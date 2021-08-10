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Олімпіада (580) гімнастика (78)

Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

На українську суддю міжнародної категорії Лідію Виноградну полилися потоки ненависті після коментаря, що суддівство під час фінального турніру з художньої гімнастики на Олімпійських іграх в Токіо було чесним.

Про це вона заявила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю всіх суддів, які були на Олімпійських іграх - вони найкращі представники нашого виду спорту, і ми поділяємо величезну підтримку і повагу один до одного (хоча ми дійсно часто обговорюємо і питаємо, чому деякі елементи враховувалися, а деякі ні, але це нормально - це діалог усього нашого гімнастичного співтовариства)", - підкреслила Виноградна.

За її словами, найбільшу ненависть у коментаторів викликає Наталія Єрьоміна і тільки тому, що вона українка.

"Начебто український паспорт автоматично підвищує прихильність до російських гімнасток. Ми цінуємо російських гімнасток, вони прекрасні гімнастки, а також поважаємо їхніх тренерів і суддів. Наталі довелося впоратися з найскладнішою роботою разом з Євою Серрано, і я впевнена, що вони обидві виконали блискучу роботу", - заявила суддя.

Вона вказала, що долю олімпійської золотої медалі в художній гімнастиці вирішила "трудність тіла".

"І це саме те, що засвідчили судді. Трудність тіла відносно легко оцінити, і в цьому не так багато "знаків питання", як в труднощах з предметами", - повідомила Виноградна. Вона розповіла, що викликала бурю гніву після коментаря з цього приводу гімнастки, бронзової медалістки Олімпіади в Ріо Анни Різатдінової.

"Люди бажають мені смерті! Просто тому, що я вказала на проблему, що стала феноменом на цих Олімпійських іграх", - констатувала суддя.

Вона повідомила, що була коментатором під час трансляції кваліфікації з художньої гімнастики і звернула увагу на повороти, які робить ізраїльська спортсменка Ліна Ашрам.

Виноградна впевнена, що під час перегляду запису програм усіх гімнасток можна розглянути багато, але судді мають оцінити в реальному часі і виставити оцінки.

Вона знову підкреслила свою впевненість у правильності оцінок і додала до посту відео, де Ашрам виконує описаний Виноградною елемент - поворот у глибокому нахилі (penche).

Читайте також: Перевага ізраїльтянки Ашрам над росіянками було просто величезною, - українська суддя Виноградна про поразку гімнасток ОКР

Нагадаємо, 7 серпня Діна Аверіна, яка виступала під прапором Олімпійського комітету Росії, завоювала срібну медаль Олімпійських ігор в Токіо з художньої гімнастики. Спортсменки з РФ вперше з 1996 року залишилися без олімпійського золота в особистому багатоборстві. Перемогла ізраїльтянка Ліна Ашрам.
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Топ коментарі
+71
Да забейте вы уже на этих козломордых полудурков...
Вон сборная Германии на этих играх взяла на 8 медалей меньше, чем на прошлых и в Германии всем по барабану, никакой шумихи в прессе, никаких протестов к судьям и организаторам... телевиденье и СМИ вообще медали не считают - поздравили победителей-призеров и всё, все довольны...
Зато из задроченной Балалайни, которая кстати взяла на играх на 1 медаль больше чем на прошлых, сплошной скулеж и стенания: нас все ненавидят, судьи-русофобы обсчитывают и т.д. и т.п. спортивные функционеры подают протесты, бьются в истерике депутаты госдумы, по ТВ уже было штук десять скандальных эфиров - на которых упоротые ватники предлагают правительству, принудительно посадить самолет с судьями и запереть их в российскую тюрьму...
Не нужно оправдываться - надо просто игнорировать всю исходящую от них вонь - пусть сами варятся в собственном говне.
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09.08.2021 21:11
+51
Нужно, чтобы рашисты отдельно в своём Мордоре соревновались, типа как в совке игры доброй воли, пускай эта шизота сами с собой своим величием наслаждаются!
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09.08.2021 21:01
+49
Обеспечил золото Олимпиады в художественной гимнастике израильтянке Ашрам поворот в penche, - судья Виноградная - Цензор.НЕТ 4040 Обеспечил золото Олимпиады в художественной гимнастике израильтянке Ашрам поворот в penche, - судья Виноградная - Цензор.НЕТ 1959
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09.08.2021 21:17
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Нужно, чтобы рашисты отдельно в своём Мордоре соревновались, типа как в совке игры доброй воли, пускай эта шизота сами с собой своим величием наслаждаются!
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09.08.2021 21:01 Відповісти
Да забейте вы уже на этих козломордых полудурков...
Вон сборная Германии на этих играх взяла на 8 медалей меньше, чем на прошлых и в Германии всем по барабану, никакой шумихи в прессе, никаких протестов к судьям и организаторам... телевиденье и СМИ вообще медали не считают - поздравили победителей-призеров и всё, все довольны...
Зато из задроченной Балалайни, которая кстати взяла на играх на 1 медаль больше чем на прошлых, сплошной скулеж и стенания: нас все ненавидят, судьи-русофобы обсчитывают и т.д. и т.п. спортивные функционеры подают протесты, бьются в истерике депутаты госдумы, по ТВ уже было штук десять скандальных эфиров - на которых упоротые ватники предлагают правительству, принудительно посадить самолет с судьями и запереть их в российскую тюрьму...
Не нужно оправдываться - надо просто игнорировать всю исходящую от них вонь - пусть сами варятся в собственном говне.
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09.08.2021 21:11 Відповісти
все дело в величии...была осквернена самая святая скрепа
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09.08.2021 21:43 Відповісти
Так. Через це і здійняли несамовите виття на мокшанських болотах. Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна - Цензор.НЕТ 1824

Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна - Цензор.НЕТ 288
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10.08.2021 09:13 Відповісти
Так Германия успешная и самодостаточная страна. А что делать если величия осталось только в спорте?
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09.08.2021 22:16 Відповісти
это полный набор признаков тоталитарного государства
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10.08.2021 06:21 Відповісти
цікавий допис... дуже давній форумчанин українського сайту, але в Чехії, ділиться з нами про реакцію в Німеччині та кацапії.., включно з друкованими та матюкальними помийками. Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна - Цензор.НЕТ 4820
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10.08.2021 21:40 Відповісти
Мне бы ваши проблемы.
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09.08.2021 21:05 Відповісти
Обеспечил золото Олимпиады в художественной гимнастике израильтянке Ашрам поворот в penche, - судья Виноградная - Цензор.НЕТ 6201
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09.08.2021 21:07 Відповісти
Надеюсь все остальные соревнования эта манкуртка тоже пропустит... ее просто не должны брать в сборную...
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09.08.2021 21:13 Відповісти
Вот это реально предательство, а не эмоциональный сиюминутный порыв Магучих, которую скоро в песок сотрут.
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10.08.2021 09:31 Відповісти
Россияне, научитесь достойно проигрывать, а не лить потоки дерьма на судей. Мадам Винер спустилась бы со своего трона , на который сама себя посадила, благодаря наворованным у россиян деньгам своего муженька Усманова и как настоящий тренер выразила бы восхищение выступлением израильтянки. Ан нет....изошлась желчью......воспитанность на уровне плинтуса так и прёт наружу....Была всегда хамкой , ею и осталась в старости....Эти типы никак не поймут, что в цивилизованном мире не всё решают нароворованные ими миллионы....
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09.08.2021 21:15 Відповісти







TveresaMayBe@tveresa 9 авг. 2019 г.

Винер партийная шлюха и садистка, поставщица "свежего мяса" к столу старых извращенцев. под суд как садистку и торговку малолетними!
хотя, б...я, под какой суд? под руководством путинских дружков - клиентов этой "маман"?
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09.08.2021 23:35 Відповісти
Обеспечил золото Олимпиады в художественной гимнастике израильтянке Ашрам поворот в penche, - судья Виноградная - Цензор.НЕТ 4040 Обеспечил золото Олимпиады в художественной гимнастике израильтянке Ашрам поворот в penche, - судья Виноградная - Цензор.НЕТ 1959
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09.08.2021 21:17 Відповісти
Ну-да, ну-да!
А как же "чудодейственные" офсайды, которые то видят или наоборот, не видят судьи?
Как же художественные падения в штрафной площадке?
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09.08.2021 21:36 Відповісти
>Люди желают мне смерти! Просто потому,

и после этого она их уважает... сказала бы просто что она беспристрастна, к чему эти расшаркивания перед зверьем
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09.08.2021 21:24 Відповісти
Вообще такое впечатление, что россиянам уже лет двадцать какой-то "озверин" добавляют в питьевую воду, или распыляют по вентиляции. Они же впадают в бешенство по любому поводу (критика, неудачи, разоблачение лжи) и начинают плеваться ядом во всех направлениях. Особый повод - это ниспровержение ихнего вЯличия...
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09.08.2021 21:28 Відповісти
Они всегда такие были.
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09.08.2021 22:40 Відповісти
это да, лучше жить в пустыне, но на другом конце планеты, чем на черноземе и сбоку такие "братья". хотя не только сбоку - куча же говна вокруг - лезут везде и скулят шо их ущемляют
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10.08.2021 06:31 Відповісти
Это Кабаева подняла кипишь насчет гимнастики, поскольку сама занималась гимнастикой и была задета ее профессиональная гордость. Ясно дело, что каждый чинушка или пропагандон на Рашке считает своим священным долгом подмахнуть любовнице фюрера, отсюда все эти феерические взрывы пуканов. Без Кабаевой всем было бы пофиг на ту гимнастику и на те медали.
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09.08.2021 21:35 Відповісти
кабайка там причепом, як кобилячий хвіст. уся фішка в тому, що з початку нульових світова художня гімнастика- це особиста улюблена домашня іграшка дружини одного з найголовніших *********** олігархів усманова, що випливає в безальтернативні золоті нагороди для кацапок на усіх без виключення чемпіонатах світу і олімпіадах! саме тому нинішній демарш художнього техкому викликає такий термоядерний вибух скрєпних пердачин на болотах Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна - Цензор.НЕТ 2613
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09.08.2021 22:49 Відповісти
Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна - Цензор.НЕТ 4017
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09.08.2021 23:38 Відповісти
Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна - Цензор.НЕТ 9412 где вы нашли этот эталон мерзкости?(((
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10.08.2021 00:26 Відповісти
не фюрера, а наполеонера.
**** кривляться? задолбали умники - фюрер хоть воевал, а Путин даже когда свет на 3сек. вырубили обосрался
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10.08.2021 06:33 Відповісти
Руссообчество, не успев утереть рожу от мельдония, в ожидании прихода просветления, начинает разгонять прям какую то русофобскую русофобию.
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09.08.2021 21:39 Відповісти
О каком ещё одном народе они могут говорить, когда за одно только упоминание, что она украинка, ей желают смерти.
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09.08.2021 21:40 Відповісти
а симоняха на гамно изошлась...
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09.08.2021 21:40 Відповісти
На Рашке спорт всегда был одной из главных пропагандистских СКРЕП, на уровне "не имеющих анал-огов".
По этому у них так пуканы и горят.
Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна - Цензор.НЕТ 2347
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09.08.2021 21:41 Відповісти
Дисквалифицировать ватных дегенератов на 10 лет за угрозы от кацапских политиков и спортивных функционеров.
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09.08.2021 21:44 Відповісти
Все этим кацапам щось мешает - то футболка украинских футболистов , то судьи 😀😀😀
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09.08.2021 21:51 Відповісти
Українцям плювати на думку московитів.
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09.08.2021 22:02 Відповісти
якщо з допінгом не получається, кацап,йо готове на інші злочини... - мерзота рідкісна...
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09.08.2021 23:14 Відповісти
Це хто такі????
Я ще раз у СЕБЕ питаю: "Це хто такі?!!"
Дві п***и москвороті хочуть мене у ЧОМУСЬ ПЕРЕКОНАТИ???
Хто вони такі?
Чому МЕНІ їх показують???
У мене питання до цих "барьішень":

- які гроші у ваших кішенях?
- з податків громадян ЯКОЇ країни ви, суки, жируєте?
- у якій країні ви вільно дихаєте повітрям?
- чому ви,...., до МЕНЕ звертаєтесь мовою окупанта моєї Країни?
- у вас, мабуть, лінгвістичний дебілізм?
- а может бьіть вьі купите билет на бельій катер? И на белом катере к е...й матери?
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09.08.2021 23:20 Відповісти
Як сказав один ватоцефал-дзюдоїст на Олімпіаді, "спорт внє палітікі".
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10.08.2021 08:53 Відповісти
Все таки непонятно. Она Виноградная или Виноградская?
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09.08.2021 23:42 Відповісти
Тільки penché.
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10.08.2021 00:42 Відповісти
ну выйграла и выйграла в этих видах спорта очень тяжело найти судейскую объективность
особенно в худ.дисциплинах - не так булки напрягла и носочек недотянут попробуйте лучше
поиграть в домино с пожарниками.... есть такая страна не очень она спортивная да и в осталь
ном мир удивляет не часто и вдруг
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8F

- уникум невидаль поскидывала с пъедестала всех и совковых и немцев, штатовских, азиатов-
тупо всех... почему? никто не знает просто уникум.... много слёз пролили её конкурентки а ска
зать было нечего просто зубами скрипели..... интересно если бы она стрельнула сейчас чтобы
все жужжали? ну может и эта Ашрам уникум а может факир на час и просто подвезло но сере
бро олимпийское уже не и медаль а позорище а спорт конечно вне политики........ а крыши всё
равно едут а соревнуются не спортсмены не личности а флаги...........
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10.08.2021 01:04 Відповісти
Да знаем мы кто сидит в судействе под разными фамилиями.
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10.08.2021 01:22 Відповісти
спуно конкретно битте.... я в гимнастичеких мафиях савсем не разбираюсь.... а Команечи
таки давала жару всем это факт.....
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10.08.2021 01:43 Відповісти
нічо так не радує, як палючий пердак москаля! ХАХАХАХАХАХ!!!! Горіть, суки, ГОРІТЬ!!!
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10.08.2021 05:24 Відповісти
Она так оправдывается как будто действительно что-то нечисто. А надо просто игнорировать.
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10.08.2021 06:16 Відповісти
Обычные кацапские шавки, громко лают - а как до дела то первые бегут поджав хвосты ссыкопехота. Наверное ссыкливые народа чем кацапы просто нет.
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10.08.2021 07:51 Відповісти
Суддів шкода, вони по суті між Сциллою і Харібдою. Віддадуть золото кассабам- стануть юдофобами (бо халакост, станавісь прєда мной на калєні, ґой), і пейсаті обрізанці організують їм Содом і Гоморру. Віддадуть золото кошерним спортсменам- стануть русофобами (бо вялічіє, іскандери і можемпавтаріть), і алкашка захєрова задушиться своїм блювотинням.
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10.08.2021 08:45 Відповісти
Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна - Цензор.НЕТ 7409
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10.08.2021 21:48 Відповісти
А художественноя гимнастика это вообще спорт ? Может это какое-то шоу на спорт это не похоже -танцы с мячиками и ленточками
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10.08.2021 08:49 Відповісти
І в цьому шоу суддям треба нараховувати спортсменочкам бали. На скількох пальчиках крутилась, на скільки сантиметрів розтягнулась промежина, чи дістала ротом до свого лобка.
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10.08.2021 09:00 Відповісти
Ну так потанцюйте, а ми подивимось.
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10.08.2021 09:33 Відповісти
Сначала низвергли гимнасток, а завтра возьмутся за День Победы.
Почему проигрыш Израилю в спортивном состязании так болезненно воспринят в России: мнение Наташи Вольской от 08.08.21.

Тысячи граждан в России и Израиле перестали спорить о вакцинах и переключились на разбор упражнений двух гимнасток. Комментаторы бросают друг в друга видеоролики, в которых Линой Ашрам роняет ленту сейчас, а Дина Аверина - три года назад. "Потеря предмета" превратилась в преступление масштаба потери самолета - напомним, что в этом Россия тоже обвинила Израиль. Но тогда, в 2018-м, израильтяне хотя бы понимали, почему россияне так болезненно отнеслись к инциденту. Но сейчас с чего бы такие страсти? Ну, заняли второе место вместо первого по прыжкам в красивых купальниках - но зачем копья-то ломать? Этот вопрос нам, репатриантам из России, задают коренные израильтяне.

Довольно трудно объяснить им, какая скрепа сломалась в Токио. В Израиле, не избалованном олимпийскими наградами, к спорту относятся довольно легкомысленно. Нет, конечно, все болеют за отечественных спортсменов и радуются как дети, когда те возвращаются с медалями. Но израильтянам непонятно остервенение, с которым россияне борются за олимпийское золото.

Израильские родители не готовы отдать свое дитя в спортивный интернат, где его будут морить голодом и называть нулем. В Израиле дети вообще мало что делают "через не могу", а уж успехи в спорте - это последнее, что требует израильский родитель от своего чада. Достаточно сравнить поведение Линой Ашрам и Дины Авериной на Олимпиаде, чтобы понять, кто из них любит гимнастику, а кто тянет тяжелую лямку. И чей тренер видит в спортсменке живую девочку, а чей - провинившуюся зверушку, плохо выполнившую трюк.

Все эти взорвавшие интернет крики о "продажном судействе" - всего лишь вопль оправдания перед властями. Ведь власти обязательно спросят тренеров: как вы могли проиграть - и не великой державе, а вот этим, с их карликовой страной. С "корявой гимнасткой" (цитата). С мизерными вкладами в спорт - по сравнению с нашими миллиардами. С их одним гимнастическим залом на всю страну - по сравнению с нашими спортивными дворцами в Ново-Огарево. И с нашей "бесконечной скамейкой запасных", как любит повторять Ирина Александровна своим испуганным ученицам.Похоже, прыгучая израильтянка Линой допрыгнула до самой болевой точки российской власти.

Если Ашрам смогла отнять золото у непобедимой Винер - завтра кто-то такой же бойкий посягнет на другие скрепы.
Например, спросит, почему в стране с миллиардными вложениями в спорт такое плохое здравоохранение, что все хотят лечиться у этих... карликовых и корявых. Или когда наконец развенчают культ Сталина. Признают права однополых пар. Улучшат жизнь инвалидов. И даже, страшно подумать, пересмотрят влияние Дня Победы на послевоенную жизнь Европы. Возможно, в России так нервно реагируют на провал в гимнастике, потому что чувствуют в нем первый звонок крушения империи. Намек, что свободные граждане всегда добиваются большего, чем зажатые. Даже если на пути к победе они разок потеряют ленту. Тут ведь что главное, согласно судейским правилам? Быстро поднять и продолжить лететь. Вперед, к победе.
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10.08.2021 10:15 Відповісти
Глас народа (комменты там же)

Главное, чтобы Россия из-за этого ядерную войну не начала!🤣 А остальное... мы как-нибудь переживём!

А ведь, с таким помешательством, может!

Это ваши заокеанские хозяева бесконечные войны начинают, а не Россия. Залили кровью всю планету. А Россия только и успевает освобождать весь мир то от европейской цивилизации с её Освенцимами, то от ИГИЛа, то ещё от какой-нибудь нечисти. Помешательство у вас там...

Это, что за детская пропаганда?Для каких наивных и глупых?

Вообще то претензии были к судейству, а не к Израилю, но автор пытается натянуть сову на глобус! Почём нынче русофобия?

НЕ надо лицемерить или прятать голову в песок. Идут нападки и на израильскую спортсменку лично, а в соцсетях просто разгул антисемитизма в связи с этим событием. Как кран открыли.

Вы тут лицемерите.. Почитайте наших и тех.. Крики руснявые свиньи возвращайтесь в Рашку звучат отсюда.. Там идёт на судей наезд и на справедливость и нам всему Израилю смерти не желают. Ну например "Маскалям смерть"как некоторые пишут. А судить по любому будет зритель и это плохо понимают у нас и хорошо понимают там.

То, что вы перечислили-это. возможно пишут намеренно провокаторы и я вообще такого не читала.Может, единичные случаи. Там идет полный разгул оскорблений и антисемитизма. Так как вы себя идентифицируете именно с теми, т.е. с россиянами,поэтому вы этого даже не замечаете или просто согласны.

Ну а израильские комментарии набросились скопом на российских спортсменов, "их там быть вообще не должно", "они все на допинге", и т п. Это нормально по-вашему? Или как всегда видим только одну сторону?

Антисемитизма там в принципе быть не может.. Там Винер Еврейка.. Вы о чём?

Это уже ответная реакция на поток оскорблений со стороны как рядовых, так и официальных россиян. Почему, такие как вы, никогда не понимают, что нельзя нападать и ожидать, что в ответ будут молчать и подобострастно просить прощения и соглашаться. И так во всем.

Какая вы наивная. Ну при чем тут Винер - еврейка? Она в данном случае выступает как патриотка России и, наконец, руководитель этих девочек, которая их готовила. И, в данном случае полезная для государства, хоть и еврейка.
Таких евреев всегда использовало государство и это никак не влияло на проявления антисемитизма. Не буду вам приводить многочисленные примеры из истории. Но это вообще никак не отменяет факта антисемитизма.

В Советском Союзе всегда проигрыш на международных соревнованиях воспринимался как измена Родине. Особенно, если на предыдущих выигрывали.

Автор не читала "наших" комментариев..
В Других постах... Наверное не читала..
А я не читала негатив к Израилю в Российских постах..

А я читала и еще какой негатив. Такое впечатление, что у них не медаль, а Курилы отжали. И не Япония, а Израиль.

Израиль сделал День Победы государственным праздником в отличии от ваших соседей. Успокойтесь и займитесь серьезными делами...ковид сожрет всех и все...

ЭТО ДО ЧЕГО ДОШЛО? "это большой международный скандал с непредсказуемыми геополитическими и военно-стратегическими последствиями". Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказал известный российский политтехнолог Станислав Белковский.

А я думаю, что такой "кипеш" из-за того, что в России худ.гимнастика - это "скрепа". А почему скрепа? Потому что направление к А.Кабаевой. А Кабаева - это неофициальная жена В.Путина. Вот и свита(или свора) подняла "гвалт".
Все очень просто.

Интересует 2 вопроса :
- если бы подопечные Ирины Винер проиграли бы китаянкам? Тоже бы ор и вой о несправедливом судействе подняли?
- если золото, то это справедливо, а не золото - то засудили?

Рекомендую вспомнить шахматный матч Корчной - Карпов.

Россия и Израиль достойны друг друга. Возомнили себя особой приближенной к императору. лол...... по секрету вам скажу что про Израиль вообще пол мира даже не слышало никогда, а еще пол мира считают Израиль арабской страной такой же как Сирия и Ливан.

Лучше бы занялись вакцинацией, а то дохнут, как мухи!

Вот же ж фошисты...
Зато, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди планеты всей!

В чем дело? А в том что россияне не умеют проигрывать с достоинством.Мнят себя сверх державой и ищут оправдания.

У человечества никогда не было никаких целей кроме уничтожения евреев. А сейчас эта лучшая зацепка после дела врачей.

Когда уже у нас улучшат жизнь инвалидов? Автор наверное давно в России не была..Там живут и выделяются средства получше чем в Европе..
Там даже магазин запрещено открыть если нет пандуса...А то что нет "парада Гордости".. Первая заповедь "Живите и размножайтесь" о многом говорит!
"Русские" до сих пор не могут попасть к родным в гости в Россию.. Хороша свобода.. Вот уж они то и живут в тисках. Параду победы над фашизмом Слава!!!

У меня в России есть друзья-инвалиды и я вам скажу просто: лжете.

Империя зла, как инкубатор, рождает зло.* * *Обсуждение и некоторые подробности -- https://ne_trotsky.d3.ru/chetvertye-sutki-pylaiut-stranitsy-2183524/?sorting=rating
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10.08.2021 10:16 Відповісти
Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна - Цензор.НЕТ 7182
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10.08.2021 11:26 Відповісти
самый простой выход: никуда кацапню не пускать, никаких проблем и не будет. пусть соревнуются в масквабаде сами с собой по своей основной дисциплине: кто больше сожрет допинга.
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10.08.2021 11:29 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
ЩОБ ВИ ВИЗДИХАЛИ ВСІ КАЦАПИ,ТА ЗАХЛИБНУЛИСЯ СВОЄЮ РИГАЧКОЮ.
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10.08.2021 12:04 Відповісти
"Кручу я эту фуету..." Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна - Цензор.НЕТ 9259
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10.08.2021 12:12 Відповісти
В детстве не мог понять, почему нас СССР везде засудживают?
Теперь ясно, а какое отношение у нормальных людей может быть к государству-пидароасу.))))
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10.08.2021 21:34 Відповісти
 
 