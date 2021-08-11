"І довго бився головою об чоботи дільничного", - жителю села Буринь, якого побили тітушки і поліція, пред'явили підозру в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям. ВIДЕО

Сумська поліція пред'явила підозру в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям жителю села Буринь Віталію Благодарному, якого тітушки і поліцейські побили під час акції протесту в Буринській ОТГ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише депутат Сумської райради Семен Салатенко.

"Особливо цинічно це щодо Віталія Благодарного, якого якраз і били тітушки, а тримав начальник поліції. Підозра в заподіянні тілесних ушкоджень співробітникам поліції."І довго бився головою об чоботи дільничного", - розповів Салатенко і опублікував фрагмент відеозапису, де Благодарному завдає удар чоловік у блакитній футболці.

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Нагадаємо, що четвертого серпня, за словами місцевих активістів, опозиціонери місцевої ради, які не визнають повноважень чинного глави Буринської ОТГ Віктора Ладухи, скликали екстрене засідання ради і провели його в місцевій перукарні. На захист цих зборів стала поліція і "тітушки", якими керували помічники нардепа "Слуги народу" і місцевого бізнесмена Максима Гузенка.

На сьогоднішній день рішення цього засідання зареєстровані і внесені до реєстру сумським приватним нотаріусом Тамарою Бурбикою, а протистояння в місцевому ОТГ триває.

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"На сьогодні "новою владою" була призначена "сесія". Завдання поділити "жирні крісла" і розставити своїх людей. Законність цієї події когось мало хвилює. Почалося все по-старому – група "космонавтів" з поліції відтіснила громаду Бурині від будівлі міськради . У той час як тітушки з депутатами від "опозиції / нової влади" і помічниками нардепа Максима Гузенка забарикадувалися в залі засідань, "секретаря з перукарні", який вийшов поговорити з людьми, люди засвистали і він потрапив назад в зал засідання тільки за допомогою працівників поліції і через вікно. Поліція продовжує підігравати лише одній стороні", - пише Салатенко.

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