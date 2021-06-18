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Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози Спорт

За поребриком знову казяться через Україну, тож Богдан Буткевич сьогодні грітиме ваші серця паланням росіян.

На матчі Україна – Північна Македонія українські вболівальники заспівали відомий хіт "Путін – х@йло!", добре знайомий і росіянам.

У Росії не забарилися з відповіддю – хочуть покарати фанатів. Російські засоби масової дезінформації повідомили, що член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на скандування українськими вболівальниками цього "образливого гасла про президента Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"

Нагадаємо, 17 червня в другому матчі групового етапу Євро-2020 збірна України обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали в столиці Румунії Бухаресті.

Україна двічі відзначилася в першому таймі - голи на рахунку Ярмоленка (29 хвилина) та Яремчука (34). Македонці відіграли 1 м'яч у другому таймі - на 57 хвилині забив Аліоскі. На 84 хвилині гравець збірної України Малиновський не реалізував пенальті.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
А чего они бесятся ? Некрасиво спели ?
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18.06.2021 15:36
+28
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 9641
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18.06.2021 15:33
+26
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 4271

....
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18.06.2021 15:38
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ла ла ла ла Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 7188
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18.06.2021 15:32 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 9641
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18.06.2021 15:33 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 211 Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 9556 Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 7923
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18.06.2021 19:20 Відповісти


hochu domoy v ua@hochu_dodomu





Евро-2020 превращается в медийный кошмар для РФ.
Сначала своими истеричными криками российская сторона привлекла внимание к контурам Украины.
Абсолютно далёкая от геополитики футбольная публика узнала, что существует Крым и что он захвачен Россией.

Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 2365
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18.06.2021 22:30 Відповісти
японці співають https://www.youtube.com/watch?v=T-18*******
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19.06.2021 14:12 Відповісти
якщо мордвини називають оту кричалку "прівєтствієм" - ну ок Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 6424
Можете вважати це "прівєтствієм" якщо вам так подобається....
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 5876 Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 5876 Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 5876
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20.06.2021 04:46 Відповісти
А чего они бесятся ? Некрасиво спели ?
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18.06.2021 15:36 Відповісти
Супер.
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18.06.2021 15:36 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 1722

...
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18.06.2021 15:36 Відповісти
Я бы больше порадовался если бы, например, построили современный НПЗ и перестали у РФ солярку покупать. Или новостям о ежедневных потерях орков на Донбасе в кол-ве десятка 200-х. Или о запуске украинской спутникой системы.
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18.06.2021 15:37 Відповісти
Хоть больше, хоть меньше а все равно радует когда вещи называют своими именами. И что то коротковат у вас список больших радостей.
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18.06.2021 20:25 Відповісти
Это называется "смещение акцентов". Вместо того чтобы огорчаться и обсуждать полный 3,14здец в Украине, мы радуемся что где-то какие-то ультрасы какую-то ху...ню, ху...ней назвали. Нет больше причин для радости?

А что касается моего "списка", то это и не список "вовсе". Просто для примера. Нет смысла составлять список, т.к. у нас куда не ткни пальцем - везде лютый 3,14здец! Работы - непочатый край.
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20.06.2021 18:54 Відповісти
Начните непочатый край работы все таки с осознания реальности. То что называют вещи своими именами это уже огромный шаг вперёд к тем целям о которых вы написали как мечты. Ну а мечты можно конечно описать какие угодно в своих фантазиях, но начинать надо в реализации их именно с определения первого шага конкретики.
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20.06.2021 19:54 Відповісти
Я-то как раз в реальности, т.к. говорю о конкретных и реальных вещах. А ваше "называть вещи своими именами" не более чем словесная эквилибристика. Любому адекватному человеку очевидно, что нет никакой взаимосвязи между кричалками "путин-ху...ло" и строительством того же НПЗ. Поэтому кто-то кричит и радуется, а кто-то работу работает.
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21.06.2021 12:09 Відповісти
Вы то как раз просто пытаетесь подменять реальность. Многое имеет причинно-следственные связи, но не все и обозначается понятиями. Если вас почему-то напрягает высказывание путин *****, то это не имеет никакого отношения к какому либо строительству, это просто констатация факта, и это в данном случае имеет отношение к футбольным болельщикам. То что вы написали якобы ваши желания не закупать соляр в рф и тд, этому же есть причина? Вы же не призываете не закупать шпроты у прибалтов? И если причина у вас не путин-*****, что явно символизирует отношение к агрессии росийи против Украины, то в чем? Попытка вами сместить акценты и как то заретуштровать отношение к агрессии росияцев?
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21.06.2021 12:34 Відповісти
Ваша попытка съехать с темы путем приписывания мне пророссийских взглядов, смешна и нелепа. И я не считаю, что "путин - причина". Я считаю, что путин - это следствие. Задайте себе простой вопрос: Почему путин, который люто ненавидит США, при этом не нападает на США? Почему гопникам не придет в голову "стрельнуть сигаретку" в темной подворотне у Кличко? Может потому что США не кричалки кричала, а строила мощнейшую экономику в мире? Может потому что Кличко некогда было кричалки кричать, т.к. он ежедневно в спортзале впахивал? Так может это главное? Может об этом надо говорить, а не о кричалках?
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21.06.2021 14:09 Відповісти
Может вы просто продолжаете увиливать? Во первых дело не в абстрактной экономике, а в вооружении. От вооруженных нападений высокими надоями, стабильной банковской системой, производством высокотехнологичных авто и тд не защитится. Для этого нужна именно вооруженная армия. Во вторых все это строится, производится и тд не болельщиками на стадионах и никакого отношения к ним не имеет. И в третьих как не маскируйтесь, а то что вас коробит от лозунга путин-***** и он не причина нападения росий на Украину, а все кроется в покупке соляки, экономике и тд выдает ваши взгляды.
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21.06.2021 14:35 Відповісти
М-да ... Логика и шахматы - явно не ваше. "Сильная экономика никакого отношения к эффективному вооружению и армии не имеет" ... Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии. Радуйтесь и дальше кричалкам.
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21.06.2021 18:52 Відповісти
Ну а врать зачем? Ладно уже фантазируете о том что ваше а что не ваше, но самому выдумывать цитаты и приписывать их другим это уже явная глупость. И почему вы постоянно увиливаете от объяснения чем "путин *****", задевает ваши нежные чувства, что вы уже который день убеждаете во вредности этой тезы? Может ещё и о форме игроков будет ваше возмущение? Форма же тоже к экономике отношения не имеет, и не влияет, может пусть без формы играют в футбол? В вашей логике это же нормально.
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21.06.2021 19:44 Відповісти
щоб будувати НПЗ треба спочатку налагодити постачання сировини туди
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20.06.2021 04:47 Відповісти
У вас ник-нейм не правильный. Исправьте на "капитан-очевидность", тогда ваш коммент будет понятен.
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21.06.2021 12:11 Відповісти
Теперь на матче с Австрией можно будет петь "Путин - кой-кто, ла-ла-ла-...." И все прекрасно поймут, кто именно, а не придерешься.
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18.06.2021 15:37 Відповісти
Лучше: " Пыня - *****!", Тогда кацапам, чтоб пожаловаться, нужно будет доказать, что пыня - это их през
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18.06.2021 15:42 Відповісти
Ізвінітє, нада називать вєщі сваімі імєнамі, СОБСТВЄННИМІ.
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19.06.2021 14:20 Відповісти
Нехай спочатку доведуть що він не ***** Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 6696
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20.06.2021 04:48 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 4271

....
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18.06.2021 15:38 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 8693 Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 7476
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18.06.2021 15:40 Відповісти
слетал на стрелку с Байденом , крутой геополитик для ватной аудитории ... а тут сидят эти ватные головы у зомбоящиков , футбол смотрят , а оттуда ла ла ла ла ла ... так как же так , нашего пу ху..ом величают на всю Европу , вот и рвёт пердаки диссонанс когнитивный
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18.06.2021 15:41 Відповісти
Мне почему-то кажется , что через лет 10 и кацапы будут петь этот хит. Просто пока им нельзя
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18.06.2021 15:47 Відповісти
Через 10 лет все в мире забудут, кто это такой.
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18.06.2021 15:59 Відповісти
почитай Антиколорадоса - просто размазал лысого утырочка.
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18.06.2021 15:47 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 4718Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 2535Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 8479
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18.06.2021 15:52 Відповісти
Дякую- поблював!
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18.06.2021 15:54 Відповісти
яка гидота
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18.06.2021 16:14 Відповісти
Знает каждый гражданин
кто #у#ло номер один!
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18.06.2021 15:54 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 3244
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18.06.2021 15:56 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 4856
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18.06.2021 15:54 Відповісти
Самовлюбленная страна!
Тебя недаром ненавидят.
Как тонешь ты среди говна,
Все в мире, одобряя видят.
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18.06.2021 15:56 Відповісти
Предлагаю роssийским болельщика петь на матчах "путин не х@йло!!!".
Для плюрализьму Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 83
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18.06.2021 16:07 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 2858 Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 7532
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18.06.2021 16:13 Відповісти
А якщо путин вбывця скандувать вболивальныкам так можна
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18.06.2021 16:07 Відповісти
Хіт гуляє інтернетом 7 років -а вони наче вперше прийшли до тями...
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18.06.2021 16:12 Відповісти
ПТН ХЛО! ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла!
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18.06.2021 16:47 Відповісти
100% хитяра...уже семь лет !!!
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18.06.2021 16:47 Відповісти
На ЧЄ2016 співали (і не тільки українські вболівальники), і нічого - жодного вазмущєнія. А цього разу, немов вперше почули. Гадають, у всіх пам'ять золотих рибок, і ніхто нічого не пам'ятає, коли з'явився цей безсмертний хіт, і головне - чому?
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18.06.2021 16:50 Відповісти
А мені до вподоби ініціатива увіковічити )(.йла у звітах з чемпіонатів.
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18.06.2021 17:29 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 3083__)(УЙЛО, ПА- РАША - ФАШИСТЫ - КАЦАПЫ___.

"Союз нерушимый, кацапов -фашистов охранок свободных"
Cплотила навеки ужасных кацапов, Великая Лапотная Гнусь.
Да здравствует созданный волей грязных рабов - уродов
Едино-российский Бандитский - Фашистский кацапский Союз!"
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18.06.2021 17:03 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе - Цензор.НЕТ 8221 Как Кива прямо в Раде штаны снимал. То ли пописать там в углу захотел, то ли проверял, не обоср обкакался ли после драки: https://www.youtube.com/watch?v=kYfOS8QxHao&t=21s
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18.06.2021 19:03 Відповісти
Журова-"Оскорбпять любого человека,кем бы он ни был нельзя";А кем он есть???
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18.06.2021 20:53 Відповісти
Ответ на вопрос:- путин .... или не .... заслуживает серьезного исследования. ( тема докторской диссертации...).На мацковии следовало бы создать институт по изучению этой увлекательной проблемы. И только аргументированное ,научно обоснованное мнение сможет поставить точку в этом важном вопросе. Дерзайте!
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19.06.2021 08:56 Відповісти
лалалала
ну вы поняли
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19.06.2021 10:05 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Грузия, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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20.06.2021 09:52 Відповісти
 
 