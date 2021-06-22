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Для людей старше 55 років будуть запроваджені повні медичні обстеження кожні 2 роки, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Президент Володимир Зеленський анонсував впровадження повних медичних обстежень для осіб старше 55 років. Вони проходитимуть кожні два роки.
Про це глава держави заявив під час форуму "Україна 30. Здорова Україна", передає Цензор.НЕТ.
Президент зазначив, що згідно зі статистикою 85% передчасних смертей спричинені не інфекційними захворюваннями, а хворобами системи кровообігу та онкологічними захворюваннями.
"Для осіб старше 55 років будуть впроваджені так звані медичні чек-апи - повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій - щорічно. Рання діагностика захворювання дозволяє державі рятувати життя своїх громадян", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+45 violator
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В Дании государство помогает тем , кто нуждается в деньгах на лекарства , может потому , что датчане не голосуют по приколу и не выбирают себе во власть нелоха ?
- И как он умер?
-Та убили мы его к йэбеням! Нахрена нам такие расходы!!?? Теперь фсё, 3,14здец тем кому за 55, их зеленоидам легче убрать чем содержать!
медициныбрехни