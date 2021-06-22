Для людей старше 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні 2 роки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський анонсував впровадження повних медичних обстежень для осіб старше 55 років. Вони проходитимуть кожні два роки.

Про це глава держави заявив під час форуму "Україна 30. Здорова Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Президент зазначив, що згідно зі статистикою 85% передчасних смертей спричинені не інфекційними захворюваннями, а хворобами системи кровообігу та онкологічними захворюваннями.

"Для осіб старше 55 років будуть впроваджені так звані медичні чек-апи - повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій - щорічно. Рання діагностика захворювання дозволяє державі рятувати життя своїх громадян", - підкреслив Зеленський.

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