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Київська вчителька побила хлопчика з аутизмом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Педагог застосувала силу до дитини з розладом аутистичного спектру. Було це в інклюзивну класі школи №58. Зараз вчителька у відпустці, школа проводить розслідування.

Про те, що трапилося, стало відомо з опублікованого в соцмережах відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах педагог штовхає і ляскає хлопчика, силою змушує його сісти і б'є по руках.

У Департаменті освіти і науки Києва повідомили, що проводять перевірку.

"Перевірка буде здійснена максимально ретельно із залученням правоохоронних органів і служби у справах дітей. Після закінчення перевірки, в рамках чинного законодавства, будуть прийняті відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту", - сказано в повідомленні.

Факт інциденту і проведення розслідування "Суспільному" підтвердили в адміністрації школи.

"На сьогодні вже проведено установче засідання комісії, створена комісія по школі, працювала поліція, тому зараз з'ясовуються обставини і йдуть паралельно слідчі дії", - повідомили в школі.

В адміністрації школи додали, що комісія збирає пояснення, а вчителька зараз у відпустці.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що отримав інформацію про випадок і чекає на результат перевірки.

"Те, що я бачив - це абсолютно неприпустимо, це навіть не буллінг, а кримінальний злочин - побиття дитини. Тут має бути кримінальна відповідальність. Крім цього, потрібно продовжувати нашу роботу з протидії булінгу і формування нормального освітнього середовища. Потрібно сформувати таке ставлення, щоб такі випадки були неможливими", - сказав Горбачов.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до голови столичної Шевченківської районної державної адміністрації, щоб допомогти невідкладному реагуванню на цей інцидент.

"Наполягаю на необхідності захисту дітей від усіх форм насильства, а також звертаю увагу на те, що діти, які стають свідками злочину, відчувають психічне травмування і потребують захисту і турботи", - зазначила Денісова.

За словами чиновниці, на кожен такий факт повинні своєчасно і належним чином реагувати як соціальні служби, так і правоохоронні органи.
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Топ коментарі
+17
а скільки випадків не заснято на відео?
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18.06.2021 17:57
+15
Немає слів.
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18.06.2021 17:55
+15
совковая школа воспитания ... угреть указкой , линейкой ну или ладошкой , для учителей этой школы - норма
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18.06.2021 17:58
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Ні, це я бачу як ви ;навчаєте;.
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18.06.2021 19:44 Відповісти
Одні ви, ударники ;ЗЕ!диджитал; хороші.
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19.06.2021 14:16 Відповісти
Ти б гідазепамчику попив. Звернись до свого психіатра.
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19.06.2021 18:53 Відповісти
У тебе нервовий зрив. Сходи таки до психіатра.
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19.06.2021 21:53 Відповісти
То, кицю, шизофренія.
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19.06.2021 22:21 Відповісти
Якщо захворієш- в лікарню не йди. Лікуйся у бабок-шептух.
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19.06.2021 23:31 Відповісти
а ти сходи на освітні сайти і попробуй там ось випустить у бік вчилок - не тільки комент видалять а і забанять на віки вічні. хоча самі інколи таке пишуть, що бану замало. їх ще навчили, о оце, що ти вважаєш коментом, у них називається постом. Карл, постом! люди із неадекватної реальності, яку ще і підтримують спеціально.
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18.06.2021 20:32 Відповісти
Інклюзія, крвамать...
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18.06.2021 18:24 Відповісти
З одного боку тут все зрозуміло, вчительку до відповідальності. А з іншого держава тулить дітей з особливими потребами у звичайні класи, чим провокує безліч конфліктів. І мабуть для роботи з такими дітьми треба мати відповідну освіту, або хоча б якісь курси.
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18.06.2021 18:25 Відповісти
так держава повинна тулити із асистентом, який повинен бути при такій дитині. але вчителі б"ють і здорових.
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18.06.2021 20:34 Відповісти
В Украине любят США приводить в пример - так вот в США точно также, только в таких инклюзивных классах есть еще 1-2 дополнительных учителя, которые помогают детям с особыми потребностями, по мере необходимости.
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19.06.2021 18:24 Відповісти
Понятно, что работать с детьми с аутизмом сложно. У них очень ограничено социальное общение, хотя умственное развитие часто выше сверстников. Но если она пошла с такими детьми работать, то должна знать всю сложность и ответственность своей работы. Не получается, иди работать в простую школу. Бить таких детей - это преступление, т.к. еще более ухудшается их состояние. Это не наказание, это - пытка. Должна ответить перед судом за свои действия и получить пожизненный запрет работы с детьми!
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18.06.2021 18:30 Відповісти
Все було би навпаки як би вона отримувала 4000 євро? Ні.
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18.06.2021 18:37 Відповісти
було б те саме!
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18.06.2021 20:35 Відповісти
Этому делу очень долго учиться надо. А в нашей стране даже тем, кто выучился палки в колёса вставляют. Специалист детства. Чтобы им стать надо получить в Украине педагогическое образование (можно среднее). Затем 4 года эвритмии на стационаре в Штутгарте (Германии) или Дорнахе (Швейцария). Педагогическая и театральная эвритмия. Затем 3 года заочно в Паредуре (под Лондоном). Эвритмист-терапевт. Минимум 3 месяца практики в специализированной школе в ЕС с больными детьми (аутистами, даунами и пр) и вы готовый специалист. А теперь начинается самое трудное если вы в Украине. Во первых надо работать в паре с врачом с психологом детства. Таких специалистов у нас в СНГ нет. Врач приезжает из ЕС и таким образом контролирует работу педагога-терапевта. Его консультации для родителей больных людей стоят дорого. Практически труд таких специалистов не востребован в нашей стране.
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18.06.2021 18:37 Відповісти
Що таке есенге?
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18.06.2021 18:48 Відповісти
можно подумать педвуз для обьічньіх класов качество вьіпускает. полупродукт он вьіпускает, которьій и здоровьіх лупит. тьі можешь себе предстваить, чтобьі студентьі педвуза заказали бигбордьі в городе, где написано "жители города - бьідло"? а єто запросто и психолого вуза одобрила!
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18.06.2021 20:38 Відповісти
Чи ,бува,не подруга отієї харківської шалави,яка не могла написати наукової курсової роботи на українській мові?
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18.06.2021 18:45 Відповісти
це вона у майбтньому, підростаюча достойна зміна.
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18.06.2021 20:39 Відповісти
Шок...Бідна дитина... Якби з моїм внуком таке вчинила... то вона б швидко з відпустки вийшла.
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18.06.2021 18:56 Відповісти
Вище он один такий строчить, колегу захищає.
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18.06.2021 18:58 Відповісти
трохи не так - вона б пішла у вічну відпустку, у звийчайну б не встигла.
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18.06.2021 20:45 Відповісти
*****
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18.06.2021 18:58 Відповісти
Не совсем понимаю - там сколько детей в классе?
Если там там десять аутистов и каждый мычит и бежит в свою сторону не реагируя ни на что - что одна училка может сделать?
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18.06.2021 18:59 Відповісти
от 2 до 8 детей (в зависимости от социализации самих детей)
учитель проходит дополнительную психолого-педагогическую подготовку, как вести себя с такими детьми... в очень большом идеале такие учителя должны владеть определенными знаниями, понимать особенности развития детей с различными диагнозами, хотя бы поверхностно ориентироваться в логопедии, психологии, дефектологии...т.е. это не просто учитель... (уже во многих школах есть такие классы... и тем более школа открывая такой класс имеет гос.поддержку...чуть ли ни за каждого ребенка... а учитель совсем иную зарплату)
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18.06.2021 19:43 Відповісти
Инклюзивное обучение - это значит одного (ну от силы парочку) ребёнка с различными заболеваниями запихивают в дружный детский коллектив. По задумке авторов это позволяет хорошо подтянуть болеющего ребёнка, т.к. он видет не чуваков в белых халатах и детей с такими же болячками, как у самого, а обычных детей с обычным поведением. Если там все будут аутисты, то это уже не инклюзивное обучение.
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18.06.2021 20:20 Відповісти
Ну, есмли он один на весь класс - тогда понятно!
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19.06.2021 10:50 Відповісти
Какая-то дикость!
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18.06.2021 19:17 Відповісти
а потом такие дети становятся родителями и ****** уже учителей, после чего училки вапят о неуважении и подают в суд на заиту чести и достоинства. только где оно?
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18.06.2021 20:42 Відповісти
Этот Горбачев вообще не знает что такое "буллинг" Київська вчителька побила хлопчика з аутизмом - Цензор.НЕТ 2774
А потив этой кикиморы не надо никаких "рамок законодательства" - просто откиздить ногами и о оставить валяться под забором Київська вчителька побила хлопчика з аутизмом - Цензор.НЕТ 6893
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18.06.2021 20:18 Відповісти
Гобачов - бувший директор київської школи. так що все він знає.
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18.06.2021 20:43 Відповісти
Вважаєте в спецшколах такого не має? Там взагалі діти безправні, бо їм ніхто не вірить (вони брешуть, вони хворі, вони неправильно висловлюють свою думку), а коли скаржешся адміністрації, то виправдовують вчителя(вас багато, а вчителів мало, такого не може бути, у нас вчителі всі хороші) . Бажаю батькам постраждало дитини сили і витримки. На вас почнуть тиснути інші батьки цього класу, буде тиснути комісія і директор. Але треба вистояти під цим тиском, бо постраждала не тільки ваша дитина. Весь клас є постраждалим. Любіть своїх дітей, довіряйте, будьте уважні і захищайте.
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18.06.2021 21:59 Відповісти
ця дитина не була направлена у спецшколу, а у нормальну, значить рівень її нестандартності дозволяє пустити її до "нормальних", тіль чогось інколи ці "нормальні" ведуть себе як недоклепані.
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18.06.2021 22:30 Відповісти
А мона мне за ее толстую шею подержаться А если серьезно сажать и только сажать и надолго чтобы другим неповадно было Київська вчителька побила хлопчика з аутизмом - Цензор.НЕТ 4467
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18.06.2021 22:04 Відповісти
питання у тому: що вони не чують і не бачуть такі випадки в новинах? вони заблоковані у доступі до тєліка? чи сарафанне радіо їм не радіо. ну те що вуз такі приклади на лекціях не розглядає. це факт, але вони і в інфовакуумі схоже живуть усе життя.
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18.06.2021 22:32 Відповісти
надо етого "педагога" наказать показательно, чтоб другим неповадно было
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19.06.2021 00:29 Відповісти
Карательна освыта, дивлюсь і "радію" хоч шось в цій країні стабільно.
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19.06.2021 07:00 Відповісти
Нічога ви не разумієтє! Це вона зла бо її Зеля кінув на 4к зеленских!
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19.06.2021 13:27 Відповісти
Інклюзія, **********! В класі, де 35 учнів на додачу ще й хвора дитина. От попробуйте, щоб у вас не зірвались нерви. Мало того, та дитина потребує особливої уваги, а значить, на решту дітей її просто не вистачає. А все тому, бо якісь ідіоти вирішили, що так діти з відставанням розвитку чи психічними розладами краще адаптуються. От вам і "адаптація". В результаті, ні тій дитині нічого доброго тут нема і решта дітей втрачають.
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19.06.2021 14:19 Відповісти
В США точно также. Просто в Украине правильную идею доверили воплощать долб@**@м.
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19.06.2021 18:27 Відповісти
Усыпить тварь.
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19.06.2021 18:28 Відповісти
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