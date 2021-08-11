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Ранковий артобстріл Новоселівки Другої: поранений український воїн, прокуратура відкрила кримінальне провадження. ВIДЕО

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У Донецькій області ворожий обстріл селища, в ході якого загинув місцевий житель, кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Повідомляється, що під процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 серпня 2021 року, з 05:50 до 06:50, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили масштабний артилерійський обстріл мирного селища Новоселівка друга Покровський району Донецької області.

17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено 38-річного військовослужбовця.

Крім того, ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку по вул. Степова, на якому у цей момент перебував 86-річний мешканець домоволодіння. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки обстрілу терористами Новомихайлівки зі 122-мм артсистем: Пошкоджено трансформаторну підстанцію і водонапірну вежу, знеструмлено населені пункти. ФОТОрепортаж

Зазначається, що нині тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини зазначеної події і особи, причетні до скоєння злочину.

Досудове розслідування триває.

Ранковий артобстріл Новоселівки Другої: поранений український воїн, прокуратура відкрила кримінальне провадження 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Когда уже на зелю заведут дело, за то что приказал просто перестать стрелять? Про наступление и открывание огня первыми я вообще молчу Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 5547
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11.08.2021 13:18
+2
Вовка, ти ж нахвалявся що припиниш війну, а сам наживаєшся на ній. ЗЕбарига.
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11.08.2021 13:19
+2
Патамушта лаптєстан не купуватиме його серіали.
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11.08.2021 13:20
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Когда уже на зелю заведут дело, за то что приказал просто перестать стрелять? Про наступление и открывание огня первыми я вообще молчу Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 5547
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11.08.2021 13:18 Відповісти
Патамушта лаптєстан не купуватиме його серіали.
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11.08.2021 13:20 Відповісти
Приказал не просто перестать стрелять, а отвести свои войска, да еще и на неподготовленные позиции.
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11.08.2021 13:34 Відповісти
Вовка, ти ж нахвалявся що припиниш війну, а сам наживаєшся на ній. ЗЕбарига.
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11.08.2021 13:19 Відповісти
на кого открыла? И как его наказать?
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11.08.2021 13:19 Відповісти
Тише. Не мешайте прокуратуре обозначать своё существование.
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11.08.2021 13:23 Відповісти
нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Источник: https://censor.net/ru/v3282120\\\\\\\\\

та сирийские прокуроры если были бы, тоже могли бы возбудить и не только дело - 100500 случаев то
ответка на обстрел - возбудить дело.... это смешно
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11.08.2021 13:21 Відповісти
а открыть дело что в ответки со 122 не было ..не пробовали?
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11.08.2021 13:45 Відповісти
Будинки українців складені з каменю, навіть господарські приміщення і навіть туалет з каміню. Це тепла будівля, в якій тепло і комфортно і людям і тваринам, будинки побудовані один до одного, щоб економити тепло і було зручно ходити людям під навісом. Натомість в росії такого не побачиш, там будинки побудовані абияк, непродумані, ніхто про тварин не піклується, вони утримуються в жахливих санітарних умовах, в тимчасових дерев'яних сараях. Саме тому росіяни ненавидять українців, бо це різні світи та різні цивілізації!
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11.08.2021 13:22 Відповісти
_Как это Черчилль до такого не допёр: вместо давать фашистам отпор - заводить на них дела... Наверное это потому что его целью была оборона Великобритании.
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11.08.2021 13:25 Відповісти
Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 9591
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11.08.2021 13:26 Відповісти
обычаи войны они такие, обычные, когда надо просто перестать стрелять... Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 6080
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11.08.2021 13:41 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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11.08.2021 15:08 Відповісти
подумаешь сарай развалился.
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11.08.2021 16:02 Відповісти
А не эффективнее открывать должную "ответку" чем уголовное производство, которое сконает в архиве?
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11.08.2021 17:21 Відповісти
 
 