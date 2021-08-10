Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ. ВІДЕО
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Діяльність псевдоспецслужби "ЛНР" блокували співробітники СБУ. Зокрема вона планувала теракти на території України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
СБУ вдалося вийти на зловмисника, який займався вербуванням українців на прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році. Восени того ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а через рік - і паспорт громадянина РФ.
За завданням кураторів із Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював, використовуючи шантаж і психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, що розташоване на тимчасово окупованій території.
29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ в Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів - виявити.
Наразі тривають заходи з виявлення і встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".
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может это ГУР бы должно взять этого перца, не? да хотя - у нас и кассирша возьмет Киву и скажет - А вот посмотрите, у гражданина диссертация содержит 142814 ошибок и ваще это плагият, а скока там за первого ребенка платят то? да, Кива?
= (да-да, отпустите только "шею"....)
(молчать, ты наказан..... будешь)
- (СБУ, помогиииииитиииииии)
Верю
Мабуть прикольно зрадити Батьківщині за зарплату кур'єра з доставки їжі...якщо не менше