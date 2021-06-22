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Для людей старше 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні 2 роки, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський анонсував впровадження повних медичних обстежень для осіб старше 55 років. Вони проходитимуть кожні два роки.

Про це глава держави заявив під час форуму "Україна 30. Здорова Україна", передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що згідно зі статистикою 85% передчасних смертей спричинені не інфекційними захворюваннями, а хворобами системи кровообігу та онкологічними захворюваннями.

"Для осіб старше 55 років будуть впроваджені так звані медичні чек-апи - повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій - щорічно. Рання діагностика захворювання дозволяє державі рятувати життя своїх громадян", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: "Українці мають жити довше": Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
а людей старше 43-ох лет обследовать не будут ? Для лиц старше 55 лет будут введены полные медицинские обследования каждые 2 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 554 а то я знаю одного неЛоха ему бы показаться наркологу и психиатру
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22.06.2021 11:28
+24
а это он еще и деревья садить как то успевает Для лиц старше 55 лет будут введены полные медицинские обследования каждые 2 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 102
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22.06.2021 11:29
+21
Да уж, вы спасёте, будете спасать до последнего доллара, который имеется у пациента.
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22.06.2021 11:28
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Раняя диагностика заболевания позволяет государству оббирать собственных граждан", - ибо лечится граждане будут сами(диагностика в современном мире достигла таких высот.что здоровых людей практически не осталось)
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22.06.2021 16:17 Відповісти
Раняя диагностика заболевания позволяет государству оббирать собственных граждан", - ибо лечится граждане будут сами -- гениальная бредовая мысль, можете ее поподробней объяснить ? Это же пипец какая каша в голове .
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22.06.2021 19:23 Відповісти
для того,что бы Вы начали тратить собственные деньги на лечение "дебилизма" нужно не так уж и много.На ранней стадии диагностики ,у Вас совсем здорового,или у кого бы то небыло, достаточно поставить диагноз " больной дебилизмом" -каша сработает мгновенно, и Вам 3,14пец. Для людей старше 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні 2 роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6296
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22.06.2021 23:57 Відповісти
А этот продолжает лапшу навешивать!) Главное сделать очень серьезный хлебальник при этом)
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22.06.2021 17:07 Відповісти
А что у клоуна с вывеской? )(уйло вместо денег и кокса (за сдачу Украины) прислал барыжный подмосковский фен.?
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22.06.2021 17:35 Відповісти
" Указ президента про "орієнтир оплати медиків". Що?! "
https://www.youtube.com/watch?v=6NBYHfHfGso
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22.06.2021 18:16 Відповісти
А лікувати виявлені захворювання будуть за які кошти? Свої болячки я і так знаю, де я візьму гроші на лікування? Чергові ЗЕпонти.
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22.06.2021 18:58 Відповісти
Кто вам украинскому нариду виноват в том , что вы голосуете за нелоха? Кто вам виноват , что вы выберете себе такого президента, что вас голыми по миру пускает?
В Дании государство помогает тем , кто нуждается в деньгах на лекарства , может потому , что датчане не голосуют по приколу и не выбирают себе во власть нелоха ?
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22.06.2021 19:35 Відповісти
можна подумати, що до зелоха держава щедро спонсорувала лікування громадян Для людей старше 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні 2 роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6765
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22.06.2021 22:26 Відповісти
Не треба плутати частину "насєлєнія" з Українським Народом . Наявність Українського паспорту не робить ватного совка Українцем . От вони й вибирають подібних собі . Але щоб ще й дурними були :"свой чувак!"- янукович , зе .
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23.06.2021 09:24 Відповісти
раки вареные, красные как партбилет
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22.06.2021 19:30 Відповісти
ловите наркомана!
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22.06.2021 20:32 Відповісти
пистеть-не мешки ворочать
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22.06.2021 20:46 Відповісти
ХА-ХА-ХА
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22.06.2021 21:18 Відповісти
Для людей старше 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні 2 роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 563
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22.06.2021 21:41 Відповісти
надувная балаболка
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22.06.2021 23:10 Відповісти
Я так розумію, що обстеження будуть платні і примусові? Чи з бюджету кварталу 95?
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22.06.2021 23:19 Відповісти
чесно таке слухати , без коментарів
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22.06.2021 23:22 Відповісти
Вспоминается старый анекдот: "наш дед бухал каждый день, курил траву, через день вызывал проституток и дожил до ста пяти лет.
- И как он умер?
-Та убили мы его к йэбеням! Нахрена нам такие расходы!!?? Теперь фсё, 3,14здец тем кому за 55, их зеленоидам легче убрать чем содержать!
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22.06.2021 23:50 Відповісти
А мож он хочет в такИЙ КШТАЛИТ ПОДОВЖИТИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, ШОБЫ НАВАРИТЬ НА ПЕНСИЯХ, бо как бы, мертвые души здесь не конают: он же вводит на свою голову диджитализацию.
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23.06.2021 04:48 Відповісти
Для людей старше 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні 2 роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6818
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23.06.2021 07:26 Відповісти
Де Ви такого зебіла сфотографували ?
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23.06.2021 09:26 Відповісти
Мастер спорта международного класса в области медицины брехни
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23.06.2021 08:12 Відповісти
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