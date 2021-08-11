У Києві стартувало відновлення "Стіни пам'яті" - монументального горельєфа, залитого радянською владою бетоном за "невідповідність соцреалізму". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України Київські новини
Сьогодні, 11 серпня, в Києві стартували роботи з відновлення Стіни Пам'яті - монументальної серії горельєфів авторства Ади Рибачук і Володимира Мельниченка на Байковій горі. У 1982 році радянська влада залила шаром бетону ці знамениті горельєфи, які є наймасштабнішим твором українського монументального мистецтва.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Спочатку для "пожвавлення" барельєфів робітники повинні відбійним молотком знести зовнішній шар бетону. Потім - зрізати металеву сітку. Третій етап - найважчий: потрібно видалити залишки "зайвого" бетону, не пошкодивши при цьому барельєф. Відновлене зображення потрібно пофарбувати, як було заплановано художниками спочатку.
Фігури, втілені на Стіні пам'яті, повинні були підтримати і втішити тих, хто прийшов попрощатися зі своїми близькими. Адам і Єва, людина і звір, Ікар і Прометей, війна і мир - теми, які супроводжують людство із самого початку.
Художники-монументалісти Ада Рибачук і Володимир Мельниченко працювали над композицією 13 років - із 1968 по 1981 роки. Горельєф був довжиною 213 метрів і висотою від 4,5 до 16 метрів. Загальна площа - дві тисячі квадратних метрів. У 1982 році, коли Стіна була майже готова, радянська влада поховала горельєфи під шаром бетону, як такі, що не відповідали принципам соціалістичного реалізму. Протягом трьох місяців на майже готову композицію вилили 300 самоскидів цементного розчину.
У 1992 році Мінкульт, Державний комітет із будівництва та архітектури і Рада Спілки архітекторів засудили акт вандалізму, скасували всі рішення про ліквідацію пам'ятника і рекомендували відновити горельєфи.
У 2018 році було розпочато відкриття композиції "Оборона Вітчизни": тоді вдалося розчистити 6 кв. м. Зараз планується розкрити всю фігуру жінки, яка сурмить у горн, закликаючи встати на захист країни під час війни.
"Ця ініціатива нарешті явить Україні та світу втрачений шедевр і тим самим запустить процес відновлення колективної пам'яті", - заявили організатори заходу.
Горельєф під час створення. Архівне фото
Один зі співавторів Стіни пам'яті Володимир Мельниченко.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
С архитектором Милецким Ада и Владимир познакомились ещё во время работы над Центральным автовокзалом в Киеве (1960). «На первой соавторской работе «Автовокзал» Милецкий преподал нам урок неуважительного отношения к коллегам. На Всесоюзном конкурсе молодых архитекторов за дизайн и оформление была получена Первая Премия: архитектор Э.Бильский, руководитель А.Милецкий. Художники - авторы дизайна, монументальных работ и эскизов тканей - А.Рыбачук и В.Мельниченко - даже не упоминались» - (Владимир Мельниченко, «Ада», стр. 137).
Подобная история повторилась и позднее: Дворец пионеров (1963-1968), разработанный АРВМ и ими же воплощённый в жизнь, получил государственную премию, к которой были представлены все участники проекта, кроме самих авторов. Главный архитектор Ава Милецкий уговорил Аду и Владимира самим снять свои имена: «У вас бунтарская репутация, ваше присутствие в списке загубит дело, премии не получит никто». https://artukraine.com.ua/a/istoriya-neodnogo-prestupleniya/#.XT_7MegzbIU/
Открытое письмо искусствоведа З.Фогеля А.Милецкому в ответ на его статью. «Роль художников А.Рыбачук и В.Мельниченко в архитектурно-монументальном синтезе комплекса Дворца пионеров была - по Вашим же многочисленным признаниям в прессе - очень значительной, в создании Парка памяти - решающей. И всего ансамбля в целом … […] Можете ли Вы, смеете ли Вы это отрицать? Работа шла не в безвоздушном пространстве. Её свидетелями были многие, в том числе и я: внимательно следил за ходом проектирования и строительства… […] Честно говоря, я не верю, что моё письмо как-то повлияет на Ваше представление о профессиональной этике […]» - письмо Милецкий отправил в урну, после чего свидетель ситуации архитектор Н.Слогодская подобрала его и принесла в мастерскую АРВМ. https://artukraine.com.ua/a/istoriya-neodnogo-prestupleniya/#.XT_7MegzbIU/
Наблюдая за тем, как жестоко убивают их детище, многолетний труд, которому они посвятили свои жизни, Ада и Владимир не бросались под колёса самосвалов, пытаясь остановить происходящее. Они держались достойно, хотя терпеть было невыносимо - каждый день просыпались, чувствуя в своём теле бетон.
Когда расстреливают произведение, умирает и художник. Но они выжили - исключительно надеждой на восстановление барельефов. Тридцать лет борьбы за справедливость, и они не были одиноки - их поддерживали академики, художники, писатели со всей Земли.
«Володя, я больше не могу. Я устала от этой круговой лжи. Я, наверное, тебя оставлю одного. Может быть, тебе удастся что-нибудь сделать». Ада Рыбачук, 2010. https://artukraine.com.ua/a/istoriya-neodnogo-prestupleniya/#.XT_7MegzbIU/
Перед втечею в 1941р. з вже окупованої України - УНР з Києва окупаційної кремлівської сталінської армії, спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві все вокзали, підприємства, електростанції, фабрики , лікарні, склади, мости .... і ін. Тільки в одній будівлі кривавих катів окупантів НКВД на Інститутській було розстріляно понад 1000 киян. Окупаційна кремлівська комуно-фашистська влада в окупованій українській державі УНР в Києві, підірвала тільки 940 багатоповерхових будинків і безліч приватних, в результаті чого загинуло більше 2 тисяч киян а понад 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених проклятими кремлівськими окупантами кривавими комуно - фашистами сталіна з Києва до приходу німців. І це на суму понад $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол) .в 1941 році - сьогодні відповідають сумі понад 5 млрд доларів). Ясна річ, цінності прокляті криваві московськi окупанти назад так і не повернули. А для чого сталінські окупанти повністю підірвали майже весь Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами і жителями. А того що криваві кремлівські загарбники ката Сталіна вже не сподівалися що заново окупують Україну, і не вірили що повернуться назад щоб знову зробити з України як і раніше безправну колонію урср.-Ну а тепер кремлівські фашисти кривавого )(уйла планують знову по новій окупувати Київ і всю Українську державу.