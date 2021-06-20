Громадянин Ізраїлю намагався незаконно провезти діамантів і золота на 1 млн грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
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У київському аеропорту "Бориспіль" під час оформлення авіарейсу "Тель-Авів-Київ" прикордонники спільно з митниками провели огляд багажу і ручної поклажі одного з пасажирів рейсу, під час якого виявили партію діамантів вартістю близько 1 млн грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Коштовне каміння іноземець перевозив із порушенням українського законодавства.
"У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю, 1962 року народження, правоохоронці виявили браслет із білого золота і кільце, прикрашені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору із сертифікатами "GIA" загальною вагою 2.21 карата", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, за попередньою оцінкою, вартість дорогоцінного каміння становить близько 1 млн грн.
"За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України", - додають прикордонники.
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При достаточном уровне жадности туда можно поместить немало.
Поделись 😀😂
Для его курьера был бы "зеленый коридор".
Или же диппочта.
Барыга!
Где патриоты, которые аэропорты перекрывать готовы, дабы барыга не сбежал?!
Як для ювелірних прикрас дійсно дрібниця. У цій новині головне - громадянство Ізраїлю.
Зе кур єр ?
тут в портах миллиардами воруют манегеры и в прочих структурах и никто не прыгает...картины из галерей воруют все молчат...всё продается и покупается...а тут на тебе поймали лоха...карьера погоны повышение))))
це так,копiйки
думав , що у вас вони там на тому кордонi трохи розумнiшi
А вони - дУрнi