Жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу на проспекті Перемоги в Києві і загинула. ВIДЕО
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У ніч на вівторок, 22 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала вісім смуг руху транспорту і потрапила під колеса.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
На проспекті Перемоги автомобіль Shkoda Octavia білого кольору збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Вона перелізла через відбійник і намагалася перетнути жваву дорогу.
Зазначається, що автомобіль летів у лівому ряду при вільних правих, приблизно 140 км/год. За попередньою інформацією, тіло жінки відкинуло на 40 м, а Shkoda Octavia зупинилася через приблизно 60 м після удару, бо рухалася на високій швидкості. За словами очевидців, у жінки не було шансів.
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Roman Namaka be7a00a0
показати весь коментар06.12.2021 01:06 Відповісти Мені подобається 0
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