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Контррозвідка СБУ запобігла продажу секретних оборонних розробок: зловмисники хотіли $ 2 млн за документацію у сфері військового кораблебудування. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Контррозвідники спільно зі слідчими СБУ, не допустили витік за межі країни новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Викрито зловмисників, які намагалися продати представникам однієї з азіатських країн секретну проєктну документацію у сфері військового кораблебудування. Відомості з обмеженим доступом були оцінено в $ 2 млн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними відомства, встановлено, що до протиправної діяльності причетні кілька колишніх і діючих працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств.

"У ході проведення спецоперації співробітники СБУ викрили зловмисників під час передачі $250 тис. за частину оборонних відомостей", - розповіли у відомстві.

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Раніше українські контррозвідники задокументували одержання кількох "авансів" від іноземців.

Під час обшуків за місцями проживання учасників незаконної оборудки вилучено документи та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводились за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Автор: Анастасія Потіха
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Флоту немає, зате є документи у сфері кораблебудування?
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18.06.2021 11:49 Відповісти
какие секретные сведения могут быть у страны, верфи которой не произвели ни одного судна за 20 лет? катера списанные у штатов клянчим...
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18.06.2021 12:32 Відповісти
Вранье, 2 млн. баксов не стоит ни один секрет Украины.
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18.06.2021 12:38 Відповісти
Куди не плюнь, завжди щось з Укроборонпрому. Може щось у консерваторії змінити?
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18.06.2021 12:49 Відповісти
Украина была и будет морской державой. Кузница крупнотоннажного военного-флота СССР до сих пор обладает множеством патентов и специалистов.Так что ,для любителей чужих секретов здесь есть чем поживиться. Удивляет квалификация этого деяния.....Здесь не "продажа" ,здесь ШПИОНАЖ чистой воды!
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18.06.2021 13:26 Відповісти
Какие нахрен секреты!Малотоажные суда и катера временСССР
,явно СБУ пиарится.Мы все знаем ,что закупки бэушных катеров идут из за границы,а наши судостроительные заводы стоят на приколе, а в лудшем случае заняты ремонтом старых суден..
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18.06.2021 17:46 Відповісти
 
 