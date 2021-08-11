Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Відразу на п'яти загальновійськових полігонах України тривають командно-штабні тренування з командуванням Об'єднаних сил Збройних Сил України, в яких також задіяні й інші органи військового управління. Наймасштабніші маневри відбулися на полігоні поблизу Миколаєва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.
Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, до тренувань також залучені органи управління від Національної гвардії, Служби безпеки, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту.
Практичні дії відпрацьовуються в умовах активного застосування противником високоточних засобів ураження та засобів радіоелектронної боротьби.
— Навчання мають на меті підвищення оперативних спроможностей органів військового управління у плануванні й управлінні діями в різних видах бойових дій, — наголосив командувач. — Це оборонні дії, боротьба з повітряними десантами, диверсійно-розвідувальними групами, ведення територіальної оборони, а також підтримка авіаційними групами сухопутних і морських угруповань.
Під час навчань особлива увага приділяється відбиттю ударів умовного противника з повітря. Зокрема, висадці десантів умовного противника на оперативні аеродроми, боротьбі з диверсійно-розвідувальними групами тощо.
— В ході активної фази до маневрів залучено винищувальну, штурмову, бомбардувальну, транспортну та безпілотну авіацію Повітряних Сил ЗС України. Їхнім завданням є знищення засобів повітряного нападу противника, нанесення ударів по наземним об’єктам та авіаційна підтримка дій військ в ході виконання завдань. Крім того по угрупованню умовного противника застосовано реактивні системи залпового вогню "Ураган" та "Град", а також ствольну артилерію, — зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Водночас, морські піхотинці та групи спеціального призначення за підтримки авіації та надводних сил відпрацювали питання посилення охорони та оборони острова Зміїний. Протитанкові підрозділи провели практичні стрільби прямою наводкою та ракетними комплексами по броньованим об’єктам противника.
Тренування триватиме до 13 серпня.
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да и ИгорьЛ щас бы пожаловался шо - мало, не та дальность, не те боеприпасы, и ваще Гриценко бы сделал ролик так шо портки сепарастов вмиг бы сделались на пару кг. более тяжелее
ясно шо підійдуть війська НАТО та поможуть. і заживем.о
чем вы собрался сдерживать орды быдла то? хоть 600тыс - после ракетных ударов будет то что и в красных ордах в начале контрудара Вериахта - паника, а командование сам знаешь - хата в Австралии или где там - ближе чем воевать
но рашке надо типо повод, хотя.... повод как и в совке - 3млн. финнов атаковали 150млн. быдла с целью дойти до Усть хабаровска и построить там порт
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Зустрічаються два Українці та й один другому каже:
- Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну я його з гвинтівки ба-бах і вбив.
- Добре зробили куме.
- А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бах-бах та й убив.
- Ну добре зробили куме.
- А сьогодні я встаю, а весь ставок москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв.
- Та ви куме брешете.
- Та брешу, але як би гарно було.
Треба казати. Вчились відбивати ворожі удари росії.
это по памяти, но было же такое то
А проводиться на полігонах для того щоб з-за поребріка бачили, що як що що і по пиці можуть отримати. А то у 2014 році вони були впевнені що у хАхлів є тільки три ржавих танки, два з котрих не заводяться.
Вот только тов. Гирькин говорил, что расийская атака должна начинаться не с высадки десанта, а удара крылатыми ракетами по штабам, местам сосредоточения и пр.....
ясно шо было бы прикольно тебе увидеть три сотни истребителей в небе - но только их нет.
перехватчиков только с две сотни слава Аллаху если есть. а фронтовых хорошо если 50
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