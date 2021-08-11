УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15034 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
9 579 72
військові навчання (2582) Наєв (340) операція Об'єднаних сил (4158)

Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Відразу на п'яти загальновійськових полігонах України тривають командно-штабні тренування з командуванням Об'єднаних сил Збройних Сил України, в яких також задіяні й інші органи військового управління. Наймасштабніші маневри відбулися на полігоні поблизу Миколаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю Командування Об'єднаних сил ЗС України.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, до тренувань також залучені органи управління від Національної гвардії, Служби безпеки, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту.

Практичні дії відпрацьовуються в умовах активного застосування противником високоточних засобів ураження та засобів радіоелектронної боротьби.

Також дивіться: Навчання резервістів у Києві. ФОТОрепортаж

— Навчання мають на меті підвищення оперативних спроможностей органів військового управління у плануванні й управлінні діями в різних видах бойових дій, — наголосив командувач. — Це оборонні дії, боротьба з повітряними десантами, диверсійно-розвідувальними групами, ведення територіальної оборони, а також підтримка авіаційними групами сухопутних і морських угруповань.

Під час навчань особлива увага приділяється відбиттю ударів умовного противника з повітря. Зокрема, висадці десантів умовного противника на оперативні аеродроми, боротьбі з диверсійно-розвідувальними групами тощо.

— В ході активної фази до маневрів залучено винищувальну, штурмову, бомбардувальну, транспортну та безпілотну авіацію Повітряних Сил ЗС України. Їхнім завданням є знищення засобів повітряного нападу противника, нанесення ударів по наземним об’єктам та авіаційна підтримка дій військ в ході виконання завдань. Крім того по угрупованню умовного противника застосовано реактивні системи залпового вогню "Ураган" та "Град", а також ствольну артилерію, — зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Водночас, морські піхотинці та групи спеціального призначення за підтримки авіації та надводних сил відпрацювали питання посилення охорони та оборони острова Зміїний. Протитанкові підрозділи провели практичні стрільби прямою наводкою та ракетними комплексами по броньованим об’єктам противника.

Тренування триватиме до 13 серпня.

Відразу на пяти полігонах проходять командно-штабні тренування Обєднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і Гради, - Наєв 01
Відразу на пяти полігонах проходять командно-штабні тренування Обєднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і Гради, - Наєв 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
Отлично!!! Нужно быть всегда готовым БИТЬ РАШИСТСКУЮ ГАДИНУ!!!
показати весь коментар
11.08.2021 09:33
+28
Слава Воїнам ЗСУ!!!
показати весь коментар
11.08.2021 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отлично!!! Нужно быть всегда готовым БИТЬ РАШИСТСКУЮ ГАДИНУ!!!
показати весь коментар
11.08.2021 09:33 Відповісти
Масштабні навчання дуже радують, але не побачив в навчаннях ключових елементів - стрільб з МТ-12 (у тому числі керованими протитанковими снарядами Стугна) а також нанесення авіаударів з використанням керованих ракет Х-25МЛ.
показати весь коментар
11.08.2021 11:21 Відповісти
а зачем тебе видеть то шо может увидеть и враг?
да и ИгорьЛ щас бы пожаловался шо - мало, не та дальность, не те боеприпасы, и ваще Гриценко бы сделал ролик так шо портки сепарастов вмиг бы сделались на пару кг. более тяжелее Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 2947
показати весь коментар
11.08.2021 12:21 Відповісти
Ворог знає все від своїх агентів, інколи знає більше ніж Генштаб ЗСУ, тому приховувати є сенс тільки оперативну інформацію - переміщення військових підрозділів ЗСУ по території України. Під час наступу терористів, основною загрозою для України буде збільшення окупованих територій, бо навіть ракетні та авіаційні удари не будуть нести таких довгострокових ризиків як окупація території. А виходячи з цього для нас найбільш небезпечними будуть механізовані та танкові прориви ворога та морський десант терористів. Тому основна робота на полігонах має вестись з гарматами МТ-12, які можуть зупинити танкові прориви та керованими ракетами Х-25МЛ, які можуть знищити ворожі кораблі на підходах до українського узбережжя.
показати весь коментар
11.08.2021 12:39 Відповісти
ну я би відступав, скаржачись в ООН та люб*ячи Байдена.
ясно шо підійдуть війська НАТО та поможуть. і заживем.о Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 5171
показати весь коментар
11.08.2021 12:45 Відповісти
Відступати теж потрібно вміти, щоб не біжати безпорядочно, роняючи кал по дорозі, кидаючи всю зброю та техніку (75%) в руки ворогу, як це робив Муженко. Те що ЗСУ будуть відступати це зрозуміло, бо чисельність ЗСУ 204 тис. військовослужбовців проти 2 млн. армії терористів. Якби ми могли збільшити ЗСУ до 600 тис. військових, то можна було б розраховувати на відносний паритет в живій силі і тоді можна було б розраховувати на позиційні бої. А в сьогодняшній ситуації нам потрібно відпрацьовувати відступ з боєм як основний вид бойових дій, тільки відступ без кидання на поталу ворогу зброї і техніки.
показати весь коментар
11.08.2021 12:51 Відповісти
звідки ти свинособакам нарахував армію в 2млн.? Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 9175
показати весь коментар
11.08.2021 13:23 Відповісти
Це офіційні дані по російській терористичній армії - загальна чисельність 2 млн. осіб, з яких 600 тис. контрактників, 245 тис. офіцерів, трохи строковиків а решта це відставні кадрові військові на цивільних посадах.
показати весь коментар
11.08.2021 13:24 Відповісти
2 млн. в них резервістів! чи ти ввжаєш що вони відразу зможуть призвати ще 2 млн.? Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 394
показати весь коментар
11.08.2021 13:44 Відповісти
2 млн. осіб це діюча армія росії, Ви що не можете знайти офіційні дані?
показати весь коментар
11.08.2021 13:46 Відповісти
. Путин подписал указ № 555 «Об установлении штатной численности Вооружённых сил Российской Федерации», которым численность Вооружённых сил РФ определена в 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Указ вступил в силу с 1 января 2018 года.
показати весь коментар
11.08.2021 13:47 Відповісти
так расейские военные писари и кухарки на нас будут наступать в количестве 900 тыс?
показати весь коментар
11.08.2021 21:44 Відповісти
А там в російській терористичній армії не кухарки, там відставні військові пенсіонери ще доволі молоді, фактично контрактники на цивільних посадах, яких посадять в реальні танки та літаки!
показати весь коментар
11.08.2021 21:50 Відповісти
ну да, финны дали просраться ублюдкам - нету танков и авиации почти, но жаль шо Гитлер не вступился - даже жабоеды и ымперцы хотели помочь финнам, но дурак всех обосрал а потом и сам обосрался Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 3250
показати весь коментар
11.08.2021 13:37 Відповісти
Після взяття лінії Маннергейму, Фінляндія була на межі катастрофи, далі стримувати радянські підрозділи без ДОТів було неможливо. Колосальна різниця в кількості живої сили робила оборону неможливою! Те саме зараз і в нас, 205 тис. військових проти 2 млн. терористів. Генштаб ЗСУ має поставити питання перед владою, що для створення мінімального паритету з терористами потрібно збільшити ЗСУ до 600 тис. військових!
показати весь коментар
11.08.2021 13:45 Відповісти
так надо шоп НАТО кинул ж.пу
чем вы собрался сдерживать орды быдла то? хоть 600тыс - после ракетных ударов будет то что и в красных ордах в начале контрудара Вериахта - паника, а командование сам знаешь - хата в Австралии или где там - ближе чем воевать
но рашке надо типо повод, хотя.... повод как и в совке - 3млн. финнов атаковали 150млн. быдла с целью дойти до Усть хабаровска и построить там порт Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 2268
показати весь коментар
11.08.2021 13:52 Відповісти
Ракетні можливості росії обмежені, росія виробляє вкрай мало крилатих ракет, не більше 120 на рік, а це нічого! Отже крилатих ракет вистачить тільки на один залп, а далі російські терористи будуть використовувати звичайні традиційні озброєння, реактивні снаряди РСЗВ з дальністю до 100км. Можливості авіації росії для нанесення ударів по глибокому тилу теж будуть обмежена як діями союзників так і активним застосуванням ППО ЗСУ. Тому питання чисельності ЗСУ виходить на перший план. Саме чисельність ЗСУ не дозволила нам виграти Дебальцевську операцію - в нас не лишилось боєготових резервів якими можна було б закрити дірки в обороні в Логвіново! Тому чисельність ЗСУ це питання номер 1 для успішної оборони України!
показати весь коментар
11.08.2021 14:11 Відповісти
отак би по кацапах.....
==================

Зустрічаються два Українці та й один другому каже:
- Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну я його з гвинтівки ба-бах і вбив.
- Добре зробили куме.
- А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бах-бах та й убив.
- Ну добре зробили куме.
- А сьогодні я встаю, а весь ставок москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв.
- Та ви куме брешете.
- Та брешу, але як би гарно було.
показати весь коментар
11.08.2021 19:04 Відповісти
Танковые прорывы ракетами Х-25 не останавливаются. Хотя бы потому что эта управляемая авиационная ракета предназначена для поражения стационарных целей (читай - зданий). А вот РБК-500/-250 с ПТАБ - самое оно по скоплениям БТТ.
показати весь коментар
12.08.2021 02:40 Відповісти
Ви неуважно читаєте. Керовані ракети Х-254МЛ з наведенням по променю лазера потрібні для знищення ворожих кораблів, а не танків. Витрачати таку дорогу та потужну ракету для знищення якогось там танку ніхто не буде. Для знищення танків потрібні протитанкові гармати МТ-12 з керованими снарядами Стугна.
показати весь коментар
12.08.2021 11:25 Відповісти
Да, всё так: Вы вели речь о Х-25 в контексте поражения ими кораблей противника.
показати весь коментар
12.08.2021 14:54 Відповісти
Ти там був ?
показати весь коментар
11.08.2021 20:39 Відповісти
А чого в нас противник називається умовний ? Сразу на пяти полигонах проходят командно-штабные тренировки Объединенных сил: к маневрам привлечены истребители, бомбардировщики и "Грады", - Наев - Цензор.НЕТ 5077
Треба казати. Вчились відбивати ворожі удари росії.
показати весь коментар
11.08.2021 09:34 Відповісти
Вже зараз в цих навчаннях умовного противника позначають червоним, тоді як власні війська - синім кольором НАТО. А ще як діти вже награються у війну, де гарні українці проти поганих кацапів.
показати весь коментар
11.08.2021 12:52 Відповісти
смешно было как амеры против типо Ирана учения делали - за синих, или за шо там, адмирал тупо разнес всех атакующих ракетными катерами, учения засекретили вроде, адмирала чуть не выгнали

это по памяти, но было же такое то
показати весь коментар
11.08.2021 13:40 Відповісти
Загалом незрозуміло чом це проводиться прстійно на полігонах,а не в зоні ООС на Донеччині, Луганщині .
показати весь коментар
11.08.2021 09:43 Відповісти
Тому що це заборонено "Мінськими угодами".
А проводиться на полігонах для того щоб з-за поребріка бачили, що як що що і по пиці можуть отримати. А то у 2014 році вони були впевнені що у хАхлів є тільки три ржавих танки, два з котрих не заводяться.
показати весь коментар
11.08.2021 09:52 Відповісти
Премьер министр Британии Борис Джонсон построит 2 базы НАТО в Украине в Очакове и Бердянске,на самом деле это означает,что Украина будет вести себя сдержанно и дипломатично по отношению и в отношении куска Донбасса и Крыма типа временно оккупировыанных территорий...
показати весь коментар
11.08.2021 09:50 Відповісти
Лично будет строить?. А если серьезно где прочесть инфу?
показати весь коментар
11.08.2021 10:18 Відповісти
Ты не из Украины чувак...не парься...,раз не знаешь об этом Договоре подписанном в Одессе Украина-Британия сотрудничество в военном сфере,в том числе и о скоростніх катерах переданніх Британией совсем недавно...,на РАБссии пердаки рвутся нехило.. Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 3780
показати весь коментар
11.08.2021 10:26 Відповісти
дави русню!
показати весь коментар
11.08.2021 10:15 Відповісти
Ех,отак би по мацковському кремлю лупонути...
показати весь коментар
11.08.2021 10:25 Відповісти
РАБссии некогда... Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 11052 месяца горит Якутия,горят Красноярский Край,Бурятия,Иркутская область...,денег нет,но ві держитесь там... Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 7131
показати весь коментар
11.08.2021 10:28 Відповісти
Упавший недавно в Охотское море самалет РАБссии останавил Путлера,12 августа 2000 года потонула подлодка КУРСК,а август для РАБссии єто всегда КАТАСТРОФА... Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 9010сдох ССср вялика магучий неповоротливій БАРАН... тоже в августе... Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 9010
показати весь коментар
11.08.2021 10:33 Відповісти
Всё это здорово....
Вот только тов. Гирькин говорил, что расийская атака должна начинаться не с высадки десанта, а удара крылатыми ракетами по штабам, местам сосредоточения и пр.....
показати весь коментар
11.08.2021 10:50 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ!!!
показати весь коментар
11.08.2021 10:56 Відповісти
Хорошо, только музыка просто жесть. Смените диджея...
показати весь коментар
11.08.2021 11:38 Відповісти
надо не на полигонах, а на админ границах Крыма и ОРДЛО, рахи и белорахи....
показати весь коментар
11.08.2021 11:58 Відповісти
Навчання сила, разом до перемоги, Слава Україні!)
показати весь коментар
11.08.2021 12:09 Відповісти
Сегодня над Киевом в районе Жулян пролетали истребители один или два. Звук конечно потрясающий.
показати весь коментар
11.08.2021 12:15 Відповісти
мы их не производим, можно тока вспомнить как дидывоевале - сотни самолетов Люфтваффе за первый день уложили около тыщи самолетов дидовоеваленков)
ясно шо было бы прикольно тебе увидеть три сотни истребителей в небе - но только их нет.
перехватчиков только с две сотни слава Аллаху если есть. а фронтовых хорошо если 50
показати весь коментар
11.08.2021 12:24 Відповісти
Постійні навчання та тренування всіх компонент Сил оборони на південному та інших напрямках "остудит горячие головы" і спонукає їх зайвий раз подумати треба чи ні провокувати ЗС України. Це вже не 2014 рік і оснащення та військовий вишкіл ЗСУ набагато кращій і якщо тоді нас не перемогли то зараз москалям прийдеться тікати за Урал.
показати весь коментар
11.08.2021 12:17 Відповісти
ИгорьЛ перелогиньтесь)
шучу Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 7014
показати весь коментар
11.08.2021 12:25 Відповісти
Единственное что не очень хорошо - идет отстрел дефицитных ракет для града.
показати весь коментар
11.08.2021 12:46 Відповісти
Слава Україні!!! Слава Воїнам ЗС України!!!
показати весь коментар
11.08.2021 12:51 Відповісти
Перемога буде за нами! Україна понад усе!
показати весь коментар
11.08.2021 13:07 Відповісти
тяжело в учении,легко в бою.
показати весь коментар
11.08.2021 14:34 Відповісти
Отлично! Я так понимаю с боеприпасами уже проблем нет!
показати весь коментар
11.08.2021 14:52 Відповісти
краснопузые совковые упыри должны по полной ответить за то что они натворили в Украине вместе со своими окацапленными жополизами
показати весь коментар
11.08.2021 15:12 Відповісти
Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 7418
показати весь коментар
11.08.2021 15:39 Відповісти
Война в Карабахе ничему не научила. Показуха и нафталин так и прут
показати весь коментар
11.08.2021 15:41 Відповісти
Навіть Джавеліни стріляють
показати весь коментар
11.08.2021 16:25 Відповісти
Вроде и президент у нас шоумен, а так показать чтоб пустить пыль в глаза не смогли. Видно же что вся эта "армада" вместилась на одном квадратном километре.
показати весь коментар
11.08.2021 16:52 Відповісти
Такі навчання-це високоефективна зброя, тому що ворог слідкує за кожним нашим кроком. І наша висока боєздатність-це для нього гірше за все.
показати весь коментар
11.08.2021 18:37 Відповісти
Рябаты, показуха - это замечательно. Но показухой не заменить мотивацию солдат. А о какой мотивации может идти речь на фоне расширения сети российских супермаркетов в Украине. Как это все воспринимается в окопах. Не питайте иллюзий: войны, конечно, выигрываются опытом, в том числе. Но главный фактор - мораль, без нее весь ваш опыт коту под хвост. Смысл всей этой пальбы был нивелирован одним супермаркетом. Такие дела, зебиляты...
показати весь коментар
11.08.2021 19:44 Відповісти
Надо как можно быстрее принять Украину в НАТО. Ни одна из теперешьных стран НАТО не имеет армии с таким опытом боевых действий.
показати весь коментар
11.08.2021 21:29 Відповісти
.????.....а что с Джавелином обязательно на холмик взбираться? А нельзя было упражнение с закрытой позиции, да еще и в городских условиях????
показати весь коментар
11.08.2021 21:40 Відповісти
гарно, допомагайте українській армії. Російська дира має бути знищена.
показати весь коментар
11.08.2021 21:57 Відповісти
ТО ТРЕБА ХОЧ ОДНОГО ПРОХЙЛОВСКОГО В ЖЕРТВУ ПРИНЕСТИ !)
показати весь коментар
12.08.2021 09:02 Відповісти
 
 