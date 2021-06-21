"Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020. ВIДЕО

Сім'ї футболістів національної збірної України з футболу підтримали гравців зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 проти команди Австрії, який сьогодні відбудеться в Бухаресті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано на сторінці в Facebook телеканалу "Футбол".

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