"І довго бився головою об чоботи дільничного", - жителю села Буринь, якого побили тітушки і поліція, пред'явили підозру в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Сумська поліція пред'явила підозру в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям жителю села Буринь Віталію Благодарному, якого тітушки і поліцейські побили під час акції протесту в Буринській ОТГ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише депутат Сумської райради Семен Салатенко.
"Особливо цинічно це щодо Віталія Благодарного, якого якраз і били тітушки, а тримав начальник поліції. Підозра в заподіянні тілесних ушкоджень співробітникам поліції."І довго бився головою об чоботи дільничного", - розповів Салатенко і опублікував фрагмент відеозапису, де Благодарному завдає удар чоловік у блакитній футболці.
Увага! Ненормативна лексика!
Нагадаємо, що четвертого серпня, за словами місцевих активістів, опозиціонери місцевої ради, які не визнають повноважень чинного глави Буринської ОТГ Віктора Ладухи, скликали екстрене засідання ради і провели його в місцевій перукарні. На захист цих зборів стала поліція і "тітушки", якими керували помічники нардепа "Слуги народу" і місцевого бізнесмена Максима Гузенка.
На сьогоднішній день рішення цього засідання зареєстровані і внесені до реєстру сумським приватним нотаріусом Тамарою Бурбикою, а протистояння в місцевому ОТГ триває.
"На сьогодні "новою владою" була призначена "сесія". Завдання поділити "жирні крісла" і розставити своїх людей. Законність цієї події когось мало хвилює. Почалося все по-старому – група "космонавтів" з поліції відтіснила громаду Бурині від будівлі міськради . У той час як тітушки з депутатами від "опозиції / нової влади" і помічниками нардепа Максима Гузенка забарикадувалися в залі засідань, "секретаря з перукарні", який вийшов поговорити з людьми, люди засвистали і він потрапив назад в зал засідання тільки за допомогою працівників поліції і через вікно. Поліція продовжує підігравати лише одній стороні", - пише Салатенко.
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі, всі ж в курсі, що в нас 73 % переконаних терпіл ?
ось- люди протестують, борються за свої права.
На відміну від тих, доречі, що цілодобово смердять на цензорі
не бренькай.
Название статьи нужно менять!
- Когда должности перестанут быть кормушкой!
Цей самий "легітимний" голова - це рідкісне гівно з партії баби Юлі. За час свого головування оформив на свою родину та знайомих половину земель ОТГ. А так звані депутати- опозиціонери, це депутати з усіх партій крім БЮТ. От і думайте, наскільки він ненависний у громаді, якщо зміг проти себе об'єднати ЄС, зелених та навіть опзж. І як раз таки тітушки, що били жителів та поліцію, були завезені ладухою з Конотопу та Сум.
Якщо маєте сумніви у моїх словах, можете знайти в інтернеті хто такий Ладуха. Думайте.
https://www.facebook.com/1141911775969683/videos/534172377829114
Початок використання газу на 5.40 - 6.00 хвилинах.
Коли ти дуєш газ в обличчя першим готовий будь отримати у відповідь.
А перукарня знаходиться на першому поверсі. Це вхідні двері до підїзду, на другому поверсі є актова зала та кабінети приймальні депутата.
Репортаж СТС, на якому видно як потерпілий Віталій Благодарний використовує газ не для захисту, момент на відео 1.00 -1.10 хвилина.
https://www.facebook.com/stschannel/videos/613057782992549
За рішенням суду Ладуха В.Б. не голова Буринської ОТГ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4399568493440383&set=pcb.4399569246773641
скоро Украина будет состоять из личных угодий поместных князьков с личными армиями титушни, личными мусорами, своими законами, скорее понятиями, и решалами этих законов, так называемыми судьями.
наверное никогда....
Дивіться відео повністю. Бійку почали сторонники Ладухи В.Б.
https://www.facebook.com/1141911775969683/videos/534172377829114
Початок використання газу на 5.40 - 6.00 хвилинах.
Коли ти дуєш газ в обличчя першим готовий будь отримати у відповідь.
А перукарня знаходиться на першому поверсі. Це вхідні двері до підїзду, на другому поверсі є актова зала та кабінети приймальні депутата.
Репортаж СТС, на якому видно як потерпілий Віталій Благодарний використовує газ не для захисту, момент на відео 1.00 -1.10 хвилина.
https://www.facebook.com/stschannel/videos/613057782992549
За рішенням суду Ладуха В.Б. не голова Буринської ОТГ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4399568493440383&set=pcb.4399569246773641
Гавёненькое у вас видио про зверства полиции....
Хер знает кто, хер знает кого, хер знает за что, но подворотня требует "Мусаров на нажы!!!!"