розпинають".
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Лонгин Цегельський
https://zbruc.eu/node/84433
А никого не волнуют ТЫСЯЧИ гектаров леса, которые вырубили фермеры для расширения площади своих полей?
Помню как ездил по дорогам Украины в 90-х и сейчас ... Пустыня! Да эти 21 га - детская шалость в масштабах Украины!
Нищити все живе на догоду пройдисвітам - це тренд нашого часу.
Такими нас будуть знати нащадки: нищуками природи.