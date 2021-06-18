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ВР (11782) депутат (1576) Разумков Дмитро (1445)

"Видно, що вчора був футбол. Засідання оголошую відкритим, трохи відкритим", - Разумков про "рекордну" явку нардепів у Раді. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України зареєструвалися лише 132 народні депутати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"По залу добре видно, що вчора був футбол, з чим усіх і вітаю", - сказав Разумков з посмішкою.

Так, на засіданні Верховної Ради зареєструвалися лише 132 народні депутати.

"У залі зареєстровано 132 народні депутати України. Пленарне засідання оголошую відкритим, але це рекорд. Трохи відкритим", - додав спікер.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
"Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 8395 Украинское общество - кастовое. Как Индия. Депутаты и чиновники, например, каста безнаказанных паразитов.
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18.06.2021 13:06
+12
"Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 3766
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18.06.2021 13:15
+11
а что так можно было? "Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 4075 После футбола на работу не ходить?
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18.06.2021 13:08
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"Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 8395 Украинское общество - кастовое. Как Индия. Депутаты и чиновники, например, каста безнаказанных паразитов.
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18.06.2021 13:06 Відповісти
Набегались... Устали... Слава...
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18.06.2021 13:07 Відповісти
а что так можно было? "Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 4075 После футбола на работу не ходить?
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18.06.2021 13:08 Відповісти
Сначала нужно на такую работу устроиться. А на ней вообще всё можно. И исполняются любые желания.
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18.06.2021 14:26 Відповісти
а прогулов по неуважительной причине не видно?
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18.06.2021 13:09 Відповісти
и за что мы им платим зарплаты? еще и смех, тут плакать нужно... сброд - трутни, сволочи, ублюдки, воры, преступники, коррупционеры и т.д. по списку.. цвет общества!
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18.06.2021 13:15 Відповісти
на самом деле тут не смеяться и не плакать нужно, а выгнать всех немедленно. так откровено срать на граждан ни в одной стране себе не позволяют. проглотим такое?
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18.06.2021 16:10 Відповісти
я за посадить, а лучше казнить как в военное время (ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЕЙ БУДЕТ)
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18.06.2021 16:35 Відповісти
"Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 3766
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18.06.2021 13:15 Відповісти
а мы уже Евро выиграли???))))
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18.06.2021 13:23 Відповісти
А вася...новоизбранный нардеп вася зарегистрировался?? Или уже наработался???
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18.06.2021 13:25 Відповісти
Футбол - это очень уважительная причина, такая отмазка даже в начальных классах школы не канала.
Любопытно будет посмотреть, кто все таки пришел на заседание, думаю, что точно не слуги.
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18.06.2021 13:29 Відповісти
Не спят ночами ...все о народе думают!
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18.06.2021 13:43 Відповісти
Тупорылый квартальный моносброд вместе с зажопенцами до сих пор не могут прийти в себя после двухдневного празднования победы парашии над финннами.
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18.06.2021 13:52 Відповісти
Мне вот интересно - вам этот бред придумывает кто-то или вы сами?
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18.06.2021 15:09 Відповісти
Все уехали в Румынию...
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18.06.2021 14:19 Відповісти
Ппц...для них сраный футбол важнее работы в Верховной Раде...-2 заседания из-за какого-то матча.
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18.06.2021 14:54 Відповісти
 
 