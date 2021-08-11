Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв. ВIДЕО

Відразу на п'яти загальновійськових полігонах України тривають командно-штабні тренування з командуванням Об'єднаних сил Збройних Сил України, в яких також задіяні й інші органи військового управління. Наймасштабніші маневри відбулися на полігоні поблизу Миколаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

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Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, до тренувань також залучені органи управління від Національної гвардії, Служби безпеки, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту.

Практичні дії відпрацьовуються в умовах активного застосування противником високоточних засобів ураження та засобів радіоелектронної боротьби.

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— Навчання мають на меті підвищення оперативних спроможностей органів військового управління у плануванні й управлінні діями в різних видах бойових дій, — наголосив командувач. — Це оборонні дії, боротьба з повітряними десантами, диверсійно-розвідувальними групами, ведення територіальної оборони, а також підтримка авіаційними групами сухопутних і морських угруповань.

Під час навчань особлива увага приділяється відбиттю ударів умовного противника з повітря. Зокрема, висадці десантів умовного противника на оперативні аеродроми, боротьбі з диверсійно-розвідувальними групами тощо.

— В ході активної фази до маневрів залучено винищувальну, штурмову, бомбардувальну, транспортну та безпілотну авіацію Повітряних Сил ЗС України. Їхнім завданням є знищення засобів повітряного нападу противника, нанесення ударів по наземним об’єктам та авіаційна підтримка дій військ в ході виконання завдань. Крім того по угрупованню умовного противника застосовано реактивні системи залпового вогню "Ураган" та "Град", а також ствольну артилерію, — зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Водночас, морські піхотинці та групи спеціального призначення за підтримки авіації та надводних сил відпрацювали питання посилення охорони та оборони острова Зміїний. Протитанкові підрозділи провели практичні стрільби прямою наводкою та ракетними комплексами по броньованим об’єктам противника.

Тренування триватиме до 13 серпня.



