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Білорусь (5972) дипломатія (674) Лукашенко (2279) посол (1002) дипломати (530)

"Щоб зради не було. А то були окремі випадки", - Лукашенко попередив послів РБ в Ірані, Монголії і на Кубі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, призначив послів в Іран, Монголію і на Кубу, попередивши їх, "щоб не було зради".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

"Я просто публічно хочу вас попередити: що ви, грамотні, досвідчені люди, маєте право мати і маєте свою точку зору і свою думку. Але ви знаєте, куди йдете. Ви представляєте країну і Президента там, куди вас сьогодні направлять. Тому, я так вважаю, що ту політику, яку здійснює керівництво країни, ви беззастережно підтримуєте. Якщо ні або змінилася думка - треба прийти, тихо, спокійно, без помпи, сказати, що "я не можу". Щоб зради не було", - заявив послам Лукашенко.

За словами Лукашенка, серед колишніх білоруських послів були ті, які чинили відповідним чином, а це, мовляв, є неприйнятним.

"Нехай це і поодинокі випадки, але це неприйнятно. Ви більше, ніж військові. Військові при погонах, як і ви, але в основному тут в країні. А ви на чужину їдете, і, дивлячись на вас, люди там на місці (в Монголії , Ірані або на Кубі) будуть робити висновки про нашу країну. Тому будьте гідні країни, перш за все, і білоруського народу. Постарайтеся зробити так, щоб потім і вам не було соромно і боляче за ці прожиті роки", - акцентував він.

Білоруську дипмісію в Ірані очолить начальник управління Африки і Близького Сходу МЗС Дмитро Кольцов. Начальник головного управління міжнародного співробітництва та торгівлі Апарату Ради Міністрів Дмитро Горелик призначений послом Білорусі в Монголії. Нинішній Надзвичайним і Повноважним Послом Білорусі в Литві Валерієм Барановським полетить керувати білоруським посольством на Кубі.

Олександр Лукашенко також погодив призначення Дмитра Ємельянова генеральним консулом Білорусі в Чунціні (Китай).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Послы бывают:
- чрезвычайный;
-уполномоченный;
- и послол НАКУЙ... это белорусский посол!!!
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18.06.2021 13:36
+4
передайте колхозному дону, что неплохо бы ввести клятвенный режим, принятый в Коза Ностре -на крови. Для впечатлительных торгашей, дипломатов и прочей чинушной братии, это будет стрессом на всю жизнь.
Но феерично же))
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18.06.2021 13:24
+4
Лукашенко назначил новых послов: Хочу предупредить, чтобы предательства не было - Цензор.НЕТ 3547
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18.06.2021 13:25
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А в КНДР забув назначити посла?
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18.06.2021 13:21 Відповісти
там его внебрачный сын Ким Чих Пых уже рулит во всю "Чтобы предательства не было. А то были отдельные случаи", - Лукашенко предупредил послов РБ в Иране, Монголии и на Кубе - Цензор.НЕТ 2929
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18.06.2021 13:26 Відповісти
Послы бывают:
- чрезвычайный;
-уполномоченный;
- и послол НАКУЙ... это белорусский посол!!!
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18.06.2021 13:36 Відповісти
Ну Іран і Куба зрозуміло, друзя. А от шо їм в демократичній Монголіїї ловити?
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18.06.2021 13:24 Відповісти
лукавый сразу решил с хозяевами русни договориться.
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18.06.2021 13:26 Відповісти
передайте колхозному дону, что неплохо бы ввести клятвенный режим, принятый в Коза Ностре -на крови. Для впечатлительных торгашей, дипломатов и прочей чинушной братии, это будет стрессом на всю жизнь.
Но феерично же))
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18.06.2021 13:24 Відповісти
новости из болотного бульбалэнда.
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18.06.2021 13:25 Відповісти
Лукашенко назначил новых послов: Хочу предупредить, чтобы предательства не было - Цензор.НЕТ 3547
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18.06.2021 13:25 Відповісти
Тихо спокойно прийти и ми вас уберем
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18.06.2021 13:30 Відповісти
арестуйте его, быдло с погонами
поехавший же
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18.06.2021 13:35 Відповісти
Дії всіх диктаторів світу абсолютно тотожні. І всі вони намагаються "дружити проти". Тільки це ніколи не вдавалося і не вдасться тепер.
Тому-що будь-яка диктатура веде до голоду. Кім Чен Ин вже відкрито, по телебаченню (!!) волає про голод, чого ніколи раніше не було...
Ні, голод був, як без цього. Криків, та ще по ТВ, не було, одна знавісніла пропаганда. Видно, притисло...
АНАКОНДА ДІЄ ПОВІЛЬНО, ІНОДІ НАВІТЬ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ. АЛЕ ЗАВЖДИ НАПЕВНО.
І Луку, і Х*ла чекає те саме.
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18.06.2021 13:36 Відповісти
"Чтобы предательства не было. А то были отдельные случаи", - Лукашенко предупредил послов РБ в Иране, Монголии и на Кубе - Цензор.НЕТ 2488
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18.06.2021 13:37 Відповісти
то она паРашу еще не видела!!!!!!!
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19.06.2021 16:14 Відповісти
Немцов для путина тоже предателем стал!!!! Гады вы усатые!!!!
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18.06.2021 13:48 Відповісти
Ну как держится орел бульбостана! Были бы на его месте овощ или сопля - обдрыстались бы по уши и свалили сломя голову. А этот еще и вип -заложника прихватил для будущих торгов, особенно если подарит Протасевича ордыле
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18.06.2021 13:50 Відповісти
Чому президенти деяких...країн розмовляють мовою для розумово відсталих? Расея, Белорусія. Україна? Ориєнтир на більшість? чі заспокоюють сіру рідину у істот?
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18.06.2021 13:56 Відповісти
"Чтобы предательства не было. А то были отдельные случаи", - Лукашенко предупредил послов РБ в Иране, Монголии и на Кубе. Источник: https://censor.net/ru/v3272253
Уважаемый Редактор знаете ли вы что кацапы упорно употребляют сочетание "на Украине" Они это считают унижением моей страны. Как считаете вы?
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18.06.2021 14:06 Відповісти
Лукавый чует что все неглупые его ******** за глага... диктатор он везде диктатор.. а этот самозванец воюет против своего народа.. Подонок войдет в историю как негодяй конченный типа карлика Х..уйла
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19.06.2021 16:13 Відповісти
 
 