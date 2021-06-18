"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020. ВIДЕО

Виключений із "СН" нардеп Гео Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост глави ОП Андрія Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "вибачення" від імені Єрмака Лерос приніс під час засідання парламенту.

"Вчора я побачив пост Андрія Єрмака про те, як він вболіває за збірну України. Від імені Андрія Єрмака хочу вибачитися перед Російською Федерацією, - ми всі знаємо, що він представляє тут виключно їхні інтереси. Він допустив помилку, тому пробачте. Найближчим часом він виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - сказав Лерос.

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