"Інтерв'ю" з дівчиною Протасевича Сапегою показали на державному ТБ в Білорусі. ВIДЕО
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Валерія Сапега розповіла пропагандистам, що співробітників КДБ на борту літака Ryanair не було, а повідомлення про бомбу нібито прислали колишні товариші Романа Протасевича.
Розмова із Сапегою стала частиною програми "Это другое" на державному телеканалі "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ.
Дівчина Протасевича розповіла, що в Греції вони були у відпустці. Крім того, Роман кілька днів фотографував лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську. Про те, хто міг надіслати електронною поштою повідомлення від імені "бойовиків ХАМАС" про те, що на борту літака закладена бомба, Сапега висловилася так: "Я не намагаюся робити будь-які припущення щодо того, хто міг дійсно це зробити, оскільки я завжди була далека від будь-яких політичних розборок. Але так, з розмов з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому замішаний саме робочий колектив Романа, хтось із його робочого оточення".
Вона також заявила, що на борту літака нібито не було співробітників КДБ Білорусі.
"Напевно, після того, як історія саме зі мною закінчиться, мені знадобиться ще якийсь час, щоб усвідомити і зробити якийсь розумний і тверезий висновок, дати якусь оцінку. Зараз я не роблю ніяких оцінок", - додала дівчина .
Сапега сказала, що почувається "краще, ніж в перші дні", а ведуча зазначила, що Софія "маж добрий вигляд".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
совершенно точно можно сказать, что ничего на менцких болотах никогда не произойдет и болотные рабы и дальше будут поклоняться новому царьку коленьке.
Нацкорпус розвалюють. При цьому, основна задача стоїть не «пересадити» (це нереально за визначенням), а максимально їх дискредитувати.
Дивіться самі.
У Харкові заарештовано шестеро членів Нацкорпусу - буквально сьогодні всіх їх посадили на 60 діб. Звинувачення - рекет. Реакція не забарилася - в Нацкорпусі вже пообіцяли Зеленському жорстку відповідь.
Білецький заявляє - «буде гаряче». Не знаю, що це означає, але якщо раптом в Києві підскочать ціни на іграшкових свиней або клоунів - я не здивуюся.
Тим часом, в мережу злили відео допитів у російських спецслужбах відомого російського нациста Максима «Тесака» Марцинкевича і... Сергія Коротких. Так-так, того самого «Боцмана» - одного з наближених до Білецького осіб.
У записі, серед іншого, фігурує розписка Коротких від листопада 2007 р. де він зобов'язався співпрацювати зі спецслужбами РФ.
Сенсація - боротьбою НацКорпуса з Порошенко у 2018-2019 рр. керував агент Москви!!!
Звісно, зразу ж пішов поголос, що запис злила ФСБ, але я вважаю що злила його як раз СБУ Баканова.
Технічно - нічого складного, злити запис може кожен. Добути його СБУ могла по своїх оперативних каналах ще в часи Грицака - тоді прокручували справді карколомні операції. Або ще будь коли.
Логіка проста. Якщо Короткіх був на гачку у ФСБ, розкривати його Москві не вигідно.
А от СБУ, в порядку дискредитації Нацкорпусу - залюбки.
Удар по «Боцману» - це сильний удар по Нацкорпусу, після якого Білецькому стане не до сміху.
В Росії «Боцмана» звинувачували в етнічних убивствах.
В Україні Боцман був пов'язаний із загиблим журналістом Шереметом (за деякими даними був останнім з ким зустрічався Шеремет).
Боцман був зв'язаний з головою «Білоруського дому» Віталієм Шишовим.
А ще, саме «Боцмана» звинувачують у вбивстві Ярослава Бабича, одного з творців батальйону «Азов», ще до Білецького. До речі, справа Бабича була зам'ята як раз на рівні МВС.
Яку справу можуть розкрутити з цих фактів у МВС та СБУ - гадаю, пояснювати не треба.
Мета? Вона очевидна. Нацкорпус завжди категорично заперечував свій зв'язок з міністром МВС Арсеном Аваковим. Але в ОПУ так не вважають і б'ють по Нацкорпусу як раз з метою позбавити Авакова вуличної гвардії, а ще краще - підкорити її.
Але Нацкорпус відмовлятися від звичної вольниці, схоже, не хоче. Тож конфлікт - неминучий.
І шансів вистояти у Нацкорпусу - нуль. Чому?
Наразі діяльність Короткіх і Білецького СБУ офіційно не розслідує.
Але ж може почати. Матеріали почнуть потрапляти у ЗМІ.
І пересічні громадяни охреніють, коли від творців мемів «Порошенко вбив брата», почують те, що розкажуть про НацКорпус.
А там і до справи Бабича справа дійде. І не тільки до неї.
Більше скажу - наступний буде Внутрішній корпус батальйону «Азов». А там і до діяльності самого батальйону руки дійдуть.
В ЗМІ вже була інформація про те, що командуванню бату «Азов» виставили ультматум. Або «Азов» стане звичайним штатним підрозділом НГУ на кшталт бату Кульчицького, або діяльністю «Азова» займеться військова прокуратура.
Кримінальні справи будуть порушені десятками, а далі «Азов» зазнає долі бату «Шахтарськ» - його розформують.
Скажу більше - наступним буде Внутрішній корпус бату «Донбас». Благо - Семен уже сидить.
До речі, відіграти до «як було» уже не вийде. Жабу варять повільно - Білецькому дають зрозуміти, що подальших проблем можна уникнути. Але заарештованих уже - доведеться здати.
Вольниця завершена. Білецькому вказують на його місце. Або - або.
Така от гірка історія відбувається на наших очах.
Але я маю для Нацкорпусу дивовижну новину. Новину, яка точно зігріє їх у найскрутніших і найбільш ганебних для них ситуаціях: "Зате не Порошенко!".
Сподіваюся, воно того коштувало.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
я промовчав. Я не був соціал-демократом.
Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.
Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.
Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене".
ЦЕ станеться, коли Зебанда пересадить патріотів.....
ну не было их, бьло фсб)) какая разница
кто ей текст писал?
"силюсь"? это так говорят?)
там ведь целая наука в совке была. и есть в рашке, ой, на рашке и в Баларуси.
- Здравствуйте.
- Это ваше первое интервью?
- Да.
Таким совком повеяло от этой программы... Прям как Центральное телевидение СССР включил на телевизоре Берёзка Ц202...
И ещё самодеятельным театром с плохими актёрами... Как будто написанный текст по бумажке читают, да ещё и без всякого выражения...