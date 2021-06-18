Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе. ВIДЕО
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За поребриком знову казяться через Україну, тож Богдан Буткевич сьогодні грітиме ваші серця паланням росіян.
На матчі Україна – Північна Македонія українські вболівальники заспівали відомий хіт "Путін – х@йло!", добре знайомий і росіянам.
У Росії не забарилися з відповіддю – хочуть покарати фанатів. Російські засоби масової дезінформації повідомили, що член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на скандування українськими вболівальниками цього "образливого гасла про президента Росії".
Нагадаємо, 17 червня в другому матчі групового етапу Євро-2020 збірна України обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали в столиці Румунії Бухаресті.
Україна двічі відзначилася в першому таймі - голи на рахунку Ярмоленка (29 хвилина) та Яремчука (34). Македонці відіграли 1 м'яч у другому таймі - на 57 хвилині забив Аліоскі. На 84 хвилині гравець збірної України Малиновський не реалізував пенальті.
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hochu domoy v ua@hochu_dodomu
Евро-2020 превращается в медийный кошмар для РФ.
Сначала своими истеричными криками российская сторона привлекла внимание к контурам Украины.
Абсолютно далёкая от геополитики футбольная публика узнала, что существует Крым и что он захвачен Россией.
Можете вважати це "прівєтствієм" якщо вам так подобається....
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А что касается моего "списка", то это и не список "вовсе". Просто для примера. Нет смысла составлять список, т.к. у нас куда не ткни пальцем - везде лютый 3,14здец! Работы - непочатый край.
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кто #у#ло номер один!
Тебя недаром ненавидят.
Как тонешь ты среди говна,
Все в мире, одобряя видят.
Для плюрализьму
"Союз нерушимый, кацапов -фашистов охранок свободных"
Cплотила навеки ужасных кацапов, Великая Лапотная Гнусь.
Да здравствует созданный волей грязных рабов - уродов
Едино-российский Бандитский - Фашистский кацапский Союз!"
обосробкакался ли после драки: https://www.youtube.com/watch?v=kYfOS8QxHao&t=21s
ну вы поняли