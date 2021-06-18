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ветерани (844) військовослужбовці (3952) 80 окрема десантно-штурмова бригада (111) Ухман Михайло (232)

"Окопна війна": Бог тричі рятував мене. Я не сів в Іл-76, який росіяни збили під Луганськом. Ракета від "Граду" впала за метр від мене і не розірвалася. Осколок від міни влучив у голову, але я був у шоломі, - колишній воїн 80-ї бригади Микола Казюк. ВIДЕО

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Наша розмова з Миколою для рубрики "Окопна війна" була записана в Тернополі. Рубрика трохи змінює правила. Крім репортажів із зони бойових дій, ми будемо розповідати про тих людей, які на цей момент перебувають у мирній частині країни, проте заслуговують на те, щоб про них знали.

Микола розпочав свій бойовий шлях у лавах 80-ї бригади Збройних сил України. Першим його справжнім випробуванням на міцність стали бої за Луганський аеропорт. Він з побратимами мав летіти в луганський аеропорт літаком Іл-76, проте замість них полетіли десантники із 25-ї бригади ЗСУ, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

"Я зранку прокидаюся і читаю, що літак збили. Поряд був мій солдат, бачу, що він, прочитавши імена загиблих, почав непритомніти. Там на борту був його брат", - розповідає Микола в інтерв’ю. До речі, ми уже писали про нашого Героя кілька років тому.

Також дивіться: "Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року. ВIДЕО

Проте найцікавіше на нього чекало попереду. Особливо вражає випадок, коли російські окупанти розпочали обстрілювати позиції 80-ї бригади з "Градів". Одна ракета впала за метр від Миколи, проте не розірвалася. (Дивіться про це в нашій рубриці).

Нині Микола є представником Міністерства ветеранів у Тернопільській області. Він носить цивільний костюм, ходить по мирній землі, але війна не покидає хлопця. Вона продовжує приходити до колишнього бійця-десантника у снах, повсякденних думках. Микола, як і багато інших бійців, які пройшли бойові дії, вчиться жити по-новому.

Також дивіться: "Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами. ВIДЕО

Як не збожеволіти, звідки чекати підтримки? Про це ми теж говорили з Миколою Казюком у нашій рубриці.

Шановні наші глядачі і читачі сайту Цензор.НЕТ, якщо у вас є знайомі, які повернулися з війни, проте війна не покинула їх - подивіться це відео, можливо, ви знайдете відповіді, як діяти далі. Адже в нашій рубриці ми показуємо тільки правду.

Автор: Наталя Джума
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А потом прийшло гамно и начало рассказывать я ж вам не лох. Мне 42. Там наши люди. Как минимум мерзко
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18.06.2021 15:01 Відповісти
к сожалению, многие подыгрывают шулерам, или по незнанию, или по глупости...
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18.06.2021 15:20 Відповісти
Кожному - "своє"! У мене в 60 перші сиві волоски з"явилися на скронях тільки зараз (правда борода сива вже років з двадцять) І не по "теплих " місцях кочував Там питання в іншому - "Чи варто все це того?" Хто "ТАМ" був скаже - "Варте!" Того що як тільки Україна не хотіла втрачать сотні своїх синів на захист самої себе потім вона втрачала десятки тисяч на дурні завойовницькі війни Росії Є картина Вєрещагіна про ""Туркестанский поход" Там є картина де біжить смертельно поранений солдат затискаючи рану Провели розшуки - Охрім Павленко Полтавщина! Мало наших хлопців лягло в Афгані? За що?!! Ігор Лукащук там загинув за місяць до народження своєї дочки- первістка!!! Хлопці принесли вістку в шпиталь після його смерті
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18.06.2021 16:07 Відповісти
Війна не виходить із людини ніколи.
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18.06.2021 15:52 Відповісти
Цікаво, хлопче, а чи вірив ти в бога до війни? Зараз зрозуміло: навіяні атеїстів немає.
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18.06.2021 18:35 Відповісти
Нехай Бог зцілить душевні та фізичні рани наших ЗАХИСНИКІВ і допоможе їм ПОВЕРНУТИСЬ З ВІЙНИ до вірних дружин та дітей! Нехай довгими та щасливими будуть їх подальші дні на цій землі!!! ЩИРА ПОДЯКА ЗА МИР ТА СПОКІЙ В НАШИХ ДОМІВКАХ!!!
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19.06.2021 18:50 Відповісти
Господи, бережи усіх наших воїнів і поверни їх живими здоровими додому!
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20.06.2021 18:29 Відповісти
 
 