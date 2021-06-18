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"Видно, що вчора був футбол. Засідання оголошую відкритим, трохи відкритим", - Разумков про "рекордну" явку нардепів у Раді. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України зареєструвалися лише 132 народні депутати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"По залу добре видно, що вчора був футбол, з чим усіх і вітаю", - сказав Разумков з посмішкою.
Так, на засіданні Верховної Ради зареєструвалися лише 132 народні депутати.
"У залі зареєстровано 132 народні депутати України. Пленарне засідання оголошую відкритим, але це рекорд. Трохи відкритим", - додав спікер.
Топ коментарі
+18 belge
показати весь коментар18.06.2021 13:06
+12 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.06.2021 13:15
+11 FuntikUkraine
показати весь коментар18.06.2021 13:08
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Любопытно будет посмотреть, кто все таки пришел на заседание, думаю, что точно не слуги.