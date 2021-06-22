Приблизно 70% членів олімпійської збірної України вже провакциновані проти COVID-19, - глава Мінспорту Гутцайт. ВIДЕО

На сьогодні приблизно 70% членів олімпійської збірної України вже провакциновані проти COVID-19.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"На сьогодні приблизно 70% отримали щеплення", - сказав Гутцайт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські спортсмени активно готуються до Олімпійських ігор, - міністр спорту Гутцайт

Міністр наголосив, що відомство тримає вакцинацію членів української збірної на контролі, оскільки це і питання здоров'я, і питання поваги до сторон, що приймає.

За його словами, держава також забезпечила українських олімпійців усім необхідним для участі в літній Олімпіаді в Токіо.