Приблизно 70% членів олімпійської збірної України вже провакциновані проти COVID-19, - глава Мінспорту Гутцайт. ВIДЕО
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На сьогодні приблизно 70% членів олімпійської збірної України вже провакциновані проти COVID-19.
Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні приблизно 70% отримали щеплення", - сказав Гутцайт.
Міністр наголосив, що відомство тримає вакцинацію членів української збірної на контролі, оскільки це і питання здоров'я, і питання поваги до сторон, що приймає.
За його словами, держава також забезпечила українських олімпійців усім необхідним для участі в літній Олімпіаді в Токіо.
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как минимум должен стоять рояль)
а по факту понятно что просто пилят бабос)