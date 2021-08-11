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Білорусь (5964) пропаганда (2562) Протасевич Роман (296) Сапега (32)

"Інтерв'ю" з дівчиною Протасевича Сапегою показали на державному ТБ в Білорусі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Валерія Сапега розповіла пропагандистам, що співробітників КДБ на борту літака Ryanair не було, а повідомлення про бомбу нібито прислали колишні товариші Романа Протасевича.

Розмова із Сапегою стала частиною програми "Это другое" на державному телеканалі "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дівчина Протасевича розповіла, що в Греції вони були у відпустці. Крім того, Роман кілька днів фотографував лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську. Про те, хто міг надіслати електронною поштою повідомлення від імені "бойовиків ХАМАС" про те, що на борту літака закладена бомба, Сапега висловилася так: "Я не намагаюся робити будь-які припущення щодо того, хто міг дійсно це зробити, оскільки я завжди була далека від будь-яких політичних розборок. Але так, з розмов з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому замішаний саме робочий колектив Романа, хтось із його робочого оточення".

Вона також заявила, що на борту літака нібито не було співробітників КДБ Білорусі.

"Напевно, після того, як історія саме зі мною закінчиться, мені знадобиться ще якийсь час, щоб усвідомити і зробити якийсь розумний і тверезий висновок, дати якусь оцінку. Зараз я не роблю ніяких оцінок", - додала дівчина .

Сапега сказала, що почувається "краще, ніж в перші дні", а ведуча зазначила, що Софія "маж добрий вигляд".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
"Интервью" с полностью уничтоженным человеком.
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11.08.2021 01:06
+28
Так работает лукашенковский фашизм. После обработки упырями с КГБ,любой в Беларуси начнёт говорить на белое чёрное, а на чёрное белое
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11.08.2021 01:14
+26
Когда паук ввсасывает муху, то от неё остаётся лишь оболочка, которая внешне от живой мухи не отличима
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11.08.2021 01:12
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"Интервью" с полностью уничтоженным человеком.
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11.08.2021 01:06 Відповісти
Когда паук ввсасывает муху, то от неё остаётся лишь оболочка, которая внешне от живой мухи не отличима
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11.08.2021 01:12 Відповісти
Поймав добычу, паук убивает её ядом и впрыскивает в неё пищеварительные соки. По истечении некоторого времени (обычно нескольких часов) паук высасывает образовавшийся питательный раствор.
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11.08.2021 02:36 Відповісти
Так работает лукашенковский фашизм. После обработки упырями с КГБ,любой в Беларуси начнёт говорить на белое чёрное, а на чёрное белое
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11.08.2021 01:14 Відповісти
Не всі, а тільки самі гнилі. З тими, в кого нема стрижня і особливо працювати не треба. Вони вже по дорозі всрались. Натомість скільки у них людей отримали реальні строки і сраку, при цьому, нікому не лизали.
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11.08.2021 07:23 Відповісти
Хто завгодно всрався б, і ті хто отримали строки напевне не планували йти в тюрму. У полоні як у полоні, менше ви*ся - довше проживеш, і то якщо пощастить. Якби не міжнародний розголос то і взагалі б знайшли десь у парку на дереві.
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11.08.2021 08:16 Відповісти
О, Ваня Кутепов, внук Зои Космодемьянской, собственной персоной.
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11.08.2021 12:57 Відповісти
откуда на болотном микромордоре столько овощей?
совершенно точно можно сказать, что ничего на менцких болотах никогда не произойдет и болотные рабы и дальше будут поклоняться новому царьку коленьке.
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11.08.2021 01:17 Відповісти
Лукашенко буде правити Білоруссю стільки скільки зможе. І в середньостроковій перспективі його практично нереально буде зсунути з цієї посади навіть росіянам. Він укріпив режим і його єдина загроза - це пряма зупинка транспортування російського газу та нафти, що поки виглядає нереалістично. Ні про яке створення поглибленої союзної держави
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11.08.2021 01:29 Відповісти
Все , лукашенко не виноват . Дайте ему медаль , попросите прощения и снимайте санкции . Два куска лайна протасевич и его баба . А вот десятки людей сидящих по колониям и тюрьмам , родственникам выдают трупы , но внимание к протасевичам и его росийской любовнице .
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11.08.2021 01:46 Відповісти
Ещё один герой со своими 5-ю копейками? Неуловимый Джо?
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11.08.2021 15:40 Відповісти
Я думаю, ее убедили в том, что подыгрывая режиму, она сможет помочь своему парню получить шанс на освобождение. Соврали, конечно.
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11.08.2021 02:22 Відповісти
Не признала себя шпионкой в пользу Японии-и то хорошо.
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11.08.2021 02:45 Відповісти
Ну, видимо, перед гестаповцами просто не ставилась такая задача...
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11.08.2021 16:41 Відповісти
это потому что кимоно не снимали .. "Інтерв'ю" з дівчиною Протасевича Сапегою показали на державному ТБ в Білорусі - Цензор.НЕТ 1276
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12.08.2021 06:24 Відповісти
тем временем зегнидский наваривается на торговле кацапским бензином из бульбостана ...
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11.08.2021 03:30 Відповісти
Якщо людині 100 днів говорять, шо він дурак то через 100 днів він і сам повірить що він дурак. Це є людська психологія якою маніпулює КГБ
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11.08.2021 03:42 Відповісти
Если при этом ещё хорошенько киздить, то всё произойдёт ещё быстрее и не надо будет ждать 100 дней.
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11.08.2021 13:03 Відповісти
ну если попался, то и говорить не надо шо дурак "Інтерв'ю" з дівчиною Протасевича Сапегою показали на державному ТБ в Білорусі - Цензор.НЕТ 5778
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11.08.2021 14:01 Відповісти
Боротьбою НацКорпуса з Порошенком у 2018-2019 роках керував агент Москви - Коротких ("Боцман")
Нацкорпус розвалюють. При цьому, основна задача стоїть не «пересадити» (це нереально за визначенням), а максимально їх дискредитувати.
Дивіться самі.
У Харкові заарештовано шестеро членів Нацкорпусу - буквально сьогодні всіх їх посадили на 60 діб. Звинувачення - рекет. Реакція не забарилася - в Нацкорпусі вже пообіцяли Зеленському жорстку відповідь.
Білецький заявляє - «буде гаряче». Не знаю, що це означає, але якщо раптом в Києві підскочать ціни на іграшкових свиней або клоунів - я не здивуюся.
Тим часом, в мережу злили відео допитів у російських спецслужбах відомого російського нациста Максима «Тесака» Марцинкевича і... Сергія Коротких. Так-так, того самого «Боцмана» - одного з наближених до Білецького осіб.
У записі, серед іншого, фігурує розписка Коротких від листопада 2007 р. де він зобов'язався співпрацювати зі спецслужбами РФ.
Сенсація - боротьбою НацКорпуса з Порошенко у 2018-2019 рр. керував агент Москви!!!
Звісно, зразу ж пішов поголос, що запис злила ФСБ, але я вважаю що злила його як раз СБУ Баканова.
Технічно - нічого складного, злити запис може кожен. Добути його СБУ могла по своїх оперативних каналах ще в часи Грицака - тоді прокручували справді карколомні операції. Або ще будь коли.
Логіка проста. Якщо Короткіх був на гачку у ФСБ, розкривати його Москві не вигідно.
А от СБУ, в порядку дискредитації Нацкорпусу - залюбки.
Удар по «Боцману» - це сильний удар по Нацкорпусу, після якого Білецькому стане не до сміху.
В Росії «Боцмана» звинувачували в етнічних убивствах.
В Україні Боцман був пов'язаний із загиблим журналістом Шереметом (за деякими даними був останнім з ким зустрічався Шеремет).
Боцман був зв'язаний з головою «Білоруського дому» Віталієм Шишовим.
А ще, саме «Боцмана» звинувачують у вбивстві Ярослава Бабича, одного з творців батальйону «Азов», ще до Білецького. До речі, справа Бабича була зам'ята як раз на рівні МВС.

Яку справу можуть розкрутити з цих фактів у МВС та СБУ - гадаю, пояснювати не треба.
Мета? Вона очевидна. Нацкорпус завжди категорично заперечував свій зв'язок з міністром МВС Арсеном Аваковим. Але в ОПУ так не вважають і б'ють по Нацкорпусу як раз з метою позбавити Авакова вуличної гвардії, а ще краще - підкорити її.
Але Нацкорпус відмовлятися від звичної вольниці, схоже, не хоче. Тож конфлікт - неминучий.
І шансів вистояти у Нацкорпусу - нуль. Чому?
Наразі діяльність Короткіх і Білецького СБУ офіційно не розслідує.
Але ж може почати. Матеріали почнуть потрапляти у ЗМІ.
І пересічні громадяни охреніють, коли від творців мемів «Порошенко вбив брата», почують те, що розкажуть про НацКорпус.
А там і до справи Бабича справа дійде. І не тільки до неї.
Більше скажу - наступний буде Внутрішній корпус батальйону «Азов». А там і до діяльності самого батальйону руки дійдуть.
В ЗМІ вже була інформація про те, що командуванню бату «Азов» виставили ультматум. Або «Азов» стане звичайним штатним підрозділом НГУ на кшталт бату Кульчицького, або діяльністю «Азова» займеться військова прокуратура.
Кримінальні справи будуть порушені десятками, а далі «Азов» зазнає долі бату «Шахтарськ» - його розформують.
Скажу більше - наступним буде Внутрішній корпус бату «Донбас». Благо - Семен уже сидить.
До речі, відіграти до «як було» уже не вийде. Жабу варять повільно - Білецькому дають зрозуміти, що подальших проблем можна уникнути. Але заарештованих уже - доведеться здати.
Вольниця завершена. Білецькому вказують на його місце. Або - або.
Така от гірка історія відбувається на наших очах.
Але я маю для Нацкорпусу дивовижну новину. Новину, яка точно зігріє їх у найскрутніших і найбільш ганебних для них ситуаціях: "Зате не Порошенко!".
Сподіваюся, воно того коштувало.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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11.08.2021 04:54 Відповісти
"Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав. Я не був соціал-демократом.

Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.

Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.

Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене".

ЦЕ станеться, коли Зебанда пересадить патріотів.....
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11.08.2021 10:43 Відповісти
Пухкенький, ти не зрозумів написаного? Блазень не збирається садити Білецького, блазень хоче підкорити собі Нацкорпус. А от до патріотів України, Нацкорпус, має такеж відношення як морська свинка до моря.
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11.08.2021 11:04 Відповісти
тут главное сказать что кгб белоруси не было
ну не было их, бьло фсб)) какая разница
кто ей текст писал?
"силюсь"? это так говорят?)
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11.08.2021 06:15 Відповісти
Майстри "заплечних справ" Бацькі Лукашенкі намагаються натягнути сову на глобус. Вийшло, як вийшло. На кого розрахована ця фігня? На самого бацьку лукашенку? Навіть його Колєнька в цю фігню не повірить
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11.08.2021 07:00 Відповісти
Текст - в зуби,револьвер націлений помежі очі-поза камерою, "браслети" повішені на штативі камери-і оберфюрер Білорусі є цяцею, друзі-какою,а НКВД-КГБ взагалі не при справі.
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11.08.2021 08:12 Відповісти
зачем этот театр? Это ж не прямой эфир. Начала говорить не так - камера выключается и к источнику питания подключается паяльник. Пока он прогревается есть время подумать и переосмыслить.
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11.08.2021 13:05 Відповісти
Скоро на экранах! Новый хит! Интервью с собакой Протасевича!
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11.08.2021 08:43 Відповісти
Впечатление такое, что все эти сценарии (интервью с "Петровым" и "Бошировым", с Протасевичем, его дамой) писались в одном месте, и даже не в Минске, а в каком-то театральном училище соседней страны в качестве отработки для двоечников и прогульщиков, уж больно они нелепы и тупы.
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11.08.2021 09:03 Відповісти
Актеры хороши. Посмотри не эту. Если она не из ФСБ, то я человек-паук.
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11.08.2021 09:10 Відповісти
1937 год. Важно не только уничтожить человека физически, но и уничтожить его морально.
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11.08.2021 10:40 Відповісти
Да уж, это явно не Жанна Д`арк... Как-то даже есть подозрение, что Мата Хари... Окрутила товарища Протасевича и оп-хей-ла-ла-лэй...
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11.08.2021 10:40 Відповісти
Картопляне гестапо, у нас вже майже кільце, треба будувати стіну ще й бульбостаном, кинчемин такоє вчився на заході та був продвинутим, але як тільки підвернулась можливість відразу став дитатором, таким буде й коля або старший як його там.
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11.08.2021 11:27 Відповісти
на гестапо бы ты молился, побывав в нквд. это как - .... а иди ты, даже сравнений не нашел то
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11.08.2021 13:59 Відповісти
Я её фамилию почему-то постоянно читаю в английской раскладке, как "Канера", дивно.
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11.08.2021 11:38 Відповісти
Верю!!! Вот ей я полностью верю!!!
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11.08.2021 12:10 Відповісти
Хорошая парочка - говорят как по писаному, по сути уже обличают своих бывших соратников.
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11.08.2021 12:37 Відповісти
смотреть не буду, хвала Будде, но Невзоров сказал очень ясно - типо - ничего не верьте человеку который побывал в кгб. как то так
там ведь целая наука в совке была. и есть в рашке, ой, на рашке и в Баларуси.
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11.08.2021 13:57 Відповісти
- Софья, здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Это ваше первое интервью?
- Да.
Таким совком повеяло от этой программы... Прям как Центральное телевидение СССР включил на телевизоре Берёзка Ц202...
И ещё самодеятельным театром с плохими актёрами... Как будто написанный текст по бумажке читают, да ещё и без всякого выражения...
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12.08.2021 06:46 Відповісти
 
 