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Жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу на проспекті Перемоги в Києві і загинула. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

У ніч на вівторок, 22 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала вісім смуг руху транспорту і потрапила під колеса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

На проспекті Перемоги автомобіль Shkoda Octavia білого кольору збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Вона перелізла через відбійник і намагалася перетнути жваву дорогу.

Зазначається, що автомобіль летів у лівому ряду при вільних правих, приблизно 140 км/год. За попередньою інформацією, тіло жінки відкинуло на 40 м, а Shkoda Octavia зупинилася через приблизно 60 м після удару, бо рухалася на високій швидкості. За словами очевидців, у жінки не було шансів.

Також дивіться: Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу на проспекті Перемоги в Києві і загинула 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Премию Дарвина в студию
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22.06.2021 10:10
+19
Уже не проголосует за, ну вы поняли кого... Я седне ехал на работу тоже чудо 4 ряда переходило в неположеном месте, а до пешеходного перехода со светофором 20 метров пройти всего...
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22.06.2021 10:10
+17
Как говорят знакомые в таких случаях и это просто смешно: "Это судьба". Кусок балкона упал на голову - это судьба, под ноги не смотрел упал в колодец - это судьба Женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве и погибла - Цензор.НЕТ 2839 Какая нафиг судьба, если плевать на элементарные правила выживания в современном мире Женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве и погибла - Цензор.НЕТ 5881
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22.06.2021 10:15
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Skoda - по українськи так само. Шкода, жаль, і т п
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06.12.2021 01:06 Відповісти
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