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"Поплила "Мазда" Жекіна!", - найсильніша повінь в окупованій Ялті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Події
В окупованій Ялті найсильніша повінь через циклон, що обрушився на український півострів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вода перетворила вулиці міста на річки, які несуть автомобілі і збивають з ніг людей. У соцмережах публікуються відеозаписи, які свідчать про масштаби повені.
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Waleo Ko
показати весь коментар21.06.2021 10:31 Відповісти Мені подобається 1
Ярослав Викторович
показати весь коментар21.06.2021 10:42 Відповісти Мені подобається 1
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и пусть смеется Украина, зато вернулись мы домой
пусть камни с неба или ливни, торнадо, шторм, хоть град с яйцо
зато теперь на всех каналах мы видим }{утина лицо
пускай плывет говно по Ялте, пусть Мазда жекина плывет
нам не страшны солдаты НАТО, с расией мы адиннарот