"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті. ВIДЕО

Українські фани заспівали "Путін - х#йло!" під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні "Національ" у Бухаресті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання відомого українського футбольного хіта опубліковано в соцмережах.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео телеканалу 24

Нагадаємо, 17 червня в другому матчі групового етапу Євро-2020 збірна України обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали в столиці Румунії Бухаресті.

Україна двічі відзначилася в першому таймі - голи на рахунку Ярмоленка (29 хвилина) та Яремчука (34). Македонці відіграли 1 м'яч в другому таймі - на 57-й хвилині забив Аліоскі. На 84-й хвилині гравець збірної України Малиновський не реалізував пенальті.

Також читайте: Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"