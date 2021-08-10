Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Влада Києва звернулася в поліцію для проведення розслідування незаконних рекламних зйомок на Софійській площі.
Як інформує Цензор.НЕТ, ці зйомки привернули увагу тим, що під час їх проведення в кадрі використовувалися два автомобілі, які рано вранці дрифтували на Софійській площі.
"Сьогодні вранці в історичному центрі столиці - на Софійській площі - відбувалися зйомки рекламних роликів із використанням екстремальних елементів. Зокрема, автомобілі дрифтували на величезній швидкості серед пішохідної зони. Спеціальних огорож не було. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили поруч. Слідами коліс забруднено покриття історичної площі. Міська влада не давала жодних дозволів на проведення та організацію зйомок і звернулися в поліцію для розслідування інциденту", - йдеться в повідомленні КМДА.
Найімовірніше, до зйомок причетна українська реп-співачка alyona alyona. У своєму Інстаграм вона опублікувала відеозаписи, на яких зафіксовано її участь. На момент публікації новини співачка видалила ці відеозаписи зі своєї сторінки.
Будь ласка, зачекайте...
Де відео затримання на гарячому, де операція "перехват"?
Наша поліція це діти після школи з керівниками з СССР, можуть зупиняти для перевірки документів старі "москвичі" та "жигулі", євробляхи.
люди творчих професійідіоти в пошані - їм надають кабінети на Банковій і Грушевського, дозволяють керувати країною, здійматись у небо на парасольці або дрифтувати в історичному місці. Все для розваг, все для шапіто!
Розвалюють країну, і їм все POHUY...
Задовбали, їздуни!
Ніт, Митець однозначно щось таке знав: "Альонушка - фольклорна потвора, існуюча в нашій підсвідомості".
Певно, щось таке: