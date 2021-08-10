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"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У київському супермаркеті на вулиці Стальського покупець влаштувала скандал через вимоги персоналу вдягти захисну маску. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент конфлікту опубліковано в соцмережах.

"Антиковідна дисидентка в бою. Цю жінку в Сільпо (на Стальського) вже добре знає весь персонал. Кожне її відвідування закінчується скандалом. Сьогодні їй уже безкоштовно дали маску, але вона на відріз відмовилася її вдягати, оскільки вона "і так красива". Крики й образи сьогодні дісталися не тільки персоналу, а й відвідувачам магазину. Дама упорото вимагала законних підстав, чому її не обслуговують без маски. У підсумку: касири відмовилися її обслуговувати, а охорона викликала поліцію", - пишуть автори в коментарі до запису.

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Топ коментарі
+69
Хорошо дебилам.Он живут в своем мире. Где считают себя красивыми и умными.А непонимание их воспринимают как направленную к ним агрессию.
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10.08.2021 12:03
+59
не дай боже така красуня приснится "Я не буду одевать маску!!! Потому, что я красивая девка! Это чучело жирное чего на меня орет!?" - конфликт в киевском супермаркете - Цензор.НЕТ 3671
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10.08.2021 12:01
+32
прикинь.. рядом с нами целая страна таких дебилов.. пидороссами зовутся из страны Пидороссии..
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10.08.2021 12:06
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прецидент єто повальное заражение Ковид по всему миру,а одна крикливая дура в магазине ,даже сотня таких дур,єто не прецидент,єто - диагноз.
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10.08.2021 15:58 Відповісти
похоже у тебя лже мозги в голове, тут точно ни перчатки ,ни маска ни очки не помогут,повторяю, хоть асфальт обизывай, но подальше от людей которые не хотят болеть.Никто за твои убеждения страдать не обязан,Ковид тебе в помощь.
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10.08.2021 16:12 Відповісти
какое ты имеешь право ставить диагноз больной/здоровый??? Ты больная-лышайся вдома
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10.08.2021 16:27 Відповісти
Вирус никогда не остановиться . Он с нами навсегда.
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10.08.2021 19:18 Відповісти
Майк, да ты путаешь -тся/-ться - вот ты - первый его и подхватишь, патамуша ниграматный ниразу.
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10.08.2021 20:46 Відповісти
он у меня скорее всего уже был . так что теперь твоя очередь .
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10.08.2021 23:35 Відповісти
Ну, то карти в руки ... У нас діє принцип презумпції конституційності актів, виданих законодавчим органом до тих пір, поки не доведено протилежне.
Протилежне не доведено у КС, і навряд чи може бути доведено.
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10.08.2021 15:49 Відповісти
Може так серед 73% пройде природний відбір і їх стане меньше "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 8610
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10.08.2021 13:36 Відповісти
не стане менше. Природа ******** дурнів і тому їх завжди більшість
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11.08.2021 08:46 Відповісти
Мабуть сестра Альони Альони! "Красивая" -боюся уявити в якому саме місці "красота"
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10.08.2021 13:39 Відповісти
Я и смерти не боюся, то что дура не стижуся.
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10.08.2021 13:43 Відповісти
Ота тумбочка истеричная в розовом красивая девка? "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 3361 Фух, давно я так не смеялся
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10.08.2021 13:46 Відповісти
и сколько таких даунов в транспорте и магазинах как она! легион. И всем все по х*
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10.08.2021 13:47 Відповісти
зграя оскаженілих собак...
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10.08.2021 14:10 Відповісти
брешешь, собака
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10.08.2021 14:36 Відповісти
Девка, конечно, красивая. Но явно не умная...
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10.08.2021 14:24 Відповісти
Ну, кому і кобила... наречена. Та і де ти бачив, щоб красива та ще й розумна?
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10.08.2021 18:51 Відповісти
Полиция не работает. Приехали, выписали штраф на месте и пусть себе ходит. Устроили ей бесплатное шоу и всё.
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10.08.2021 14:54 Відповісти
Быдло безмасочное.
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10.08.2021 15:14 Відповісти
Вспомнил быдло безмасочное , а оно тут как тут. Безмасочникам могу только посочувствовать и желаю переболеть в легкой форме.
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10.08.2021 16:26 Відповісти
Именно из за таких безмасочных ****** как ты люди болеют и умирают.
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10.08.2021 18:25 Відповісти
Болеют и умирают потому как вместо того чтобы лечить людей комплексными подходами сосредоточились на масках и прививках .
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10.08.2021 19:19 Відповісти
В десятку)
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10.08.2021 20:24 Відповісти
А каким такими "комплексными подходами" надо людей лечить?.. Спойлер: А может, надеть им маски и дать прививок, чтобы не надо было потом "лечить", в том числе и "комплексными подходами"?.. И запятые расставь, в своём посте, а то - не понятно - какое-то "казнить нельзя помиловать" получается...
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10.08.2021 20:41 Відповісти
якими ще "комплєксними підходами"?

Безмасочніки нагадують тупорилого члена екупажу підводного човна який відмовляється зачиняти свій ілюмінатор на зануренні бо він особливий і йому начхати що човен потоне разом із ним включно
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11.08.2021 08:50 Відповісти
Кто сосредоточился на масках? Сколько человек заплатили штраф за не ношение маски? 10, 20, 30?
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11.08.2021 16:38 Відповісти
...придёт домой и скажет...фух...хоть в магазине отдохнула..))
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10.08.2021 15:16 Відповісти
Будет жаль, если такая красуня помрет
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10.08.2021 15:39 Відповісти
буде шкода якщо на неї витратять кисень у лікарні і не вистачить тому, хто маску таки сумлінно носив
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11.08.2021 08:52 Відповісти
Переселенцы, привыкли вести себя как в Обжорах и Амсторах
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10.08.2021 15:49 Відповісти
Угадайте с одного раза за кого это чмо голосовало в 2019?
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10.08.2021 15:51 Відповісти
В Раду?
Два варианта.

1. "Слуга народа"
2. "ОПЗЖ"
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10.08.2021 16:49 Відповісти
У тупого быдла, имеющего вместо мозгов зеленую субстанцию, в народе именуемую говном, сказали из анала Г+Г, что надо голосовать за бубочку. Быдло проголосовало. Так-же и с этой свиноматкой в розовом. После того, как она вместе со своим собутыльником всосала литр бормотухи, ее собутыльник по пьяному делу прокукарекал ей, что она красивая. И эта дура поверила. А такие идиоты водятся только у зебанутых. Даже у жопоблока таких нет. Ну... за исключением целого кандидата наук Кивы.
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11.08.2021 11:46 Відповісти
За того же, за кого и ты голосовал. Ну это же логично. А какой приз?
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11.08.2021 03:23 Відповісти
дзеркало подаруйте її, обовязково попередьте, там страшна змія ще і ядовита.
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10.08.2021 16:19 Відповісти
судя по говору свинья в розовом єто переселенка из ДыРы
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10.08.2021 16:39 Відповісти
А если красивая джоппа - так что, не одевать трусы ?
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10.08.2021 16:45 Відповісти
Так она бы и не одевала, если бы не боялась последствий в виде штрафа.
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10.08.2021 22:38 Відповісти
Упоротая зебилка. Да надень ты маску, расплатись и иди восвояси. Не, надо свою быдлячую сущность на показ выставлять. Например, ни мое здоровье ни моя гордость от маски одетой на три минуты не пострадала бы. Ее же не презерватив на голову просят одеть.
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10.08.2021 16:46 Відповісти
Це - провина охорони, оскільки вони пропустили її без маски. А вже на касі якісь претензії до неї предявляти не було сенсу. Альо, охорона, вона вам дісно здалася "красивой девушкой", що ви її пропустили?
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10.08.2021 18:48 Відповісти
Можливо, охорона так... надихнулась тою... красою, що заховалась глибоко, надійно і надовго.
"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 1354
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10.08.2021 22:50 Відповісти
Яркий представитель ,,русского мира".....
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10.08.2021 19:14 Відповісти
а можна було надіти собі маску і виволокти її за патла з ТЦ. Такі як вона і розносить вірус. "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 6926
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10.08.2021 19:52 Відповісти
А говор то ДЫРЫ хамло оно и в Африке хамло, сколько таких по Киеву шныряет.
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10.08.2021 20:29 Відповісти
Сільпо віджигає "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 9516
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10.08.2021 20:31 Відповісти
Неужели так сложно одеть маску в местах скопления людей?
Какого х*я она вообще права качает там, где ситуация 100% не в её пользу?
пиз*анутая...
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10.08.2021 20:34 Відповісти
Тому й качає права, що клепки нема.
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10.08.2021 22:05 Відповісти
Втулите этой дуре штраф за нарушение Указа КабМина №211 о масочном режиме. Заодно и тем сотрудникам магазина, которые позволили себе орать на дуру без маски.
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10.08.2021 20:36 Відповісти
до краси мізків не хватає
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10.08.2021 21:30 Відповісти
Вона така ж гарна, як і розумна.
"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 9707
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10.08.2021 22:07 Відповісти
Девка, открою тебе большой секрет:
В маске ты станешь только КРАСИВЕЕ!!!
"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 5184
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10.08.2021 21:31 Відповісти
Нагадався древній анекдот.

Рік 2222-й. У чоловіка питають:
- Скажіть, чи не заважає протигаз вашому інтимному життю?
- Жодним чином! По-перше, коли моя дружина у протигазі, я не бачу її обличчя. По-друге, у протигазі вона хоч трохи мовчить. По-третє, коли я затикаю дірку її протигаза, вона хоч трохи ворушиться.
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10.08.2021 22:04 Відповісти
А в гробу красивых нет.Есть только гниющие мертвые.
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11.08.2021 10:04 Відповісти
Бидло звичайне.
Дуже сподіваюсь, що свою Премію Дарвіна воно наздожене якнайскорше.
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10.08.2021 22:00 Відповісти
"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 7114

"Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - бійка в супермаркеті Борисполя. ВIДЕО

https://censor.net/ua/video_news/3269857/vedy_sebya_normalno_tvar_ohrannyk_malenkyyi_a_t_ego_gonyaesh_ya_tebya_seyichas_zahyaryu_y_t_ynvalydom

"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 829
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10.08.2021 22:04 Відповісти
"Я не буду одевать маску!!! Потому, что я красивая девка! Это чучело жирное чего на меня орет!?"

Естье ще самостоятельные люди! Респект!
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10.08.2021 22:07 Відповісти
Каждое посещение супермаркета должно обходиться сией даме в ₴17000. Должно помочь.
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10.08.2021 22:36 Відповісти
Горбатого могила виправляє.
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10.08.2021 22:56 Відповісти
Російськомовні дегенерати. Будемо в сраці, доти, доки вся Україна не заговорить українською на злість маскалям.
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10.08.2021 22:52 Відповісти
На таких тварей и слов жалко...
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10.08.2021 23:04 Відповісти
Сразу в рыло, точно слов жалко, не дойдет по любому. А если со старта в **.. то все ОК!! "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 3570
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11.08.2021 13:24 Відповісти
недотрахана ,мабуть,хоч і "красівая".того й злиться
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10.08.2021 23:05 Відповісти
Через таку красу і страждає від хронічного недотраху.
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10.08.2021 23:08 Відповісти
Говор у неё кацапский какой-то...
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11.08.2021 02:10 Відповісти
Новость как будто специально подобранна для диванных экспертов на Цензоре. Недаром в топ улетела. Какая аудитория такие и новости.
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11.08.2021 03:20 Відповісти
продавщица - быдлосамка отборная.
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11.08.2021 06:59 Відповісти
Я завжди був прихильником принципа -"як до тебе, так і ти", і по іншому з бидлом, скадалістами і подібним біомусором ну ніяк! При такій поведімці, закони моралі, культури перестають діяти - надавати б...ь підсрачників красуні, і буде спати в масці! Завжди дивувало - де воно росло, что цю куйню виховував .... хз
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11.08.2021 08:26 Відповісти
" дакумент па-каторому" - точно вата, надеюсь ей за магазином дали леща этой "красуне" на всю голову "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 5021
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11.08.2021 08:33 Відповісти
Вот я принципиально против того чтобы бить женщин... Но тут клиника, плачет просто крупными слезами... Шокером приструнить, пока валяется как кусок говна, одеть маску, прибить гвоздиком к темечку чтобы не отвязала и пусть очухивается!! "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 1087
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11.08.2021 09:59 Відповісти
Полиции достаточно обилетить всех идиотов в нескольких магазинах и снимет рукой.
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11.08.2021 10:07 Відповісти
Из-за таких хабалок и растут масштабы эпидемий. Не пускать ее в супермаркеты и другие людные места без маски, да и край!
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11.08.2021 11:15 Відповісти
Девка??? )) Держите меня семеро ) Да когда ты девкой была ещё динозавры по земле ползали...
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11.08.2021 11:47 Відповісти
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