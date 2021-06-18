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"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020. ВIДЕО
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Виключений із "СН" нардеп Гео Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост глави ОП Андрія Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "вибачення" від імені Єрмака Лерос приніс під час засідання парламенту.
"Вчора я побачив пост Андрія Єрмака про те, як він вболіває за збірну України. Від імені Андрія Єрмака хочу вибачитися перед Російською Федерацією, - ми всі знаємо, що він представляє тут виключно їхні інтереси. Він допустив помилку, тому пробачте. Найближчим часом він виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - сказав Лерос.
Топ коментарі
+67 Сергей Васильев 9c8a60d0
показати весь коментар18.06.2021 11:55
+45 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.06.2021 11:56
+39 Super Gut
показати весь коментар18.06.2021 12:00
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Будь ласка, зачекайте...
Или одного поля ягода.
почитай биографию хотя бы
это как бы я тя срав.нил с Эйнштейном.
задолбали просто .... ах да, тут соглашусь с выборами (сам не ходил от през. выборов и до сего дня, слава Аллаху пусть бережет Юлю, ой, весь мир на войне, ну Джихад уже наступил, ой, что-то кто то взломал клавиатуру, я ваще за Гомос!!11 и Мазонемочь, помогит)
и как не наркоман тоже спрошу - кажется что подергивание это возможно не только от НЕНАВИСТИ к ермаку?
а то шо ВР у нас цирк - так по памяти цитата з/из Лурки - "Украина - государство известное на весь мир своей политикой"(а теперь пичитайте как "жируют" шведские депутаты(у нас любой или любая судья им просто даст пару евро аки бомжам))
ну блин - не видит никто шоп человек тупо искренне боролся за страну то. - даже Лещенко обосрали не только ахметовцы, но и агрессивный Антиколорадос. не знаю - самое последнее шо наши все граждане подумают так это то - А чо, Леросу никто не платит? ну и лох этот Лео как там, Карлеонос или шо
за Свою страну боролся и борется.
Еще есть вопросы почему нам до сих пор даже ПДЧ не пахнет?!
ну вот какими надо быть мудаками шоб сглотнуть это?
ну ага - ты бы еще его за погибших спросил и послушал за 15 тонн материала а так же срекотание глумливых беркутов послушал то.
ухи, ухи, ухи подготовь
Яле ж які вони смердючі...
ты бы сбоку посм. какой смешной то. я реально уверен шо настолько тупой антирекламой даже от .... да хотя бы Попы Римского вы тупо отхаркиваете аудиторию
это блин "менторство", эти обзывалки, вы реально поехавшие. вот наверное зачем Бабченко свалил - вы же просто то же что с Ющенком было - срутся сруны со срунами, а ватники срут на них