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Беленюк про спортивну кар'єру: Беру перерву, а потім вже буде видно. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби 30-річний Жан Беленюк розповів про можливості продовження своєї спортвной кар'єри.

Як повідомляє Suspilne.media, єдиний український володар золота на Іграх в Токіо зазначив, що зробить перерву у виступах, а потім вирішить свою долю, передає Цензор.НЕТ.

"Напевно, візьму якийсь пасивний відпочинок. Поїду, полечу кудись. Можливо, на море. Зараз просто не вдається, тому що багато інтерв'ю, зустрічей. А як буде "вікно", думаю, використаю цей час для себе. Упевнений, що буду тренуватися, підтримувати фізичну форму, тому що кожній людині це потрібно для здоров'я після закінчення спортивної кар'єри. Якщо перестану займатися взагалі, думаю, це все дуже швидко позначиться зі знаком мінус для мене. А що стосується змагань, зараз я ще не вирішив. Беру невелику перерву, а потім вже буде видно", - сказав Беленюк.

Коментуючи інформацію про те, що він є першим темношкірим олімпійським чемпіоном з України, Беленюк заявив: "Чесно, я про це навіть не думав. Це справді круто. Просто у нас поки не так багато темношкірого населення в Україні. Не знаю, який вони становлять відсоток. Тому мені складно коментувати. Я взагалі вважаю себе українцем - без поділу на колір шкіри і так далі. Перший темношкірий депутат, перший темношкірий чемпіон Олімпійських ігор. Все перше, і все темношкіре".

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"Олімпіада - це вищий рівень спортивних змагань. У політиці поки я не перебуваю на вищому рівні: не їжджу з якимись переговорами в інші країни і так далі. Можливо, це буде в майбутньому, але поки я на рівні України намагаюся максимально ефективно вирішувати проблеми українських спортсменів. (Займаюся. - Ред.) ухваленням законопроєктів і безпосередньо їх (спортменів. - Ред.) зверненнями до мене. Мене, думаю, відсотків 99 спортсменів знають, постійно звертаються. Зважаючи на свою впізнаваність, по можливості, намагаюся ефективно вирішувати їхні питання", - розповів Беленюк про свою політичну діяльність нардепом "Слуги народу".

Як повідомлялося, крім золота Токіо-2020 року, Беленюк був срібним призером Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.
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Топ коментарі
+6
Жан, поздравляю с победой! Уйди из ВР и двигай дальше в спорте. Отдохни, конечно, заслужил. Но не пачкай свое имя в зеленом болоте. Там и так сплошные жабы кувыркаются и всю страну позорят. Лучше момента у тебя не будет. Утопишь свое чемпионство в зеленом болоте.
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10.08.2021 16:39
+5
ВР нє замєтіт потєрі бойца
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10.08.2021 16:35
+5
Жан уже Золотой Призёр Олимпиады - куда ещё выше ?
Надо сохранить здоровье и использовать раскрученное имя для рекламы.
Весь послеолимпйский год надо посвятить рекламным контрактам - нечего стесняться.
Тогда будут свои хорошие деньги и можно будет вести переговоры о тренерской
или другой работе с сильных позиций.
И не ходить за деньгами к политикам.
В политику надо идти независимо, чтобы сделать что-то хорошее и оставить свой след.
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10.08.2021 16:35
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І як тепер Україні існувати з перервою Беленюка? Напевно розпочинається апокаліпсис!
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10.08.2021 16:32 Відповісти
Жан, поздравляю с победой! Уйди из ВР и двигай дальше в спорте. Отдохни, конечно, заслужил. Но не пачкай свое имя в зеленом болоте. Там и так сплошные жабы кувыркаются и всю страну позорят. Лучше момента у тебя не будет. Утопишь свое чемпионство в зеленом болоте.
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10.08.2021 16:39 Відповісти
Упс, вроде в открытый чат писал, сорри...
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10.08.2021 16:40 Відповісти
ВР нє замєтіт потєрі бойца
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10.08.2021 16:35 Відповісти
Жан уже Золотой Призёр Олимпиады - куда ещё выше ?
Надо сохранить здоровье и использовать раскрученное имя для рекламы.
Весь послеолимпйский год надо посвятить рекламным контрактам - нечего стесняться.
Тогда будут свои хорошие деньги и можно будет вести переговоры о тренерской
или другой работе с сильных позиций.
И не ходить за деньгами к политикам.
В политику надо идти независимо, чтобы сделать что-то хорошее и оставить свой след.
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10.08.2021 16:35 Відповісти
Тут вопрос стоит о продолжении политической карьеры,ибо через 2.5 года выборы и вылетишь из Рады как пробка вместе со своим зеленомордым найвеличнішим лідером **********.Так что пончики как Юзик не жри,а тренируйся.Пригодиться еще.Тебя народ Украины содержать на депутатских харчах наверняка не согласится.
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10.08.2021 16:37 Відповісти
Ну на счет вылетит вместе с "слугами" еще не факт. В политике часто так бывает, что меняют партию. А золотого олимпийского чемпиона в своих рядах перед выборами много кто захочет видеть.
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10.08.2021 16:56 Відповісти
Беленюк про спортивну кар'єру: Беру перерву, а потім вже буде видно - Цензор.НЕТ 9809
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11.08.2021 09:17 Відповісти
Но в Украине его подпирает Семён Новиков , который выиграл Европу в 2020 году.
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10.08.2021 16:48 Відповісти
Новиков на 7 лет моложе. Беленюк уже всего добился в спорте - теперь дорогу молодым!)
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10.08.2021 16:57 Відповісти
Следующая Олимпиада уже через три года. Если не он, то кто.)
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10.08.2021 17:19 Відповісти
Жану уже 30 лет - молодость заканчивается - сколько можно заламывать и брать на болевой других борцов - есть более полезные для общества вещи: как заломать зажравшегося Ахметова, Коломойского и других гнобителей Украины.
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10.08.2021 23:42 Відповісти
краще зроби перерву в зебільному середовищі
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10.08.2021 17:26 Відповісти
К зелённым попал по квоте как СПОРТСМЕН, украсивший список , за что получил ряд ...преференций.

Беги с этого болота и продолжай делать карьеру в спорте, а в худшем случае в политике, как например Кличко
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11.08.2021 05:51 Відповісти
Жане! Бажаю тобі всіляких гараздів! І дякую!
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11.08.2021 06:31 Відповісти
молодец. правильно.
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11.08.2021 06:51 Відповісти
Беленюк про спортивну кар'єру: Беру перерву, а потім вже буде видно - Цензор.НЕТ 3753
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11.08.2021 07:15 Відповісти
 
 