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Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

Влада Києва звернулася в поліцію для проведення розслідування незаконних рекламних зйомок на Софійській площі.

Як інформує Цензор.НЕТ, ці зйомки привернули увагу тим, що під час їх проведення в кадрі використовувалися два автомобілі, які рано вранці дрифтували на Софійській площі.

"Сьогодні вранці в історичному центрі столиці - на Софійській площі - відбувалися зйомки рекламних роликів із використанням екстремальних елементів. Зокрема, автомобілі дрифтували на величезній швидкості серед пішохідної зони. Спеціальних огорож не було. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили поруч. Слідами коліс забруднено покриття історичної площі. Міська влада не давала жодних дозволів на проведення та організацію зйомок і звернулися в поліцію для розслідування інциденту", - йдеться в повідомленні КМДА.

Найімовірніше, до зйомок причетна українська реп-співачка alyona alyona. У своєму Інстаграм вона опублікувала відеозаписи, на яких зафіксовано її участь. На момент публікації новини співачка видалила ці відеозаписи зі своєї сторінки.

Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona 01
Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona 02
Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona 03
Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona 04
Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona 05
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Топ коментарі
+57
Как машина вообще завелась с этим Аленищем на борту? Дрифт на Софиевской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участиеп рэп-певицы Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 8251
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10.08.2021 13:03
+54
Дрифт на жёппе. Под носом у киевского главка полиции. В центре Киева.
Иниипёт.
Ну для рагульни, слушающей эту бездарь ТП альёну-альёну сойдет как реклама.
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10.08.2021 13:05
+51
І де цікаво була поліція??? Треба цій свині і її друзям тряпки в руки і нехай вимивають все що забруднили!!!
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10.08.2021 13:05
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Ну, де наші славні поліцейські?
Де відео затримання на гарячому, де операція "перехват"?
Наша поліція це діти після школи з керівниками з СССР, можуть зупиняти для перевірки документів старі "москвичі" та "жигулі", євробляхи.
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10.08.2021 16:06 Відповісти
Проблема не в її вазі і навіть не в штрафі. Проблема в рівні деградації суспільства, от що страшно! З одного боку Софія, з іншого Михайлівський, тут пам`ятник Хмельницькому. Історичний центр не тільки Києва чи ******** України, то ж центр нашої історії, нашого буття! І щоб таке влаштувати?! Мало того, ще й захисники знайшлись! Мовляв, а вона може і не знала, що дозволу нема. А хіба ТАКЕ можна дозволяти?! Це ж якими виродками треба бути, щоб таке в такому місці?! Хоча, після торішніх зайчиків то вже й не дивно.Ця країна таки приречена...
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10.08.2021 16:06 Відповісти
Чистка кафеля зубными щётками очень эффективна для приучения к порядку!
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10.08.2021 16:10 Відповісти
Особливо при чистці унітазів.
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10.08.2021 18:59 Відповісти
жесть, если за эту жесть государство не накуканит жирную псевдорепершу Альону п ополной. до самых гланд, я тогда даже не знаю, что это за государство такое импотентское. Можно я приеду подрифтовать перед Верховной Радой, а ****?
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10.08.2021 16:14 Відповісти
Та давай уже прямо в Раду закатим, благо на 2х (мотык, мопед, и т.д.) колесах можно!!! Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 9522
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11.08.2021 10:02 Відповісти
Богдан Хмельницкий в ******.
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10.08.2021 16:42 Відповісти
А теперь пусть кирпичики от своей резины отмоет.
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10.08.2021 16:46 Відповісти
В Україні з 2019 року люди творчих професій ідіоти в пошані - їм надають кабінети на Банковій і Грушевського, дозволяють керувати країною, здійматись у небо на парасольці або дрифтувати в історичному місці. Все для розваг, все для шапіто!
Розвалюють країну, і їм все POHUY... Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 3046

Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 9330
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10.08.2021 16:49 Відповісти
Тепер їй потрібно в прямому ефірі вставити клізьму на Софіївській площі, для компенсації.
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10.08.2021 16:52 Відповісти
Ты бы к доктору сходил. Каким образом клизма компенсирует вандализм? Или ты русский, который то о членах то о жеппах постоянно думает?
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10.08.2021 17:19 Відповісти
Щоб дурепі мозги прочистити. Судячи по твоїй "русскоязычной челюсти", то ти з козломордих?
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10.08.2021 17:32 Відповісти
Дякуйте Альоні, що не дрифтувала на цвинтарі. Бо для безпородних дворняжок це за̀просто.
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10.08.2021 17:05 Відповісти
ха, так поп какой то таки дрифтанул, правда застрял и был обосран местными алкашами, и да вроде в Украине
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10.08.2021 18:04 Відповісти
вроде недавно какие-то соревнования этих идиотов были....
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10.08.2021 17:35 Відповісти
кожний що хоче то робе в цій благодатній державі. меж немає від слова взагалі
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10.08.2021 17:39 Відповісти
...тому мені іноді дуже хочеться мати гарну снайперську рушницю. Чесно.
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10.08.2021 19:00 Відповісти
Треба за цей "дрифт" відбирати права пожиттєво.
Задовбали, їздуни!
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10.08.2021 17:55 Відповісти
клип бы сняла, который я бы увидел только если бы захотел набрать вна гугле "толстухи рэп без баяна и вообще нехер делать просто гуглю"
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10.08.2021 18:02 Відповісти
тепер зубну щітку в руки і нехай відтирає
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10.08.2021 18:18 Відповісти
Ні, своєю величезною дупою нехай відтирає - може, щось до мізків дійде. Хоча, вони теж мабудь жиром запливли...Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 7598
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10.08.2021 18:59 Відповісти
ну да своей вонючей задницей еще больше осквернять площадь будут
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10.08.2021 23:35 Відповісти
Бл@дь, от тепер нехай та альона-альона своєю дупою усі ті "малюнки" і повитираєДрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 2369 Взагалі то якось здивувало, що мій освічений зятьок схвально відгукується про творчість цієї "реперки". Мені самому колись подобався Емінем, але наразі оця мавпяча творчість просто вибішує.
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10.08.2021 18:57 Відповісти
Вона вже заявила,що не вона. Мабуть Зінка.
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10.08.2021 19:00 Відповісти
неужели , тупая кошолка не понимала . что творит?!!!
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10.08.2021 19:26 Відповісти
Насралы на святыню оце таки справы малята
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10.08.2021 19:37 Відповісти
СВИНЬЯ
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10.08.2021 20:16 Відповісти
Блазень президент, суди продажні - ує#ани повірили у безкарність... буває... але не довго й потім боляче.
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10.08.2021 20:22 Відповісти
В центрі столиці України ..біля святих місць..ПОЗОР на весь світ...тепер кому хоч і де хочеш можна ********** в Адміністративній частині міста--БЕЗНАКАЗАННО..(якби оті полоси до нового году стирали). Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 5555
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10.08.2021 20:28 Відповісти
Що тут скажеш - ну і бидлота...
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10.08.2021 20:30 Відповісти
Redbull надо бы заставить всю площадь переложить. Там все равно плитка убитая.
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10.08.2021 20:39 Відповісти
Знали что будет всё в говне. Знали что найдут. Знали что вз%;ут. Вот что в головах у людей..?
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10.08.2021 21:20 Відповісти
Статевий орган. На всю голову.
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11.08.2021 00:30 Відповісти
Та *****, Київ давно вже перетворився на смітник.
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10.08.2021 21:34 Відповісти
За що Україна покарана такою кількістю ідіотів? З кожним днем їх здається все більше і більше.Хоч з дому не виходь! Чи то в мене така завищена планка,чи то батьки,школа,суспільство,держава нарешті,не допрацьовують?🤔
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10.08.2021 22:13 Відповісти
Тут треба дякувати лібералам, бо вони заохочують вар'ятів до самовираження.
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10.08.2021 22:21 Відповісти
Тут усе зкріпно. Зкріпні огидні звуки, які називаються реп, зкріпна жирна бидлувата цьотка, котра себе двічі(!!!) зкріпно зве Альоною, зкріпні катання де-попало...
Ніт, Митець однозначно щось таке знав: "Альонушка - фольклорна потвора, існуюча в нашій підсвідомості".
Певно, щось таке:
Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 9909
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10.08.2021 22:20 Відповісти
Всерівно як вона виглядає і як вона співає.Викликає обурення за неповагу до суспільства,лікується штрафом, да таким щоб через років десять тільки розрахувалась.Вибачення свої може забрати собі назад.
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10.08.2021 22:38 Відповісти
туристам развлекуха, будут во втором поколении рассказывать как побывали тут... но НЕ ПУЩАТЬ плитку якобы попортили которая и так там вся потресканая и всем было пох...
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10.08.2021 22:45 Відповісти
Пане Вадиме питаю із простого інтересу - а Вам є хоч 15 років? Бо так дурню написали..Біля Софії Київської, на пішоходній площі після відмови влади, це плювок в лице всім Українцям!! А Ви - "развлекуха..плитка..пох" Чи може Ви з Тагілу..тоді без питань))
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11.08.2021 11:44 Відповісти
хвора - лікуйся... не позор людське тіло... і себе.
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10.08.2021 23:09 Відповісти
А "алёна" оказалась отстойной дешёвкой.... Она и на могиле родной матери, не задумываясь, высРется, если ей пообещают 1000 кремлёвских рублей и это раскрутит её "творчество".... Мерзкое создание - ничего святого....Тьфу... Гыдота...
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10.08.2021 23:59 Відповісти
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