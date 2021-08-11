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"Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Реп-співачка Аlyona alyona заявила про свою непричетність до організації ранкового дрифту на Софійській площі, в результаті якого покриття площі було знівечене колесами автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, співачка записала спеціальне звернення з цього приводу та опублікувала його в своєму Інстаграм.
"Моя роль полягала лише в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині. Мене запевнили, що всі необхідні дозволи в них є, адміністрація їх надала і після завершення всього цього приїдуть клінінгові машини і все це відчистять... Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - заявила співачка.
Топ коментарі
+47 Леонід Мефодовський
показати весь коментар10.08.2021 17:41
+30 Nikos KGB
показати весь коментар10.08.2021 17:42
+29 Сергей Иванченко 88fe5c6e
показати весь коментар10.08.2021 20:01
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- Так у меня нет дочери!
- Вот теперь иди и доказывай.
Приблизительно также выглядит эта ситуация. Обгадилась ты или не ты, теперь, Алена, иди и доказывай.