"Видно, що вчора був футбол. Засідання оголошую відкритим, трохи відкритим", - Разумков про "рекордну" явку нардепів у Раді. ВIДЕО

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України зареєструвалися лише 132 народні депутати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"По залу добре видно, що вчора був футбол, з чим усіх і вітаю", - сказав Разумков з посмішкою.

Так, на засіданні Верховної Ради зареєструвалися лише 132 народні депутати.

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"У залі зареєстровано 132 народні депутати України. Пленарне засідання оголошую відкритим, але це рекорд. Трохи відкритим", - додав спікер.

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