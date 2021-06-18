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Уболівальники української збірної співають національний гімн перед матчем Євро-2020 Україна - Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Спорт
Уболівальники української збірної заспівали національний гімн перед матчем Євро-2020 Україна - Північна Македонія на стадіоні "Національ" у Бухаресті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи дружного співу українського гімну опубліковано в соцмережах.
Топ коментарі
+32 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.06.2021 11:17
+11 Ned Stark
показати весь коментар18.06.2021 11:20
+9 Super Gut
показати весь коментар18.06.2021 11:57
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Будь ласка, зачекайте...
ай як гарно...аж зашпори пішли ))))
Вася иногда лепит горбатого...
Возраст.
А раньше поэзией баловался.
(а поэзия то для души)
не браво? ви не розумієте значення цього слова???
Название статьи изменили и концепция обсуждения сразу изменилась.
я услышал Гимн спетый а капельно и мне это лягло на душу...
какие претензии??? шо за наезд???
Кризис возраста - отмирают клетки.
проходите мимо...и всех делов то...
Так, кинул взгляд на пустое место...
https://www.youtube.com/watch?v=b3yXXqBNZhU