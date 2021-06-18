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"Поплила "Мазда" Жекіна!", - найсильніша повінь в окупованій Ялті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

В окупованій Ялті найсильніша повінь через циклон, що обрушився на український півострів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вода перетворила вулиці міста на річки, які несуть автомобілі і збивають з ніг людей. У соцмережах публікуються відеозаписи, які свідчать про масштаби повені.

Також читайте: Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+98
поплыла жекина машина, поплыл ларечек с шаурмой
и пусть смеется Украина, зато вернулись мы домой
пусть камни с неба или ливни, торнадо, шторм, хоть град с яйцо
зато теперь на всех каналах мы видим }{утина лицо
пускай плывет говно по Ялте, пусть Мазда жекина плывет
нам не страшны солдаты НАТО, с расией мы адиннарот
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18.06.2021 15:25
+73
"Поплила "Мазда" Жекіна!", - найсильніша повінь в окупованій Ялті - Цензор.НЕТ 6615 Этим крымчанам не угодишь: нет воды - плохо, есть вода - снова недовольны.
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18.06.2021 13:59
+54
Рад за крымчан сльозы радості мєшают мнє гаварить!))
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18.06.2021 13:59
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соседу очень понравилось, что поплыла мазда жекина))
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21.06.2021 10:31 Відповісти
То она на Берлин поплыла)))
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21.06.2021 10:42 Відповісти
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