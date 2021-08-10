"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті. ВІДЕО
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У київському супермаркеті на вулиці Стальського покупець влаштувала скандал через вимоги персоналу вдягти захисну маску. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент конфлікту опубліковано в соцмережах.
"Антиковідна дисидентка в бою. Цю жінку в Сільпо (на Стальського) вже добре знає весь персонал. Кожне її відвідування закінчується скандалом. Сьогодні їй уже безкоштовно дали маску, але вона на відріз відмовилася її вдягати, оскільки вона "і так красива". Крики й образи сьогодні дісталися не тільки персоналу, а й відвідувачам магазину. Дама упорото вимагала законних підстав, чому її не обслуговують без маски. У підсумку: касири відмовилися її обслуговувати, а охорона викликала поліцію", - пишуть автори в коментарі до запису.
Відео Київ оперативний
Будь ласка, зачекайте...
Протилежне не доведено у КС, і навряд чи може бути доведено.
Безмасочніки нагадують тупорилого члена екупажу підводного човна який відмовляється зачиняти свій ілюмінатор на зануренні бо він особливий і йому начхати що човен потоне разом із ним включно
Два варианта.
1. "Слуга народа"
2. "ОПЗЖ"
Какого х*я она вообще права качает там, где ситуация 100% не в её пользу?
пиз*анутая...
В маске ты станешь только КРАСИВЕЕ!!!
Рік 2222-й. У чоловіка питають:
- Скажіть, чи не заважає протигаз вашому інтимному життю?
- Жодним чином! По-перше, коли моя дружина у протигазі, я не бачу її обличчя. По-друге, у протигазі вона хоч трохи мовчить. По-третє, коли я затикаю дірку її протигаза, вона хоч трохи ворушиться.
Дуже сподіваюсь, що свою Премію Дарвіна воно наздожене якнайскорше.
"Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - бійка в супермаркеті Борисполя. ВIДЕО
https://censor.net/ua/video_news/3269857/vedy_sebya_normalno_tvar_ohrannyk_malenkyyi_a_t_ego_gonyaesh_ya_tebya_seyichas_zahyaryu_y_t_ynvalydom
Естье ще самостоятельные люди! Респект!