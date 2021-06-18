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Уболівальники української збірної співають національний гімн перед матчем Євро-2020 Україна - Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Уболівальники української збірної заспівали національний гімн перед матчем Євро-2020 Україна - Північна Македонія на стадіоні "Національ" у Бухаресті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи дружного співу українського гімну опубліковано в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
БРАВО!
ай як гарно...аж зашпори пішли ))))
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18.06.2021 11:17
+11
Москалі і це теж хочуть заборонити?
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18.06.2021 11:20
+9
Судя по цвету воды, там канализацию проравало. А хотя, какая разница.
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18.06.2021 11:57
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БРАВО!
ай як гарно...аж зашпори пішли ))))
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18.06.2021 11:17 Відповісти
а у якому місці? я чую лише гімн.
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18.06.2021 11:41 Відповісти
і я чую лиш гимн...а про що... в якому місці?
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18.06.2021 11:43 Відповісти
так до чого тоді відноситься твоє "браво", якщо ти не почув того, про що стаття?
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18.06.2021 11:46 Відповісти
Какая разница? Уболівальники української збірної співають національний гімн перед матчем Євро-2020 Україна - Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 5149
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18.06.2021 11:49 Відповісти
аа, зарплата не розбірає сенсів, ясно.
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18.06.2021 11:50 Відповісти
Ага. Уболівальники української збірної співають національний гімн перед матчем Євро-2020 Україна - Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 7174
Вася иногда лепит горбатого...
Возраст.
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18.06.2021 11:55 Відповісти
с Вас его и лепить не надо...
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18.06.2021 11:56 Відповісти
Вася, а ты стал хамом.
А раньше поэзией баловался.
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18.06.2021 11:58 Відповісти
не понравилось? ото и не цепляйтесь
(а поэзия то для души)
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18.06.2021 12:03 Відповісти
аби причіпитися??? шо не так???
не браво? ви не розумієте значення цього слова???
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18.06.2021 11:52 Відповісти
так якщо ти не чуєш лалала, то браво гімну?
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18.06.2021 13:27 Відповісти
браво Гімну... який а капельно виконують футбольні фани - так ясніше моя думка ?
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18.06.2021 13:45 Відповісти
Есть такой анекдот от Никулина - "концепция изменилась".
Название статьи изменили и концепция обсуждения сразу изменилась.
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18.06.2021 11:57 Відповісти
не хочу даже вдумываться в Ваши рассуждения...
я услышал Гимн спетый а капельно и мне это лягло на душу...
какие претензии??? шо за наезд???
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18.06.2021 12:04 Відповісти
Ты последнее время не вдумываешься, а строчишь штампами.
Кризис возраста - отмирают клетки.
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18.06.2021 12:06 Відповісти
не читайте! Вас же никто не заставляет писать рецензии на мои комменты...
проходите мимо...и всех делов то...
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18.06.2021 12:08 Відповісти
Я и прохожу.
Так, кинул взгляд на пустое место...
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18.06.2021 12:10 Відповісти
шо-то задержались...
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18.06.2021 12:16 Відповісти
Москалі і це теж хочуть заборонити?
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18.06.2021 11:20 Відповісти
Есть и более динамичные варианты исполнения Гимна, зовущие спортсменов к борьбе на футбольном поле, но в пределах правил! Хорошо, что хоть не Джамала а капелла!
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18.06.2021 11:25 Відповісти
Отлично пусть запасаются,скоро лето.
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18.06.2021 11:38 Відповісти
Судя по цвету воды, там канализацию проравало. А хотя, какая разница.
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18.06.2021 11:57 Відповісти
Так и должно быть для любителей "родной говени".
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18.06.2021 12:21 Відповісти
Я так розумію - УЄФА забов"язало виходити збірну України на виконання гімну України прикриваючи футболки з картою України білими олімпійками, дратує другий матч поспіль, а буде і третій - ще одна перемога Павелка в Римі чи таємний протокол
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18.06.2021 11:43 Відповісти
Душевненько
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18.06.2021 11:43 Відповісти
на початку відео це лалала? я чую лише гімн.
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18.06.2021 11:48 Відповісти
И все таки когда расеянцы гворят,что спорт вне политики и *** *** ***,напрашивается вопрос :исполнение гимна это политика?Реклама газмяса это политика или нет?Это ж госучреждение, не приватная структура!
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18.06.2021 13:04 Відповісти
До мурашок!!!
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18.06.2021 13:47 Відповісти
Слава Украiнi!
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18.06.2021 16:09 Відповісти
 
 