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"Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Сім'ї футболістів національної збірної України з футболу підтримали гравців зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 проти команди Австрії, який сьогодні відбудеться в Бухаресті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано на сторінці в Facebook телеканалу "Футбол".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів. ВIДЕО
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Топ коментарі
+7
Ukraina-Avstrija 3-0 moj prognoz "Верь в себя, верь в команду!": Семьи футболистов сборной поддержали их трогательным видео перед решающим матчем на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3541
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21.06.2021 18:38
+7
Стыдно даже смотреть...
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21.06.2021 19:43
+5
а если проиграют , месяц давать не будут
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21.06.2021 18:44
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Ukraina-Avstrija 3-0 moj prognoz "Верь в себя, верь в команду!": Семьи футболистов сборной поддержали их трогательным видео перед решающим матчем на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3541
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21.06.2021 18:38 Відповісти
2 : 1
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21.06.2021 18:41 Відповісти
2:0
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21.06.2021 18:52 Відповісти
на шо спорим ?
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21.06.2021 18:41 Відповісти
На пиво)
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21.06.2021 18:52 Відповісти
0:0
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21.06.2021 18:41 Відповісти
Зачем? ничья 0-0. Пусть газпромовкие деньги УЕФА колом в горле станут! Должна выйти Украина и Австрия! "Верь в себя, верь в команду!": Семьи футболистов сборной поддержали их трогательным видео перед решающим матчем на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 6511
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21.06.2021 18:44 Відповісти
Наші вже дують 1:0 на користь Австрії
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21.06.2021 19:28 Відповісти
"Верь в себя, верь в команду!": Семьи футболистов сборной поддержали их трогательным видео перед решающим матчем на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 454
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21.06.2021 18:41 Відповісти
кто это , шо то рожа знакомая ?
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21.06.2021 18:42 Відповісти
Экс-комиссар УЕФА по вопросам интеграции национальных сборных...
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21.06.2021 18:47 Відповісти
почему экс ?
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21.06.2021 18:51 Відповісти
Классику надо знать "Верь в себя, верь в команду!": Семьи футболистов сборной поддержали их трогательным видео перед решающим матчем на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 1940
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21.06.2021 18:56 Відповісти
кто много знает ,тот много забывает
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21.06.2021 18:58 Відповісти
100% "Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9419
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21.06.2021 18:59 Відповісти
Matt LeBlanc
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21.06.2021 18:47 Відповісти
Ну и зачем ?)))) "Верь в себя, верь в команду!": Семьи футболистов сборной поддержали их трогательным видео перед решающим матчем на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 733 Тони не обиделся бы...
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21.06.2021 18:55 Відповісти
пардон Джоуи "Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3042 сам уже запутался...
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21.06.2021 18:58 Відповісти
молодцы! это должно вдохновить "Верь в себя, верь в команду!": Семьи футболистов сборной поддержали их трогательным видео перед решающим матчем на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5481
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21.06.2021 18:43 Відповісти
а если проиграют , месяц давать не будут
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21.06.2021 18:44 Відповісти
Смотрите матч третьего тура Евро-2020 в понедельник, 21-го июня, на каналах "Украина" и "Футбол 2". Начало игры в 19:00.
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21.06.2021 18:49 Відповісти
Я уже настроил и жду ......
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21.06.2021 18:50 Відповісти
Як би нам не хотілось, але продують...
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21.06.2021 18:53 Відповісти
уже показывают ,гимны поют
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21.06.2021 18:55 Відповісти
токо прибег - 0: 0 (19:15)
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21.06.2021 19:14 Відповісти
О, уже понёсся х.уйло по стадиону))
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21.06.2021 19:16 Відповісти
Да, у нас на 13-ой минуте хорошо было слышно...
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21.06.2021 19:54 Відповісти
у нашего голова крепче
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21.06.2021 19:18 Відповісти
0 : 1
Украина Австрия
"Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3705
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21.06.2021 19:22 Відповісти
"Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6641
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21.06.2021 19:22 Відповісти
"Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 5595
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21.06.2021 19:27 Відповісти
хреново наши играют ,проиграют
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21.06.2021 19:23 Відповісти
Тіпун вам на язика ( не ображайтесь).
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21.06.2021 19:28 Відповісти
шо есть то есть
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21.06.2021 19:31 Відповісти
жены футболистам -"нема голов ,нема и гавкать "
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21.06.2021 19:37 Відповісти
соберитесь и сравняйте счет в первом тайме , а там как повезет
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21.06.2021 19:39 Відповісти
Стыдно даже смотреть...
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21.06.2021 19:43 Відповісти
Футболки файні і партіотичні, вболівальникі співають гарно, футболісти грають погано. Реалії.
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21.06.2021 19:45 Відповісти
ничего , соберутся в втором тайме покажут класс
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21.06.2021 19:46 Відповісти
краще б нічого не базікали, надпотужно
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21.06.2021 19:46 Відповісти
45+1
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21.06.2021 19:46 Відповісти
перекур
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21.06.2021 19:49 Відповісти
Та уже проиграли.
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21.06.2021 19:49 Відповісти
перекурят и дадут просратся австриякам
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21.06.2021 19:51 Відповісти
Ага, конечно. В своих розовых мечтах.
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21.06.2021 19:55 Відповісти
0-1 стоячий футбол от Украины ..С таким темпом можно собирать манатки и ехать домой делать там нашим нефиг
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21.06.2021 19:54 Відповісти
не сцы в компот ,он сладкий
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21.06.2021 19:55 Відповісти
а ты не подумал, что они могут так играть только в этом матче?
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21.06.2021 20:46 Відповісти
В первом тайме удары в сторону ворот 13:1 в пользу Австрии. Что там у них происходит???
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21.06.2021 19:55 Відповісти
Второй тайм смотреть не буду. Идут они в задницу.
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21.06.2021 19:56 Відповісти
вийди та покажи як треба... "Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 5664
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21.06.2021 20:58 Відповісти
давайте соберитесь и во втором тайме парочку забейте.
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21.06.2021 19:56 Відповісти
так и будет
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21.06.2021 19:57 Відповісти
.. днище .. похоже на нули вышли откатывать , австрияки больше забивать не хотят "Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4102
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21.06.2021 19:59 Відповісти
дворовой футбол от нашей сборной
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21.06.2021 20:01 Відповісти
Поки що - отара баранів. Іти з такими далі - ганьбитися на весь світ (і перед москалями, уявляю кацапську реакцію, ганьба)
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21.06.2021 20:04 Відповісти
нульові свіжачки на форумі такі кумедні...
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21.06.2021 21:01 Відповісти
начался второй там
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21.06.2021 20:05 Відповісти
и хрен с ним.
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21.06.2021 20:17 Відповісти
...есть у нашей сборной "добра" традиция и вдача решающие матчи про"бывать ...
З.Ы. Шевченко аж почернел...
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21.06.2021 20:12 Відповісти
Шевченко черного на фото снизу не увидел)))
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21.06.2021 20:24 Відповісти
"Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4941

...
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21.06.2021 20:16 Відповісти
ну забейте уже кто нибудь ,или Укры или Австрияки
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21.06.2021 20:34 Відповісти
нежелание попадать на Италию - очень сильный мотиватор не играть
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21.06.2021 20:46 Відповісти
Да все! одна минута осталась... "Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3615
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21.06.2021 20:52 Відповісти
фсё
0 : 1
так и осталось
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21.06.2021 20:52 Відповісти
тепер побачимо на кого попадуть, можливо програш і до кращого? "Вір у себе, вір в команду!": Сім'ї футболістів збірної підтримали їх зворушливим відео перед вирішальним матчем на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2785
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21.06.2021 21:04 Відповісти
Австріякам не завадило виграти, утримати перемогу і вийти на Італію, навіть ціною ймовірнішої поразки? Бо вони мають найголовніше - національну гідність і нею не торгують. Жаль хлопців що поїхали до Бухареста подивитися цю піхву...
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21.06.2021 21:36 Відповісти
мені байка, така пі.ва як ти, бубни собі під ніс, бо я до Василя звертався.
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21.06.2021 21:45 Відповісти
Це був футбол?
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21.06.2021 20:53 Відповісти
Не картоху сажали
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21.06.2021 20:55 Відповісти
куколди безногі, додому їдьте,не позорьте країну
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21.06.2021 20:54 Відповісти
Эх Хлопци...пешком проходили...
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21.06.2021 20:56 Відповісти
Немецкий диктор был в шоке говорит их даже не напрягали что с ними? ,,,я думаю просто слили игру с самого начала били только по воротам украины, команда австрии не какая и по их воротам вобще не кто не бил, их купили 5 номер вобще чертила !
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21.06.2021 20:56 Відповісти
Мда, одна из самых скучных игр в ЧЕ...
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21.06.2021 21:07 Відповісти
такая у нас сборная - супернестабильная, всегда непонятно что ожидать
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21.06.2021 22:57 Відповісти
Так они и слили игру ,чтоб почаще по бутикам ходить !
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21.06.2021 21:09 Відповісти
Похоже, что они в себя не шибко верят. В любом деле нужно вовремя смыться, чтобы еще больше не позориться.
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21.06.2021 22:31 Відповісти
Непомогло.
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21.06.2021 23:44 Відповісти
 
 