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"Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - колишній посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Колишній посол Азербайджану в Швейцарії, Білорусі, Пакистані та Молдові Ісфандіяр Вагабзаде назвав росіян "свинями, які смердять на весь світ" і пообіцяв подарувати російському політикові Володимиру Жириновському намордник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це азербайджанський дипломат сказав у спеціальному відеозверненні до Жириновського, яке опубліковано в соцмережах.
МЗС Азербайджану не став коментувати інцидент і відзначив, що пан Вагабзаде був звільнений з міністерства в 2016 році "за недоліки в діяльності", і тепер не представляє ні міністерство, ні будь-який інший державний орган.
Раніше Вагабзаде був послом Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані.
Топ коментарі
+185 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.08.2021 11:37
+158 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар11.08.2021 11:35
+113 Рома Маестро
показати весь коментар11.08.2021 11:53
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Будь ласка, зачекайте...
зы а намордник у свина-жириновского давно есть, да и не один. и плеточки есть и кляпы и...короче все есть для "игры" с мальчиками.
Ну, "русские свиньи", думаю будуть мовчати у відповідь, бо армія Азербайджану сильніша за руцкую. Так, "русские свиньи"? Ну, звичайно, Так!
руцкіє, підтирайтеся.
Дві кави по-турецьки і запашний кальян вельмишановному ефенді амбасадору!
А так да... Майже всі сусіди кацапів недолюблюють... Балтійські країни, поляки, чехи, болгари, українці, молдавани, грузини, азербайджанці... В країнах Середньої Азії частенько їх за російську мову п*3дять...
Недавно в Киргизії та в Казахстані були такі інциденти...
Дай Боже тобі чоловіче здоровля і довгих і щасливих років життя.
Такі висловлювання одні на міліон і ззаслуговують на повагу
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Malcolm X8 років тому
Молодец мужик, про вонючие портянки, точно сказал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1)США - 383 человека...
2)Великобритания - 132
3)Германия - 108
4)Франция - 69
5)Швеция - 32
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
(2006г. российский поэт Борис Стомахин)
Тільки захід принюхався й звик жити у тому свинячому сморіді...