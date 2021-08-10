Забезпечив золото Олімпіади в художній гімнастиці ізраїльтянці Ашрам поворот у penche, - суддя Виноградна. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Спорт
На українську суддю міжнародної категорії Лідію Виноградну полилися потоки ненависті після коментаря, що суддівство під час фінального турніру з художньої гімнастики на Олімпійських іграх в Токіо було чесним.
Про це вона заявила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я знаю всіх суддів, які були на Олімпійських іграх - вони найкращі представники нашого виду спорту, і ми поділяємо величезну підтримку і повагу один до одного (хоча ми дійсно часто обговорюємо і питаємо, чому деякі елементи враховувалися, а деякі ні, але це нормально - це діалог усього нашого гімнастичного співтовариства)", - підкреслила Виноградна.
За її словами, найбільшу ненависть у коментаторів викликає Наталія Єрьоміна і тільки тому, що вона українка.
"Начебто український паспорт автоматично підвищує прихильність до російських гімнасток. Ми цінуємо російських гімнасток, вони прекрасні гімнастки, а також поважаємо їхніх тренерів і суддів. Наталі довелося впоратися з найскладнішою роботою разом з Євою Серрано, і я впевнена, що вони обидві виконали блискучу роботу", - заявила суддя.
Вона вказала, що долю олімпійської золотої медалі в художній гімнастиці вирішила "трудність тіла".
"І це саме те, що засвідчили судді. Трудність тіла відносно легко оцінити, і в цьому не так багато "знаків питання", як в труднощах з предметами", - повідомила Виноградна. Вона розповіла, що викликала бурю гніву після коментаря з цього приводу гімнастки, бронзової медалістки Олімпіади в Ріо Анни Різатдінової.
"Люди бажають мені смерті! Просто тому, що я вказала на проблему, що стала феноменом на цих Олімпійських іграх", - констатувала суддя.
Вона повідомила, що була коментатором під час трансляції кваліфікації з художньої гімнастики і звернула увагу на повороти, які робить ізраїльська спортсменка Ліна Ашрам.
Виноградна впевнена, що під час перегляду запису програм усіх гімнасток можна розглянути багато, але судді мають оцінити в реальному часі і виставити оцінки.
Вона знову підкреслила свою впевненість у правильності оцінок і додала до посту відео, де Ашрам виконує описаний Виноградною елемент - поворот у глибокому нахилі (penche).
Нагадаємо, 7 серпня Діна Аверіна, яка виступала під прапором Олімпійського комітету Росії, завоювала срібну медаль Олімпійських ігор в Токіо з художньої гімнастики. Спортсменки з РФ вперше з 1996 року залишилися без олімпійського золота в особистому багатоборстві. Перемогла ізраїльтянка Ліна Ашрам.
Будь ласка, зачекайте...
Вон сборная Германии на этих играх взяла на 8 медалей меньше, чем на прошлых и в Германии всем по барабану, никакой шумихи в прессе, никаких протестов к судьям и организаторам... телевиденье и СМИ вообще медали не считают - поздравили победителей-призеров и всё, все довольны...
Зато из задроченной Балалайни, которая кстати взяла на играх на 1 медаль больше чем на прошлых, сплошной скулеж и стенания: нас все ненавидят, судьи-русофобы обсчитывают и т.д. и т.п. спортивные функционеры подают протесты, бьются в истерике депутаты госдумы, по ТВ уже было штук десять скандальных эфиров - на которых упоротые ватники предлагают правительству, принудительно посадить самолет с судьями и запереть их в российскую тюрьму...
Не нужно оправдываться - надо просто игнорировать всю исходящую от них вонь - пусть сами варятся в собственном говне.
TveresaMayBe@tveresa 9 авг. 2019 г.
Винер партийная шлюха и садистка, поставщица "свежего мяса" к столу старых извращенцев. под суд как садистку и торговку малолетними!
хотя, б...я, под какой суд? под руководством путинских дружков - клиентов этой "маман"?
А как же "чудодейственные" офсайды, которые то видят или наоборот, не видят судьи?
Как же художественные падения в штрафной площадке?
и после этого она их уважает... сказала бы просто что она беспристрастна, к чему эти расшаркивания перед зверьем
**** кривляться? задолбали умники - фюрер хоть воевал, а Путин даже когда свет на 3сек. вырубили обосрался
приходапросветления, начинает разгонять прям какую то русофобскую русофобию.
По этому у них так пуканы и горят.
Я ще раз у СЕБЕ питаю: "Це хто такі?!!"
Дві п***и москвороті хочуть мене у ЧОМУСЬ ПЕРЕКОНАТИ???
Хто вони такі?
Чому МЕНІ їх показують???
У мене питання до цих "барьішень":
- які гроші у ваших кішенях?
- з податків громадян ЯКОЇ країни ви, суки, жируєте?
- у якій країні ви вільно дихаєте повітрям?
- чому ви,...., до МЕНЕ звертаєтесь мовою окупанта моєї Країни?
- у вас, мабуть, лінгвістичний дебілізм?
- а может бьіть вьі купите билет на бельій катер? И на белом катере к е...й матери?
особенно в худ.дисциплинах - не так булки напрягла и носочек недотянут попробуйте лучше
поиграть в домино с пожарниками.... есть такая страна не очень она спортивная да и в осталь
ном мир удивляет не часто и вдруг
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8F
- уникум невидаль поскидывала с пъедестала всех и совковых и немцев, штатовских, азиатов-
тупо всех... почему? никто не знает просто уникум.... много слёз пролили её конкурентки а ска
зать было нечего просто зубами скрипели..... интересно если бы она стрельнула сейчас чтобы
все жужжали? ну может и эта Ашрам уникум а может факир на час и просто подвезло но сере
бро олимпийское уже не и медаль а позорище а спорт конечно вне политики........ а крыши всё
равно едут а соревнуются не спортсмены не личности а флаги...........
таки давала жару всем это факт.....
Почему проигрыш Израилю в спортивном состязании так болезненно воспринят в России: мнение Наташи Вольской от 08.08.21.
Тысячи граждан в России и Израиле перестали спорить о вакцинах и переключились на разбор упражнений двух гимнасток. Комментаторы бросают друг в друга видеоролики, в которых Линой Ашрам роняет ленту сейчас, а Дина Аверина - три года назад. "Потеря предмета" превратилась в преступление масштаба потери самолета - напомним, что в этом Россия тоже обвинила Израиль. Но тогда, в 2018-м, израильтяне хотя бы понимали, почему россияне так болезненно отнеслись к инциденту. Но сейчас с чего бы такие страсти? Ну, заняли второе место вместо первого по прыжкам в красивых купальниках - но зачем копья-то ломать? Этот вопрос нам, репатриантам из России, задают коренные израильтяне.
Довольно трудно объяснить им, какая скрепа сломалась в Токио. В Израиле, не избалованном олимпийскими наградами, к спорту относятся довольно легкомысленно. Нет, конечно, все болеют за отечественных спортсменов и радуются как дети, когда те возвращаются с медалями. Но израильтянам непонятно остервенение, с которым россияне борются за олимпийское золото.
Израильские родители не готовы отдать свое дитя в спортивный интернат, где его будут морить голодом и называть нулем. В Израиле дети вообще мало что делают "через не могу", а уж успехи в спорте - это последнее, что требует израильский родитель от своего чада. Достаточно сравнить поведение Линой Ашрам и Дины Авериной на Олимпиаде, чтобы понять, кто из них любит гимнастику, а кто тянет тяжелую лямку. И чей тренер видит в спортсменке живую девочку, а чей - провинившуюся зверушку, плохо выполнившую трюк.
Все эти взорвавшие интернет крики о "продажном судействе" - всего лишь вопль оправдания перед властями. Ведь власти обязательно спросят тренеров: как вы могли проиграть - и не великой державе, а вот этим, с их карликовой страной. С "корявой гимнасткой" (цитата). С мизерными вкладами в спорт - по сравнению с нашими миллиардами. С их одним гимнастическим залом на всю страну - по сравнению с нашими спортивными дворцами в Ново-Огарево. И с нашей "бесконечной скамейкой запасных", как любит повторять Ирина Александровна своим испуганным ученицам.Похоже, прыгучая израильтянка Линой допрыгнула до самой болевой точки российской власти.
Если Ашрам смогла отнять золото у непобедимой Винер - завтра кто-то такой же бойкий посягнет на другие скрепы.
Например, спросит, почему в стране с миллиардными вложениями в спорт такое плохое здравоохранение, что все хотят лечиться у этих... карликовых и корявых. Или когда наконец развенчают культ Сталина. Признают права однополых пар. Улучшат жизнь инвалидов. И даже, страшно подумать, пересмотрят влияние Дня Победы на послевоенную жизнь Европы. Возможно, в России так нервно реагируют на провал в гимнастике, потому что чувствуют в нем первый звонок крушения империи. Намек, что свободные граждане всегда добиваются большего, чем зажатые. Даже если на пути к победе они разок потеряют ленту. Тут ведь что главное, согласно судейским правилам? Быстро поднять и продолжить лететь. Вперед, к победе.
Главное, чтобы Россия из-за этого ядерную войну не начала!🤣 А остальное... мы как-нибудь переживём!
А ведь, с таким помешательством, может!
Это ваши заокеанские хозяева бесконечные войны начинают, а не Россия. Залили кровью всю планету. А Россия только и успевает освобождать весь мир то от европейской цивилизации с её Освенцимами, то от ИГИЛа, то ещё от какой-нибудь нечисти. Помешательство у вас там...
Это, что за детская пропаганда?Для каких наивных и глупых?
Вообще то претензии были к судейству, а не к Израилю, но автор пытается натянуть сову на глобус! Почём нынче русофобия?
НЕ надо лицемерить или прятать голову в песок. Идут нападки и на израильскую спортсменку лично, а в соцсетях просто разгул антисемитизма в связи с этим событием. Как кран открыли.
Вы тут лицемерите.. Почитайте наших и тех.. Крики руснявые свиньи возвращайтесь в Рашку звучат отсюда.. Там идёт на судей наезд и на справедливость и нам всему Израилю смерти не желают. Ну например "Маскалям смерть"как некоторые пишут. А судить по любому будет зритель и это плохо понимают у нас и хорошо понимают там.
То, что вы перечислили-это. возможно пишут намеренно провокаторы и я вообще такого не читала.Может, единичные случаи. Там идет полный разгул оскорблений и антисемитизма. Так как вы себя идентифицируете именно с теми, т.е. с россиянами,поэтому вы этого даже не замечаете или просто согласны.
Ну а израильские комментарии набросились скопом на российских спортсменов, "их там быть вообще не должно", "они все на допинге", и т п. Это нормально по-вашему? Или как всегда видим только одну сторону?
Антисемитизма там в принципе быть не может.. Там Винер Еврейка.. Вы о чём?
Это уже ответная реакция на поток оскорблений со стороны как рядовых, так и официальных россиян. Почему, такие как вы, никогда не понимают, что нельзя нападать и ожидать, что в ответ будут молчать и подобострастно просить прощения и соглашаться. И так во всем.
Какая вы наивная. Ну при чем тут Винер - еврейка? Она в данном случае выступает как патриотка России и, наконец, руководитель этих девочек, которая их готовила. И, в данном случае полезная для государства, хоть и еврейка.
Таких евреев всегда использовало государство и это никак не влияло на проявления антисемитизма. Не буду вам приводить многочисленные примеры из истории. Но это вообще никак не отменяет факта антисемитизма.
В Советском Союзе всегда проигрыш на международных соревнованиях воспринимался как измена Родине. Особенно, если на предыдущих выигрывали.
Автор не читала "наших" комментариев..
В Других постах... Наверное не читала..
А я не читала негатив к Израилю в Российских постах..
А я читала и еще какой негатив. Такое впечатление, что у них не медаль, а Курилы отжали. И не Япония, а Израиль.
Израиль сделал День Победы государственным праздником в отличии от ваших соседей. Успокойтесь и займитесь серьезными делами...ковид сожрет всех и все...
ЭТО ДО ЧЕГО ДОШЛО? "это большой международный скандал с непредсказуемыми геополитическими и военно-стратегическими последствиями". Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказал известный российский политтехнолог Станислав Белковский.
А я думаю, что такой "кипеш" из-за того, что в России худ.гимнастика - это "скрепа". А почему скрепа? Потому что направление к А.Кабаевой. А Кабаева - это неофициальная жена В.Путина. Вот и свита(или свора) подняла "гвалт".
Все очень просто.
Интересует 2 вопроса :
- если бы подопечные Ирины Винер проиграли бы китаянкам? Тоже бы ор и вой о несправедливом судействе подняли?
- если золото, то это справедливо, а не золото - то засудили?
Рекомендую вспомнить шахматный матч Корчной - Карпов.
Россия и Израиль достойны друг друга. Возомнили себя особой приближенной к императору. лол...... по секрету вам скажу что про Израиль вообще пол мира даже не слышало никогда, а еще пол мира считают Израиль арабской страной такой же как Сирия и Ливан.
Лучше бы занялись вакцинацией, а то дохнут, как мухи!
Вот же ж фошисты...
Зато, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди планеты всей!
В чем дело? А в том что россияне не умеют проигрывать с достоинством.Мнят себя сверх державой и ищут оправдания.
У человечества никогда не было никаких целей кроме уничтожения евреев. А сейчас эта лучшая зацепка после дела врачей.
Когда уже у нас улучшат жизнь инвалидов? Автор наверное давно в России не была..Там живут и выделяются средства получше чем в Европе..
Там даже магазин запрещено открыть если нет пандуса...А то что нет "парада Гордости".. Первая заповедь "Живите и размножайтесь" о многом говорит!
"Русские" до сих пор не могут попасть к родным в гости в Россию.. Хороша свобода.. Вот уж они то и живут в тисках. Параду победы над фашизмом Слава!!!
У меня в России есть друзья-инвалиды и я вам скажу просто: лжете.
Империя зла, как инкубатор, рождает зло.* * *Обсуждение и некоторые подробности -- https://ne_trotsky.d3.ru/chetvertye-sutki-pylaiut-stranitsy-2183524/?sorting=rating
ЩОБ ВИ ВИЗДИХАЛИ ВСІ КАЦАПИ,ТА ЗАХЛИБНУЛИСЯ СВОЄЮ РИГАЧКОЮ.
Теперь ясно, а какое отношение у нормальных людей может быть к государству-пидароасу.))))