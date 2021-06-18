Контррозвідка СБУ запобігла продажу секретних оборонних розробок: зловмисники хотіли $ 2 млн за документацію у сфері військового кораблебудування. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Контррозвідники спільно зі слідчими СБУ, не допустили витік за межі країни новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
Викрито зловмисників, які намагалися продати представникам однієї з азіатських країн секретну проєктну документацію у сфері військового кораблебудування. Відомості з обмеженим доступом були оцінено в $ 2 млн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними відомства, встановлено, що до протиправної діяльності причетні кілька колишніх і діючих працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств.
"У ході проведення спецоперації співробітники СБУ викрили зловмисників під час передачі $250 тис. за частину оборонних відомостей", - розповіли у відомстві.
Раніше українські контррозвідники задокументували одержання кількох "авансів" від іноземців.
Під час обшуків за місцями проживання учасників незаконної оборудки вилучено документи та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Заходи із припинення протиправної діяльності проводились за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
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,явно СБУ пиарится.Мы все знаем ,что закупки бэушных катеров идут из за границы,а наши судостроительные заводы стоят на приколе, а в лудшем случае заняты ремонтом старых суден..