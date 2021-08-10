УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13025 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
6 875 16
СБУ (10002) теракт (852) найманці РФ (1968)

Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Діяльність псевдоспецслужби "ЛНР" блокували співробітники СБУ. Зокрема вона планувала теракти на території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ вдалося вийти на зловмисника, який займався вербуванням українців на прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році. Восени того ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а через рік - і паспорт громадянина РФ.

За завданням кураторів із Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював, використовуючи шантаж і психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, що розташоване на тимчасово окупованій території.

29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ в Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів - виявити.

Наразі тривають заходи з виявлення і встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Что значит - группа блокиорвана, а агенты выявлены? Т.е. их не поймали и не арестовали, а просто узнали и пригрозили не шалить???
показати весь коментар
10.08.2021 14:55
+5
Надеюсь двойных агентов из числа своих родственников они выявили на раз?
показати весь коментар
10.08.2021 14:45
+3
Чому заблокована, а не ліквідована?
показати весь коментар
10.08.2021 16:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь двойных агентов из числа своих родственников они выявили на раз?
показати весь коментар
10.08.2021 14:45 Відповісти
Что значит - группа блокиорвана, а агенты выявлены? Т.е. их не поймали и не арестовали, а просто узнали и пригрозили не шалить???
показати весь коментар
10.08.2021 14:55 Відповісти
Согласен, никаких доказательств, о сети агентов не видно в том же видео ничего нет. Нужен дядя в костюме, Лексус левмц найти снять в горожкх и ролик готов. Это точно не доказ.
показати весь коментар
10.08.2021 15:13 Відповісти
Обычно СБУ либит фото, где лежат дяди лицом вниз, на столе веером 450 гривен, карточки банковские, сматрфон и парочку стареньких нокиа,ножичек какой нибудь. А тут даже этих железных "доказательств" нет)
показати весь коментар
10.08.2021 15:16 Відповісти
Мне нравится тот ролик на котором идут субтитры закрытые рекламой Цензора...
показати весь коментар
10.08.2021 14:57 Відповісти
этот...
показати весь коментар
10.08.2021 14:57 Відповісти
после позорной беганины(кстати еще не видел погони или что там было с дбр) за дряхлым дедком-мульмиллионером - все сразу поверили шо СБУ за просто так злапала боевика.....
....
....
Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 7430 Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 2192
может это ГУР бы должно взять этого перца, не? да хотя - у нас и кассирша возьмет Киву и скажет - А вот посмотрите, у гражданина диссертация содержит 142814 ошибок и ваще это плагият, а скока там за первого ребенка платят то? да, Кива?
= Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 3087 Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9792 (да-да, отпустите только "шею"....)

(молчать, ты наказан..... будешь)
- (СБУ, помогиииииитиииииии)
показати весь коментар
10.08.2021 15:08 Відповісти
Простите, это та СБУ которую охранники Медведчука мордой по полу повозили? Ну да.
Верю Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 6399
показати весь коментар
10.08.2021 15:12 Відповісти
...это та СБУ, которой рулит лийтинант бакланов Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 2206
показати весь коментар
10.08.2021 16:12 Відповісти
Он смотрящий, рулит там Бенина мохнатая лапа Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9936
показати весь коментар
10.08.2021 16:30 Відповісти
Прикольно..злодей Ярослав.М.отучился и небось за бюджет на юриста в Нюау им.Я.Мудрого..и поехал работать в ЛНР..Это у нвс что уже там кадры и доя ЛНР готовят?))
показати весь коментар
10.08.2021 15:21 Відповісти
Чому заблокована, а не ліквідована?
показати весь коментар
10.08.2021 16:17 Відповісти
А звідки у працівника СБУ Лексус?
показати весь коментар
10.08.2021 16:26 Відповісти
30000 рубліків ~15000 грн
Мабуть прикольно зрадити Батьківщині за зарплату кур'єра з доставки їжі...якщо не менше
показати весь коментар
10.08.2021 17:06 Відповісти
Допросить и расстрелять на хер!
показати весь коментар
10.08.2021 19:24 Відповісти
если границы с рефией открыты, то чего им не шляться в Украину с двумя паспортами. Для сепаров вход открыт.
показати весь коментар
10.08.2021 23:24 Відповісти
 
 