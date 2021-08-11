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"Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Реп-співачка Аlyona alyona заявила про свою непричетність до організації ранкового дрифту на Софійській площі, в результаті якого покриття площі було знівечене колесами автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, співачка записала спеціальне звернення з цього приводу та опублікувала його в своєму Інстаграм.

"Моя роль полягала лише в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині. Мене запевнили, що всі необхідні дозволи в них є, адміністрація їх надала і після завершення всього цього приїдуть клінінгові машини і все це відчистять... Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - заявила співачка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+47
Оця жопа - звязда???
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10.08.2021 17:41
+30
покаталась?- помой!
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10.08.2021 17:42
+29
Дура ты тостожопая!!! Ничего не знала?? Я не Я??? ШО ты стелишь??? Ролик выложили, вы ублюдки покатались,шороху навели, а ты тут врубаешь дурочку, типа я не при делах. Кобыла она есть кобыла! "Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 1801
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10.08.2021 20:01
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- Изя, твоя дочь бл...дь.
- Так у меня нет дочери!
- Вот теперь иди и доказывай.
Приблизительно также выглядит эта ситуация. Обгадилась ты или не ты, теперь, Алена, иди и доказывай.
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11.08.2021 12:25 Відповісти
І Гана не винувата, і Гнат не винуват. Винувата хата, що впустила Гната.
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11.08.2021 13:25 Відповісти
Это как рашенский Иван, перднет, а потом оглядывается. "Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 8596
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11.08.2021 13:26 Відповісти
Альона-Альона поставила Дитера Матешица на счётчик. ))
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11.08.2021 13:38 Відповісти
Лідер думок віконця МакДрайв. "Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 1337
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11.08.2021 13:42 Відповісти
Всегда мне было интересно, как это люди живут без мозгов? Вон оно как!
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11.08.2021 14:38 Відповісти
Жирная тупая свинья
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11.08.2021 15:40 Відповісти
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