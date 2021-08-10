Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Влада Києва звернулася в поліцію для проведення розслідування незаконних рекламних зйомок на Софійській площі.

Як інформує Цензор.НЕТ, ці зйомки привернули увагу тим, що під час їх проведення в кадрі використовувалися два автомобілі, які рано вранці дрифтували на Софійській площі.

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"Сьогодні вранці в історичному центрі столиці - на Софійській площі - відбувалися зйомки рекламних роликів із використанням екстремальних елементів. Зокрема, автомобілі дрифтували на величезній швидкості серед пішохідної зони. Спеціальних огорож не було. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили поруч. Слідами коліс забруднено покриття історичної площі. Міська влада не давала жодних дозволів на проведення та організацію зйомок і звернулися в поліцію для розслідування інциденту", - йдеться в повідомленні КМДА.

Найімовірніше, до зйомок причетна українська реп-співачка alyona alyona. У своєму Інстаграм вона опублікувала відеозаписи, на яких зафіксовано її участь. На момент публікації новини співачка видалила ці відеозаписи зі своєї сторінки.

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