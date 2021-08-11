УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13692 відвідувача онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство
15 335 59
бійка (713) МВС (2875) протест (2247) Сумська область (2194) Гузенко Максим (5)

"І довго бився головою об чоботи дільничного", - жителю села Буринь, якого побили тітушки і поліція, пред'явили підозру в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Сумська поліція пред'явила підозру в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям жителю села Буринь Віталію Благодарному, якого тітушки і поліцейські побили під час акції протесту в Буринській ОТГ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише депутат Сумської райради Семен Салатенко.

"Особливо цинічно це щодо Віталія Благодарного, якого якраз і били тітушки, а тримав начальник поліції. Підозра в заподіянні тілесних ушкоджень співробітникам поліції."І довго бився головою об чоботи дільничного", - розповів Салатенко і опублікував фрагмент відеозапису, де Благодарному завдає удар чоловік у блакитній футболці.

Увага! Ненормативна лексика!

Нагадаємо, що четвертого серпня, за словами місцевих активістів, опозиціонери місцевої ради, які не визнають повноважень чинного глави Буринської ОТГ Віктора Ладухи, скликали екстрене засідання ради і провели його в місцевій перукарні. На захист цих зборів стала поліція і "тітушки", якими керували помічники нардепа "Слуги народу" і місцевого бізнесмена Максима Гузенка.

На сьогоднішній день рішення цього засідання зареєстровані і внесені до реєстру сумським приватним нотаріусом Тамарою Бурбикою, а протистояння в місцевому ОТГ триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сутички в Буринській ОТГ між місцевими жителями, поліцією і "тітушками". ВІДЕО

"На сьогодні "новою владою" була призначена "сесія". Завдання поділити "жирні крісла" і розставити своїх людей. Законність цієї події когось мало хвилює. Почалося все по-старому – група "космонавтів" з поліції відтіснила громаду Бурині від будівлі міськради . У той час як тітушки з депутатами від "опозиції / нової влади" і помічниками нардепа Максима Гузенка забарикадувалися в залі засідань, "секретаря з перукарні", який вийшов поговорити з людьми, люди засвистали і він потрапив назад в зал засідання тільки за допомогою працівників поліції і через вікно. Поліція продовжує підігравати лише одній стороні", - пише Салатенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: "Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+72
Повернулись в часи Януковища.
показати весь коментар
11.08.2021 14:24
+30
Падлы!!
показати весь коментар
11.08.2021 14:23
+29
Піпл же хаває... терпить.
Взагалі, всі ж в курсі, що в нас 73 % переконаних терпіл ?
показати весь коментар
11.08.2021 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Падлы!!
показати весь коментар
11.08.2021 14:23 Відповісти
Повернулись в часи Януковища.
показати весь коментар
11.08.2021 14:24 Відповісти
Це вже навіть давніше ,схоже на часи НКВС-МГБ !!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 14:30 Відповісти
Піпл же хаває... терпить.
Взагалі, всі ж в курсі, що в нас 73 % переконаних терпіл ?
показати весь коментар
11.08.2021 14:31 Відповісти
це ти про себе, що ти за роки зробила окрім гнівно писати з дивана?
показати весь коментар
11.08.2021 14:39 Відповісти
Добре вилизуєш Вовіку. Подоляк хоч премію дасть?
показати весь коментар
11.08.2021 16:35 Відповісти
Вони думають, що сцарь ні при чому, бояри погані. У 73% кацапський менталітет.
показати весь коментар
11.08.2021 14:44 Відповісти
Ви б звичайно не терпіли, а зразу до президента. В ноги.
показати весь коментар
11.08.2021 15:22 Відповісти
Пані дуже багато брешуть або в неї коротка пам"ять,якщо вона забула злочини реформованих мусорів при минулій владі.
показати весь коментар
11.08.2021 15:37 Відповісти
де ж "хаває" ?

ось- люди протестують, борються за свої права.
На відміну від тих, доречі, що цілодобово смердять на цензорі
показати весь коментар
11.08.2021 15:44 Відповісти
нажаль таке було і раніше - всі 30 років
показати весь коментар
11.08.2021 14:40 Відповісти
Не було такого. З 2014 року.
не бренькай.
показати весь коментар
11.08.2021 14:44 Відповісти
"І довго бився головою об чоботи дільничного", - жителю села Буринь, якого побили тітушки і поліція, пред'явили підозру в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям - Цензор.НЕТ 6297
показати весь коментар
11.08.2021 15:45 Відповісти
А Криве Озеро при кому було,пані не нагадає?
показати весь коментар
11.08.2021 15:10 Відповісти
Мабуть вже-гірше
показати весь коментар
11.08.2021 15:38 Відповісти
У ас зараз Вася Гузенко зі своїм синочком Максом - депутутатом від Вовіка усе захоплюють.
показати весь коментар
11.08.2021 16:34 Відповісти
Большевизм он такой, суровый
показати весь коментар
11.08.2021 14:25 Відповісти
Слуги народа. "И долго бился головой о сапоги участкового", - жителю села Бурынь, которого избили титушки и полиция предъявили подозрение по нанесению телесных повреждений правохранителям - Цензор.НЕТ 408
показати весь коментар
11.08.2021 14:25 Відповісти
таке в нас вже багато років коїться нажаль
показати весь коментар
11.08.2021 14:42 Відповісти
маша, ты в отмазках клоуна превзошла шмендель. в клоунскую пресслужбу метишь?
показати весь коментар
11.08.2021 15:39 Відповісти
Мафия.
показати весь коментар
11.08.2021 14:26 Відповісти
Даже золотой мент через 3-5 лет черствое быдло, а изначально гопоту набирают, и пипец. Выход - через конкурс и зарплату с подтверждением ежегодным, может быть. Доверие народа больше стоит.
показати весь коментар
11.08.2021 14:27 Відповісти
а мне пох...эти гниды голосовали за это. вот теперь пусть едят полной ложкой.
показати весь коментар
11.08.2021 14:28 Відповісти
За побитые ноги мусорища и его испорченные сапоги придётся ответить
показати весь коментар
11.08.2021 14:28 Відповісти
Відчувається школа КГБ !!! Тож зебілоїди та смєтуни начувайтесь,це лише початок !!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 14:28 Відповісти
Там внизу написано "Полиция, слава Богу, заняла нейтралитет".
Название статьи нужно менять! "И долго бился головой о сапоги участкового", - жителю села Бурынь, которого избили титушки и полиция предъявили подозрение по нанесению телесных повреждений правохранителям - Цензор.НЕТ 6221
показати весь коментар
11.08.2021 14:29 Відповісти
Це давно уже практикується мусорами.
показати весь коментар
11.08.2021 14:29 Відповісти
Шмаркля идёт по пути Лукашенко.
показати весь коментар
11.08.2021 14:29 Відповісти
ему дают идти
показати весь коментар
11.08.2021 14:38 Відповісти
Перенимают передовой опыт из *********, когда мент бьет ногами человека так, что ломает палец, а потом избитому предъявляют обвинение в нанесении телесных повреждений менту.
показати весь коментар
11.08.2021 14:30 Відповісти
Готовятся к сентябрю...
показати весь коментар
11.08.2021 14:31 Відповісти
А с каких пор Бурынь стала селом???
показати весь коментар
11.08.2021 14:32 Відповісти
скотиняка така, ну нічьо отримає він свій срок! буде знати як покушатса на честь міліції, пардон поліції
показати весь коментар
11.08.2021 14:34 Відповісти
Можно подумать ОВЧАРКИ в Украине какие-то "другие" и не кусают БАРАНОВ!?
показати весь коментар
11.08.2021 14:36 Відповісти
- Когда прекратится беспредел?
- Когда должности перестанут быть кормушкой!
показати весь коментар
11.08.2021 14:40 Відповісти
Никогда! Кому то и кормушки не нужно.. нужен - именно беспредел)))
показати весь коментар
11.08.2021 20:24 Відповісти
"И долго бился головой о сапоги участкового", - жителю села Бурынь, которого избили титушки и полиция предъявили подозрение по нанесению телесных повреждений правохранителям - Цензор.НЕТ 6087
показати весь коментар
11.08.2021 14:44 Відповісти
Мусор мріє,щоб було як у московії та білорусії,де влада мусора безмежна,ця гидота одразу перебіжить у атряди *****.
показати весь коментар
11.08.2021 14:46 Відповісти
Ну думав, що цензор друкує статті на замовлення.
Цей самий "легітимний" голова - це рідкісне гівно з партії баби Юлі. За час свого головування оформив на свою родину та знайомих половину земель ОТГ. А так звані депутати- опозиціонери, це депутати з усіх партій крім БЮТ. От і думайте, наскільки він ненависний у громаді, якщо зміг проти себе об'єднати ЄС, зелених та навіть опзж. І як раз таки тітушки, що били жителів та поліцію, були завезені ладухою з Конотопу та Сум.
Якщо маєте сумніви у моїх словах, можете знайти в інтернеті хто такий Ладуха. Думайте.
показати весь коментар
11.08.2021 15:20 Відповісти
Там протистояння Ладухи- Тимошенко проти Гузенко-Зеленський.
показати весь коментар
11.08.2021 16:36 Відповісти
Дивіться відео повністю. Бійку почали сторонники Ладухи В.Б.
https://www.facebook.com/1141911775969683/videos/534172377829114
Початок використання газу на 5.40 - 6.00 хвилинах.
Коли ти дуєш газ в обличчя першим готовий будь отримати у відповідь.
А перукарня знаходиться на першому поверсі. Це вхідні двері до підїзду, на другому поверсі є актова зала та кабінети приймальні депутата.
Репортаж СТС, на якому видно як потерпілий Віталій Благодарний використовує газ не для захисту, момент на відео 1.00 -1.10 хвилина.
https://www.facebook.com/stschannel/videos/613057782992549
За рішенням суду Ладуха В.Б. не голова Буринської ОТГ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4399568493440383&set=pcb.4399569246773641
показати весь коментар
12.08.2021 08:56 Відповісти
По всем заветам параши лепится новый ***** в Украине
показати весь коментар
11.08.2021 15:31 Відповісти
"реформа" децентрализации во всей красе.
скоро Украина будет состоять из личных угодий поместных князьков с личными армиями титушни, личными мусорами, своими законами, скорее понятиями, и решалами этих законов, так называемыми судьями.
показати весь коментар
11.08.2021 15:54 Відповісти
нарід служит -слугам народу !
показати весь коментар
11.08.2021 16:03 Відповісти
зеленский - это янукович2, только в более извращенной форме издевательства над народом.
показати весь коментар
11.08.2021 16:18 Відповісти
Когда уже этих горе ментов пересажают?
наверное никогда....
показати весь коментар
11.08.2021 16:22 Відповісти
будь-яка мафія боїться натовпу і самосуду. вони труси.
показати весь коментар
11.08.2021 16:23 Відповісти
Доброго дня!
Дивіться відео повністю. Бійку почали сторонники Ладухи В.Б.
https://www.facebook.com/1141911775969683/videos/534172377829114
Початок використання газу на 5.40 - 6.00 хвилинах.
Коли ти дуєш газ в обличчя першим готовий будь отримати у відповідь.
А перукарня знаходиться на першому поверсі. Це вхідні двері до підїзду, на другому поверсі є актова зала та кабінети приймальні депутата.
Репортаж СТС, на якому видно як потерпілий Віталій Благодарний використовує газ не для захисту, момент на відео 1.00 -1.10 хвилина.
https://www.facebook.com/stschannel/videos/613057782992549
За рішенням суду Ладуха В.Б. не голова Буринської ОТГ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4399568493440383&set=pcb.4399569246773641
показати весь коментар
11.08.2021 16:54 Відповісти
скоро мусарню точно начнут отстреливать.....
показати весь коментар
11.08.2021 18:11 Відповісти
О барцы и барцыцы!
Гавёненькое у вас видио про зверства полиции....
Хер знает кто, хер знает кого, хер знает за что, но подворотня требует "Мусаров на нажы!!!!"
показати весь коментар
11.08.2021 18:34 Відповісти
Ну шо зебилы, расскажите как не надо цветочки носить....
"І довго бився головою об чоботи дільничного", - жителю села Буринь, якого побили тітушки і поліція, пред'явили підозру в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям - Цензор.НЕТ 8392
показати весь коментар
11.08.2021 18:53 Відповісти
Не перекручуй, гасло: скинули одних - скинем і інших, з"явилось після майдану, коли ніякими зебілами ще й не смерділо. І де ті скидуни?
показати весь коментар
11.08.2021 23:41 Відповісти
Все почалося з Васі Верастюка. Втратили совість, нахабним чином зелені захоплюють владу на місцях. Чи Зелені? якісь бандюки у формі і бандюки прості
показати весь коментар
11.08.2021 19:08 Відповісти
Зеле импичмент и поддержать импичмент Майданом. Чем раньше, тем лучше!
показати весь коментар
11.08.2021 19:16 Відповісти
Хто організує і профінансує?
показати весь коментар
11.08.2021 23:43 Відповісти
зегнида слыгался с мусорами ...
показати весь коментар
11.08.2021 22:08 Відповісти
мрази в погонах , а на цензоре их защищают ублюдки
показати весь коментар
12.08.2021 11:52 Відповісти
 
 