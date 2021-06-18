"Щоб зради не було. А то були окремі випадки", - Лукашенко попередив послів РБ в Ірані, Монголії і на Кубі. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, призначив послів в Іран, Монголію і на Кубу, попередивши їх, "щоб не було зради".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

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"Я просто публічно хочу вас попередити: що ви, грамотні, досвідчені люди, маєте право мати і маєте свою точку зору і свою думку. Але ви знаєте, куди йдете. Ви представляєте країну і Президента там, куди вас сьогодні направлять. Тому, я так вважаю, що ту політику, яку здійснює керівництво країни, ви беззастережно підтримуєте. Якщо ні або змінилася думка - треба прийти, тихо, спокійно, без помпи, сказати, що "я не можу". Щоб зради не було", - заявив послам Лукашенко.

За словами Лукашенка, серед колишніх білоруських послів були ті, які чинили відповідним чином, а це, мовляв, є неприйнятним.

"Нехай це і поодинокі випадки, але це неприйнятно. Ви більше, ніж військові. Військові при погонах, як і ви, але в основному тут в країні. А ви на чужину їдете, і, дивлячись на вас, люди там на місці (в Монголії , Ірані або на Кубі) будуть робити висновки про нашу країну. Тому будьте гідні країни, перш за все, і білоруського народу. Постарайтеся зробити так, щоб потім і вам не було соромно і боляче за ці прожиті роки", - акцентував він.

Білоруську дипмісію в Ірані очолить начальник управління Африки і Близького Сходу МЗС Дмитро Кольцов. Начальник головного управління міжнародного співробітництва та торгівлі Апарату Ради Міністрів Дмитро Горелик призначений послом Білорусі в Монголії. Нинішній Надзвичайним і Повноважним Послом Білорусі в Литві Валерієм Барановським полетить керувати білоруським посольством на Кубі.

Олександр Лукашенко також погодив призначення Дмитра Ємельянова генеральним консулом Білорусі в Чунціні (Китай).