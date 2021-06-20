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Держприкордонслужба (4356) Ізраїль (1231) коштовності (12)

Громадянин Ізраїлю намагався незаконно провезти діамантів і золота на 1 млн грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У київському аеропорту "Бориспіль" під час оформлення авіарейсу "Тель-Авів-Київ" прикордонники спільно з митниками провели огляд багажу і ручної поклажі одного з пасажирів рейсу, під час якого виявили партію діамантів вартістю близько 1 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Коштовне каміння іноземець перевозив із порушенням українського законодавства.

"У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю, 1962 року народження, правоохоронці виявили браслет із білого золота і кільце, прикрашені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору із сертифікатами "GIA" загальною вагою 2.21 карата", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за попередньою оцінкою, вартість дорогоцінного каміння становить близько 1 млн грн.

"За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України", - додають прикордонники.
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Топ коментарі
+4
А задний проход считается ручной кладью ? Гражданин Израиля пытался незаконно провезти бриллиантов и золота на 1 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1999
При достаточном уровне жадности туда можно поместить немало.
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20.06.2021 17:13
+4
браслет ,кольцо, два бриллианта .Не наркота же обычная а потому протокол порвать, извиниться и выдать почётную грамоту / Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани.
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20.06.2021 17:39
+3
Это что, 30 тыс. долл? Вот это улов! И как надо было это оформлять?
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20.06.2021 17:16
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А задний проход считается ручной кладью ? Гражданин Израиля пытался незаконно провезти бриллиантов и золота на 1 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1999
При достаточном уровне жадности туда можно поместить немало.
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20.06.2021 17:13 Відповісти
одел бы на себя....бирки отдельно в багаж ....внес в декларацию и лети себе спокойно!
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20.06.2021 17:31 Відповісти
Имеется опыт ?
Поделись 😀😂
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20.06.2021 21:19 Відповісти
Співвітчизник клоуна попався на звичайній справі.
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20.06.2021 17:14 Відповісти
Это что, 30 тыс. долл? Вот это улов! И как надо было это оформлять?
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20.06.2021 17:16 Відповісти
Отут зеля наверное ни при чём.
Для его курьера был бы "зеленый коридор".
Или же диппочта.

Барыга!
Где патриоты, которые аэропорты перекрывать готовы, дабы барыга не сбежал?!
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20.06.2021 17:16 Відповісти
И это всё?На одну женщину не хватит.
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20.06.2021 17:17 Відповісти
Ну, хоть извинились перед чуваком? А вдруг в Израиле обидятся? Гражданин Израиля пытался незаконно провезти бриллиантов и золота на 1 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4679
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20.06.2021 17:17 Відповісти
Громадянин Ізраїлю намагався незаконно провезти діамантів і золота на 1 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8521
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20.06.2021 17:27 Відповісти
браслет ,кольцо, два бриллианта .Не наркота же обычная а потому протокол порвать, извиниться и выдать почётную грамоту / Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани.
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20.06.2021 17:39 Відповісти
Обычно туда прут---иди знай сколько уже сплавили. Скорее всего для местных ювелиров, с тыреного золота склепают поделку и богатым скороспелым вставят по космической цене. В той стороне такие гешефты не пройдут. А тут запростяк. Та ещё зачитают что с Амстердама брюлик и бумагу притулят с водяными знаками. Как вариант конечно. А так конечно граница на замке, и сурово брови мы насупим.
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20.06.2021 17:43 Відповісти
И в догон. На столе что на видео котором лежат факты на бумаге---явно в домино лупят, царапины массово вкруговую---когда камни мешают перед партией очередной.
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20.06.2021 17:48 Відповісти
или задержанных евреев мордой по столу елозят. Громадянин Ізраїлю намагався незаконно провезти діамантів і золота на 1 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4392 От бороды царапины.
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20.06.2021 20:37 Відповісти
Осталось тогда вкинуть тему---а по часовой стрелке елозят---или против часовой? У хлопцев тех шнобеля не особо подходят при любом варианте вращения!
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20.06.2021 22:47 Відповісти
Несколько лет назад возвращались с женой из Египта. И встретили нас целая шеренга таможеников с большими погонами, они отдавали честь какому-то пузатому хмырю со значком депутата зрады. Вслед за этим хмырём одинаковые мальчики в костюмчиках прокатили по зелёному коридору тележки с кучей чемоданов(штук десять). Сколько там было бриллиантов?
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20.06.2021 17:51 Відповісти
Ой какое преступление,цепочка с бриллиантами,Изя обворовал священный и неприкосновенный бриллиантовый фонд Украины,клоуны,воры это ахметки,бени,чуки и потрохи.
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20.06.2021 17:56 Відповісти
Для израильтянена это копейки а для Украины это улов пипец
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20.06.2021 18:04 Відповісти
Для израильтянена это копейки .- Особенно для сидящих с утра до вечера в сайтах украинских. Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля./ Израильские флажки говорят что задумывались об отъезде из Израиля 90%. Но у немногих есть деньги и здоровье.
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20.06.2021 18:17 Відповісти
наші хапуги-погранці навіть погидувались таку дрібницю відбирати? Браслет і кільце на 30к у.е це те, про що треба писати в новинах?
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20.06.2021 18:16 Відповісти
Браслет і кільце на 30к у.е це те, про що треба писати в новинах?

Як для ювелірних прикрас дійсно дрібниця. У цій новині головне - громадянство Ізраїлю.
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20.06.2021 18:39 Відповісти
Сопля за одноплеменника должон вступиться,аднако.
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20.06.2021 22:00 Відповісти
зеленский? или беня?
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20.06.2021 18:25 Відповісти
Ну так не вывезти хотел, а ввезти. Что тут плохого??? Олигархи вывозят из Украины на сотни миллиардов долларов из Украины - вот с кем надо бороться!
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20.06.2021 18:55 Відповісти
эмммм... а куда спросили??? бедная опа.... недолёт...... и как землицы 100.000га прикупить.....
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20.06.2021 19:14 Відповісти
или таки в музэй вёз ??? пограничной славы.....
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20.06.2021 19:16 Відповісти
Лучшие друзья девушек, это - евреи...
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20.06.2021 19:15 Відповісти
не..ее...Импланты и антидепрессанты.
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20.06.2021 20:35 Відповісти
Пфе-е-е, а что сказать за Моню-ДеГГибаса? Єто же ж такие ггасходы! Снова отпГавлять "студентов" в ЗакаГпатье на куГсы контГобасистов?! Но ничего не поделаешь,таки ЗакаГпатье-это висшая евГопейская,та шо там гАвАрить,Кэмбридж!, школа любителей "Гвать нитку" (пересекать границу) к соседям чеГез "забоГ"!
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20.06.2021 19:41 Відповісти
холокост
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20.06.2021 19:50 Відповісти
"В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат" Источник: https://censor.net/ru/v3272522

Зе кур єр ? Громадянин Ізраїлю намагався незаконно провезти діамантів і золота на 1 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8868
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20.06.2021 21:32 Відповісти
Поймали (синичку)😳, а (журавли) стаями улетают из Украины🤣Вернее ,вагонами вывозят янтарь и никто не видит . А здесь 2 карата увидели😎
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20.06.2021 21:44 Відповісти
Карат увидели ,вагон просрали…
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20.06.2021 21:44 Відповісти
Так он же сюда вез Громадянин Ізраїлю намагався незаконно провезти діамантів і золота на 1 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1356 Он же не вывозил....на кой хер его дергать...просто по тихому допросить кому пГезент...и этого достаточно и затем поймать на горячем при даче взятки...
тут в портах миллиардами воруют манегеры и в прочих структурах и никто не прыгает...картины из галерей воруют все молчат...всё продается и покупается...а тут на тебе поймали лоха...карьера погоны повышение))))
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20.06.2021 22:11 Відповісти
це не грошi
це так,копiйки
думав , що у вас вони там на тому кордонi трохи розумнiшi
А вони - дУрнi
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20.06.2021 22:58 Відповісти
Хохлы вы нищеброды
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10.08.2021 23:58 Відповісти
 
 