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Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора. ВIДЕО

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Археологічна експедиція Запорізького національного університету запрошує волонтерів долучитися до розкопок кургану Мамай-Гора - найбільшого мультикомплексного могильника на території України.

Про це учасник експедиції Юрій Таран повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Хочете з нами? Друзі, запрошуємо вступати до лав волонтерів-археологів та здійснювати відкриття разом з нами. З нами в експедиції ви:

- зрозумієте, як відбуваються археологічні дослідження;
- отримаєте навички роботи на розкопі;
- дізнаєтесь, ким були кочовики України та що вони робили на Мамай-Горі протягом 8 тисяч років;
- відчуєте український степ з його історією, свободою і простором;
- і найголовніше - ви отримаєте можливість насправді зрозуміти, яка вона Мамай-Гора", - зазначає Таран.

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Експедиція відбудеться під керівництвом Андрія Тощева та за наукового супроводу Геннадія Тощева та Світлани Андрух.

"За попереднім планом, саме цього року роботи будуть відбуватися без бульдозера, щоб сконцентруватися на дослідженні важкодоступних ділянок та лінії урвища. Очікуємо, що цей сезон буде вдалим. Чекаємо на вас в експедиції в такий час: 1-ша зміна - 4-11 липня; 2-га зміна - 11-18 липня; 3-тя зміна - 18-25 липня. Деталі та анкета участі ТУТ. Чекаємо на ваші заявки до 25 червня. До зустрічі в полі!" - резюмував Таран.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Зате є бабло на велике крадівництво, на університет ім.Бубачки та елітні авто для зайчиків на серпневе шоу з **************.
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21.06.2021 10:14
+11
Не видел никаких бомжей. И да, если найденные атрибуты домашнего обихода в древности для тебя всего лишь куча мусора то конечно, ничего в этом интересного нет.
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21.06.2021 10:57
+9
я так понял, что денег на науку - вообще нет... вот и ищут дураков......
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21.06.2021 10:07
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я так понял, что денег на науку - вообще нет... вот и ищут дураков......
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21.06.2021 10:07 Відповісти
Копать бесплатно ну или за копейки это нормально и частая практика. но туда раньше входило бесплатное питание и трансфер. А тут добираться самим, 600 грн на еду... такое)
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21.06.2021 10:13 Відповісти
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор) ...я бы покопал...эх жаль делов много (((
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21.06.2021 14:40 Відповісти
Зате є бабло на велике крадівництво, на університет ім.Бубачки та елітні авто для зайчиків на серпневе шоу з **************.
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21.06.2021 10:14 Відповісти
Дураков насобирали аж 73%.Теперь стригут...
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21.06.2021 12:27 Відповісти
такие раскопки всегда проводились студентами и добровольцами
это некоммерческий проект
если ты думаешь, что археологи - это олигархи и у них немерено бабла - то ты болван
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21.06.2021 12:32 Відповісти
от болвана и слышу....
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21.06.2021 12:51 Відповісти
Мне доводилось в таком принимать участие, интереснейшее занятие доложу я вам.
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21.06.2021 10:18 Відповісти
В чем интересное? В совковые времена помнится там только бомжи работали (привет ватникам о том что бомжей в Совке не было) и бесправные студенты! Сейчас студенты ехать не хотят да и у бомжей есть работенка поинтересней!
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21.06.2021 10:38 Відповісти
Не видел никаких бомжей. И да, если найденные атрибуты домашнего обихода в древности для тебя всего лишь куча мусора то конечно, ничего в этом интересного нет.
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21.06.2021 10:57 Відповісти
Они просто не отличались от всех остальных. Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 5643
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21.06.2021 12:29 Відповісти
зачем же так нагло и тупо врать?
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21.06.2021 12:33 Відповісти
Сам бачив,Друг Сашко Положинський приймав участь у розкопках та реставрації музею-заповіднику Запоріжська Січ на Хортиці.Якщо подобається історія то це цікаво,весело,друзі,незабутні враження.
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21.06.2021 14:20 Відповісти
Разумков з Зеленським поїхать хочуть. Бо работнічкам нічим зайнятись.
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21.06.2021 10:45 Відповісти
Та вы только пригласите ,столько волонтёров с металлоискателями понаедет ,что мама не горюй ... Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 8204
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21.06.2021 10:46 Відповісти
интересное дело,лежат скелеты-а у нас через 25 лет даже косточки не найдёш
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21.06.2021 10:48 Відповісти
50 років тому, 21 червня 1971 року, у скіфському кургані Товста Могила на Дніпропетровщині археолог і поет Борис Мозолевський знайшов нагрудну прикрасу скіфського царя - Золоту пектораль.
Відтоді науковці та зацікавлені пропонували свої трактування цій рідкісній знахідці. Хтось казав, що сюжети пекторалі - лише побутові сцени, які не несуть жодного сакрального смислу. Інші наполягали на тому, що таємниця пекторалі має практичне значення - в ній зашифрували мапу, що вказує на тайник із золотом скіфів. Сам Б. Мозолевський потрактував свою знахідку в "Симфонії Пекторалі" http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=mozolev&page=iriy035
Юрій Полідович - археолог, кандидат історичних наук, провідний співробітник Музею історичних коштовностей України, у своєму дослідженні зробив нові відкриття та підсумував роботи чотирьох поколінь дослідників, починаючи з Бориса Мозолевського, наукового керівника експедиції, під час якої знайшли пектораль.
Спеціально для сайту "Суспільне Культура" науковець розповів, чому ******* історики осмислюють пектораль з точки зору іраномовних народів, що означають орнаменти та сюжети кожного з трьох ярусів і як все це працює на втілення головної ідеї. - https://suspilne.media/140456-so-mi-diznalisa-pro-zolotu-pektoral-za-ostanni-50-rokiv-slubni-koniki-ta-zagadkovi-zerci/
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21.06.2021 10:49 Відповісти
Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 8636
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21.06.2021 10:49 Відповісти
Як згадує нікопольський історик Мирослав Жуковський, котрий особисто знав і працював з Борисом Миколайовичем Созолевським, він володів дивовижним даром захоплювати археологією, яка для більшості залишалася чи не головною справою життя, з Товстою ж Могилою все вирішив випадок.
За офіційною версією, курган перешкоджав гірничим розробкам, тож керівництво ГЗК звернулося до Інституту археології, але є й інша: на початку 70-х у Дніпропетровську розпочали реалізацію масштабного за своїм розмахом проекту набережної. Для будівництва запропонували землю з кар'єрів, отримати яку можна було лише після офіційних розкопок Товстої Могили. Те вирішило все, а наступні археологічні проби дали позитивний результат. - https://pkrv.dp.gov.ua/news/do-50-richchya-vidnaydennya-zolotoyi-pektoralizberigayte-gen-pamyati-6280
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21.06.2021 10:51 Відповісти
Пектораль з Товстої Могили важить 1150 г, але символічної інформації про світ скіфів у ній закодовано більше, аніж у гробниці Тутанхамона

Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 956
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21.06.2021 10:59 Відповісти
Фантазії - без них буде дуже сумно жити. Тож фантазуйте на здоров'я.
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21.06.2021 12:14 Відповісти
ЦИРЦЕЯ

Не за Понтом Евксінським, не в античній імлі,
Д стелились аканфи і цвіла арацея, -
У степу приазовськім, на вкраїнській землі
Народилася дівчинка Маргарита Цирцея.


Випадково зустрів я це незвичне ім'я
На листку випадковім із шкільного журналу.
Підпалила світи мені ним уява моя
І зробила реальністю все, що з міфа пізнала.


…Відпливаю із Трої. Б'ється серце моє.
Серед хвиль океану острів світиться - Ея…
До якої ще радості мене час мій приб'є?
Де розіб'є мій човен золота одіссея?


Не з'єднає ніколи нас життя крижане.
Ми не стрінемось навіть, знаю певно і це я.
Але таки мені солодко, що на світі живе
Моя казка непізнана - Маргарита Цирцея.

Борис Мозолевський
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21.06.2021 14:04 Відповісти
Раскапывать могилы это нагнать на себя проклятие да не исключено что это может быть санитарное захоронение опасных инфекционных заболеваний...
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21.06.2021 11:37 Відповісти
а вырезать города и сёла типа бытовуха ??? или скажем голодомор.... как то сам получился
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21.06.2021 12:22 Відповісти
Какие нахер санитарные захоронения 2 тыс лет назад? Ты в своем уме?!!
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21.06.2021 12:43 Відповісти
если люди и животные умирали от общих инфекций по твоему уму лучше назвать скотомогильником...
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21.06.2021 12:48 Відповісти
Розкопувати могили? Дуже гідне заняття для молодих людей.
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21.06.2021 12:13 Відповісти
историки этим научно занимаются уже несколько сот лет
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21.06.2021 12:34 Відповісти
и, как и всегда, в комментариях полно тупого жлобья и придурков, очень далеких от науки
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21.06.2021 12:35 Відповісти
придурку щоб ти сказало коли почали копати могилу твого родича? про науку я гадаю ти б і не згадав, що в землі повинно бути в землі!
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21.06.2021 12:42 Відповісти
Бабушка рассказывала, что у них в селе, комунисты старое кладбище, тупо взяли и распахали и на его месте теперь поле. И таких сел тысячи в Украине. Тебе не взападло жрать хлеб, который вырощен на костях чьих-то родственников!!
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21.06.2021 12:46 Відповісти
мені не в падло мати свою точку зору, коли відкрито рекламують про розкопку могильника і ще й запрошують покопати
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21.06.2021 12:52 Відповісти
збоченці ще запрошують копати могили своїх пращурів? майте бога в сердці! якщо вам так не йметься ******** і відкопуйте своїх дідусів і бабусь фанати *****! Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 7172 археологи срані
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21.06.2021 12:35 Відповісти
Ты скиф?
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21.06.2021 17:15 Відповісти
а що тільки родичів не можна відкопувати і копирсатися у їх останках, а інших можна?
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21.06.2021 22:31 Відповісти
Какое же мурло, ты наверно агент МП РПЦ несмотря на мову их стилистмка фонит. Пиши уде на русском казаченок кацапский
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23.06.2021 11:58 Відповісти
Нормальная землекопная работа.
Только там нужно будет просто вынимать кубометры грунта лопатой.
Если чего найдут, сразу землекопов отгонят и прибегут археологи со щеточками.
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21.06.2021 13:08 Відповісти
ваще "отлично": всё своё, инвентарём не обеспечивают, с организиторов только солнце и курган. еще и пред/заплати за что-то 200 гривен.

волонтёр, который платит бабки? совсем с ума сошли
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21.06.2021 13:10 Відповісти
ну там если капнул золотишко, то оно по идее твое. Это как на ставок поехать порыбачить за 200 гривен Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 5561
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22.06.2021 10:22 Відповісти
золотишко государство вроде забирает.
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22.06.2021 11:07 Відповісти
Гарна ідея - українці не знають своєї історії, а ТБ канали олігархів вкладають їм у голови що москалі і руцкій мір то братські їм поняття Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 7307
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21.06.2021 13:13 Відповісти
копати могилу, що в тебе в голові? це гарна ідея?
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21.06.2021 13:28 Відповісти
годувати будуть?
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21.06.2021 19:17 Відповісти
Мамай Гора - один из наиболее ценных мультикомплексных могильников Причорносорья. Его площа приблизительно 30 га. С помощью аэрофотосьемки в 90-х годах удалось обрнаружить и раскопать более 600 погребальных комплексов. Мы на своем сайте Rodogoria.com неоднократно писали про Мамаеву Гору. Кто хочет - можете зайти почитать. Приятно, что наша археология развивается.
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16.07.2021 11:24 Відповісти
 
 