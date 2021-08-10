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Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Українську школярку, ученицю 10 класу Новокаховської школи №1 Херсонської області Вікторію Панченко в США офіційно визнали генієм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

За свій проєкт з очищення річок дівчина отримала грант в 15 тисяч доларів на навчання в університеті Нью-Йорка і бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.

Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок 01
Фото: УНІАН

Як повідомили в Facеbook-групі "Освітня асамблея", її проєкт допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему.

Зокрема, за її методом чистити річки можна за допомогою тростини, яка здатна виділяти з води речовини, які її забруднюють. Школярка пропонує створити спеціальні плавальні конструкції понтонного типу і розмістити їх у воді. Це допоможе очистити річки природними способами.

Презентація проєкту Вікторії Панченко:

Також читайте: ВР прийняла за основу законопроєкт про державний екологічний контроль

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Вот и еще одни мозги утекли за границу)
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10.08.2021 12:14
+22
Не будем хохлами, порадуемся за девушку!
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10.08.2021 12:32
+17
Какой-то срач левый... к черту! Девочке - удачи, пусть хорошо учится в универе Нью-йорка.
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10.08.2021 15:56
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У плотов есть еще один положительный для экологии эффект.
Плоты защищают воду реки от нагрева солнечными лучами, а это снижает рост противной сине-зелени в воде.
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10.08.2021 20:15 Відповісти
Освещение водоемов солнечными лучами стимулирует образование перекиси водорода, что способствует очищению и детоксикации воды от органики. Поэтому никакого позитива от закрытия поверхности воды плотами нет.
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13.08.2021 19:59 Відповісти
Площадь плотов должна быть просто огромной. Видели пруды-отстойники на заводах, шахтах, обогатиловках? Часто это гектары территории, заросшей камышом, а водоприток и тысячной доли от обычной речушки не составляет. И там оно отмирает и оседает с илом на дно, а кто это на плотах убирать будет? А если не убирать, то все связанное Г вместе с продуктами разложения пойдет снова в реку. Способов очистки воды много, этот слишком сомнительный.
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12.08.2021 01:57 Відповісти
і ви туди ж....

для початку, могли б і самі розібратись, що таке тростина, а що камьіш... Чи зір перевірити?
10.08.2021 13:03
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11.08.2021 09:50 Відповісти
Прям як Зое Кастійо.
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10.08.2021 12:29 Відповісти
Є хороші діти і дорослі в Україні..Це ой як радує... Прикро тільки одне що їх мало.
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10.08.2021 12:30 Відповісти
Буде ще менше.
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10.08.2021 13:08 Відповісти
Гарна і розумна дівчина.
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10.08.2021 12:43 Відповісти
Але до "науКівця" їй ще рости та рости !!!))))
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10.08.2021 12:48 Відповісти
Это давно известный факт. Камыш и ему подобные водные растения очищают водоемы от химических элементов и повторно не загрязняют, потому что не закрывают поверхность воды от проникновения кислорода, а когда обрываются стебли, они всплывают на поверхность и течение их куда-то относит, часто просто на берег. Загрязняют водоемы водоросли (может не все виды), потому что они активно гниют под водой и выделяют вещества, которые покрывают поверхность воды как пленкой, препятствуя естественному природному сообщению вода-воздух.

Тут нет ничего нового по сути, но есть новаторское предложение сделать передвижные "камышовые" плантации, которые бы передвигались по водоему, очищая его в разных местах и не приживаясь на одном месте.
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10.08.2021 12:48 Відповісти
тут, що поголів'я науКівців????????????????? Та розберіться для початку, що таке комиш, осока, тростина
А ВЖЕ ПОТІМ, МОРДУЙТЕ КЛАВУ. Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок - Цензор.НЕТ 752
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11.08.2021 09:54 Відповісти
Прикол в том, что все перечисленные Вами растения применяются для очистки воды.
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12.08.2021 02:00 Відповісти
"прикол" в тому, що віддача різна... та нагорода, саме за тростину... А написав я на зауваження, що вирізали комиш. Хоча, там такі баталії, що їм по цимбалах. Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок - Цензор.НЕТ 7625
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12.08.2021 02:21 Відповісти
Это действительно давно известный факт и явление, которое является естественным в природе, так как тростники и камыши хорошо растут в природных водоемах и очищают их. Корни этих растений выделяют полифенольные соединения, которые у способствуют связыванию тяжелых металлов. И тростник (семейство злаковых) и камыш (семейство осоки) уже применяется в определенных масштабах для очистки сточных вод.
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13.08.2021 19:56 Відповісти
На жаль ,в Україні їй однозначно нічого не світить !!!))))
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10.08.2021 12:50 Відповісти
В Украине задурят голову обещалками, заставят признать несколько соавторов,
которые потом "докажут", что владеют правами на интеллектуальную собственность и проект всплывёт в Израиле. Так что Америка - оптимальный вариант.
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11.08.2021 12:52 Відповісти
За экологию из Украины

Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок - Цензор.НЕТ 8344

и из Швеции Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок - Цензор.НЕТ 5562

Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок - Цензор.НЕТ 3273
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10.08.2021 12:51 Відповісти
Фінляндія
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10.08.2021 13:20 Відповісти
нi, таки Швецiя. от якби пiд Полтавою тодi перемогли шведи, розбили б вщент кацапо-орду та петрушу...
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10.08.2021 18:47 Відповісти
обе девочки молодцы Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок - Цензор.НЕТ 2746 и каждая по-своему привлекательна,
а хайповать на неудачных фото - низко! Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок - Цензор.НЕТ 8594
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10.08.2021 22:04 Відповісти
як кажуть: "Разница на лицо!"
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11.08.2021 12:14 Відповісти
У Греты праздничные дни - надо же понимать.
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11.08.2021 12:54 Відповісти
сначала надо реки почистить а потом уже очищать воду!
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10.08.2021 12:57 Відповісти
Сначала надо почистить от плотин реки, затем почистить реки, а только потом воду!
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10.08.2021 13:17 Відповісти
Но плотины на Днепре убирать уже нельзя. Не я сказал. Просто давно интересуюсь проектами по очистке рек, интересуюсь как рыбак-любитель, как человек, который очень любит плавать в речной воде и который со слезами на глазах наблюдает, как погибают малые реки. В водохранилищах чернозем уже превратился в мельчайшую хрень - если осушить, то она пойдет пылевыми бурями (((
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10.08.2021 20:19 Відповісти
Да что же ты такое несешь, придонный слой вывозится и засыпается новый. Просто на это нет денег, это миллиарды долларов.
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10.08.2021 20:38 Відповісти
Затоплены территории, большие, чем площадь полуострова Крым. Куда ТАКОН количество вывезем и ОТКУДА завезем новый? У нас в стране, как бы 32% мировых запасов чернозема, я как-то не вижу стран, у которых мы можем купить такие колоссальные объемы плодородной почвы.
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10.08.2021 21:01 Відповісти
да что ты такое несешь, площадь крыма в 15 раз меньше каховского моря! садишь лесополосу по периметру и проблема с пылью решена!Дальше - высаживается камыш и осот, они сделают свое дело, затем через 50 лет после формирования биоценоза - деревья.
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10.08.2021 23:21 Відповісти
А поля, которые сейчас под орошением, превращаются обратно в степь?)
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11.08.2021 00:27 Відповісти
Какаяразница?Зачем поля превращать в степь? Паприколу?
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11.08.2021 00:29 Відповісти
А что на них будет расти без орошения? Тоже ждать 50 лет чтобы солончаки исчезли?) Уничтожить одним взмахом все овощеводство Украины?) Да вы гений)))
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11.08.2021 00:35 Відповісти
Павлег, ты не сильно удивися, если узнаешь что 50 лет для идейного бандеровца и грамотного банкира это вообще не срок.
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11.08.2021 00:39 Відповісти
Овощи на западной вырастим. у нас картошку в бассейне Днепра всё равно никто не сажает.
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11.08.2021 00:40 Відповісти
Что сейчас мешает выращивать?) А кавуны с Египта будете доставлять? А Бердянск воду брычками доставлять будете?)
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11.08.2021 01:20 Відповісти
Сейчас ничего не мешает выращивать, там и выращивают, кавуны на Херсонщине и Запорожчине. Когда я жил в Бердянске, у хозяина скважина была с прекрасной пресной водой.
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11.08.2021 09:26 Відповісти
И именно по этому в Бердянск протянут водовод с Каховского канала?) Вы уж определитесь))) Вы уничтожаете систему орошения или нет?))) Каскад водохранилищ на Днепре это и есть та система, благодаря которой эти кавуны и выращиваются) В одной только Херсонской области больше 400 км ОСНОВНЫХ каналов, не считая в десяток раз больше их рукавов) И вы одним махом это хотите похерить) Про сейчас выращивать, это относилось в "западной", где вы ПОТОМ собираетесь выращивать) Так что СЕЙЧАС мешает там выращивать в ПРОМЫШЛЕННЫХ масштабах?)
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11.08.2021 11:03 Відповісти
качайте себе воду с днепра и не морочьте голову, кавунам не нужно орошение так же как и пшенице, они росли в причерноморье ещё до строительства днепрогеса, и не благодаря, а вопреки ему.
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11.08.2021 11:17 Відповісти
мужык, сухай сюда, Днепрогэс будет разобран, это вопрос времени. Иначе река умрёт, вернее уже умирает.
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10.08.2021 23:26 Відповісти
А может просто переделан? По современному.
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11.08.2021 20:30 Відповісти
а можно ведь эти 2 процесса одновременно совершать - и чистить реки, и очищать воду
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11.08.2021 09:08 Відповісти
Это реально только в Гамерике. но не у нас, потому что там есть госпрограмма ликвидации ГЭС.
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10.08.2021 13:16 Відповісти
вот интересно, где такая страна? вы в школе не учились? географии не знаете, жаль...
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11.08.2021 09:12 Відповісти
А вы с юмором не дружите? У нас есть такие таблеточки, если их пить, сразу будете понимать сарказм.
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11.08.2021 09:23 Відповісти
Блин, а вообще-то реально я в своей жизни пил воду из Днепра. Застал еще то время. Поэтому можете немножко задуматься и представить, что будет с Днепром еще при жизни ваших детей. И вы имеете шанс это увидеть.
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10.08.2021 14:07 Відповісти
Не пей больше... А то станешь Гай Юлий Цезарь... пока хоть немного от Сереги осталось, не пей...
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10.08.2021 15:45 Відповісти
Умница девочка. Пожалуйста,люби Украину. Не беги отсюда. Учись,если зовут,в Америке И возвращайся. Вы-будущее нашей страны
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10.08.2021 14:37 Відповісти
ну да, здесь её ждут мусора с амфетамином ...
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11.08.2021 08:13 Відповісти
С американским паспортом любовь к Украине приносит больше результатов.
В Украине диктатура Кучмо-ахметовского кодла.
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11.08.2021 12:58 Відповісти
Молодец! Удачи!
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10.08.2021 14:44 Відповісти
На жаль в Україні такі люди не затребувані, а десь в Америці навіть дуже потрібні там створять всі необхідні умови щоб втримати таланти,саме головне що там можна реалізувать свій потенціал.
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10.08.2021 15:13 Відповісти
Яке розумне сонечко... Вітаннячко
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10.08.2021 15:25 Відповісти
Какой-то срач левый... к черту! Девочке - удачи, пусть хорошо учится в универе Нью-йорка.
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10.08.2021 15:56 Відповісти
100%. Лучше просто за нее порадоваться.
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10.08.2021 15:57 Відповісти
річки вже "почищені" браконьєрами так, що поганого карася не впіймаєш.
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10.08.2021 16:22 Відповісти
Интересно,а до неё никто не знал что тростник очищает воду?
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10.08.2021 19:13 Відповісти
Она предложила использовать плоты. Как видите, до неё в мире как-то до такой простой идеи не додумался.
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10.08.2021 20:21 Відповісти
Одному видатному науКИВцю росте гідна зміна.
Я думав, що кива - це вже дно [жомової ями]. Каюсь, помилився.
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10.08.2021 19:38 Відповісти
до тебе дійшло, що дно - таки твоє існування, це добре.
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11.08.2021 07:43 Відповісти
До тебе це ще не дійшло. Не біда - ще дійде.
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11.08.2021 14:12 Відповісти
що ти дно, так це всім довкола зрозуміло, і не включай окуня.
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11.08.2021 16:16 Відповісти
Іди в дупу.
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11.08.2021 16:38 Відповісти
куди захочу туди і піду, а ти дном був, ним і залишися.
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11.08.2021 17:03 Відповісти
Іди, не відволікайся.
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11.08.2021 18:47 Відповісти
це чкесь дно там щось вищить?
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11.08.2021 19:16 Відповісти
Ні одного українця в коментарях - одні русскаїзичні, на жаль.
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10.08.2021 19:48 Відповісти
Українець - у менталітеті, а не в мові, яку він застосовує в кожен конкретний момент.
Шуфричі з Тимошенками можуть говорити українською - це щось міняє ?
Скільки можна все зводити до однієї мови ?
Тупість якась дрімуча, або провокація в дусі шиддівки Фаріон.
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11.08.2021 13:02 Відповісти
Але і без мови, яку не вивчив за 30 років Незалежності, - це не українець однозначно. Коли говорять про ''шиддівки Фаріон'' чи ''фанансування Свободи з Кремля фсб'', то дуже смердить від цього кацапом.
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11.08.2021 22:24 Відповісти
Немає українця без мови, а щось типу русскаязичного насєлєнія без роду і племені.
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11.08.2021 23:13 Відповісти
тімашонка тільки на публіку українською й то з помилками і кацапським аканням, і шухрич те ж саме.
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12.08.2021 09:05 Відповісти
НЙ самый дорогой город для проживания, на 15тыс в месяц можно если хорошо экономить. Видимо речь идет об удаленном образовании.
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10.08.2021 20:14 Відповісти
Гарна ідея, тільки Зе влада вам тут насоздайот - річки в асфальт закатають, бо велике будівництво Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок - Цензор.НЕТ 3437
Нема річки - немає проблем ))
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10.08.2021 20:17 Відповісти
До тебе, напевно, Зе влада в кошмарних снах приходить, а інакше чим пояснити, що ти в усі теми намагаєшся втулити свою фобію.
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10.08.2021 22:58 Відповісти
Ото Зеленофілам добре -на який би срач не перетворювала країну Зе влада по наказу Коломойши і Ахметова, Зеленофіли будуть казати що це Божа роса.
На тобі почитай

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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11.08.2021 23:18 Відповісти
Телепню, взагалі-то мова тут про талановиту дівчинку, і людям не обов"язково знати від чого в тебе діарея.
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12.08.2021 22:47 Відповісти
Чмирь, жуй лайно мовчки, не смерди на увесь форум
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13.08.2021 08:39 Відповісти
Ти знатний Зе дебіл, це мабуть не лікується нажаль...
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13.08.2021 08:40 Відповісти
Как там градоначальник говаривал:а зачем на Шулявке мост, там же реки нет Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок - Цензор.НЕТ 1301
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11.08.2021 08:39 Відповісти
молодец девочка..., умница, это ж дешево и сердито..., но кто ж захочет браться за такой проект - украсть то нечего..., а наши реки гибнут...
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10.08.2021 22:09 Відповісти
Молодчина! Маю надію, що закордоном знання дитини оцінять, бо в Україні розумні не потрібні.
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10.08.2021 22:55 Відповісти
Вот это я понимаю умница , а не истеричка Грета Тунберг . Бери , милая , денежки , но учись в другом месте . Ню Йорк сейчас редкая помойка .
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11.08.2021 01:58 Відповісти
А в чому новизна?
Малі ставки давно так чистять. В інтернеті безліч матеріалів на цю тему. Для очистки великих площ потрібні великі плавучі "острови". Проблема у створені (вирощуванні) цих островів.
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11.08.2021 05:37 Відповісти
Ось так приблизно це виглядає.

Українську школярку Вікторію Панченко офіційно визнали генієм за екологічний проєкт з очищення річок - Цензор.НЕТ 6754
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11.08.2021 05:40 Відповісти
в тому що запропонувала вирішити цю проблему
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11.08.2021 07:51 Відповісти
Да всё уже изобретено и используется ,сетями всё чистится.
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11.08.2021 09:11 Відповісти
Хотел бы ошибиться, но переберется девочка в США и будет там развиваться.
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11.08.2021 10:58 Відповісти
Надеюсь вы не ошибётесь и она таки уедет в США. Ведь развиваться тут она не сможет. У нас спросом пользуются те кто хреном играет на рояле
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11.08.2021 12:31 Відповісти
Толковым украинцам надо кучковаться и не допускать в свои ряды хитросделанных.
Только так начнётся возрождение Украины - только мы решаем кого слушать, кто в чём разбирается, и как строить страну. В каждом населённом пункте должна быть громада (диаспора), связанная с районными и областными. Поиск талантливых организаторов, лидеров, учёных, силовиков должен вестись постоянно и лучшие кадры должны продвигаться наверх. Кадры решают всё.
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11.08.2021 13:11 Відповісти
хітрозроблені і туди затешуться і зруйнують з середини, а не зможуть, то будуть паплюжити
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12.08.2021 09:07 Відповісти
В очередной раз удивляют американцы незнанием в общем-то природных явлений и реализации этих явлений в практику (минимум уже 40 лет).
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13.08.2021 20:04 Відповісти
Сгорит живьем
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22.09.2021 22:56 Відповісти
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