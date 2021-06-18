"Поплила "Мазда" Жекіна!", - найсильніша повінь в окупованій Ялті. ВIДЕО

В окупованій Ялті найсильніша повінь через циклон, що обрушився на український півострів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вода перетворила вулиці міста на річки, які несуть автомобілі і збивають з ніг людей. У соцмережах публікуються відеозаписи, які свідчать про масштаби повені.

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