"Щоб зради не було. А то були окремі випадки", - Лукашенко попередив послів РБ в Ірані, Монголії і на Кубі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, призначив послів в Іран, Монголію і на Кубу, попередивши їх, "щоб не було зради".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.
"Я просто публічно хочу вас попередити: що ви, грамотні, досвідчені люди, маєте право мати і маєте свою точку зору і свою думку. Але ви знаєте, куди йдете. Ви представляєте країну і Президента там, куди вас сьогодні направлять. Тому, я так вважаю, що ту політику, яку здійснює керівництво країни, ви беззастережно підтримуєте. Якщо ні або змінилася думка - треба прийти, тихо, спокійно, без помпи, сказати, що "я не можу". Щоб зради не було", - заявив послам Лукашенко.
За словами Лукашенка, серед колишніх білоруських послів були ті, які чинили відповідним чином, а це, мовляв, є неприйнятним.
"Нехай це і поодинокі випадки, але це неприйнятно. Ви більше, ніж військові. Військові при погонах, як і ви, але в основному тут в країні. А ви на чужину їдете, і, дивлячись на вас, люди там на місці (в Монголії , Ірані або на Кубі) будуть робити висновки про нашу країну. Тому будьте гідні країни, перш за все, і білоруського народу. Постарайтеся зробити так, щоб потім і вам не було соромно і боляче за ці прожиті роки", - акцентував він.
Білоруську дипмісію в Ірані очолить начальник управління Африки і Близького Сходу МЗС Дмитро Кольцов. Начальник головного управління міжнародного співробітництва та торгівлі Апарату Ради Міністрів Дмитро Горелик призначений послом Білорусі в Монголії. Нинішній Надзвичайним і Повноважним Послом Білорусі в Литві Валерієм Барановським полетить керувати білоруським посольством на Кубі.
Олександр Лукашенко також погодив призначення Дмитра Ємельянова генеральним консулом Білорусі в Чунціні (Китай).
Будь ласка, зачекайте...
- чрезвычайный;
-уполномоченный;
- и послол НАКУЙ... это белорусский посол!!!
Но феерично же))
поехавший же
Тому-що будь-яка диктатура веде до голоду. Кім Чен Ин вже відкрито, по телебаченню (!!) волає про голод, чого ніколи раніше не було...
Ні, голод був, як без цього. Криків, та ще по ТВ, не було, одна знавісніла пропаганда. Видно, притисло...
АНАКОНДА ДІЄ ПОВІЛЬНО, ІНОДІ НАВІТЬ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ. АЛЕ ЗАВЖДИ НАПЕВНО.
І Луку, і Х*ла чекає те саме.
Уважаемый Редактор знаете ли вы что кацапы упорно употребляют сочетание "на Украине" Они это считают унижением моей страны. Как считаете вы?