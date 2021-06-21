Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Археологічна експедиція Запорізького національного університету запрошує волонтерів долучитися до розкопок кургану Мамай-Гора - найбільшого мультикомплексного могильника на території України.
Про це учасник експедиції Юрій Таран повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Хочете з нами? Друзі, запрошуємо вступати до лав волонтерів-археологів та здійснювати відкриття разом з нами. З нами в експедиції ви:
- зрозумієте, як відбуваються археологічні дослідження;
- отримаєте навички роботи на розкопі;
- дізнаєтесь, ким були кочовики України та що вони робили на Мамай-Горі протягом 8 тисяч років;
- відчуєте український степ з його історією, свободою і простором;
- і найголовніше - ви отримаєте можливість насправді зрозуміти, яка вона Мамай-Гора", - зазначає Таран.
Експедиція відбудеться під керівництвом Андрія Тощева та за наукового супроводу Геннадія Тощева та Світлани Андрух.
"За попереднім планом, саме цього року роботи будуть відбуватися без бульдозера, щоб сконцентруватися на дослідженні важкодоступних ділянок та лінії урвища. Очікуємо, що цей сезон буде вдалим. Чекаємо на вас в експедиції в такий час: 1-ша зміна - 4-11 липня; 2-га зміна - 11-18 липня; 3-тя зміна - 18-25 липня. Деталі та анкета участі ТУТ. Чекаємо на ваші заявки до 25 червня. До зустрічі в полі!" - резюмував Таран.
Будь ласка, зачекайте...
это некоммерческий проект
если ты думаешь, что археологи - это олигархи и у них немерено бабла - то ты болван
Відтоді науковці та зацікавлені пропонували свої трактування цій рідкісній знахідці. Хтось казав, що сюжети пекторалі - лише побутові сцени, які не несуть жодного сакрального смислу. Інші наполягали на тому, що таємниця пекторалі має практичне значення - в ній зашифрували мапу, що вказує на тайник із золотом скіфів. Сам Б. Мозолевський потрактував свою знахідку в "Симфонії Пекторалі" http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=mozolev&page=iriy035
Юрій Полідович - археолог, кандидат історичних наук, провідний співробітник Музею історичних коштовностей України, у своєму дослідженні зробив нові відкриття та підсумував роботи чотирьох поколінь дослідників, починаючи з Бориса Мозолевського, наукового керівника експедиції, під час якої знайшли пектораль.
Спеціально для сайту "Суспільне Культура" науковець розповів, чому ******* історики осмислюють пектораль з точки зору іраномовних народів, що означають орнаменти та сюжети кожного з трьох ярусів і як все це працює на втілення головної ідеї. - https://suspilne.media/140456-so-mi-diznalisa-pro-zolotu-pektoral-za-ostanni-50-rokiv-slubni-koniki-ta-zagadkovi-zerci/
За офіційною версією, курган перешкоджав гірничим розробкам, тож керівництво ГЗК звернулося до Інституту археології, але є й інша: на початку 70-х у Дніпропетровську розпочали реалізацію масштабного за своїм розмахом проекту набережної. Для будівництва запропонували землю з кар'єрів, отримати яку можна було лише після офіційних розкопок Товстої Могили. Те вирішило все, а наступні археологічні проби дали позитивний результат. - https://pkrv.dp.gov.ua/news/do-50-richchya-vidnaydennya-zolotoyi-pektoralizberigayte-gen-pamyati-6280
Не за Понтом Евксінським, не в античній імлі,
Д стелились аканфи і цвіла арацея, -
У степу приазовськім, на вкраїнській землі
Народилася дівчинка Маргарита Цирцея.
Випадково зустрів я це незвичне ім'я
На листку випадковім із шкільного журналу.
Підпалила світи мені ним уява моя
І зробила реальністю все, що з міфа пізнала.
…Відпливаю із Трої. Б'ється серце моє.
Серед хвиль океану острів світиться - Ея…
До якої ще радості мене час мій приб'є?
Де розіб'є мій човен золота одіссея?
Не з'єднає ніколи нас життя крижане.
Ми не стрінемось навіть, знаю певно і це я.
Але таки мені солодко, що на світі живе
Моя казка непізнана - Маргарита Цирцея.
Борис Мозолевський
Только там нужно будет просто вынимать кубометры грунта лопатой.
Если чего найдут, сразу землекопов отгонят и прибегут археологи со щеточками.
волонтёр, который платит бабки? совсем с ума сошли