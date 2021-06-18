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"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Українські фани заспівали "Путін - х#йло!" під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні "Національ" у Бухаресті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання відомого українського футбольного хіта опубліковано в соцмережах.
Відео телеканалу 24
Нагадаємо, 17 червня в другому матчі групового етапу Євро-2020 збірна України обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали в столиці Румунії Бухаресті.
Україна двічі відзначилася в першому таймі - голи на рахунку Ярмоленка (29 хвилина) та Яремчука (34). Македонці відіграли 1 м'яч в другому таймі - на 57-й хвилині забив Аліоскі. На 84-й хвилині гравець збірної України Малиновський не реалізував пенальті.
Топ коментарі
+109 Вася Шевченко f77d76ba
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+88 Антон Чигур
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+78 Leshek
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https://www.youtube.com/watch?v=MPSkXw4zqSg
hochu domoy v ua@hochu_dodomu
Евро-2020 превращается в медийный кошмар для РФ.
Сначала своими истеричными криками российская сторона привлекла внимание к контурам Украины.
Абсолютно далёкая от геополитики футбольная публика узнала, что существует Крым и что он захвачен Россией.
Бо не всiм правда подобається.
путин *****
путин *****.
Оба нормальные))
не мы! Нас там нет!
- тогда ыди ты на.й, Вания.
Кацапчики же так говорят? )
https://www.youtube.com/watch?v=DgAtnYuaZk8
PS: А "путин - *****, ла..." - бесплатно!!! =)
Слово "***" (это - кац.), тоже ворованное с латинского, ейный пеця№1, приказал!
Коллекционирую все версии этого хита))
самое большое наказание для этой нации будет -
лишение её той огромной территории, путём разделения на куски,
территории, которую она всё время удерживает подавлением свободы т.е. ложью, страхом, террором и военной силой...
тогда сразу пропадёт мнимое "величие" этой сраной, придуманной кремлём на этой территории национальности - "руSSкие"
тчк
эту песню не задушишь не убьёшь.