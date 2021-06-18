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парламент (512) Євро-2020 (98) Єрмак Андрій (1238) Лерос Гео (380)

"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Виключений із "СН" нардеп Гео Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост глави ОП Андрія Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "вибачення" від імені Єрмака Лерос приніс під час засідання парламенту.

"Вчора я побачив пост Андрія Єрмака про те, як він вболіває за збірну України. Від імені Андрія Єрмака хочу вибачитися перед Російською Федерацією, - ми всі знаємо, що він представляє тут виключно їхні інтереси. Він допустив помилку, тому пробачте. Найближчим часом він виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - сказав Лерос.

Також читайте: Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+67
Зачётный троллинг))))))
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18.06.2021 11:55
+45
А Лерос этот веселый чувак)
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18.06.2021 11:56
+39
Я, например, не вижу ни капли юмора в словах Лероса. Он сказал чистую правду.
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18.06.2021 12:00
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Зачётный троллинг))))))
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18.06.2021 11:55 Відповісти
А Лерос этот веселый чувак)
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18.06.2021 11:56 Відповісти
А їм пісяй в глаза- й Леросу нічогісінько , це ж не Федина з Марусею вову тролять... й не у ютубі а у самій ВР!!!
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18.06.2021 11:57 Відповісти
дерьмак єто ответ на известный вопрос зеленского к Байдену
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18.06.2021 11:58 Відповісти
Кокаиновый осел этого не понимает.
Или одного поля ягода.
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18.06.2021 12:01 Відповісти
Байден перед самітами у Європі заглянув до МІ-6 у Англії... продивився фільм від Грозєва... ну іііі...
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18.06.2021 12:01 Відповісти
...і заснув.
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18.06.2021 14:08 Відповісти
откуда этот дерьмак вообще взялся? где он харчевался до клоуна?
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18.06.2021 11:59 Відповісти
хавал с руки папи а тот с руки Кремля
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18.06.2021 12:02 Відповісти
Я, например, не вижу ни капли юмора в словах Лероса. Он сказал чистую правду.
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18.06.2021 12:00 Відповісти
Це ж повний треш. Навіщо його цитувати. Чи йому пишуть сценарій ЄС?
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18.06.2021 12:00 Відповісти
Терпи.
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18.06.2021 12:06 Відповісти
Да.
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18.06.2021 14:28 Відповісти
Уже про эту операцию никто и не вспоминает. "Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 1232
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18.06.2021 12:02 Відповісти
Не надейся.
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18.06.2021 12:07 Відповісти
Пофантазируй. "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4116
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18.06.2021 12:08 Відповісти
Не обдрыстайся
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18.06.2021 12:11 Відповісти
Подотрись.
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18.06.2021 12:12 Відповісти
тобой?
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18.06.2021 12:45 Відповісти
Скоро знову згадають.
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18.06.2021 12:09 Відповісти
Коли? "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8756
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18.06.2021 12:11 Відповісти
Тоді коли шмарклі найменше цього треба буде.
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18.06.2021 12:14 Відповісти
Перед выборами? "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4855
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18.06.2021 12:15 Відповісти
Курва, чому я знаю, що була створена комісія, котра працює, а ти-ні?
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18.06.2021 12:22 Відповісти
Треба щоб путлер довідку видав,що дурмак шпигун,може тоді він не отримає квартальну премію.
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18.06.2021 12:02 Відповісти
слышь, "путлер" это от сравнения ***** с Гитлером?
почитай биографию хотя бы
это как бы я тя срав.нил с Эйнштейном.
задолбали просто .... ах да, тут соглашусь с выборами "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4752 (сам не ходил от през. выборов и до сего дня, слава Аллаху пусть бережет Юлю, ой, весь мир на войне, ну Джихад уже наступил, ой, что-то кто то взломал клавиатуру, я ваще за Гомос!!11 и Мазонемочь, помогит)
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18.06.2021 12:08 Відповісти
Мужественный, крепкий, но как украинец спрошу - от кого ты харчуешься?
и как не наркоман тоже спрошу - кажется что подергивание это возможно не только от НЕНАВИСТИ к ермаку?
а то шо ВР у нас цирк - так по памяти цитата з/из Лурки - "Украина - государство известное на весь мир своей политикой"(а теперь пичитайте как "жируют" шведские депутаты(у нас любой или любая судья им просто даст пару евро аки бомжам))
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18.06.2021 12:04 Відповісти
троляка "Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 4611
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18.06.2021 12:06 Відповісти
"Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7693
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18.06.2021 12:07 Відповісти
Мабуть прийшов час Леросу вступати в партію ЄС
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18.06.2021 12:08 Відповісти
А Бигусу куда?
ну блин - не видит никто шоп человек тупо искренне боролся за страну то. - даже Лещенко обосрали не только ахметовцы, но и агрессивный Антиколорадос. не знаю - самое последнее шо наши все граждане подумают так это то - А чо, Леросу никто не платит? ну и лох этот Лео как там, Карлеонос или шо
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18.06.2021 12:11 Відповісти
за какую страну боролся сирожа лещенко?, - хотелось бы уточнить
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18.06.2021 12:15 Відповісти
да хотя бы за Соросландию - че, факты он наводит неправославные, или борода у него жидче, ой, чем у Великого Игоря Коломойского?
за Свою страну боролся и борется.
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18.06.2021 12:19 Відповісти
Ну да, а то там как-то слабовато с клоунами!
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18.06.2021 17:14 Відповісти
"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2890
Еще есть вопросы почему нам до сих пор даже ПДЧ не пахнет?!
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18.06.2021 12:08 Відповісти
Мне вот интересно, тот дятел, что такое постит, лично присутствовал при этом? Даже если он "крот" и это как-то бритами доводилось до Зе, то только ему лично и утечки быть не могло, тем более каким-то блохерам или местным икспердам!
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18.06.2021 17:20 Відповісти
я вот загуглил с неделю взад про то ш кот и сказали - тупо нету ничего - то же так же как и то шо умничаю с фоткой 6-леткой времен когда ПАП был презом, но фотка то хотя бы есть, даже не знаю что тупее - фото и высер, либо просто высер с умный фэйсом.

ну вот какими надо быть мудаками шоб сглотнуть это?
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18.06.2021 20:01 Відповісти
Рекомендую у Луценка в програмі на 5-ому послухати цитату класика про Єрмака й компанію у квартальній владі,
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18.06.2021 12:09 Відповісти
вчорашній ефір
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18.06.2021 12:09 Відповісти
У Луценка, у того шо по пьяни недавно пробалакался за чо то а потом спешно удаляли это?
ну ага - ты бы еще его за погибших спросил и послушал за 15 тонн материала а так же срекотание глумливых беркутов послушал то.
ухи, ухи, ухи подготовь
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18.06.2021 20:04 Відповісти
Да то было спецоперация ФСБ по дизинформации: "лепили" и Ермака "ураинского патриота"! "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4160
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18.06.2021 12:09 Відповісти
"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6211
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18.06.2021 12:14 Відповісти
Гей Лерос громко пукнул в лужу.
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18.06.2021 12:14 Відповісти
Сколько сразу прибежало ботов подляка.
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18.06.2021 12:20 Відповісти
Ні, небагато. Окрім цього - ще й Yuriy Smith, Дмитро Фірсов, Оберст Шмидт. Все (поки що).

Яле ж які вони смердючі...
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18.06.2021 12:31 Відповісти
Для такой небольшой темы и так оперативно. Но это и хорошо, значить боятся твари.
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18.06.2021 12:42 Відповісти
ну да, а еще мы Буткевича смотрим - фууууу, ненавидит святкового Пороха как какая-то Даниленко - ну это ваще что-то с кем-то
ты бы сбоку посм. какой смешной то. я реально уверен шо настолько тупой антирекламой даже от .... да хотя бы Попы Римского вы тупо отхаркиваете аудиторию
это блин "менторство", эти обзывалки, вы реально поехавшие. вот наверное зачем Бабченко свалил - вы же просто то же что с Ющенком было - срутся сруны со срунами, а ватники срут на них "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3633
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18.06.2021 20:10 Відповісти
Вчера я увидел пост Андрея Ермака о том, как он болеет за сборную Украины. От имени Андрея Ермака хочу извиниться перед Российской Федерацией, - мы все знаем, что он представляет здесь исключительно их интересы. Он допустил ошибку, поэтому извините. В ближайшее время он исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - сказал Лерос. Источник: https://censor.net/ru/v3272228

"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3125
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18.06.2021 12:20 Відповісти
Такие забавные эти леросы…)) Вынырнули из небытия на зелёной волне, теперь гадят на того, благодаря кому только и появилась возможность гадить. Облегчатся и снова уйдут в своё небытие.
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18.06.2021 12:37 Відповісти
А бубочка пойдёт весь обосраный?
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18.06.2021 12:39 Відповісти
Бубочка пока никуда не собирается. И как придёт время, скорее всего задержится ещё лет на 5. Разве что вместо горе-гетьмана у него не появится более достойного конкурента.
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18.06.2021 12:42 Відповісти
Киш на пляшку, кацап!
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18.06.2021 13:00 Відповісти
Виктор Федорович, и быдло которое его любило, в 2010 звиздели, что приход минимум на 10 лет, а потом сынок старший 5, и младший 5.... но Виктор Федорович хоть был человеком, а кто такой ишак? спину тер в бане, и руку целовал, за лишнюю сотку $. и где наш Витя?
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18.06.2021 15:11 Відповісти
Вилізла обісрана кацапська свиня Жора Совін і сере на українському ресурсі за шекеля кацапської контори))) кацап, Лєрос не «виліз із нєбітія»))) дурний кацапський виродок)))
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18.06.2021 13:02 Відповісти
Не, к ПЕС-икам пойдет. Там барыга весь шак собрал.
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18.06.2021 14:54 Відповісти
Ну так лерос, как и все его соплеменники, продажный. Пока харчевался у зелёных, было хорошо. Затем его турнули от корыта - прибился к другим, которые кидают ему косточки с барского стола за определенные оральные вбросы!
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18.06.2021 17:26 Відповісти
"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2138
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18.06.2021 13:06 Відповісти
А шо той Гамак одчибучив?
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18.06.2021 14:16 Відповісти
А чего не говорят что он творил с подачи Зе
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18.06.2021 16:43 Відповісти
 
 