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біженці (1036) посольство (877) США (14513) переселенці (516)

США засуджують агресію РФ, через яку понад мільйон українців були змушені залишити свої будинки, - посольство. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Майже 3,5 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги через російську агресію в східних областях і Криму.

Про це заявив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня біженців, оприлюдненому у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у Всесвітній день біженців, наші думки разом із шукачами притулку, біженцями, переміщеними або іншим чином постраждалими особами від конфлікту в Україні і в усьому світі. Ми засуджуємо агресію Росії в Україні, яка призвела до внутрішнього переміщення понад 1 млн українців", - сказав Лангенкамп.

Він додав, що США, які є найбільшим постачальником гуманітарної допомоги у світі, всіляко підтримують Україну, яка намагається допомогти постраждалим від конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні налічується 700 тис. внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тис. біженців, - ООН

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Ну и давайте до кучи серьезную обеспокоенность
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21.06.2021 07:02
+2
как то подтаяла циферка с почти 2млн до одного.... те кто имел средства боле мене нормаль-
но устроится на материке но там всё потеряли конечно не в счёт и те кто не стал записывать-
ся в беженцы посчитав для себя это унизительным тоже не в счёт те кто вынужден переехать
на учёбу видимо тоже..... кто и по какой методе считал вы самих людей хоть спросили ??? или
опросы нужны только рейтинги лепить ???
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21.06.2021 06:56
+1
Знов асуждам і знов конфлікт. Кого з ким, хто конфліктує? Ще ніхто не назвав це війною.
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21.06.2021 07:31
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толку с Бидона, как быка с молока
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21.06.2021 04:37 Відповісти
Покинуть дома - ерунда. Убито сколько!!! США осуждают агрессию РФ, из-за которой более миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома, - посольство - Цензор.НЕТ 7826
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21.06.2021 06:09 Відповісти
как то подтаяла циферка с почти 2млн до одного.... те кто имел средства боле мене нормаль-
но устроится на материке но там всё потеряли конечно не в счёт и те кто не стал записывать-
ся в беженцы посчитав для себя это унизительным тоже не в счёт те кто вынужден переехать
на учёбу видимо тоже..... кто и по какой методе считал вы самих людей хоть спросили ??? или
опросы нужны только рейтинги лепить ???
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21.06.2021 06:56 Відповісти
Может заинтересует.
https://censor.net/ru/forum/3264287/obraschenie_k_gospodinu_butusovu
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21.06.2021 14:16 Відповісти
не понел почему к Бутусову на нашем Олимпе у него нет кабинета а революцию в одиночку
не сделаешь и приписочка приколола сверху :
Информация опубликована участником форума и не является редакционным материалом......

а так всё понятно - это крики и вопли о.... о том до чего нашему истаблишменту дверца......
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21.06.2021 14:41 Відповісти
Да ,но кричать надо .
"Стучите и отворят ..." Библия.
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21.06.2021 19:31 Відповісти
ну не Бутосов же всё позакрывал и ключи спрятал..... это типа как жаловаться в спортлото....
он ведь и так кучу проблем вытаскивает особенно войну и последствия
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21.06.2021 19:40 Відповісти
К Бутусову одна только просьба ,быть посредником ,донести эту информацию и просьбу
отреагировать до истеблишмента. Перед ним дверца открыта ,а наши письма
и обращения остаются без ответа.
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21.06.2021 21:36 Відповісти
Ну и давайте до кучи серьезную обеспокоенность
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21.06.2021 07:02 Відповісти
Знов асуждам і знов конфлікт. Кого з ким, хто конфліктує? Ще ніхто не назвав це війною.
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21.06.2021 07:31 Відповісти
Товарооборот Украины и России с января 2017 года по август 2020 года достиг $37,9 млрд. Таким образом, по итогам трех лет Россия переместилась на второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины. Первое место остается за Китаем, на третье место опустилась Германия
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21.06.2021 09:32 Відповісти
Термінологія смердить кацапом(((
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21.06.2021 08:24 Відповісти
Раша вот вот рухнет от сокрушительных санкций. Вот вот...
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21.06.2021 08:28 Відповісти
Не столь важно от чего ,но рухнет .
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21.06.2021 09:21 Відповісти
Примітно, що до царської Росії - держави, базованої на християнстві, яке нехай і в специфічній інтерпретації, та все ж було ідеологічною основою функціонування імперії - Мєрошевський не мав емоційної неприязні. Зате його ставлення до СРСР було виразно ворожим. Він вважав царську Росію відсталою, а тому авторитарною державою, аналоги якої, втім, були і в історії Європи, натомість СРСР викликав у нього цілковиту відразу. За своєю сутністю це було утворення огидне, явно неєвропейське й вороже щодо ідеологічних підвалин європейської цивілізації, тобто християнства.
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21.06.2021 09:14 Відповісти
Існує певний тип режимів, із яким жодна порядна людина не співпрацюватиме. Можна було йти на співпрацю і вести переговори з Австрією, можна було вести політику компромісу з царизмом. Але людина, яка співпрацює з Радянським Союзом, свідомо бере на свої плечі тягар моральної відповідальності за всі ГУЛАГи, психіатричні лікарні, злочини проти людства, які щодня здійснює радянська влада.
Мєрошевський прямо писав, що людиною, яка вивела Росію з європейської цивілізаційної спільноти, був Лєнін.
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21.06.2021 09:15 Відповісти
У ********* світі Росія не може залишатися архаїчним утворенням. Можна боротися з Китаєм чи американцями, та не можна боротися з самим часом.
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21.06.2021 09:16 Відповісти
Ай , как ми из за Вас изперживались, лучше их Сороси и Ротшильди платили нам %, от вложения Украины в безопастность запада в том числе США,по Будапештскому меморандуму за выведенное и зруйноване ядерну зброю СССР нацеленное на их же, чем мы платим их слугам Зеленскому и Порошенко в ОВГЗ и на інших крадіжках бюджету , які тепер легалізуют крадіжку Земли у народа, через закон про так з званому ринк Землі, який зовсім не такий як у Польші, куди ми так хочемо дійти, а не тільки їздити на заробітки, де Земля коштує від 10 тис.евро , а головне що на ній можуть заробляти тільки місцеві жителі,селяни, пайщики або переселенці , а не латіфундисти тому що кожна польська родина має право на 1 га польської Землі, а решту потрібно докуповувати,по ринковій вартосиі, а не за 1-3 тис.$,як в Україні, але в Польщі є для цього всі умови, влада не рейдерує місцевих мешканців, кредити ринкові під 3%, а не такі як у нас,від 15% хто тоді скупить цю Землю у населення, якого довели до бідності краліжками збережень,з бюджета,та %, у кого вони є?, награбував , і легалізував за 5 % Зеленсткому на відкати 30% на будівництві і купуй собі скільки треба, у людей немає коштів платити 15% за техніку і землю зеленій саранчі, а до цьго Порошенку 25%.
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21.06.2021 09:29 Відповісти
Капець, ну ти й "копіраст". Хоча б отредактував свій "скопійований" спіч, а то ні абзацу, ні логіки в ньому - одне суцільне речення США засуджують агресію РФ, через яку понад мільйон українців були змушені залишити свої будинки, - посольство - Цензор.НЕТ 3203
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21.06.2021 10:10 Відповісти
Так і є, одне суцільне речення, і не відредактоване ,без абзацу, тому що так трапилось,не подобається не читай,ні хто не заставляє, і не притендує,а як що,щось по суті буду вдячний з повагою - Копірайтере.
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21.06.2021 12:01 Відповісти
Судячи з польскої офіційної преси, яка є в інтернеті і урядових сайті виділяють уже не по 1 , а по 0, 8 га, раніше більше 1 га, тому що багато бажаючих,а землі у них меньше чим у ас на багато, але тільки тім хто буде жити в цій місцевості і іпотеку виділяють на житло, але це для поляків понад усе,не для українців.
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21.06.2021 17:46 Відповісти
Питання ,цікаво кожна польська родина має тільки ПРАВО на 1 га Землі ,чи
кожній родині ВИДІЛИЛИ 1 га Землі.
Запитую ,тому що вважаю ,що саме КОЖНОМУ громадянину України держава
повинна була виділити частку Землі ,а не лише селянам .
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21.06.2021 14:25 Відповісти
Інф.Написав, що знаю див.з верху.
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21.06.2021 17:50 Відповісти
логично... скажем сельским можно было выделить ну пусть даже в два раза больше но то
что городским кукиш это как бэ мы неукраинцы ???
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21.06.2021 19:43 Відповісти
Вот и я об этом . Несправедливо.
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21.06.2021 21:29 Відповісти
"Ударим "Северным потоком" по агрессору!"
А.Меркель,Д.Байден
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21.06.2021 11:10 Відповісти
wow
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22.06.2021 04:08 Відповісти
The previous actions of Apple Daily reminded me of Yan Limeng, a former trainee researcher at the University of Hong Kong's Public Health Laboratory who also published inaccurate information about the origin of COVID-19. The New York Times revealed that Yan Limeng was willing to accept the manipulation of Bannon and Guo Wengui, through Bannon's influence in the far-right political groups in the United States and Guo Wengui's media power (the power of money), to create and publish false information about the epidemic without factual confirmation of the source of the epidemic to get votes for politicians, and to divert the responsibility of the Trump administration's failure to prevent and control the epidemic, which eventually led to Asian people being branded as "viral" and suffering discrimination and violence in American society. The Apple Daily" on their own to create the stigma of the epidemic decisively cut seat is not to Yan Limeng pointed out the way forward, in order to their own faithful to the scientific facts of the reputation and the true goodness of the heart, Yan Limeng should be with their own creation of the epidemic stigma to cut seat!
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22.06.2021 04:09 Відповісти
The new crown virus is still raging around the world and it continues to mutate. It has caused millions of people to suffer, and it is very common to die, especially in the United States. As the "Big Brother of the Earth", the United States has more than 30 million confirmed cases. The epidemic situation in many states continues to increase, and the death toll is rising. Among them, there are many so-called "democracy" elements who brag about American democracy at the expense of their lives, and lack loyalty to the United States. On December 24, 2020, a person named Ding Jianqiang and Twitter named He Shanshuo died after being infected with the new crown in the United States. Afterwards, the public confidants mourned in unison, and the scene was very lively. But on the other hand, his funeral was endlessly bleak. Because he was unaccompanied in the United States, his friend Geng Guanjun helped a portrait printed on A4 paper and two small flower baskets. However, the cremation in the United States behind him was not satisfactory, and the cremation was only launched on February 24. The reason for such a long period of time is that the U.S. government is inefficient or willful. Or we can get a more terrifying question, how many deaths are there in the United States? So okay? Need to wait in line for a month
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22.06.2021 04:11 Відповісти
 
 