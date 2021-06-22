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Приблизно 70% членів олімпійської збірної України вже провакциновані проти COVID-19, - глава Мінспорту Гутцайт. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт Здоров'я

На сьогодні приблизно 70% членів олімпійської збірної України вже провакциновані проти COVID-19.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні приблизно 70% отримали щеплення", - сказав Гутцайт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські спортсмени активно готуються до Олімпійських ігор, - міністр спорту Гутцайт

Міністр наголосив, що відомство тримає вакцинацію членів української збірної на контролі, оскільки це і питання здоров'я, і питання поваги до сторон, що приймає.

За його словами, держава також забезпечила українських олімпійців усім необхідним для участі в літній Олімпіаді в Токіо.

Автор: Наталя Джума
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Китайским шмурдяком из за которого биатлонисты не могли на сборы выехать т.к она Европе не признается
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22.06.2021 12:23 Відповісти
это человек 300 наверное или даже больше...ура
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22.06.2021 12:56 Відповісти
Менше, в Ріо взагалі було 206 учасників.
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22.06.2021 13:23 Відповісти
Кошториси -" 2,8 млрд гривен - подготовка и участие украинских спортсменов на летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовка к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм" Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый
КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України" Приблизно 70% членів олімпійської збірної України вже провакциновані проти COVID-19, - глава Мінспорту Гутцайт - Цензор.НЕТ 846
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22.06.2021 13:20 Відповісти
я хз что там должно выступать за 1+ млрд грн)
как минимум должен стоять рояль)
а по факту понятно что просто пилят бабос)
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22.06.2021 14:55 Відповісти
 
 