Беленюк про спортивну кар'єру: Беру перерву, а потім вже буде видно. ВIДЕО

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби 30-річний Жан Беленюк розповів про можливості продовження своєї спортвной кар'єри.

Як повідомляє Suspilne.media, єдиний український володар золота на Іграх в Токіо зазначив, що зробить перерву у виступах, а потім вирішить свою долю, передає Цензор.НЕТ.

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"Напевно, візьму якийсь пасивний відпочинок. Поїду, полечу кудись. Можливо, на море. Зараз просто не вдається, тому що багато інтерв'ю, зустрічей. А як буде "вікно", думаю, використаю цей час для себе. Упевнений, що буду тренуватися, підтримувати фізичну форму, тому що кожній людині це потрібно для здоров'я після закінчення спортивної кар'єри. Якщо перестану займатися взагалі, думаю, це все дуже швидко позначиться зі знаком мінус для мене. А що стосується змагань, зараз я ще не вирішив. Беру невелику перерву, а потім вже буде видно", - сказав Беленюк.

Коментуючи інформацію про те, що він є першим темношкірим олімпійським чемпіоном з України, Беленюк заявив: "Чесно, я про це навіть не думав. Це справді круто. Просто у нас поки не так багато темношкірого населення в Україні. Не знаю, який вони становлять відсоток. Тому мені складно коментувати. Я взагалі вважаю себе українцем - без поділу на колір шкіри і так далі. Перший темношкірий депутат, перший темношкірий чемпіон Олімпійських ігор. Все перше, і все темношкіре".

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"Олімпіада - це вищий рівень спортивних змагань. У політиці поки я не перебуваю на вищому рівні: не їжджу з якимись переговорами в інші країни і так далі. Можливо, це буде в майбутньому, але поки я на рівні України намагаюся максимально ефективно вирішувати проблеми українських спортсменів. (Займаюся. - Ред.) ухваленням законопроєктів і безпосередньо їх (спортменів. - Ред.) зверненнями до мене. Мене, думаю, відсотків 99 спортсменів знають, постійно звертаються. Зважаючи на свою впізнаваність, по можливості, намагаюся ефективно вирішувати їхні питання", - розповів Беленюк про свою політичну діяльність нардепом "Слуги народу".

Як повідомлялося, крім золота Токіо-2020 року, Беленюк був срібним призером Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.