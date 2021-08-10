Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Українську школярку, ученицю 10 класу Новокаховської школи №1 Херсонської області Вікторію Панченко в США офіційно визнали генієм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.
За свій проєкт з очищення річок дівчина отримала грант в 15 тисяч доларів на навчання в університеті Нью-Йорка і бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.
Як повідомили в Facеbook-групі "Освітня асамблея", її проєкт допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему.
Зокрема, за її методом чистити річки можна за допомогою тростини, яка здатна виділяти з води речовини, які її забруднюють. Школярка пропонує створити спеціальні плавальні конструкції понтонного типу і розмістити їх у воді. Це допоможе очистити річки природними способами.
Презентація проєкту Вікторії Панченко:
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Плоты защищают воду реки от нагрева солнечными лучами, а это снижает рост противной сине-зелени в воде.
для початку, могли б і самі розібратись, що таке тростина, а що камьіш... Чи зір перевірити?
10.08.2021 13:03
Тут нет ничего нового по сути, но есть новаторское предложение сделать передвижные "камышовые" плантации, которые бы передвигались по водоему, очищая его в разных местах и не приживаясь на одном месте.
А ВЖЕ ПОТІМ, МОРДУЙТЕ КЛАВУ.
которые потом "докажут", что владеют правами на интеллектуальную собственность и проект всплывёт в Израиле. Так что Америка - оптимальный вариант.
и из Швеции
а хайповать на неудачных фото - низко!
В Украине диктатура Кучмо-ахметовского кодла.
Я думав, що кива - це вже дно [жомової ями]. Каюсь, помилився.
Шуфричі з Тимошенками можуть говорити українською - це щось міняє ?
Скільки можна все зводити до однієї мови ?
Тупість якась дрімуча, або провокація в дусі шиддівки Фаріон.
Нема річки - немає проблем ))
На тобі почитай
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
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2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
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10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
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14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
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СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Малі ставки давно так чистять. В інтернеті безліч матеріалів на цю тему. Для очистки великих площ потрібні великі плавучі "острови". Проблема у створені (вирощуванні) цих островів.
Только так начнётся возрождение Украины - только мы решаем кого слушать, кто в чём разбирается, и как строить страну. В каждом населённом пункте должна быть громада (диаспора), связанная с районными и областными. Поиск талантливых организаторов, лидеров, учёных, силовиков должен вестись постоянно и лучшие кадры должны продвигаться наверх. Кадры решают всё.